Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ. Отец заявил о планах оплатить обучение Статьи редакции
Алиса Теплякова была на домашнем обучении с четырёх лет. Она сдала вступительный экзамен в МГУ по биологии на 48 баллов из 100.
Девятилетняя Алиса Теплякова не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, её фамилия не числится в приказах о зачислении.
Её отец уточнил, что семья в любом случает планирует отдать девочку на обучение в этот вуз — даже на платное отделение.
Теплякова никогда не ходила в школу. В восемь лет она успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. Рособрнадзор присвоил ей звание самой юной девочки, когда-либо осваивавшей программу 11-го класса.
Отец девочки заявлял, что не считает дочь вундеркиндом — в их семье это нормальный результат при таком воспитании: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
МГУ был готов принять Теплякову на бюджет, если она успешно сдаст вступительные испытания. Ректор вуза Виктор Садовничий также рассказывал о планах прикрепить к девочке педагога-психолога, который помог бы ей обучаться. «Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — заявлял он.
Владимир и Елена, больше никаких
Владимир и Алина
Да зачем, есть же церковные списки
Правильно, ведь есть же такие нормальные имена как Ярило и Велимудр.
Фёкла Агрофен
Вернидуб круче :)
Теплякова никогда не ходила в школу
Пиздец.
В школе учат не столько химии и биологии, сколько умению находиться в обществе. Кого-то игнорировать, кому-то пизды дать, с кем-то тесный контакт наладить, кому-то в лицо уверенно врать и так далее.
Войну и мир захочешь - и без специальной тёти прочитаешь, но вот социализации сам хрен научишься.
Пиздец
В тюрьме не столько срок мотают, сколько учат умению находиться в обществе. Кого-то игнорировать, кому-то пизды дать, с кем-то тесный контакт наладить, кому-то в лицо уверенно врать и так далее.
Заточку из ложки - и без специального дяди заточишь, но вот социализации сам хрен научишься.
Я же знал, что в тред обязательно придут люди которые имеют не очень хорошие воспоминания о школе.
Пиздец
В армии не столько служат, сколько учат умению находиться в обществе. Кого-то игнорировать, кому-то пизды дать, кому-то портки постирать, кому-то в лицо уверенно врать и так далее.
Траву покрасить и выщипать - и без специального офицера можно, но вот социализации сам хрен научишься.
Обычно вместо армии в этом возрасте человек точно так же живёт сам по себе в кампусе и социализируется, только с людьми своего уровня
Модный вентилятор
про войну и мир отдельный бомбалейло у меня - я правда не догоняю как книжка, которая учит жить в 19 веке, поможет человеку из 21
Противоположный корабль
пиздец это самое глупое мнение, что я читал о книжке. ведь базовые понятия отношений людей охуеть как различаются в 19 и 21 веке да? за войну и мир готов бить ебальники, топовый роман, просто ультраохуительный
Модный
краткий пересказ войны и мира: размышления наташи ростовой о том , кому бы дать , вперемешку с описаниями природы. где то то там на фоне наполеон
Люди не очень изменились с 19 века.
ну как минимум стерлись жесткие кастовые различия "крестьянин\дворянин"
Так культуру мы восприняли от господствующего тогда слоя. Я что-то давно не слышал чтобы люди выходили замуж в 14 лет и где-нибудь в деревнях культивировалось снохачество.
Поменяй на социальные прослойки и получишь то же самое
появилась такая хуйня как социальный лифт , но я в курсе что у славян он че то по горизонтали только ездит
Ага, у эльфов-то вообще никаких проблем с тем чтобы вылезти из жопы жизни в короли
где ты видел в реале чтобы было буквально из грязи в князи сразу ? постепенно же
Там с основным сериалом и спин-оффом есть противоречие. Шелдон-взрослый довольно отморожен в социальном плане. Шелдон-Маленький кроме гениальных способностей вполне себе шустрый пацан, который как-то сильно не выделяется из окружающего его социума. Возникает вопрос - где он приобрел такую отмороженность?
Чувствительный коктейль
Не завидуй.
Модный вентилятор
скорее жалко девочку , такие родители глупые, думают что пятерки равно знания
Это не повод обесценивать её достижение.
