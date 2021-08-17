«Мы прощаем всех, кто сражался против нас»: «Талибан» дал первую пресс-конференцию после захвата власти Статьи редакции
Они пообещали дать права женщинам в рамках шариата, а также заявили, что «им не нужны проблемы с международным сообществом».
17 июля официальный представитель признанного террористами «Талибана» Забихулла Муджахид дал первую пресс-конференцию, рассказав, каким движение видит будущее устройство страны. Трансляцию вёл телеканал Al Jazeera.
Приводим основные тезисы из выступления Муджахида:
- «Талибан» прощает всех, кто содействовал США: «Мы прощаем всех, кто сражался против нас. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов». Также движение призывает граждан оставаться в стране.
- Муджахид отметил, что Афганистан под властью талибов не собирается ни на кого нападать, в том числе — на США. Он пообещал бороться с терроризмом.
- По словам Муджахида, «Талибан» сделает всё, чтобы Афганистан не стал центром производства наркотиков.
- Движение заверило, что от их действий никто не пострадает. Муджахид подчеркнул, что им «не нужны проблемы с международным сообществом, но афганцы имеют право жить в соответствии со своей религией».
- Он пообещал, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.
- «Талибан» понимает важность независимых СМИ. Они продолжат работу в стране, однако журналисты должны брать в расчёт ценности ислама: «Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы были лучше, но не должны работать против нас».
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.
8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с терроризмом и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Грузинский супер_стар
Чёрный прямоугольник Жёлтого арбуза.
Yep
*всех
«Талибан» прощает всех, кто содействовал США
Люди, которые упали с самолетов:
😐😐😐
Люди, которых повесили на конструкциях под дорожные знаки и светофоры:
😵😵😵
просто напоминаю вам, что для правоверного мусульманина ложь кяфиру ложью не считается
Как и для правоверного политика ложь избирателю не считается ложью.
нет, это слишком сложная концепция
пруфы?
талибы «просят» женщин надевать платки.
Ловить камни ебалом тоже будут вежливо просить?
Я буду очень долго ржать, если власть талибов будет более открытой, чем сами знаете кто.
Чем кто!? Да говори как есть, тут никто не осудит
Талибы признают режим путена экстремистским и запретят въезд чиновникам 😎
Ну это выглядит пока как нечто среднее между таджикистаном и арабскими эмиратами. Думаю если они подкрепят это делами, то смогут рано или поздно подружиться с тем же западом и наладить инфраструктуру более менее
Подходящий супер_стар
Ты серьезно сравниваешь ОАЭ с Афганистаном?
Трудовой Данила
Он дизайнер, он так видит
Парламентский будильник
С арабскими эмиратами я бы точно сравнивать не стала. При их архаичности законов там никого камнями не забивают, смертная казнь применяется крайне редко в самых исключительных случаях, а у женщин там по большей части ограничений прав нет (кроме совершенно варварской ответственности за беременности вне брака), да и к тому же там обещают масштабную реформу с отменой шариатских судов для иностранцев и декриминализацией многих вещей вроде гомесексуализма.
«Талибан» понимает важность независимых СМИ.
А клутин нет
Недавний глобус
гурия мне положена или нет?
Грузинский супер_стар
Сколько раз в день ты молишься Аллаху??
Недавний глобус
пять
Чо там про похищенных 12-ти летних девочек в секс-рабство? Вернут мёртвыми?
Нет ну ты посмотри какие зайки а
права женщинам в рамках шариата
kek
Политический торшер
А в Омане шариат? Там вроде весьма много прав у женщин. Равные права с мужчинами.
Революционный ГОСТ
Согласно Конституции Омана, ислам является государственной религией, а законы исламского шариата – основой законотворчества. Так почти во всех арабских странах.
В неарабских мусульманских странах светское законодательство в Турции, Тунисе, Ливии и тд. Арабы смотрят на них из-за этого в плане религии свысока.
уже давно не во всех
Очень содержательно, спасибо
да ты ж камент поменял, сволач
Я его не менял, просто дописал ещё один абзац ниже. Ты видимо в шары долбился, и не заметил в первом абзаце "почти во всех арабских".
Есть и неарабские страны, живущие по Шариату, кстати. Иран, например.
Сука блять, подожди пока я коммент допишу и пкомментируй.
Ты не пытайся подловить никого. Коммент меняю в течении минуты, исправляю опечатки, проверяю пунктуацию, формулирую точнее мысль. Это нормально. Педерастия в попытках уцепиться за какую-то мелочь чтобы подъебать)
Терпеть не могу портянки с одной мыслью на 10 комментов, лучше написать и отредактировать один нормальный.
В большинстве- приводи цифры. И "давно"- что-то на моём веку ни одна страна не заменила шариат светским правом. Таких примеров я не помню)
Ты бредишь
Шариат - самое радикальное течение ислама
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Талибы, которые непрочь надеть пояс шахида
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Как в Омане
Я не имел в виду, что в Афганистане как в Омане. Я имел в виду, что если в Омане тоже шариат, то шариат не равно бесправие женщин.
Похоже на предвыборные обещания. Но зачем они, если выбора и выборов всё равно нет и не будет? Нипанятна.
Да, я и по выражению лица вижу отсюда. Прощает. Всех и сразу
Он прощает. А Аллах не прощает. Придется быть проводником воли Аллаха. Акбар.
Кто-нибудь мне объяснит, а какая вообще там экономика? На чём они будут деньги зарабатывать? Промышленность? Сельское хозяйство?
литий, брат
Мммммм. Ну тогда за Афганистан можно не волноваться. Литий сейчас — новая нефть.
Ну афганским женщинам можно посочувствовать, но если Талибы и правда начнут угорать по изоляции своих идей внутри самой страны, то это мб даже лучше. Вопрос правда станут ли.
Если не будут до них доёбываться с правами человека, а они не будут доёбывать остальные страны всякими ячейками и финансированием всякого ультраисламского говна, то это win-win.
Толибан 2.0, ребрендинг, и что же они умеют кроме как стрелять из автомата и гранатомёта?
а есть бэкграунд этого бородача? кто он вообще? их местный актёр для выездного театра перед сми?
Он пообещал, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата.
то есть не смогут
Будет смешно и грустно если Афган за следующие 30 лет хотя бы на уровень Туркменистана поднимется
Ну чтож, амеры на деле показали, что стали петухами и с нормальными четкими мужиками воевать не в состоянии
А что там с выборами руководства страны? Или это не религиозно? Вся власть от Бога
«Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы были лучше, но не должны работать против нас»
По-моему, этой формулировкой можно в России объяснять, почему медиа иноагентами признают. Настолько она жидкая, что ей можно легко отбиваться: ты не критиковал, ты работал против.