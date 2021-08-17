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Новости
Sasha Shambilova

«Мы прощаем всех, кто сражался против нас»: «Талибан» дал первую пресс-конференцию после захвата власти Статьи редакции

Они пообещали дать права женщинам в рамках шариата, а также заявили, что «им не нужны проблемы с международным сообществом».

106 106 комментариев
4134 просмотров
Фото AP

17 июля официальный представитель признанного террористами «Талибана» Забихулла Муджахид дал первую пресс-конференцию, рассказав, каким движение видит будущее устройство страны. Трансляцию вёл телеканал Al Jazeera.

Приводим основные тезисы из выступления Муджахида:

  • «Талибан» прощает всех, кто содействовал США: «Мы прощаем всех, кто сражался против нас. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов». Также движение призывает граждан оставаться в стране.
  • Муджахид отметил, что Афганистан под властью талибов не собирается ни на кого нападать, в том числе — на США. Он пообещал бороться с терроризмом.
  • По словам Муджахида, «Талибан» сделает всё, чтобы Афганистан не стал центром производства наркотиков.
  • Движение заверило, что от их действий никто не пострадает. Муджахид подчеркнул, что им «не нужны проблемы с международным сообществом, но афганцы имеют право жить в соответствии со своей религией».
  • Он пообещал, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.
  • «Талибан» понимает важность независимых СМИ. Они продолжат работу в стране, однако журналисты должны брать в расчёт ценности ислама: «Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы были лучше, но не должны работать против нас».

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

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Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.

«Мы не смогли дать им волю к борьбе за своё…
Он заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из республики.
tjournal.ru

8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с терроризмом и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.

«Мы не смогли дать им волю к борьбе за своё…
Он заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из республики.
tjournal.ru

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

106 106 комментариев
22
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106 комментариев
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Грузинский супер_стар

28

кому я должен всем прощаю

Ответить

Жёлтый Арбуз

Грузинский
3
Ответить

Грузинский супер_стар

Жёлтый
7

Чёрный прямоугольник Жёлтого арбуза. 

Ответить

Жёлтый Арбуз

Грузинс…
1

Yep

Ответить

Политический

Жёлтый
1

Пчёлка получается

Ответить

Bibba La Bibba

Грузинс…
0

Это в его сторону нужно молиться?

Ответить

Роман Александров

Грузинский
0

*всех

Ответить

Грузинский супер_стар

Роман
0

Слышал про "всем".

Ответить

Alex Blake

23

 «Талибан» прощает всех, кто содействовал США

Люди, которые упали с самолетов:
😐😐😐

Ответить

Kir Kirsky

Alex
3

Люди, которых повесили на конструкциях под дорожные знаки и светофоры:
😵😵😵

Ответить

norm

Kir
0

Это было или ты придумал для шутейки?

Ответить

Kir Kirsky

norm
0

Было

Ответить

Bad Mother Fucker

19

просто напоминаю вам, что для правоверного мусульманина ложь кяфиру ложью не считается

Ответить

alexferman

Bad
8

Как и для правоверного политика ложь избирателю не считается ложью.

Ответить

Bad Mother Fucker

alexferman
0

нет, это слишком сложная концепция

Ответить

alexferman

Bad
0

Для политиков?

Ответить

Bad Mother

alexfer…
1

для меня

Ответить

Ян Фёдоров

Bad
0

пруфы?

Ответить

Kir Kirsky

Ян
0

С точностью до аята?

Ответить

Bad Mother Fucker

Ян
0

аль-такийя

Ответить

Eugene

17

талибы «просят» женщин надевать платки.

Ловить камни ебалом тоже будут вежливо просить? 

Ответить

Sergiy Sev

Eugene
15

только после решения беспричастного судьи!

Ответить

Arthur Zugrov

9

Я буду очень долго ржать, если власть талибов будет более открытой, чем сами знаете кто.

Ответить

Максим Иванов

Arthur
11

Чем кто!? Да говори как есть, тут никто не осудит

Ответить

None Sense

Максим
1

Сейчас же не тридцать седьмой год, правда? Что хочешь, то и говори

Ответить

Политический торшер

Максим
0

Как Волан-де-Морт

Ответить

Bibba La Bibba

Arthur
7

Талибы признают режим путена экстремистским и запретят въезд чиновникам 😎

Ответить

ouxen

Bibba
1

и заблокируют все их активы

Ответить

Kir Kirsky

Arthur
0

Они пиздят

Ответить

Дизайнер Павленко

–2

Ну это выглядит пока как нечто среднее между таджикистаном и арабскими эмиратами. Думаю если они подкрепят это делами, то смогут рано или поздно подружиться с тем же западом и наладить инфраструктуру более менее

Ответить

Подходящий супер_стар

Дизайнер
17

Ты серьезно сравниваешь ОАЭ с Афганистаном? 

