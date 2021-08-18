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Новости
Артём Мазанов

Правительство РФ обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом Статьи редакции

Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Кабмин разработал новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Прежний документ, принятый 25 лет назад, назвали содержащим устаревшие правила и несоответствующим изменениям. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сам документ пока не опубликовали. Правительство только рассказало в том числе о показе рекламы. Информацию о том, сколько она будет длиться перед началом самого фильма, разместят около касс.

Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс.

правительство РФ

Зрители также смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

«Коммерсантъ» писал в 2020 году, что при разработке этого документа кинотеатрам не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды в зал.

#новости #право

2432 просмотров
88 88 комментариев
22
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Короткий меч

51

почему реклама и трейлеры вообще допустимы на таких мероприятиях? я что, с пиратского сайта смотрю? я заплатил за это говно, почему на мне продолжают зарабатывать всеми доступными способами

я даже, блядь, за поп-корн с кока-колой там переплачиваю, а им мало

Ответить

Олег Апанасевич

Короткий
7

Именно потому, что мало переплачиваешь. Кинопрокат вообще супернизкорентабельная история, поэтому и пытаются зарабатывать на чём могут.

Ответить

Bibba La Bibba

Олег
3

Смешнее всего, когда приходишь в дорогие кинотеатры в отеле, например. Где билет стоит дорого (очень дорого) и тебе все равно пускают рекламу русских новогодних-алкогольных фильмов

Ответить

Олег Апанасевич

Bibba
0

Ага, этого я вообще не понимаю, да. Особенно в "Москве" по пятёре за билет.

Ответить

Andy Bezbozhny

Олег
2

Трейлеры вшиты во все копии прокатной конторы. В данном случае претензии к прокатчику, не к к/т

Ответить

Окружающий будильник

Короткий
6

Скоро фонбет будут крутить перед сеансом, и чем это отличается от вулкаставка.ком, рискуй, играй и побеждай.

Ответить

Smaug The Terrible

Окружающий
6

Кек. Это ты футбол давно не смотрел

Ответить

Окружающий

Smaug
0

Дак я как раз смотрю, хоть и не в РФ уже 5-й год, но смотрю на каналах Матч ))).

Ответить

Smaug The

Окружаю…
2

Там прямо по среди матча могут рекламу ставок въебать.
СДЕЛАЙ СТАВКУ
ПЕРВАЯ СТАВКА БЕСПЛАТНАА

Ответить

Окружающий

Smaug
0

Я это уже фильтрую, пролетает мимо ушей, поигрался со ставками одно время, вышел в небольшом плюсе и не тянет, надоело быстро.

Ответить

Короткий меч

Окружающий
2

скоро будут под сиденья шприцы с наркотой и спидом подкладывать от спонсоров наркоторговцев

Ответить

Мистер Блондин

Окружающий
0

Тем что казино и букмекерки разные модели азартных игр

Ответить

Закомплексованная Душа

Окружающий
0

А что не так с легальными БК, это все разрешено

Ответить

Окружающий

Закомпл…
0

Я понимаю, дело же в принципе, одно дело с торрента скачать и прослушать рекламу 1-2 раза по 10-15 секунд, и другое дело за свои деньги 15-20 минут слушать дурные трейлеры на максимальном звуке.

Ответить

Имя И Фамилия

Короткий
3

Сделай свой кинотеатр и окупай его 40 лет без рекламы вместо 15 с рекламой

Ответить

Андрей Охапкин

Короткий
1

Типа билет дешевле получается
я даже, блядь, за поп-корн с кока-колой там переплачиваю

Я всегда брал в каком-нибудь магазине рядом с кино, без переплаты))))

Ответить

Многий кофе

Андрей
1

 без переплаты

Чел, тебя развели на переплату. Надо было из дома брать, так ещё дешевле. Или лучше самостоятельно вырастить

Ответить

Андрей Охапкин

Многий
1

Точно

Ответить

Александр

Многий
0

и фильм смотреть бесплатно  через замочную скважину 

Ответить

Михаил Желтухин

Короткий
1

раньше было норм, сеанс начинается, минут 5 смотришь трейлеры и хоп - кино, ща какая-то жесть, особенно у каро, платишь по 600-900р за билет, чтобы пол часа смотреть рекламу

Ответить

Askel

Короткий
1

Все от кинотеатра зависит. Самое большое число рекламных роликов перед фильмом, как ни странно, у самых жирных и больших сетевиков (типа Каро). А всякие старые и единичные кинотеатры (к примеру в Питере это Аврора, Родина, Дом Кино) вообще почти никакой рекламы не показывают перед фильмом и как-то умудряются существовать. Ж - жадность)

Ответить

Теоретический шар

Короткий
1

Радуйся что только вначале фильма прокалывают, а не в середине как в будущем

Ответить

dead

Короткий
0

 я даже, блядь, за поп-корн с кока-колой там переплачиваю

нахуя? бери в ближайшей пятерочке и спокойно проноси в зал

Ответить

Короткий меч

dead
0

насколько я знаю, в некоторых кинотеатрах так запрещено

Ответить

dead

Короткий
1

можешь смело слать их в жеппу и грозить судом

Ответить

Александр Горелик

Короткий
0

ход мысли понятный, а в метро, например, задаешься похожим вопросом?

