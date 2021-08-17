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Новости
Sasha Shambilova

Россия достроила свою часть моста через реку Амур спустя три года после Китая Статьи редакции

Строители соединили российскую и китайскую части железной дороги.

17 17 комментариев
503 просмотров
Фото AFP

17 августа строители закончили укладку рельсов на российской части моста через Амур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Мост соединяет Нижнеленинское (Еврейская автономная область) и Тунцзян (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), он стал первой железной дорогой между странами. Длина моста — 2,2 километра, из них российская сторона ответственна только за 309 метров.

Через мост планируют экспортировать уголь, железную руду, минеральные удобрения и лес. Первый состав пройдёт по нему в августе.

Китай завершил строительство своей части моста в октябре 2018 года. Тогда страна возвела 17 пролётов, когда Россия не сделала ещё ни одного из трёх.

Сроки возведения моста через Амур неоднократно переносили. Страны заключили соглашение ещё в августе 2014 года, но долгое время проект находился в замороженном состоянии. Мировые СМИ обратили внимание на мост в августе 2016 года, когда выяснилось, что Китай закончил работу уже над половиной проекта.

#новости #экономика #китай

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Нефтяной завод

5

ну штож
начинаем поставки риса

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Провинциальный Артем

Нефтяной
8

и кошкажена

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Photuum

Нефтяной
4

скорее леса

Ответить

Названый спрей

Photuum
3

Обмен. Рис на лес.

Ответить

Исторический чайник

Photuum
0

и рускажена

Ответить

Единый татарин

3

теперь коронавирус можно перевозить не только воздушно-капельным путем

Ответить

Единый татарин

Единый
1

бля, хуле не лайкаете?
типо теперь не только воздушно-морское сообщение

Ответить

Мурат Богус

Единый
0

Думаешь, умно пошутил?

Ответить

Единый татарин

Мурат
3

да

Ответить

Мурат Богус

Единый
0

Тогда хорошо

Ответить

Photuum

1

Между Россией и Китаем до сих пор не было ж/д ?

Ответить

Zero-one-one

Photuum
1

А как ты думаешь лес вывозился??? 

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Люц Шнайдер

Photuum
0

Скорее всего автор статьи не в курсе, что железная дорога есть, как минимум тут: 42.763525, 130.457660

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Robutt

0

Это, безусловно, достижение 

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Провинциальный Артем

0

<удалено, оказывается речь про жд>

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Антигравитационный торт

0

спустя три года после Китая

Так их больше почти в 10 раз

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dead

0

 Россия достроила свою часть моста через реку Амур спустя три года после Китая

всё норм, обещания три года ждут

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