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Новости
Ольга Щербинина

В России среди вакцинированных от Covid-19 разыграют призы по 100 тысяч рублей Статьи редакции

Всего определят тысячу победителей.

Постановление о розыгрыше подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Призы разыграют между теми, кто сделал прививку до момента проведения лотереи. Лотерея будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Принять участие смогут граждане старше 18 лет.

«За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей», — говорится в сообщении кабмина.

О выигрыше можно будет узнать на «Госуслугах» и официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Деньги будут зачисляться только на карту «Мир». Победителям надо будет не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления указать номер карты на «Госуслугах». Призы выплатят в течение полугода.

#новости #лотереи #вакцинация

3162 просмотров
51 51 комментарий
8
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51 комментарий
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Плотный

24
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Фактический файл

Плотный
5

Это как оценка работы изображений на тж.

Ответить

Коренной кавалер

Плотный
4

Сейчас появятся сайты бонусзаздАровье.рф, где для получения выигрыша надо ввести данные своей карты мир, с двух сторон.

Ответить

Вячеслав Науменко

Коренной
3

спасибо, домен уже купил :)

Ответить

AttentiveMilk

Вячеслав
0

Лол

Ответить

Модный вентилятор

Плотный
1

я ж сказал

Ответить

Антон Лисин

8

"Победитель не пришел за призом"

Ответить

Тепловой Гоша

Антон
6

Вспоминается анекдот про ковбоев, поевших говна забесплатно.

Ответить

Роман Фотин

Тепловой
1

Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.

Ответить

Пестрый инструмент

9

Деньги будут зачисляться только на карту «Мир».

Ахахаха

Ответить

Православный утюг

5

Деньги будут зачисляться только на карту «Мир»

Странно, что не в бонусах «Спасибо»

Ответить

Some Dude

Православный
0

зачем грефу лишняя головная боль?)

Ответить

Алексей Иванов

3

Столько условий, в лучших традициях всех подобных акций
Ну и про налог с выигрыша, конечно же, ничего не сказано

Ответить

Окружающий будильник

Алексей
0

13% вакцины отдать в ФНС в баночке.

Ответить

Тепловой Гоша

1

Здоровья тем, кто пойдёт вакцинироваться исключительно ради этого "розыгрыша".

Ответить

Roman Pustovoit

Тепловой
1

Ну хоть так

Ответить

Тепловой Гоша

0

Выплату призов произведут в течение полугода.

То есть не произведут.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Участвую 

Ответить

Чувствительный коктейль

Люц
1

У тебя есть карта Мир?

Ответить

Люц Шнайдер

Чувствительный
1

Конечно, я же патриот.

Ответить

Фактический файл

Люц
5

Это называется "бюджетник".

Ответить

Люц Шнайдер

Фактиче…
0

Нет. Я не имею отношения к госбюджету. Просто ради фана завёл.

Ответить

Модный

Люц
0

кроме фана, еще ее надо завести для фонда соцстрахования, потому что скоро фсс за больничные переводить будет только на мир. либо через кассу в сбере получать

Ответить

Фактический файл

Модный
1

Ох, блин. Хорошо, что я могу болеть без больничного.

Ответить

Модный

Фактиче…
2

потому что безработный?)

Ответить

Фактически

Модный
1

Если бы!

Ответить

Дмитрий Мезинов

Модный
0

Или переводом на почту России)

Ответить

Люц Шнайдер

Модный
0

Я не шарю в этих делах, я самозанятый.

Ответить

Модный

Люц
0

у вас там свои заморочки

Ответить

Иванов Олег

Фактиче…
0

Да эта карта за минуту открывается в нормальном банке, виртуальная. Иногда за покупки через мир дают какие-то плюшки, т.к. там комиссия меньше.

Ответить

Чувствительный

Люц
0

Сочувствую

Ответить

Люц Шнайдер

Чувстви…
0

Спасибо, брат.

Ответить

Модный вентилятор

Чувствительный
0

у каждого по идее уже должна быть заведена

Ответить

Люц Шнайдер

Модный
4

Как уголовное дело

Ответить

Модный

Люц
0

нет смысла отрицать неизбежное

Ответить

Дмитрий Киселев

Люц
1

Все выйграют те кто купил сертификаты, ублюдкам всегда фартит.

Ответить

Противоположный корабль

0

надеюсь я победю

Ответить

Окружающий будильник

Противоположный
1

Побеждишь обязательно!

Ответить

Противоположный корабль

Противоположный
0

потому что 86к надо отдать за окна

Ответить

Модный вентилятор

0

бесплатный сыр только в мышеловке.
в россии мышеловка еще и ржавая

Ответить

Задумчивой Кот

Модный
0

А на её ремонт мыши сами скидываются

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Ну ок

Ответить

Zero-one-one

0

Разводят мамонтов. 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0
Ответить

Окружающий будильник

0

Билеты можно купить в кассе Роспечати, цена - 100 рублей.

Ответить

Тепловой Гоша

0

когда пришёл за призом:

Ответить

Многий кофе

0

100 000 рублей * 1000 = 100 млн рублей
На данный момент вакцинировано 32 593 961
На данный момент математическое ожидание выигрыша 100 млн / 32,5 млн = 3. То есть около 3 рублей за вакцинацию. Эквивалент того, чтобы каждому вакцинированному выдали по 3 рубля. Маловато для тех, кто убеждён в том, что вакцинацу ему делать не стоит.

Ответить

Иванов Олег

Многий
0

Ты чё математик?

Ответить

Многий кофе

Иванов
0

Я что похож на математика?

Ответить

Frederick Barbarossa

Иванов
0

Скорее арифметик.

Ответить

Удачный магнит

Многий
0

Неправильные подсчёты. Где вас только учат.

100 000 рублей * 1000 = 100 млн рублей
На данный момент вакцинировано подходящих под участие в акции 1
Математическое ожидание выигрыша 100 млн / 1 = 100 млн.

В принципе, деньги не большие, но в качестве популяризации вакцинации — норм.

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