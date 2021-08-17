ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане Статьи редакции
Власть талибов Евросоюз не признал.
ЕС готов начать диалог с талибами для предотвращения миграционного и гуманитарного кризисов. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель уточнил, что «речь идёт о диалоге, а не о признании власти».
15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
В ночь на 16 августа «Талибан», запрещённая в России террористическая организация, объявил об окончании войны в Афганистане.
Бордель 😁
АХАХАХАХАХ РЖОМБА БЛЯТЬ ПОРВАЛСЯ Я НАХУЙ НА МАЛЕНЬКИЕ КУСОЧКИ ПИЗДЕЦ СМЕХУПИЗДИЩЕ РЖАЛИ ВСЕМ ЦЕХОМ ЖЕНА ТОЖЕ РЖАЛА АЖ ХРЮКАЛА ПХАХАХАХАХАХ
+15 афганистанких беженцев
Этот день победы мы приближали как могли