достижение?
Детство и нормальное развитие нахуй пошло, это ли не достижение?
Чувствительный
Это "достижение" уже принадлежит родителям.
Вот как раз это "достижение" принадлежит ей.
Сомневаюсь, что родителей интересовало ее мнение по этому вопросу
Достижение. Сдать ЕГЭ в восемь лет - нетривиальная задача.
Из разряда "проломить стену головой ради рекорда"
Я не говорю, что это все хорошо, к родителям, мягко говоря, есть вопросы. Но ведь тезис в корневом комментарии был вовсе не об этом.
в моем понимании достижение - это что то уникальное , что не может каждый. сдать егэ под силу каждому . сдать егэ в восемь лет ? ну можно , правда никакого нахуй детства и родители по ходу хотят чтобы быстрее чадо научилось зарабатывать и кормить их . учитывая как там у остальных детей
в пизду таких родителей .
Скучный
ебать, работа в школе даёт о себе знать
Ты бы видел какой ажиотаж у меня царит на уроках обществознания в 9 классе. Особенно когда мы разбираем тему "Семейные правоотношения", а затем решаем правовые задачи на манер "18-летний Миша, любит свою 16 летнюю двоюродную сестру Марину, объясните с опорой на доступные вам статьи Семейного кодекса, могут ли молодые люди пожениться?"
18-летний Миша, любит свою 16 летнюю двоюродную сестру Марину, объясните с опорой на доступные вам статьи Семейного кодекса, могут ли молодые люди пожениться?
Отвечает @alexferman
Модный
дай мне столько же времени , репетиторов и сил , и аверное я освою. но прямо сейчас я тупой в биологии, мне в школе блок естественно научных дисциплин не сильно интересно был , я больше по прикладной математике, геометрии и языкам
Рособрнадзор присвоил ей звание самой юной девочки, когда-либо осваивавшей программу 11-го класса.
Модный вентилятор
а еще Рособрнадзор вводит уроки религии и патриотизма в школе. без комментариев
Опыт все равно она из жопы не вытащит, жизнь ее ещё осадит 100%. Вот она охуеет то, что не все в мире знаниями даётся
быстрее закончит универ — быстрее начнет получать опыт на реальной работе
На какую такую работу берут психологов в 12?)
Практику получать где-то, работать под наставником, в 14-15 уже можно быть взрослым головой, при этом зарабатывать бабки
Мой лицей (20 лет назад) нас учил программировать реальные проекты, знать своей работе цену, все начали работать рано, сейчас многие имеют крутые стартапы/компании
Ты рил не понимаешь разницы между программированием и психологией? Если бы её задрачивали на программиста - это ещё как-то можно было бы понять
не обязательно психологом работать, если кафедра психологии, можно писать софт, работать около психологии, развиваться в науке и тд
Ты бывал у психиатора? Это рутинная работа, буквально по шаблонам.
Программист - тоже рутинная работа, сидишь кнопки жмёшь
Качественный
В науку пойдёт, там ни возраст, ни социализация не нужны
Кто её в 13 лет возьмёт психологом работать? Разве что ради лулзов
Она разве вообще собиралась работать? Или кто-то тут за неё додумал?)
Модный вентилятор
не знал что это так работает
заканчиваешь вуз а там уже ждут от тебя опыта .
для пацанов еще годик армии, в итоге в 25-27 на работу, если по канонам
мне каж, чем раньше касаешься бабок, тем более вероятно сделать карьеру или даже получить пассивный доход (продать стартап), обеспечив себя на 2 половину жизни
А ты в курсе, откуда имя Дмитрий пошло?))))
Модный вентилятор
Дми́трий (см. также Деметрий) — распространённое мужское имя греческого происхождения. Происхождение имени связано с именем древнегреческой богини земли и плодородия Деметры. Значение имени — «посвящённый богине Деметре» (Митре).
Деметра — вторая дочь Кроноса и Реи и мать Персефоны, тёща Аида[7]. Сестра и возлюбленная Зевса, сестра Геры, Гестии, Аида и Посейдона. Согласно легенде, была сожрана своим отцом Кроносом, а затем извлечена из его утробы. Основным в мифологии о Деметре является миф о похищении Аидом её дочери Персефоны[⇨].
