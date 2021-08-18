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Новости
Артём Мазанов

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ. Отец заявил о планах оплатить обучение Статьи редакции

Алиса Теплякова была на домашнем обучении с четырёх лет. Она сдала вступительный экзамен в МГУ по биологии на 48 баллов из 100.

126 126 комментариев
5056 просмотров
Алиса Теплякова

Девятилетняя Алиса Теплякова не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, её фамилия не числится в приказах о зачислении.

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Её отец уточнил, что семья в любом случает планирует отдать девочку на обучение в этот вуз — даже на платное отделение.

Списки [зачисленных] не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет – пойдём в любом случае на договор.

отец Алисы Тепляковой

Теплякова никогда не ходила в школу. В восемь лет она успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. Рособрнадзор присвоил ей звание самой юной девочки, когда-либо осваивавшей программу 11-го класса.

Отец девочки заявлял, что не считает дочь вундеркиндом — в их семье это нормальный результат при таком воспитании: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

МГУ был готов принять Теплякову на бюджет, если она успешно сдаст вступительные испытания. Ректор вуза Виктор Садовничий также рассказывал о планах прикрепить к девочке педагога-психолога, который помог бы ей обучаться. «Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — заявлял он.

#новости

126 126 комментариев
12
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126 комментариев
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Напряженный Денис

26

семилетний брат Хеймдалль

Отец - очередной шиз, издевающийся над детьми.
Давно надо ввести список разрешенных имен, как в Исландии.

Ответить

Bibba La Bibba

Напряженный
11

Владимир и Елена, больше никаких

Ответить

Asylbek Oetebaeliev

Bibba
12

Владимир и Алина

Ответить

AZP

Asylbek
2

А раньше - Владимир и Людмила

Ответить

alexferman

Bibba
3

Да зачем, есть же церковные списки

Ответить

Plan 🇧&🇨

alexfer…
0

Bishop Heahmund is venerated as a saint in the Eastern Orthodox Church.

^___^

Ответить

Alexei Kuksin

Напряженный
6

Правильно, ведь есть же такие нормальные имена как Ярило и Велимудр. 

Ответить

Окружающий будильник

Alexei
1

Даздраперма

Ответить

Александр Воронин

Alexei
0

Фёкла Агрофен

Ответить

Alexei Kuksin

Алексан…
1

Из новгородских берестяных рукописей - ЖИРОСЛАВ.  

Ответить

Олег Апанасевич

Alexei
0

Вернидуб круче :)

Ответить

Скучный меч

Олег
0

нет поп-ит круче

Ответить

Plan 🇧&🇨

Напряженный
0

как в Таджикистане, лол

http://www.kumitaizabon.tj/ru/catalogue-of-tajik-national-names

Реестр таджикских национальных имён | Комитет по…
Реестр таджикских национальных имён | Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики…
www.kumitaizabon.tj
Ответить

Максим Грандов

Напряженный
0

Отец пересмотрел Тора

Ответить

Arsen Karimov

Напряженный
0

И запретить остальные задним числом, ну вы поняли

Ответить

AZP

14

Теплякова никогда не ходила в школу

Пиздец.
В школе учат не столько химии и биологии, сколько умению находиться в обществе. Кого-то игнорировать, кому-то пизды дать, с кем-то тесный контакт наладить, кому-то в лицо уверенно врать и так далее.
Войну и мир захочешь - и без специальной тёти прочитаешь, но вот социализации сам хрен научишься.

Ответить

социальныирудимент

AZP
10

Пиздец
В тюрьме не столько срок мотают, сколько учат умению находиться в обществе. Кого-то игнорировать, кому-то пизды дать, с кем-то тесный контакт наладить, кому-то в лицо уверенно врать и так далее.
Заточку из ложки - и без специального дяди заточишь, но вот социализации сам хрен научишься.

Ответить

Горячий Наруто

социальныирудим…
2

А вот и хикканы с анал-огиями подъехали)

Ответить

Alexei Kuksin

социальныирудим…
1

Я же знал, что в тред обязательно придут люди которые имеют не очень хорошие воспоминания о школе. 

