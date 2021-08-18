В Москве полиция пришла к людям, чьи адреса попали в слитые базы «Умного голосования» и сторонников Навального Статьи редакции
Откуда у силовиков эти данные, они не рассказали.
С 17 августа полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК (признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией). Об этом сообщает «ОВД-инфо».
По данным «ОВД-инфо», полицейские в гражданском «требуют объяснений о донатах ФБК, попадании человека в базу». Один человек рассказал, что его просили написать заявление на Навального за «незаконную передачу персональных данных».
Журналист «Новой газеты» Илья Азар сообщил, что к нему домой тоже приходили полицейские. «Меня не было дома, но соседям говорили что-то про персональные данные, которые, мол, попали в интернет», — рассказал он.
Цифровом
Боковой лолипоп
Можно будет посмотреть через госуслуги в какую часть Сибири тебя отправят
Ко всем, кто сейчас донатит, тоже придут.
Подземный Петя
А если не живёшь в РФ, тоже ждать?
Охуенно. Заказываешь проституток, приедут Петров и Боширов. Да и результат будет не хуже.
А в умном голосовании разве не максимум номер дома указывается?
Да тут сплелись вместе государство-террорист и ебанаты журналисты, там взяли базу которую продало одно чмо и сопоставили с госуслугами, вот тебе и адреса. Потом эту базу перемешивали и добавляли рандома и подавали как "БАЗА УМНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ИЗ ГОРОДА Х" Дураки журналисты это подавали как новость
Лол мол гол. Если бы наши диды в 39м имели смартфоны с интернетом, то перед расстрелом тоже бы наверное что-то такое писали. "Скоро расстреляют, лол. Ни за что вообще кек"
Ну пришли и пришли, чаем надо было их напоить с крендельками, что они не люди что-ли.
P.S. Сарказм.
чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК (признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией).
Бля, у вас проблемы с логикой что ли? Есть одна утечка, каков шанс что кто-то из той утечки донатил и участвовал в умном голосовании? Пиздец журналистика конечно.