Ответить

Трудовой Данила

Подходящий
32

Он дизайнер, он так видит 

Ответить

Зорро

Трудовой
0

ахаххахахаххаа

Ответить

Виталий Чухнов

Подходящий
0

Ну Россию и США тоже сравнивают 

Ответить

Парламентский будильник

Дизайнер
1

С арабскими эмиратами я бы точно сравнивать не стала. При их архаичности законов там никого камнями не забивают, смертная казнь применяется крайне редко в самых исключительных случаях, а у женщин там по большей части ограничений прав нет (кроме совершенно варварской ответственности за беременности вне брака), да и к тому же там обещают масштабную реформу с отменой шариатских судов для иностранцев и декриминализацией многих вещей вроде гомесексуализма. 

Ответить

Кирилл Вселенский

6

«Талибан» понимает важность независимых СМИ.

А клутин нет

Ответить

ouxen

Кирилл
3

понимает еще хлеще, поэтому и выпилил всех

Ответить

Дмитрий Дацков

6

так опупенно звучит, конечно

Ответить

Недавний глобус

4

Что там про права белых европейских мужчин в афганистане?

Ответить

Недавний глобус

Недавний
6

гурия мне положена или нет?

Ответить

AttentiveMilk

Недавний
0

Сссука)))

Ответить

MangaloriANAL

Недавний
0

Думаю, при наличии у тебя флота - вполне

Ответить

Следующий Филипп

Недавний
0

Джизью платить тебе положено)

Ответить

Грузинский супер_стар

Недавний
1

Сколько раз в день ты молишься Аллаху??

Ответить

Недавний глобус

Грузинский
3

пять 

Ответить

Грузинский

Недавний
2

Ну и какой ты белый??

Ответить

Недавний глобус

Грузинс…
3

матиз!

Ответить

Грузинский

Недавний
6

Дэу?

Ответить

ouxen

Грузинс…
2

нексия

Ответить

AttentiveM

ouxen
0

Одобряю

Ответить

Жёлтый Арбуз

Недавний
0

Да ничего наверное, а вот про права мусульман...

Ответить

Максим Иванов

5

Царь во дворца, царь во дворца

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Чо там про похищенных 12-ти летних девочек в секс-рабство? Вернут мёртвыми?

Ответить

Максим Ростокин

Stanley
0

@alexferman всех спасёт !

Ответить

Nikolay Vasiliev

5

Нет ну ты посмотри какие зайки а

Ответить

Запасной космос

Nikolay
0

Няши :3

Ответить

Люц Шнайдер

Nikolay
0

Хвост виляет собакой 

Ответить

Dmitry Pasyutin

3

Мне кажется большинство государств в прошлом образовались точно так же

Ответить

Практический динозавр

3

Милые ребята, уверен выпишут из террористов раньше чем хована или фбк

Ответить

Роман Александров

2
Ответить

TJaba

1

права женщинам в рамках шариата

kek

Ответить

Политический торшер

TJaba
0

А в Омане шариат? Там вроде весьма много прав у женщин. Равные права с мужчинами.

Ответить

Революционный ГОСТ

Политический
0

Согласно Конституции Омана, ислам является государственной религией, а законы исламского шариата – основой законотворчества. Так почти во всех арабских странах. 
В неарабских мусульманских странах светское законодательство в Турции, Тунисе, Ливии и тд. Арабы смотрят на них из-за этого в плане религии свысока.

Ответить

Bad Mother

Революц…
0

уже давно не во всех

Ответить

Революционный

Bad
1

Очень содержательно, спасибо

Ответить

Bad Mother

Революц…
0

да ты ж камент поменял, сволач

Ответить

Революционный

Bad
0

Я его не менял, просто дописал ещё один абзац ниже. Ты видимо в шары долбился, и не заметил в первом абзаце "почти во всех арабских". 
Есть и неарабские страны, живущие по Шариату, кстати. Иран, например.

Ответить

Политическ

Революц…
2

 Ты видимо в шары долбился

Ответить

Bad

Революц…
0

ну ты и гнида

Ответить

Bad

Bad
0

и снова поменял камент

Ответить

Революцион

Bad
0

Жди хоть секунду прежде чем комментировать)) Никуда твой поезд не уедет.

Ответить

Революцион

Bad
0

Сука блять, подожди пока я коммент допишу и пкомментируй.