Ответить

социальныирудимент

AZP
2

Пиздец
В армии не столько служат, сколько учат умению находиться в обществе. Кого-то игнорировать, кому-то пизды дать, кому-то портки постирать, кому-то в лицо уверенно врать и так далее.
Траву покрасить и выщипать - и без специального офицера можно, но вот социализации сам хрен научишься.

Ответить

alexferman

социальныирудим…
4

Нормально тебя порвало

Ответить

Lucas Grey

социальныирудим…
0

Обычно вместо армии в этом возрасте человек точно так же живёт сам по себе в кампусе и социализируется, только с людьми своего уровня

Ответить

Модный вентилятор

AZP
–1

про войну и мир отдельный бомбалейло у меня - я правда не догоняю как книжка, которая учит жить в 19 веке, поможет человеку из 21

Ответить

Противоположный корабль

Модный
5

пиздец это самое глупое мнение, что я читал о книжке. ведь базовые понятия отношений людей охуеть как различаются в 19 и 21 веке да? за войну и мир готов бить ебальники, топовый роман, просто ультраохуительный

Ответить

Модный

Противо…
–2

краткий пересказ войны и мира: размышления наташи ростовой о том , кому бы дать , вперемешку с описаниями природы. где то то там на фоне наполеон

Ответить

alexferman

Модный
3

Ну и что из этого потеряло актуальность?))

Ответить

AZP

Противо…
–2

Четыре тома! Ну слишком дохуя. Можно в один вместить мысли? 

Ответить

alexferman

AZP
3

Инторнетов с бложиками тогда не было, заняться было нечем

Ответить

Противоположный

AZP
1

было жаль, когда он закончился. читал бы 386 томов всю жизнь

Ответить

Олег Апанасевич

AZP
1

В Тик-Ток, желательно?

Ответить

Alexei Kuksin

Модный
2

Люди не очень изменились с 19 века. 

Ответить

Модный

Alexei
1

ну как минимум стерлись жесткие кастовые различия "крестьянин\дворянин"

Ответить

Alexei Kuksin

Модный
1

Так культуру мы восприняли от господствующего тогда слоя. Я что-то давно не слышал чтобы люди выходили замуж в 14 лет и где-нибудь в деревнях культивировалось снохачество. 

Ответить

Модный

Alexei
2

включи первый канал в прайм тайм - это всё еще есть

Ответить

alexferman

Модный
0

Поменяй на социальные прослойки и получишь то же самое

Ответить

Модный

alexfer…
1

появилась такая хуйня как социальный лифт , но я в курсе что у славян он че то по горизонтали только ездит

Ответить

Горячий Наруто

Модный
4

У славян социальный лифт обоссан

Ответить

alexferman

Модный
1

Ага, у эльфов-то вообще никаких проблем с тем чтобы вылезти из жопы жизни в короли

Ответить

Модный

alexfer…
1

где ты видел в реале чтобы было буквально из грязи в князи сразу ? постепенно же

Ответить

alexferman

Модный
0

За 15 жизней, да

Ответить

Олег Апанасевич

AZP
2
Ответить

Alexei Kuksin

Олег
0

Там с основным сериалом и спин-оффом есть противоречие. Шелдон-взрослый довольно отморожен в социальном плане. Шелдон-Маленький кроме гениальных способностей вполне себе шустрый пацан, который как-то сильно не выделяется из окружающего его социума. Возникает вопрос - где он приобрел такую отмороженность?

Ответить

Олег Апанасевич

Alexei
0

Да там много несоответствий, это же комедия просто.

Ответить

Vladimir Medvedev

AZP
0

Нахрен такие умения

Ответить

Модный вентилятор

11

сдать егэ по <вставить дисциплину> != понимать и разбираться в предмете

Ответить

Чувствительный коктейль

Модный
9

Не завидуй.

Ответить

Модный вентилятор

Чувствительный
7

скорее жалко девочку , такие родители глупые, думают что пятерки равно знания

Ответить

Чувствительный

Модный
5

Это не повод обесценивать её достижение.

Ответить

Модный

Чувстви…
1

достижение?

Ответить

alexferman

Модный
8

Детство и нормальное развитие нахуй пошло, это ли не достижение?

Ответить

Чувствительный

alexfer…
0

Это "достижение" уже принадлежит родителям.