Ответить

Владислав Микк

20

Последний раз сходил в кинотеатр и желание ходить туда отпало вовсе. Все жуют, пьют, пердят и разговаривают. Я лучше дома посмотрю. Можно на паузу поставить, да и не мешает никто.

Ответить

Photuum

Владислав
3

Кинотеатры чтобы тёлок туда водить, а не кино смотреть. 

Ответить

Владислав Микк

Photuum
13

попробуй водить телок домой

Ответить

Smaug The

Владисл…
7

Это не дом, а хлев какой-то будет

Ответить

Владислав Микк

Smaug
1

зато на молоко тратиться не надо будет

Ответить

Максим Ростокин

Владисл…
1

Телок - в стойло!

Ответить

5ый член Комитета

Владислав
0

 Я лучше дома посмотрю

что бы жевать, пить, пердеть и разговаривать без посторонних

Ответить

Владислав Микк

5ый
0

именно. а еще ставить на паузу чтоб сбегать в туалет или покурить

Ответить

5ый член

Владисл…
1

или за добавкой еды)

Ответить

Smaug The Terrible

Владислав
0

Десоциализированный элемент

Ответить

Владислав Микк

Smaug
0
Ответить

Зарубежный кофе

13

Ура! Заебали совать рекламу в течение 15-25 минут ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА СЕАНСА

Ответить

Виталий Лановой

Зарубежный
2

Это делается чтобы все расселись и престали шуршать упаковками. В этом есть какой-то смысл, но не 25 минут конечно.

Ответить

Модный вентилятор

Виталий
18

прикинь так бы в театре было, идешь на спектакль, а тебе полчаса отрывки из других спектаклей рассказывают.

Ответить

Бип Боп

Модный
5

крутят частушки из кривого зеркала

Ответить

Антигравитационн

Бип
3
Ответить

Пётр Козлов

Модный
4

Если бы актёры театра рекламировали азино три топора прямо со сцены, я бы ходил только на это

Ответить

Антигравитационн

Пётр
1

Ну в кино же не крутят рекламу, а показывают трейлеры будущих премьер 

Ответить

Олег Апанасевич

Виталий
4

Вообще не поэтому.

Ответить

Имя Фамилия

Виталий
0

У меня реклама один раз шла 36 минут и это пздц

Ответить

Maksim Derkach

Виталий
0

ага, только все ждут начало фильма и начинают открывать и жрать

Ответить

Артём Мазанов

Зарубежный
2

Причем на утренних сеансах рекламы сильно больше, я недавно почти полчаса просидел перед фильмом....

Ответить

Олег Апанасевич

Артём
3

Она на утренних сеансах просто дешевле, поэтому её и больше.

Ответить

Артём Мазанов

Олег
1

Ну это логично, да. Просто дико бесит 

Ответить

Антигравитационн

Артём
0

ЗАЖАЛ ДЕНЕГ НА ВЕЧЕРНИЙ? 

Ответить

Артём Мазанов

Антигра…
2

Вечером в зале слишком много людей с едой и криками. Утром кайф ходить

Ответить

5ый член

Артём
0

возможно, но в списке обеспеченных женихов у девушек ты уже не значишься

Ответить

Модный

5ый
1

давно девушки ищут по принципу "он может себе позволить вечерний билет" ?

Ответить

Антигравит

Модный
1

Недавно все подорожало

Ответить

Модный

Антигра…
1

тогда уж лучше искать по принципу "он может себе позволить тариф с безлимитным интернетом"

Ответить

5ый член

Модный
1

достойно подсайта "вопросы" или даже "секс и отношения"

Ответить

Модный

Артём
0

а утром дети

Ответить

Антигравит

Модный
0

В садик отведи

Ответить

Модный

Антигра…
0

вишневый?

Ответить

Антигравит

Модный
1

Буратино

Ответить

Илья

13

Лучше бы обязали начинать фильм точно по расписанию. А рекламу и трейлеры перед ним пусть хоть полчаса крутят — для тех, кто раньше пришел.

