Талибы захватили американскую аппаратуру с биометрическими данными афганцев. Те пытаются всё удалить

Военные чиновники опасаются, что боевики «Талибана» смогут получить доступ и ко внешним биометрическим базам США.

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Cолдат вооружённых сил США сканирует глаз афганца с помощью портативного устройства биометрической аутентификации, 2011 год Фото Туасифа Мустафы/AFP

Экстремистская группировка «Талибан» захватила биометрическое оборудование США. С помощью него, как опасаются в Штатах, боевики могут выяснить, кто из афганцев сотрудничал с американскими вооружёнными силами и начать массовые репрессии. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на военных чиновников.

По словам сотрудника Командования специальных операций вооружённых сил США и трёх бывших военнослужащих, талибы во время наступления в Афганистане захватили портативные системы сбора биометрических данных HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), которые использовали американские военные. Например, с помощью этой аппаратуры им удалось установить личность Усамы бен Ладена.

Устройства HIIDE хранят отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, снимки параметров лица, а также биографическую информацию, связанную с централизованной базой данных. В памяти каждого такого аппарата может содержаться до 22 тысяч биометрических профилей.

Военные чиновники США также опасаются, что с помощью устройств HIIDE боевики «Талибана» могут получить доступ и ко внешним базам биометрических данных США.

Международная некоммерческая правозащитная организация Human Rights First также заявила, что талибы, вероятно, получили доступ к биометрическим базам данных и специальному американскому оборудованию. Активисты опубликовали руководства для афганских граждан, как удалить свои данные из баз и избежать биометрии.

Mike Breen @M_Breen For Human Rights Defenders and allies in #Afghanistan : translated version of our guide to deleting your digital history. https://t.co/XYq9JhrzHq [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0ee33eba-fa07-524b-8f6f-7bdf4d31918e\/","width":555,"height":634}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c2f4d1e-4237-58f6-88b8-02bb3160bb27\/","width":555,"height":749}}}] «Для правозащитников и союзников в Афганистане: переведённая версия нашего руководства по удалению биометрической информации», — Майк Брин, президент и генеральный директор Human Rights First.

Технических директор Human Rights First Уэлтон Чанг считает, что боевики «Талибана» будут использовать биометрическую информацию для преследования тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством и американскими военными. Thomson Reuters со ссылкой на жителей Кабула пишет, что всего через несколько часов после захвата власти в Афганистане талибы начали «обход от двери до двери» в поисках чиновников, бывших членов сил безопасности и сотрудничавших с иностранцами граждан. При этом они использовали биометрические устройства.

Афганская журналистка «Би-Би-Си» Сана Сафи написала, что после захвата власти в Кабуле мужчины и мальчики в панике «удаляли из телефонов сообщения, музыку и фотографии». Директор отдела Азиатско-Тихоокеанского региона организации Access Now, защищающей цифровые права, сообщил, что правозащитники получили «значительное количество» запросов от афганцев с просьбой помочь им стереть биометрические данные.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.