Ответить

alexferman

Чувстви…
1

Вот как раз это "достижение" принадлежит ей.

Ответить

Чувствител

alexfer…
2

Сомневаюсь, что родителей интересовало ее мнение по этому вопросу

Ответить

alexferman

Чувстви…
1

Зато последствия лягут на неё.

Ответить

Чувствительный

Модный
3

Достижение. Сдать ЕГЭ в восемь лет - нетривиальная задача.

Ответить

alexferman

Чувстви…
3

Из разряда "проломить стену головой ради рекорда"

Ответить

Чувствител

alexfer…
0

Я не говорю, что это все хорошо, к родителям, мягко говоря, есть вопросы. Но ведь тезис в корневом комментарии был вовсе не об этом.

Ответить

Модный

Чувстви…
0

в моем понимании достижение - это что то уникальное , что не может каждый. сдать егэ под  силу каждому . сдать егэ в восемь лет ? ну можно , правда никакого нахуй детства и родители по ходу хотят чтобы быстрее чадо научилось зарабатывать и кормить их . учитывая как там у остальных детей
в пизду таких родителей .

Ответить

Alexandr

Модный
3

Ну попробуйте сейчас пройти ЕГЭ по биологии. Вот вам два первых вопроса.

Ответить

Alexei

Alexandr
2

Спермий, гггг. 
Извините. 

Ответить

Скучный

Alexei
2

ебать, работа в школе даёт о себе знать

Ответить

Alexei

Скучный
0

Ты бы видел какой ажиотаж у меня царит на уроках обществознания в 9 классе. Особенно когда мы разбираем тему "Семейные правоотношения", а затем решаем правовые задачи на манер "18-летний Миша, любит свою 16 летнюю двоюродную сестру Марину, объясните с опорой на доступные вам статьи Семейного кодекса, могут ли молодые люди пожениться?"

Ответить

Горячий

Alexei
0

18-летний Миша, любит свою 16 летнюю двоюродную сестру Марину, объясните с опорой на доступные вам статьи Семейного кодекса, могут ли молодые люди пожениться?

Отвечает @alexferman 

Ответить

Модный

Горячий
0

по законам Бразилии всё ок

Ответить

Горячий

Горячий
0

Хотя не, он отвечает на это:

30-летний Миша, любит свою 8 летнюю двоюродную сестру Марину, объясните с опорой на доступные вам статьи Семейного кодекса, могут ли молодые люди пожениться?

Ответить

Модный

Alexandr
0

дай мне столько же времени , репетиторов и сил , и аверное я освою. но прямо сейчас я тупой в биологии, мне в школе блок естественно научных дисциплин не сильно интересно был , я больше по прикладной математике, геометрии и языкам

Ответить

Чувствител

Модный
0

Это "достижение" уже принадлежит родителям.

Ответить

Icipher

Чувствительный
1

Не проецируй.

Ответить

Georgii Rozhnev

Модный
2

Рособрнадзор присвоил ей звание самой юной девочки, когда-либо осваивавшей программу 11-го класса.

Ответить

Модный вентилятор

Georgii
–3

а еще Рособрнадзор вводит уроки религии и патриотизма в школе. без комментариев

Ответить

Гюндуз Гусейнли

10

Опыт все равно она из жопы не вытащит, жизнь ее ещё осадит 100%. Вот она охуеет то, что не все в мире знаниями даётся

Ответить

Alexey Kochetkov

Гюндуз
3

быстрее закончит универ — быстрее начнет получать опыт на реальной работе

Ответить

Максим Чистов

Alexey
6

На какую такую работу берут психологов в 12?)

Ответить

Alexey Kochetkov

Максим
1

Практику получать где-то, работать под наставником, в 14-15 уже можно быть взрослым головой, при этом зарабатывать бабки

Мой лицей (20 лет назад) нас учил программировать реальные проекты, знать своей работе цену, все начали работать рано, сейчас многие имеют крутые стартапы/компании

Ответить

alexferman

Alexey
3

Ты рил не понимаешь разницы между программированием и психологией? Если бы её задрачивали на программиста - это ещё как-то можно было бы понять

Ответить

Alexey Kochetkov

alexfer…
3

не обязательно психологом работать, если кафедра психологии, можно писать софт, работать около психологии, развиваться в науке и тд

Ответить

Выходной рак

alexfer…
0

Ты бывал у психиатора? Это рутинная работа, буквально по шаблонам. 

