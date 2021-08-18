Пользовательница TJ сообщила о визите полиции после утечки баз ФБК. Её просили написать заявление о сливе личных данных Статьи редакции
По словам полиции, в слитых файлах ФБК был адрес регистрации, ФИО и дата рождения.
TJ узнал о двух визитах полиции 17 августа к людям, чьи адреса попали в слитые базы, основанные на утечках с сайтов «Умного голосования» и «Свободу Навальному». Пришедшие силовики представились сотрудниками уголовного розыска.
Несколько сотрудников пришли по адресу из слитой базы данных к читательнице TJ, которая уже там не жила — они получили её номер телефона и позвонили. В распоряжении редакции оказалась запись этого разговора: полицейский спросил, оставляла ли девушка персональные данные на «сайте ФБК».
Полицейский предложил ей написать заявление по факту использования этой информации без её ведома, если она её там не оставляла. Он заявил, что лица, разместившие данные на сайте ФБК, будут привлечены к уголовной ответственности.
Девушка рассказала TJ, что регистрировалась и на сайте «Умного голосования», и на сайте митинга «Свободу Навальному».
Во втором случае, полицейские пришли к девушке, которая подтвердила, что сама оставляла данные на сайтах ФБК. После этого её лишь спросили про участие в акциях протеста. Она рассказала TJ, что регистрировалась только на сайте «Свободу Навальному».
Один из тех, к кому пришла полиция, опубликовал видеозапись с сотрудниками.
По данным «ОВД-Инфо», на 15:30 18 полиция пришла минимум к 60 людям в Москве.
Ночью 18 августа «ОВД-Инфо» рассказало, что полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК.
Но в СМИ не было сообщений о базах данных донативших ФБК, о которых упоминает «ОВД-Инфо».
- В конце марта появились сообщения о продаже базы данных, содержащей персональные данные 100 тысяч человек, зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com;
- В апреле появились базы данных зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com, дополненные информацией: ФИО, даты рождения, адреса, места работы и учёбы;
- В июне появилось объявление о продаже базы данных подписчиков проекта «Умное голосование» из Москвы и Московской области;
- В июле на «Дваче» опубликовали файл с адресами электронной почты, которые, как заявлялось, относятся к подписчикам «Умного голосования» из Москвы;
- В июле на «Дваче» опубликовали и второй файл с адресами электронной почты якобы из базы «Умного голосования» — на этот раз якобы с адресами жителей Петербурга;
- В августе появилась ссылка на базу с данными людей, зарегистрированных в проекте «Умное голосование», дополненные информацией: ФИО, даты рождения, место работы.
По словам Леонида Волкова, в сливе данных с сайта «Свободу Навальному» были только email-адреса, которые силовикам потом «удалось сопоставить с аккаунтами из Госуслуг и прочих государственных баз».
По решению государственных органов организация ФБК признана экстремистской, и мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в России.
пошире возьми и подлиннее
Обыкновенный историк
Я тоже, брат
Фактический файл
Уже не поможет.
Обыкновенный историк
ЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ
Началось. Oh, wait... Продолжается
@Артём Мазанов добавь абзац что слитая база не содержала перс данные!
на сайте было только два поля: email и номер дома. Остальные данные получены незаконно путем сличения email и перс данных с др (возможно с гос) БД
@Сергей Звезда второй пост про эту тему с наглейшим враньём, прошу вас так не делать
Восточный Влад
С каким враньём?
К людям пришли? Пришли
Задавали им вопросы? Задавали
полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК.
К ним психиатр должен прийти.
Давай я тебе Санитара вызову, а он тебе дверь говном измажет?
ну да у вас там все психучреждения позакрывали, зато к ним надо прийти.
Вот кто будет углублять и расширять Беломорканал
Накуя ФБК надо было собирать такие данные, по которым можно отследить участников УГ для меня большой вопрос. Просто емейлы нельзя было собрать?
Должен химик
Многие использовали те же имейлы, что были использованы для регистрации в госуслугах. Со всеми, ска, вытекающими.
@Артём Мазанов почему не опубликовал личные данные этой девушки? Статья так не вызывает доверия и выглядит как твой очередной либеральный наброс
Короткий меч
эта девушка - я
Возможно, потому что это нарушение закона РФ.
Когда они уже начнут ходить по данным из слитых баз РЖД бонус, по адресам, которые привязаны к банковским картам, чьи данные получают уроды, которые прозванивают от имени сбера, к владельцам паспортов, чьи данные утекли при голосовании на умном блохчейне, и будут спрашивать граждан: не обижены ли они на то, что их данные так халатно хранятся на гос. ресурсах?