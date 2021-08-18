Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Кабмин разработал новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Прежний документ, принятый 25 лет назад, назвали содержащим устаревшие правила и несоответствующим изменениям. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сам документ пока не опубликовали. Правительство только рассказало в том числе о показе рекламы. Информацию о том, сколько она будет длиться перед началом самого фильма, разместят около касс.

Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс. правительство РФ

Зрители также смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

«Коммерсантъ» писал в 2020 году, что при разработке этого документа кинотеатрам не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды в зал.