Ответить

alexferman

Выходной
1

Программист - тоже рутинная работа, сидишь кнопки жмёшь

Ответить

Mr R

alexfer…
2

Ващет иногда и стоя можно поработать

Ответить

Максим Чистов

Alexey
0

Ну ты не путай программиста и психолога)

Ответить

Качественный

Максим
1

В науку пойдёт, там ни возраст, ни социализация не нужны

Ответить

alexferman

Качеств…
2

Напрасно ты думаешь что учёные это не люди)

Ответить

Владимир

Максим
0

В твиттер?

Ответить

alexferman

Alexey
2

Кто её в 13 лет возьмёт психологом работать? Разве что ради лулзов

Ответить

Ирина Китаева

alexfer…
2

подарят тульский пряник

Ответить

Выходной рак

alexfer…
1

Она разве вообще собиралась работать? Или кто-то тут за неё додумал?)

Ответить

Модный вентилятор

Alexey
1

не знал что это так работает
заканчиваешь вуз а там уже ждут от тебя опыта .

Ответить

Alexey Kochetkov

Модный
2

для пацанов еще годик армии, в итоге в 25-27 на работу, если по канонам

мне каж, чем раньше касаешься бабок, тем более вероятно сделать карьеру или даже получить пассивный доход (продать стартап), обеспечив себя на 2 половину жизни

Ответить

Модный вентилятор

7

Хеймдалль

как поугорать над именем ребенка

Ответить

Олег Апанасевич

Модный
0

А ты в курсе, откуда имя Дмитрий пошло?))))

Ответить

Модный вентилятор

Олег
0
Ответить

Олег Апанасевич

Модный
0

Дми́трий (см. также Деметрий) — распространённое мужское имя греческого происхождения. Происхождение имени связано с именем древнегреческой богини земли и плодородия Деметры. Значение имени — «посвящённый богине Деметре» (Митре). 
Деметра — вторая дочь Кроноса и Реи и мать Персефоны, тёща Аида[7]. Сестра и возлюбленная Зевса, сестра Геры, Гестии, Аида и Посейдона. Согласно легенде, была сожрана своим отцом Кроносом, а затем извлечена из его утробы. Основным в мифологии о Деметре является миф о похищении Аидом её дочери Персефоны[⇨].

Ответить

Модный

Олег
0

хоть бы якори из вики убрал

Ответить

Олег Апанасевич

Модный
0

Зачем?

Ответить

Frederick Barbarossa

2

Кто ответит за украденное детство?

Ответить

alexferman

Frederick
9

Девочка и ответит, скорее всего. Надеюсь, не выпилится к 20 годам, а справится и будет нормально жить.

Ответить

Александра Утёнкова

alexferman
7

У нас в семье была такая история. Эта девочка была мне из разряда внучатой племянницей. Она с пелёнок занималась танцами, бегом, английским, настольным теннисом, ходила в какой-то медицинский кружок, посещала нескольких репетиторов. И все это после учёбы. Ребёнок спал, учил уроки в машине.
Её бабушка с большой гордостью это все рассказывала “у нашей Кати минутки свободной нет, такая молодец! "
А Катя в 10 лет - девочка с потухшим взглядом, которая, кажется, из всего этого списка любила только танцы. 
В 15 лет она послала на хер и бабушку и родителей. На учёбу забила, влюбилась какого то токаря из училища и родила в 16 детё. 
Родители знатно охуели

Ответить

alexferman

Алексан…
3

Хэппи энд!

Ответить

Alexei Kuksin

alexferman
4

Батя продаст ее одному из многочисленных сыновей Стерлигова - за барана или лошадь. 

Ответить

AZP

Alexei
2

Олегу Сироте, сыр месить будет

Ответить

Юрист24

3

Соглашусь с комментарием выше, что нельзя обесценивать ее достижение. Просто интересно при каком графике обучения удалось достичь таких результатов. 

Ответить

Боковой лолипоп

Юрист24
4

В что случилось с предыдущими 23 юристами?

