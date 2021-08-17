Россия достроила свою часть моста через реку Амур спустя три года после Китая Статьи редакции
Строители соединили российскую и китайскую части железной дороги.
17 августа строители закончили укладку рельсов на российской части моста через Амур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Мост соединяет Нижнеленинское (Еврейская автономная область) и Тунцзян (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), он стал первой железной дорогой между странами. Длина моста — 2,2 километра, из них российская сторона ответственна только за 309 метров.
Через мост планируют экспортировать уголь, железную руду, минеральные удобрения и лес. Первый состав пройдёт по нему в августе.
Китай завершил строительство своей части моста в октябре 2018 года. Тогда страна возвела 17 пролётов, когда Россия не сделала ещё ни одного из трёх.
Сроки возведения моста через Амур неоднократно переносили. Страны заключили соглашение ещё в августе 2014 года, но долгое время проект находился в замороженном состоянии. Мировые СМИ обратили внимание на мост в августе 2016 года, когда выяснилось, что Китай закончил работу уже над половиной проекта.
Единый татарин
бля, хуле не лайкаете?
типо теперь не только воздушно-морское сообщение
Думаешь, умно пошутил?
Между Россией и Китаем до сих пор не было ж/д ?
Скорее всего автор статьи не в курсе, что железная дорога есть, как минимум тут: 42.763525, 130.457660
Россия достроила свою часть моста через реку Амур спустя три года после Китая
всё норм, обещания три года ждут