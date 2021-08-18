Талибы захватили американскую аппаратуру с биометрическими данными афганцев. Те пытаются всё удалить Статьи редакции
Военные чиновники опасаются, что боевики «Талибана» смогут получить доступ и ко внешним биометрическим базам США.
Экстремистская группировка «Талибан» захватила биометрическое оборудование США. С помощью него, как опасаются в Штатах, боевики могут выяснить, кто из афганцев сотрудничал с американскими вооружёнными силами и начать массовые репрессии. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на военных чиновников.
По словам сотрудника Командования специальных операций вооружённых сил США и трёх бывших военнослужащих, талибы во время наступления в Афганистане захватили портативные системы сбора биометрических данных HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), которые использовали американские военные. Например, с помощью этой аппаратуры им удалось установить личность Усамы бен Ладена.
Устройства HIIDE хранят отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, снимки параметров лица, а также биографическую информацию, связанную с централизованной базой данных. В памяти каждого такого аппарата может содержаться до 22 тысяч биометрических профилей.
Военные чиновники США также опасаются, что с помощью устройств HIIDE боевики «Талибана» могут получить доступ и ко внешним базам биометрических данных США.
Международная некоммерческая правозащитная организация Human Rights First также заявила, что талибы, вероятно, получили доступ к биометрическим базам данных и специальному американскому оборудованию. Активисты опубликовали руководства для афганских граждан, как удалить свои данные из баз и избежать биометрии.
Технических директор Human Rights First Уэлтон Чанг считает, что боевики «Талибана» будут использовать биометрическую информацию для преследования тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством и американскими военными. Thomson Reuters со ссылкой на жителей Кабула пишет, что всего через несколько часов после захвата власти в Афганистане талибы начали «обход от двери до двери» в поисках чиновников, бывших членов сил безопасности и сотрудничавших с иностранцами граждан. При этом они использовали биометрические устройства.
Афганская журналистка «Би-Би-Си» Сана Сафи написала, что после захвата власти в Кабуле мужчины и мальчики в панике «удаляли из телефонов сообщения, музыку и фотографии». Директор отдела Азиатско-Тихоокеанского региона организации Access Now, защищающей цифровые права, сообщил, что правозащитники получили «значительное количество» запросов от афганцев с просьбой помочь им стереть биометрические данные.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
Предлог относится к последнему слову. В данном случае последнее слово во множественном падеже это "афганцев".
Данные
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если смогут включить
Военные чиновники США также опасаются, что с помощью устройств HIIDE боевики «Талибана» могут получить доступ и ко внешним базам биометрических данных США.
)))))))))))
Талибан ходит с биометрическими сканерами и ищет сотрудничащих с США, полиция в России ходит со списками по адресам и ищет сотрудничающих с Навальным
- нельзя обосраться... нельзя обосраться.. и мы.. обосрались!!!
https://youtu.be/TdSpZF36OHg?t=59
Бородачи там уже щемят других аборигенов
В комментариях пишут, что видео старое, а на самом видео вообще арест солдат-мародёров. Только хрен его знает, реальные люди пишут, или боты Талибана. Когда с обеих сторон информационного "барьера" такое дерьмо, как RT и Талибан верить нельзя никому.
Да не, это фейк какой-то. Американцы всё продумали, это вам не расеянские военные, там всё схвачено
Откуда им было знать, что афганским военным важна только собственная шкура?
МногоходовОчка?
Я чё то не пойму. То при талибах стало лучше и спокойнее, то они стали делать обходы домов граждан.
На одном сайте пишут что талибы всех врага простили, рядом новости, что они там всех разыскивают.
Ещё Я в ахуе от технологий пендосов.