Ответить

alexferman

Боковой
3

Сдохли от графика обучения

Ответить

Юрист24

alexfer…
0

Все живы) 

Ответить

Юрист24

Боковой
0

Все нормально) 

Ответить

Выходной рак

Юрист24
3

Честно говоря, школьную программу по всем предметам можно смело уместить в 3-4 года. Непонятно только что потом делать с детьми, которые по своим знаниям уже могли бы работать, но физически и психологически заметно уступают взрослым во всём. 

Ответить

alexferman

Выходной
1

школьную программу по всем предметам можно смело уместить в 3-4 года

Нет, нельзя

Ответить

Lucas Grey

Выходной
0

А нахуя что-то делать? У детей должно быть раза в два-три больше свободного времени. Школа придумана чтобы готовить пролетариев работать на заводе, больше ни для чего

Ответить

Анастасия Лукьянова

3

А МГУ точно не может слезть с темы? Неужели она даже на платное пройдёт? Уж на психфаке они должны понимать, что творится

Ответить

Боря Митиоглов

3

родители не понимают что отнимают у неё детство?!

Ответить

Максим Чистов

Боря
0

Так она же даже не знает что потеряет, ведь для неё детство - это унылое натаскивание на экзамены. Она, скорее всего, даже рада, что это закончилось

Ответить

Unapologetic Apathy

Боря
–1

Да всё они понимают, так как уже отняли детство у своих двоих детей. Ещё четверо на подходе.
А родителям похер, они растят вундеркиндов/кормильцев или хрен знает кого ещё. А в итоге выйдут 20-летние суицидники или социопаты с ворохом психологических проблем.

Ответить

Александр П.

3

Никогда не понимал восхищения вундеркиндами. Постоянно какой-нибудь ребёнок заканчивает школу в 10, университет в 11. Учатся во всяких Оксфордах. Но потом они вырастают и про них не слышно ничего. Они становятся обычными людьми. Единственная их крутость была именно в раннем умственном развитии. 

То есть эти люди не являются передовыми умами планеты и к 30 годам их научные работы (если они не забили на науку) не отличаются от рядового кандидата наук. Тогда какой смысл отнимать у ребенка детство? Это какой-то спидран жизни? Чтобы все успеть и умереть в сорок?

Не понимаю, вот зачем ребенка лишать социализации. Детство и юность нужны, чтобы человек сформировался как личность, чтобы у него появились увлечения, привычки, жизненные ценности и ориентиры. Не думаю, что девочка в 8 лет хочет стать психологом. Этого хотят её родители, а альтернативы они ей не дают. 

Потом из таких вот вырастают всякие Шелдоны из ТБВ, которые не могут ни в бытовое самообслуживание, ни в общение с другими людьми. Только вот в реальной жизни нет закадрового смеха, жизнь не будет ситкомом.

Ответить

alexferman

Александр
0

Это какой-то спидран жизни?

Это долбоёбы родители

Ответить

Горячий Наруто

alexferman
0

Пиздец тебя порвало на эту тему)

Ответить

alexferman

1

Когда этих ебанатов привлекут за жестокое обращение с ребёнком?

Ответить

Горячий Наруто

alexferman
–3

Сказал ёбарь детей

Ответить

Unapologetic Apathy

2

Мужчина добавил, что лишить ребенка детства, объясняя ему понятие треугольника, невозможно

А в восемь лет херачить в МГУ это лишь часть обычного детства?

Ответить

Сергей Лукин

1

Родителей под суд.

Ответить

Папуша

0

Откуда у них деньги на оплату МГУ? Они же не работают

Ответить

alexferman

Папуша
5

Щас бы в 2k21 думать что для наличия денег нужна официальная работа

Ответить

Alexei Kuksin

Папуша
0

Батя где-то писал, что надеется на помощь небезразличных людей.

Ответить

AZP

Alexei
0

Донаты собирает? 

Ответить

Alexander Star

1

Клево, хорошая семья.

Ответить

Vladimir Fokin

1

48 баллов из 100
Может ей сразу ректора дать?

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Пиздец как тут все по детству плачут, чего у вас такого крутого в детстве то было, что вы так вспоминаете?

Самый кайф, когда ты перестаешь зависеть от системы - школы, военкомата, и начинаешь жить свободным человеком.

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