Алиса Теплякова была на домашнем обучении с четырёх лет. Она сдала вступительный экзамен в МГУ по биологии на 48 баллов из 100.

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Алиса Теплякова

Девятилетняя Алиса Теплякова не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, её фамилия не числится в приказах о зачислении.

Её отец уточнил, что семья в любом случает планирует отдать девочку на обучение в этот вуз — даже на платное отделение.

Списки [зачисленных] не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет – пойдём в любом случае на договор. отец Алисы Тепляковой

Теплякова никогда не ходила в школу. В восемь лет она успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. Рособрнадзор присвоил ей звание самой юной девочки, когда-либо осваивавшей программу 11-го класса.

Отец девочки заявлял, что не считает дочь вундеркиндом — в их семье это нормальный результат при таком воспитании: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.