Кто ответит за украденное детство?
Девочка и ответит, скорее всего. Надеюсь, не выпилится к 20 годам, а справится и будет нормально жить.
У нас в семье была такая история. Эта девочка была мне из разряда внучатой племянницей. Она с пелёнок занималась танцами, бегом, английским, настольным теннисом, ходила в какой-то медицинский кружок, посещала нескольких репетиторов. И все это после учёбы. Ребёнок спал, учил уроки в машине.
Её бабушка с большой гордостью это все рассказывала “у нашей Кати минутки свободной нет, такая молодец! "
А Катя в 10 лет - девочка с потухшим взглядом, которая, кажется, из всего этого списка любила только танцы.
В 15 лет она послала на хер и бабушку и родителей. На учёбу забила, влюбилась какого то токаря из училища и родила в 16 детё.
Родители знатно охуели
Батя продаст ее одному из многочисленных сыновей Стерлигова - за барана или лошадь.
Соглашусь с комментарием выше, что нельзя обесценивать ее достижение. Просто интересно при каком графике обучения удалось достичь таких результатов.
Боковой лолипоп
В что случилось с предыдущими 23 юристами?
Выходной рак
Честно говоря, школьную программу по всем предметам можно смело уместить в 3-4 года. Непонятно только что потом делать с детьми, которые по своим знаниям уже могли бы работать, но физически и психологически заметно уступают взрослым во всём.
школьную программу по всем предметам можно смело уместить в 3-4 года
Нет, нельзя
А нахуя что-то делать? У детей должно быть раза в два-три больше свободного времени. Школа придумана чтобы готовить пролетариев работать на заводе, больше ни для чего
А МГУ точно не может слезть с темы? Неужели она даже на платное пройдёт? Уж на психфаке они должны понимать, что творится
родители не понимают что отнимают у неё детство?!
Так она же даже не знает что потеряет, ведь для неё детство - это унылое натаскивание на экзамены. Она, скорее всего, даже рада, что это закончилось
Да всё они понимают, так как уже отняли детство у своих двоих детей. Ещё четверо на подходе.
А родителям похер, они растят вундеркиндов/кормильцев или хрен знает кого ещё. А в итоге выйдут 20-летние суицидники или социопаты с ворохом психологических проблем.
Никогда не понимал восхищения вундеркиндами. Постоянно какой-нибудь ребёнок заканчивает школу в 10, университет в 11. Учатся во всяких Оксфордах. Но потом они вырастают и про них не слышно ничего. Они становятся обычными людьми. Единственная их крутость была именно в раннем умственном развитии.
То есть эти люди не являются передовыми умами планеты и к 30 годам их научные работы (если они не забили на науку) не отличаются от рядового кандидата наук. Тогда какой смысл отнимать у ребенка детство? Это какой-то спидран жизни? Чтобы все успеть и умереть в сорок?
Не понимаю, вот зачем ребенка лишать социализации. Детство и юность нужны, чтобы человек сформировался как личность, чтобы у него появились увлечения, привычки, жизненные ценности и ориентиры. Не думаю, что девочка в 8 лет хочет стать психологом. Этого хотят её родители, а альтернативы они ей не дают.
Потом из таких вот вырастают всякие Шелдоны из ТБВ, которые не могут ни в бытовое самообслуживание, ни в общение с другими людьми. Только вот в реальной жизни нет закадрового смеха, жизнь не будет ситкомом.
Это какой-то спидран жизни?
Это долбоёбы родители
Когда этих ебанатов привлекут за жестокое обращение с ребёнком?
Мужчина добавил, что лишить ребенка детства, объясняя ему понятие треугольника, невозможно
А в восемь лет херачить в МГУ это лишь часть обычного детства?
Откуда у них деньги на оплату МГУ? Они же не работают
Батя где-то писал, что надеется на помощь небезразличных людей.
Пиздец как тут все по детству плачут, чего у вас такого крутого в детстве то было, что вы так вспоминаете?
Самый кайф, когда ты перестаешь зависеть от системы - школы, военкомата, и начинаешь жить свободным человеком.