Ответить

Модный вентилятор

7

ходил в пятницу на отряд самоубийц, реклама шла полчаса. совсем охуели .
устроили какой то филиал трейлеров с кинопоиска

Ответить

Сергей Звезда

7

Хотя пишут, что законопроект инициировала Ассоциация владельцев кинотеатров, мне отчего-то кажется, что это произошло, потому что какой-то чиновник сходил в кино с детьми и попал на диснеевский мультик, перед которым не только трейлеры, но и короткометражку показывают

Ответить

Антигравитационный торт

Сергей
0

И зачем ты признался, что ходишь на мультики? 

Ответить

Eugene Panfilov

6

Всегда любил часть с трейлерами, вообще воспринимал это как отдельное шоу (с учетом того, что жанр трейлеров вообще отдельный вид монтажного искусства). Когда начали между трейлерами вставлять рекламу бытовых продуктов, приятное впечатление сменилось полностью негативным. 

А приходить на сеанс нужно в любом случае вовремя. Некоторые умудряются и после 30ти минутного рекламного блока фонариками свои места в середине зала искать.

Ответить

Фактический файл

5

НУ НАКОНЕЦ!

Ответить

Фактический файл

Фактический
3

В каком-нибудь каро они рекламу по 15-25 могут показывать. Я уже тупо с расчётом на это туда еду.

Ответить

norm

3

Воспользуюсь случаем, чтобы написать важное мнение: если вы едите в кинотеатре, то вам нужно давать по лбу хуём.

Ответить

Модный вентилятор

norm
6

когда то я зависал на сайте стопгейма, и там была история про дениса карамышева, в которого метнули банкой из под колы , за то что он хрустел попкорном в кинозале.
тот в нее нассал и кинул обратно

Ответить

リドリ

Модный
1

Конечно, так всё и было. 

Ответить

Английский Петя

Модный
1

Ну я кидал банку, правда, не смелый денис попался.
Но кидал не за хруст попкорна, тут просто банок не напасёшься.
Просто, слишком громко и постоянно пиздели, перекрикивая звуковую дорожку.

Ответить

Дядя Серёжа

Модный
0

А чем хрустел Денис?

Ответить

Юридический

Дядя
2

суставами

Ответить

Модный

Дядя
1

в изложении Кости Тростенюка

Ответить

Robutt

3

Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и скипнуть хуйню перед фильмецом

Ответить

Имя И Фамилия

0

Скоро выборы, что бы ещё такого сделать бессмысленного, но ЖИЗНЕННОГО, и чтобы самим ничего делать не нужно было

Ответить

Фактический файл

Имя
0

бессмысленного

Ну тут сос мыслом, вон сколько бомбит с рекламы. Да и по делу же бомбит.

Ответить

Имя И Фамилия

Фактический
0

Да я вообще в ахуе с дорогих соотечественников, которые сами без указки не смогут прийти на 20 минут позже. Как будто из деревни один раз в город приехали в первый раз в кинотеатр и не знают про рекламу. К счастью пришло Правительство и всё разрулило.

Ответить

Фактический файл

Имя
1

Я так делаю, но точно могу тебе сказать, что входить в темноте не прям вот чтобы удобно. Ладно ряд найти, потом на этом ряду надо найти место, что уже сложнее.

Ответить

Имя И Фамилия

Фактиче…
0

Про включение света во время рекламы ничего не было, так что ничего не изменится)

Ответить

Тепловой Гоша

1

Это решение далось нем нелегко. //Мишустин

Ответить

Tony Wilkin

0

Ох, ну щаз-то жить станет легче, комфортнее и уютнее.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

хз, а мне нравится реклама, девушку вообще прям кайфует и расстраивается, если опоздали. Но заранее знать, сколько она будет идти вполне здравая мысль)

Ответить

Grigory Gustov

0

а я специально люблю рекламу перед фильмом посмотреть, поэтому прихожу иногда пораньше

Ответить

5ый член Комитета

Grigory
0

иногда даже за пару дней до, что бы еще и все афиши в коридоре рассмотреть

Ответить

Данил Жданов

0

Помню, когда раньше "Синемапарке" продавали именно на кассах, а не в кино-баре, то там в расписании фильмов именно у касс указывалась продолжительность рекламы и трейлеров. Удобно было, да. А с приходом продаж билетов через кино-бар такое информирование исчезло.

Ответить

Дядя Серёжа

–1

В децтве помню, - если перед фильмом киножурнал "Фитиль", это круто! А если новости народного хозяйства, то нет.

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