В России среди вакцинированных от Covid-19 разыграют призы по 100 тысяч рублей Статьи редакции
Всего определят тысячу победителей.
Постановление о розыгрыше подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Призы разыграют между теми, кто сделал прививку до момента проведения лотереи. Лотерея будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Принять участие смогут граждане старше 18 лет.
«За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей», — говорится в сообщении кабмина.
О выигрыше можно будет узнать на «Госуслугах» и официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Деньги будут зачисляться только на карту «Мир». Победителям надо будет не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления указать номер карты на «Госуслугах». Призы выплатят в течение полугода.
Коренной кавалер
Сейчас появятся сайты бонусзаздАровье.рф, где для получения выигрыша надо ввести данные своей карты мир, с двух сторон.
спасибо, домен уже купил :)
"Победитель не пришел за призом"
Тепловой Гоша
Вспоминается анекдот про ковбоев, поевших говна забесплатно.
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Столько условий, в лучших традициях всех подобных акций
Ну и про налог с выигрыша, конечно же, ничего не сказано
Участвую
Чувствительный коктейль
У тебя есть карта Мир?
Конечно, я же патриот.
Фактический файл
Это называется "бюджетник".
Нет. Я не имею отношения к госбюджету. Просто ради фана завёл.
кроме фана, еще ее надо завести для фонда соцстрахования, потому что скоро фсс за больничные переводить будет только на мир. либо через кассу в сбере получать
Фактический файл
Ох, блин. Хорошо, что я могу болеть без больничного.
Я не шарю в этих делах, я самозанятый.
Да эта карта за минуту открывается в нормальном банке, виртуальная. Иногда за покупки через мир дают какие-то плюшки, т.к. там комиссия меньше.
Чувствительный
Сочувствую
Модный вентилятор
у каждого по идее уже должна быть заведена
Как уголовное дело
Разводят мамонтов.
100 000 рублей * 1000 = 100 млн рублей
На данный момент вакцинировано 32 593 961
На данный момент математическое ожидание выигрыша 100 млн / 32,5 млн = 3. То есть около 3 рублей за вакцинацию. Эквивалент того, чтобы каждому вакцинированному выдали по 3 рубля. Маловато для тех, кто убеждён в том, что вакцинацу ему делать не стоит.
Ты чё математик?
Удачный магнит
Неправильные подсчёты. Где вас только учат.
100 000 рублей * 1000 = 100 млн рублей
На данный момент вакцинировано подходящих под участие в акции 1
Математическое ожидание выигрыша 100 млн / 1 = 100 млн.
В принципе, деньги не большие, но в качестве популяризации вакцинации — норм.