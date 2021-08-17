Они пообещали дать права женщинам в рамках шариата, а также заявили, что «им не нужны проблемы с международным сообществом».

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17 июля официальный представитель признанного террористами «Талибана» Забихулла Муджахид дал первую пресс-конференцию, рассказав, каким движение видит будущее устройство страны. Трансляцию вёл телеканал Al Jazeera.

Приводим основные тезисы из выступления Муджахида:

«Талибан» прощает всех, кто содействовал США: «Мы прощаем всех, кто сражался против нас. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов». Также движение призывает граждан оставаться в стране.

Муджахид отметил, что Афганистан под властью талибов не собирается ни на кого нападать, в том числе — на США. Он пообещал бороться с терроризмом.

По словам Муджахида, «Талибан» сделает всё, чтобы Афганистан не стал центром производства наркотиков.

Движение заверило, что от их действий никто не пострадает. Муджахид подчеркнул, что им «не нужны проблемы с международным сообществом, но афганцы имеют право жить в соответствии со своей религией».

Он пообещал, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

«Талибан» понимает важность независимых СМИ. Они продолжат работу в стране, однако журналисты должны брать в расчёт ценности ислама: «Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы были лучше, но не должны работать против нас».

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.

8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с терроризмом и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.