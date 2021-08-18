Всего определят тысячу победителей.

Постановление о розыгрыше подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Призы разыграют между теми, кто сделал прививку до момента проведения лотереи. Лотерея будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Принять участие смогут граждане старше 18 лет.

«За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей», — говорится в сообщении кабмина.

О выигрыше можно будет узнать на «Госуслугах» и официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Деньги будут зачисляться только на карту «Мир». Победителям надо будет не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления указать номер карты на «Госуслугах». Призы выплатят в течение полугода.