По словам полиции, в слитых файлах ФБК был адрес регистрации, ФИО и дата рождения.

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TJ узнал о двух визитах полиции 17 августа к людям, чьи адреса попали в слитые базы, основанные на утечках с сайтов «Умного голосования» и «Свободу Навальному». Пришедшие силовики представились сотрудниками уголовного розыска.

Несколько сотрудников пришли по адресу из слитой базы данных к читательнице TJ, которая уже там не жила — они получили её номер телефона и позвонили. В распоряжении редакции оказалась запись этого разговора: полицейский спросил, оставляла ли девушка персональные данные на «сайте ФБК».

Полицейский предложил ей написать заявление по факту использования этой информации без её ведома, если она её там не оставляла. Он заявил, что лица, разместившие данные на сайте ФБК, будут привлечены к уголовной ответственности.

Девушка рассказала TJ, что регистрировалась и на сайте «Умного голосования», и на сайте митинга «Свободу Навальному».

Во втором случае, полицейские пришли к девушке, которая подтвердила, что сама оставляла данные на сайтах ФБК. После этого её лишь спросили про участие в акциях протеста. Она рассказала TJ, что регистрировалась только на сайте «Свободу Навальному».

Один из тех, к кому пришла полиция, опубликовал видеозапись с сотрудниками.

По данным «ОВД-Инфо», на 15:30 18 полиция пришла минимум к 60 людям в Москве.

Ночью 18 августа «ОВД-Инфо» рассказало, что полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК.

Но в СМИ не было сообщений о базах данных донативших ФБК, о которых упоминает «ОВД-Инфо».

В конце марта появились сообщения о продаже базы данных, содержащей персональные данные 100 тысяч человек, зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com;

В апреле появились базы данных зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com, дополненные информацией: ФИО, даты рождения, адреса, места работы и учёбы;

В июне появилось объявление о продаже базы данных подписчиков проекта «Умное голосование» из Москвы и Московской области;

В июле на «Дваче» опубликовали файл с адресами электронной почты, которые, как заявлялось, относятся к подписчикам «Умного голосования» из Москвы;

В июле на «Дваче» опубликовали и второй файл с адресами электронной почты якобы из базы «Умного голосования» — на этот раз якобы с адресами жителей Петербурга;

В августе появилась ссылка на базу с данными людей, зарегистрированных в проекте «Умное голосование», дополненные информацией: ФИО, даты рождения, место работы.

По словам Леонида Волкова, в сливе данных с сайта «Свободу Навальному» были только email-адреса, которые силовикам потом «удалось сопоставить с аккаунтами из Госуслуг и прочих государственных баз».