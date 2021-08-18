Правительство РФ обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом Статьи редакции
Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.
Кабмин разработал новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Прежний документ, принятый 25 лет назад, назвали содержащим устаревшие правила и несоответствующим изменениям. Об этом сообщается на сайте правительства.
Сам документ пока не опубликовали. Правительство только рассказало в том числе о показе рекламы. Информацию о том, сколько она будет длиться перед началом самого фильма, разместят около касс.
Зрители также смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.
«Коммерсантъ» писал в 2020 году, что при разработке этого документа кинотеатрам не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды в зал.
Именно потому, что мало переплачиваешь. Кинопрокат вообще супернизкорентабельная история, поэтому и пытаются зарабатывать на чём могут.
Смешнее всего, когда приходишь в дорогие кинотеатры в отеле, например. Где билет стоит дорого (очень дорого) и тебе все равно пускают рекламу русских новогодних-алкогольных фильмов
Ага, этого я вообще не понимаю, да. Особенно в "Москве" по пятёре за билет.
Трейлеры вшиты во все копии прокатной конторы. В данном случае претензии к прокатчику, не к к/т
Окружающий будильник
Скоро фонбет будут крутить перед сеансом, и чем это отличается от вулкаставка.ком, рискуй, играй и побеждай.
Кек. Это ты футбол давно не смотрел
Дак я как раз смотрю, хоть и не в РФ уже 5-й год, но смотрю на каналах Матч ))).
Короткий меч
скоро будут под сиденья шприцы с наркотой и спидом подкладывать от спонсоров наркоторговцев
А что не так с легальными БК, это все разрешено
Окружающий
Я понимаю, дело же в принципе, одно дело с торрента скачать и прослушать рекламу 1-2 раза по 10-15 секунд, и другое дело за свои деньги 15-20 минут слушать дурные трейлеры на максимальном звуке.
Сделай свой кинотеатр и окупай его 40 лет без рекламы вместо 15 с рекламой
Типа билет дешевле получается
я даже, блядь, за поп-корн с кока-колой там переплачиваю
Я всегда брал в каком-нибудь магазине рядом с кино, без переплаты))))
Многий кофе
без переплаты
Чел, тебя развели на переплату. Надо было из дома брать, так ещё дешевле. Или лучше самостоятельно вырастить
раньше было норм, сеанс начинается, минут 5 смотришь трейлеры и хоп - кино, ща какая-то жесть, особенно у каро, платишь по 600-900р за билет, чтобы пол часа смотреть рекламу
Все от кинотеатра зависит. Самое большое число рекламных роликов перед фильмом, как ни странно, у самых жирных и больших сетевиков (типа Каро). А всякие старые и единичные кинотеатры (к примеру в Питере это Аврора, Родина, Дом Кино) вообще почти никакой рекламы не показывают перед фильмом и как-то умудряются существовать. Ж - жадность)
Теоретический шар
Радуйся что только вначале фильма прокалывают, а не в середине как в будущем
ход мысли понятный, а в метро, например, задаешься похожим вопросом?
Последний раз сходил в кинотеатр и желание ходить туда отпало вовсе. Все жуют, пьют, пердят и разговаривают. Я лучше дома посмотрю. Можно на паузу поставить, да и не мешает никто.
попробуй водить телок домой
Я лучше дома посмотрю
что бы жевать, пить, пердеть и разговаривать без посторонних
именно. а еще ставить на паузу чтоб сбегать в туалет или покурить
Десоциализированный элемент
Это делается чтобы все расселись и престали шуршать упаковками. В этом есть какой-то смысл, но не 25 минут конечно.
Модный вентилятор
прикинь так бы в театре было, идешь на спектакль, а тебе полчаса отрывки из других спектаклей рассказывают.
Если бы актёры театра рекламировали азино три топора прямо со сцены, я бы ходил только на это
Ну в кино же не крутят рекламу, а показывают трейлеры будущих премьер
Она на утренних сеансах просто дешевле, поэтому её и больше.
ЗАЖАЛ ДЕНЕГ НА ВЕЧЕРНИЙ?
Модный
давно девушки ищут по принципу "он может себе позволить вечерний билет" ?
Недавно все подорожало
тогда уж лучше искать по принципу "он может себе позволить тариф с безлимитным интернетом"
Модный
а утром дети
В садик отведи
Лучше бы обязали начинать фильм точно по расписанию. А рекламу и трейлеры перед ним пусть хоть полчаса крутят — для тех, кто раньше пришел.
Хотя пишут, что законопроект инициировала Ассоциация владельцев кинотеатров, мне отчего-то кажется, что это произошло, потому что какой-то чиновник сходил в кино с детьми и попал на диснеевский мультик, перед которым не только трейлеры, но и короткометражку показывают
Всегда любил часть с трейлерами, вообще воспринимал это как отдельное шоу (с учетом того, что жанр трейлеров вообще отдельный вид монтажного искусства). Когда начали между трейлерами вставлять рекламу бытовых продуктов, приятное впечатление сменилось полностью негативным.
А приходить на сеанс нужно в любом случае вовремя. Некоторые умудряются и после 30ти минутного рекламного блока фонариками свои места в середине зала искать.
Фактический файл
В каком-нибудь каро они рекламу по 15-25 могут показывать. Я уже тупо с расчётом на это туда еду.
Воспользуюсь случаем, чтобы написать важное мнение: если вы едите в кинотеатре, то вам нужно давать по лбу хуём.
Модный вентилятор
когда то я зависал на сайте стопгейма, и там была история про дениса карамышева, в которого метнули банкой из под колы , за то что он хрустел попкорном в кинозале.
тот в нее нассал и кинул обратно
Английский Петя
Ну я кидал банку, правда, не смелый денис попался.
Но кидал не за хруст попкорна, тут просто банок не напасёшься.
Просто, слишком громко и постоянно пиздели, перекрикивая звуковую дорожку.
А чем хрустел Денис?
Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и скипнуть хуйню перед фильмецом
Скоро выборы, что бы ещё такого сделать бессмысленного, но ЖИЗНЕННОГО, и чтобы самим ничего делать не нужно было
бессмысленного
Ну тут сос мыслом, вон сколько бомбит с рекламы. Да и по делу же бомбит.
Да я вообще в ахуе с дорогих соотечественников, которые сами без указки не смогут прийти на 20 минут позже. Как будто из деревни один раз в город приехали в первый раз в кинотеатр и не знают про рекламу. К счастью пришло Правительство и всё разрулило.
Я так делаю, но точно могу тебе сказать, что входить в темноте не прям вот чтобы удобно. Ладно ряд найти, потом на этом ряду надо найти место, что уже сложнее.
Про включение света во время рекламы ничего не было, так что ничего не изменится)
хз, а мне нравится реклама, девушку вообще прям кайфует и расстраивается, если опоздали. Но заранее знать, сколько она будет идти вполне здравая мысль)
а я специально люблю рекламу перед фильмом посмотреть, поэтому прихожу иногда пораньше
иногда даже за пару дней до, что бы еще и все афиши в коридоре рассмотреть
Помню, когда раньше "Синемапарке" продавали именно на кассах, а не в кино-баре, то там в расписании фильмов именно у касс указывалась продолжительность рекламы и трейлеров. Удобно было, да. А с приходом продаж билетов через кино-бар такое информирование исчезло.
В децтве помню, - если перед фильмом киножурнал "Фитиль", это круто! А если новости народного хозяйства, то нет.