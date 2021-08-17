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Новости
Артём Мазанов

ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане Статьи редакции

Власть талибов Евросоюз не признал.

15 15 комментариев
372 просмотров

ЕС готов начать диалог с талибами для предотвращения миграционного и гуманитарного кризисов. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель уточнил, что «речь идёт о диалоге, а не о признании власти».

Талибан выиграл войну, поэтому мы должны говорить с ними.

Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане…
Власть талибов Евросоюз не признал.
tjournal.ru

В ночь на 16 августа «Талибан», запрещённая в России террористическая организация, объявил об окончании войны в Афганистане.

#новости #афганистан

Статья дополняется
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Александр Батищев

1

Бордель 😁

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Феминизм здорового человека

Александр
8

АХАХАХАХАХ РЖОМБА БЛЯТЬ ПОРВАЛСЯ Я НАХУЙ НА МАЛЕНЬКИЕ КУСОЧКИ ПИЗДЕЦ СМЕХУПИЗДИЩЕ РЖАЛИ ВСЕМ ЦЕХОМ ЖЕНА ТОЖЕ РЖАЛА АЖ ХРЮКАЛА ПХАХАХАХАХАХ

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ouxen

Феминизм
1

ты привился?

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Феминизм

ouxen
0

кстати пора вторым идти ставиться
завтра пойду наверное

Ответить

ouxen

Феминизм
1

я вчера поставился

Ответить

Феминизм

ouxen
0

как оно?
выяснил что после прививки 2 месяца нельзя кровь сдавать, печально но похуй

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Bibba La Bibba

Александр
1

+15 афганистанких беженцев 

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Грузинский супер_стар

Bibba
0

В Белоруссию?

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Закомплексованная Душа

Александр
0

Хаха, benis

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Леха

1

Этот день победы мы приближали как могли

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Феминизм здорового человека

Леха
0

я срал тебе за шиворот жидким калом

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Леха

Феминизм
0

Думаешь без Клутина там обошлось?

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Феминизм

Леха
0

меня ебать не должно кто такой Клутин, я просто поставил тебя перед фактом

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doffys

0

Террорист win

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ouxen

0

победители пишут историю

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