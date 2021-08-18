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Новости
Яна Ломакина

Талибы захватили американскую аппаратуру с биометрическими данными афганцев. Те пытаются всё удалить Статьи редакции

Военные чиновники опасаются, что боевики «Талибана» смогут получить доступ и ко внешним биометрическим базам США.

27 27 комментариев
2365 просмотров
Cолдат вооружённых сил США сканирует глаз афганца с помощью портативного устройства биометрической аутентификации, 2011 год  Фото Туасифа Мустафы/AFP 

Экстремистская группировка «Талибан» захватила биометрическое оборудование США. С помощью него, как опасаются в Штатах, боевики могут выяснить, кто из афганцев сотрудничал с американскими вооружёнными силами и начать массовые репрессии. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на военных чиновников.

По словам сотрудника Командования специальных операций вооружённых сил США и трёх бывших военнослужащих, талибы во время наступления в Афганистане захватили портативные системы сбора биометрических данных HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), которые использовали американские военные. Например, с помощью этой аппаратуры им удалось установить личность Усамы бен Ладена.

Устройства HIIDE хранят отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, снимки параметров лица, а также биографическую информацию, связанную с централизованной базой данных. В памяти каждого такого аппарата может содержаться до 22 тысяч биометрических профилей.

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Военные чиновники США также опасаются, что с помощью устройств HIIDE боевики «Талибана» могут получить доступ и ко внешним базам биометрических данных США.

Международная некоммерческая правозащитная организация Human Rights First также заявила, что талибы, вероятно, получили доступ к биометрическим базам данных и специальному американскому оборудованию. Активисты опубликовали руководства для афганских граждан, как удалить свои данные из баз и избежать биометрии.

Mike Breen @M_Breen
For Human Rights Defenders and allies in #Afghanistan: translated version of our guide to deleting your digital history. https://t.co/XYq9JhrzHq
«Для правозащитников и союзников в Афганистане: переведённая версия нашего руководства по удалению биометрической информации», — Майк Брин, президент и генеральный директор Human Rights First.

Технических директор Human Rights First Уэлтон Чанг считает, что боевики «Талибана» будут использовать биометрическую информацию для преследования тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством и американскими военными. Thomson Reuters со ссылкой на жителей Кабула пишет, что всего через несколько часов после захвата власти в Афганистане талибы начали «обход от двери до двери» в поисках чиновников, бывших членов сил безопасности и сотрудничавших с иностранцами граждан. При этом они использовали биометрические устройства.

Афганская журналистка «Би-Би-Си» Сана Сафи написала, что после захвата власти в Кабуле мужчины и мальчики в панике «удаляли из телефонов сообщения, музыку и фотографии». Директор отдела Азиатско-Тихоокеанского региона организации Access Now, защищающей цифровые права, сообщил, что правозащитники получили «значительное количество» запросов от афганцев с просьбой помочь им стереть биометрические данные.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.

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#новости #афганистан #войны #войны21века #биометрия

27 27 комментариев
11
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Пестрый инструмент

20

Талибы захватили американскую аппаратуру с биометрическими данными афганцев. Те пытаются всё удалить

Кто пытается удалить? Талибы, афганцы или американцы?

Ответить

Мрачный лолипоп

Пестрый
28

те

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Владимир Филатов

Пестрый
9

Предлог относится к последнему слову. В данном случае последнее слово во множественном падеже это "афганцев".

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Пестрый инструмент

Владимир
9
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Владимир Филатов

Пестрый
3
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Пестрый
2
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Андрей Фурцев

Пестрый
1

Данные

Ответить

Мрачный лолипоп

Андрей
0

Пытаются

Ответить

Пестрый

Мрачный
0

Талибами

Ответить

artemykairyak

Пестрый
0

обои

Ответить

Мистер Андерсон

8

 как опасаются в Штатах, боевики могут выяснить

если смогут включить

Ответить

Мистер Андерсон

Мистер
2

Военные чиновники США также опасаются, что с помощью устройств HIIDE боевики «Талибана» могут получить доступ и ко внешним базам биометрических данных США.

)))))))))))

Ответить

Io Eau

5

Талибан ходит с биометрическими сканерами и ищет сотрудничащих с США, полиция в России ходит со списками по адресам и ищет сотрудничающих с Навальным

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Io
0

Нужен технический прорыв!

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T:ema

1

- нельзя обосраться... нельзя обосраться.. и мы.. обосрались!!!
https://youtu.be/TdSpZF36OHg?t=59

Ответить

Люц Шнайдер

0

Бородачи там уже щемят других аборигенов 

Ответить

Кристобаль Фейра

Люц
2

В комментариях пишут, что видео старое, а на самом видео вообще арест солдат-мародёров. Только хрен его знает, реальные люди пишут, или боты Талибана. Когда с обеих сторон информационного "барьера" такое дерьмо, как RT и Талибан верить нельзя никому.

Ответить

Сергей Старых

–1

Да не, это фейк какой-то. Американцы всё продумали, это вам не расеянские военные, там всё схвачено

Ответить

5ый член Комитета

Сергей
2

все документы под камнем и на остановке
всё схвачено

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
–1

Откуда им было знать, что афганским военным важна только собственная шкура?

Ответить

Невинный турник

0

Опять команда Навального личные данные слила

Ответить

Модный вентилятор

0

случайно ли американцы ее там оставили или нет, мы этого уже не узнаем

Ответить

Люц Шнайдер

Модный
0

МногоходовОчка?

Ответить

Модный вентилятор

Люц
0

импровизационная удача

Ответить

Люц Шнайдер

0

Мало захватить оборудование, с ним ещё нужно уметь работать.

Ответить

5ый член Комитета

0

а вот и повод туда вернуться

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Я чё то не пойму. То при талибах стало лучше и спокойнее, то они стали делать обходы домов граждан.

На одном сайте пишут что талибы всех врага простили, рядом новости, что они там всех разыскивают.

Ещё Я в ахуе от технологий пендосов.

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