Ответить

Bad

Революц…
0

ты блять допиши сначала, а потом кнопу "отправить" или "ответить" нажимай, тогда не будешь похож на хитрожопого пидораса 

Ответить

Революцион

Bad
0

Ты не пытайся подловить никого. Коммент меняю в течении минуты, исправляю опечатки, проверяю пунктуацию, формулирую точнее мысль. Это нормально. Педерастия в попытках уцепиться за какую-то мелочь чтобы подъебать)
Терпеть не могу портянки с одной мыслью на 10 комментов, лучше написать и отредактировать один нормальный.

Ответить

Bad

Революц…
0

блясука, давно уже в большом количестве мусульманских стран шариат и адат заменен секулярным правом

вот что я хотел сказать, и сказал бы, если бы ты не скакал, как вошь на гребешке

Ответить

Революцион

Bad
0

В большинстве- приводи цифры. И "давно"- что-то на моём веку ни одна страна не заменила шариат светским правом. Таких примеров я не помню)

Ответить

Bad

Революц…
0

опять поменял камент

ну не пидор ли ты после этого

Ответить

Революцион

Bad
0

Ты бредишь

Ответить

Bad

Революц…
0

всё, я сдаюсь

ты победил меня, мастер переписывания каментов

Ответить

Революцион

Bad
0

Пиши коммент не лично для меня, а для истории. Чтобы остальные могли в итоге понять, что ты имел ввиду. Я же не буду придираться к твоей позиции, мне абсолютно пох.

Ответить

TJaba

Политический
0

Шариат - самое радикальное течение ислама

Талибы,  которые непрочь надеть пояс шахида

Как в Омане

Ответить

Политический

TJaba
0

Я не имел в виду, что в Афганистане как в Омане. Я имел в виду, что если в Омане тоже шариат, то шариат не равно бесправие женщин.

Ответить

TJaba

Политич…
1

А теперь за законы отвечает мировоззрение террористических ребят. В рамках шариата, кек

Ответить

Политический

TJaba
0

Ну не равные, но и бесправными их назвать сложно. Прав у них побольше, чем во многих странах в начале 20 века

Ответить

TJaba

Политич…
0

См стартовое сообщение

Ответить

Bad Mother

TJaba
0

Шариат - самое радикальное течение ислама

чобля

Ответить

Кот в сапогах

1

Похоже на предвыборные обещания. Но зачем они, если выбора и выборов всё равно нет и не будет? Нипанятна.

Ответить

Китайский жар

1

«Талибан» прощает всех, кто содействовал США

Неужели после вчерашнего больше никого не осталось

Ответить

Rabbit 99

0

Да, я и по выражению лица вижу отсюда. Прощает. Всех и сразу

Ответить

Kir Kirsky

Rabbit
1

Он прощает. А Аллах не прощает. Придется быть проводником воли Аллаха. Акбар.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Кто-нибудь мне объяснит, а какая вообще там экономика? На чём они будут деньги зарабатывать? Промышленность? Сельское хозяйство?

Ответить

Слава Инженеров

Люц
1

литий, брат

Ответить

Люц Шнайдер

Слава
0

Мммммм. Ну тогда за Афганистан можно не волноваться. Литий сейчас — новая нефть. 

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Ну афганским женщинам можно посочувствовать, но если Талибы и правда начнут угорать по изоляции своих идей внутри самой страны, то это мб даже лучше. Вопрос правда станут ли.
Если не будут до них доёбываться с правами человека, а они не будут доёбывать остальные страны всякими ячейками и финансированием всякого ультраисламского говна, то это win-win.

Ответить

Kir Kirsky

Llaren
0

Финансированием ячеек и без Афганистана есть кому заниматься

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Николай Вакуленко

0

Толибан 2.0, ребрендинг, и что же они умеют кроме как стрелять из автомата и гранатомёта? 

Ответить

Подозрительный Кот

0

а есть бэкграунд этого бородача? кто он вообще? их местный актёр для выездного театра перед сми?

Ответить

ouxen

0

Он пообещал, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата.

то есть не смогут

Ответить

Alexandr Aletter

0

блин я даже на секунду поверил

Ответить

Eugene Panfilov

0

Вылетаю мутить новое  афганское СМИ

Ответить

Artem Walter

0

Будет смешно и грустно если Афган за следующие 30 лет хотя бы на уровень Туркменистана поднимется

Ответить

Слава Инженеров

0

дел

Ответить

Я афро-русский. Джордж Флоид

0

Ну чтож, амеры на деле показали, что стали петухами и с нормальными четкими мужиками воевать не в состоянии

Ответить

doffys

0

А что там с выборами руководства страны? Или это не религиозно? Вся власть от Бога

Ответить

Рустам Абдуллин

0

«Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы были лучше, но не должны работать против нас»

По-моему, этой формулировкой можно в России объяснять, почему медиа иноагентами признают. Настолько она жидкая, что ей можно легко отбиваться: ты не критиковал, ты работал против. 

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