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Новости
Артём Мазанов

В Москве полиция пришла к людям, чьи адреса попали в слитые базы «Умного голосования» и сторонников Навального Статьи редакции

Откуда у силовиков эти данные, они не рассказали.

18 18 комментариев
2293 просмотров

С 17 августа полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК (признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией). Об этом сообщает «ОВД-инфо».

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По данным «ОВД-инфо», полицейские в гражданском «требуют объяснений о донатах ФБК, попадании человека в базу». Один человек рассказал, что его просили написать заявление на Навального за «незаконную передачу персональных данных».

гражданин новокосино @sorvjonkov
⚡ Только что (23:14) ко мне домой пришли эшники, представились уголовным розыском (лол), сказали что-то про слитую базу Умного голосования, мол хотят со мной поговорить
Меня дома не было, передал им через маму, что без повестки разговаривать не буду)

Журналист «Новой газеты» Илья Азар сообщил, что к нему домой тоже приходили полицейские. «Меня не было дома, но соседям говорили что-то про персональные данные, которые, мол, попали в интернет», — рассказал он.

В сети пишут о «сливах» из «Умного голосования…
Проблемы в безопасности проекта всё же есть, но, как заявляют авторы проекта, они устраняют…
tjournal.ru

#новости #право

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Грандиозный Данила

19

Как там ГУЛАГ, на каком этапе строительства? 

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Marhal_New _Arleana

Грандиозный
14

Цифровом

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Боковой лолипоп

Marhal_New
3

Можно будет посмотреть через госуслуги в какую часть Сибири тебя отправят

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Nuckelavee

7
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Подземный Петя

Nuckelavee
3

Твердо и чётко

Ответить

Photuum

4

Вторая ветка БАМ сама себя не построит

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AZP

0

Ко всем, кто сейчас донатит, тоже придут.

Ответить

Антон Лисин

AZP
3

Tj тоже видимо им базу передаст кто им донатит 

Ответить

Подземный Петя

AZP
0

А если не живёшь в РФ, тоже ждать?

Ответить

AZP

Подземный
0

Чепигу и Мишкина.

Ответить

Горячий Наруто

AZP
1

Охуенно. Заказываешь проституток, приедут Петров и Боширов. Да и результат будет не хуже.

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x mst

1

Лол

Ответить

Luchano Spaguetti

1

А в умном голосовании разве не максимум номер дома указывается? 

Ответить

Andy

Luchano
–1

Да тут сплелись вместе государство-террорист и ебанаты журналисты, там взяли базу которую продало одно чмо и сопоставили с госуслугами, вот тебе и адреса. Потом эту базу перемешивали и добавляли рандома и подавали как "БАЗА УМНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ИЗ ГОРОДА Х" Дураки журналисты это подавали как новость

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Владимир Керенский

–2

Твит ноунейма безусловно веское доказательство.

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Дмитрий Зубков

–2

Лол мол гол. Если бы наши диды в 39м имели смартфоны с интернетом, то перед расстрелом тоже бы наверное что-то такое писали. "Скоро расстреляют, лол. Ни за что вообще кек"

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Сергей Сергеич

0

Ну пришли и пришли, чаем надо было их напоить с крендельками, что они не люди что-ли.
P.S. Сарказм.

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Andy

–1

чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК (признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией).

Бля, у вас проблемы с логикой что ли? Есть одна утечка, каков шанс что кто-то из той утечки донатил и участвовал в умном голосовании? Пиздец журналистика конечно.

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