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Новости
Артём Мазанов

Пользовательница TJ сообщила о визите полиции после утечки баз ФБК. Её просили написать заявление о сливе личных данных Статьи редакции

По словам полиции, в слитых файлах ФБК был адрес регистрации, ФИО и дата рождения.

68 68 комментариев
1526 просмотров

TJ узнал о двух визитах полиции 17 августа к людям, чьи адреса попали в слитые базы, основанные на утечках с сайтов «Умного голосования» и «Свободу Навальному». Пришедшие силовики представились сотрудниками уголовного розыска.

Несколько сотрудников пришли по адресу из слитой базы данных к читательнице TJ, которая уже там не жила — они получили её номер телефона и позвонили. В распоряжении редакции оказалась запись этого разговора: полицейский спросил, оставляла ли девушка персональные данные на «сайте ФБК».

Полицейский предложил ей написать заявление по факту использования этой информации без её ведома, если она её там не оставляла. Он заявил, что лица, разместившие данные на сайте ФБК, будут привлечены к уголовной ответственности.

Девушка рассказала TJ, что регистрировалась и на сайте «Умного голосования», и на сайте митинга «Свободу Навальному».

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Во втором случае, полицейские пришли к девушке, которая подтвердила, что сама оставляла данные на сайтах ФБК. После этого её лишь спросили про участие в акциях протеста. Она рассказала TJ, что регистрировалась только на сайте «Свободу Навальному».

Один из тех, к кому пришла полиция, опубликовал видеозапись с сотрудниками.

По данным «ОВД-Инфо», на 15:30 18 полиция пришла минимум к 60 людям в Москве.

Ночью 18 августа «ОВД-Инфо» рассказало, что полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК.

Но в СМИ не было сообщений о базах данных донативших ФБК, о которых упоминает «ОВД-Инфо».

  • В конце марта появились сообщения о продаже базы данных, содержащей персональные данные 100 тысяч человек, зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com;
  • В апреле появились базы данных зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com, дополненные информацией: ФИО, даты рождения, адреса, места работы и учёбы;
  • В июне появилось объявление о продаже базы данных подписчиков проекта «Умное голосование» из Москвы и Московской области;
  • В июле на «Дваче» опубликовали файл с адресами электронной почты, которые, как заявлялось, относятся к подписчикам «Умного голосования» из Москвы;
  • В июле на «Дваче» опубликовали и второй файл с адресами электронной почты якобы из базы «Умного голосования» — на этот раз якобы с адресами жителей Петербурга;
  • В августе появилась ссылка на базу с данными людей, зарегистрированных в проекте «Умное голосование», дополненные информацией: ФИО, даты рождения, место работы.

По словам Леонида Волкова, в сливе данных с сайта «Свободу Навальному» были только email-адреса, которые силовикам потом «удалось сопоставить с аккаунтами из Госуслуг и прочих государственных баз».

По решению государственных органов организация ФБК признана экстремистской, и мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в России.

#новости #политика #фбк

68 68 комментариев
3
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68 комментариев
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Короткий меч

7

Лето кончается, а с ним и оттепель :)

Что там, когда обещанные весенние протесты?

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AZP

Короткий
4

Приготовил

Ответить

Короткий меч

AZP
2

батарейки пока достань оттуда, могут скиснуть

Ответить

Модный вентилятор

AZP
1

пошире возьми и подлиннее

Ответить

AZP

Модный
2
Ответить

Короткий меч

AZP
1

с таким силовикам лучше не попадаться(

Ответить

walkindizaster

AZP
1
Ответить

Модный

AZP
0

о нормал

Ответить

Короткий меч

AZP
0

и почему там лого эпицентра? ты что, украинец?

Ответить

AZP

Короткий
0

Первое, что нагуглил.
Но вообще да, украинец.

Ответить

Андрей Охапкин

Короткий
0

Осенью

Ответить

Противоположный корабль

5

я за путина

Ответить

AZP

Противоположный
5
Ответить

Фактический файл

AZP
1
Ответить

Фактический файл

Фактиче…
0

Танцы это у них семейное, конечно.

Ответить

Обыкновенный историк

Противоположный
4

Я тоже, брат

Ответить

Фактический файл

Обыкновенный
–1

Покайся.

Ответить

Андрей Рядькин

Фактиче…
0

О

Ответить

FOX

Противоположный
4

я кстати тоже, он крепкий орешек

Ответить

Фактический файл

Противоположный
2

Уже не поможет.

Ответить

Обыкновенный историк

Фактический
0

ЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ

Ответить

Фактический файл

Обыкнов…
0

Кого??

Ответить

Обыкновенный

Фактиче…
1

Ukrainian 

Ответить

Фактический файл

Обыкнов…
1

Я ващет из Москвы, лол. Мне почему-то уже не первый раз такое пишут.

Ответить

Андрей Охапкин

Противоположный
2

А кто против?

Ответить

Модный вентилятор

Противоположный
1

а тебе разрешили за него быть ?

Ответить

Старинный паркур

Противоположный
0

что можешь за него сделать?

Ответить

Павел Каташев

6

Началось. Oh, wait... Продолжается

Ответить

solawind

Павел
1

Раньше так ходили по активистам, теперь бандиты ходят по всем адресам, добытым незаконным путем и запугивают незаконным привлечением к ответственности

Ответить

FOX

4

@Артём Мазанов добавь абзац что слитая база не содержала перс данные!
на сайте было только два поля: email и номер дома. Остальные данные получены незаконно путем сличения email и перс данных с др (возможно с гос)  БД

Ответить

Артём Мазанов

FOX
1

Да это есть, после перечислений о сливах

Ответить

FOX

Артём
–1

сделай якорь! до конца никто не читает!

Ответить

Кислотный беспилотник

2

аполиция

Это как полиция, только наоборот

Ответить

Габдулла Шоразмидеев

0

@Сергей Звезда второй пост про эту тему с наглейшим враньём, прошу вас так не делать

Прошу уважаемую редакцию TJ (и другие СМИ) не…
А главное не потворствовать кремлёвским акциям устрашения.
tjournal.ru
Ответить

Восточный Влад

Габдулла
3

С каким враньём?

К людям пришли? Пришли
Задавали им вопросы? Задавали 

Ответить

Габдулла Шоразмидеев

Габдулла
0

@Артём Мазанов 

Ответить

AZP

–9

полиция пришла минимум к 20 людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял донаты ФБК.

К ним психиатр должен прийти.

Ответить

Smaug The Terrible

AZP
5

Давай я тебе Санитара вызову, а он тебе дверь говном измажет?

Ответить

AZP

Smaug
0

Лучше соседу, он мудак и алкаш.

Ответить

Smaug The

AZP
1

Для этого зарегистрируй его на сайте Умного Голосования

Ответить

AZP

Smaug
0

Идея!

Ответить

Модный вентилятор

AZP
2

ну да у вас там все психучреждения позакрывали, зато к ним надо прийти.

Ответить

Photuum

1

Вот кто будет углублять и расширять Беломорканал

Ответить

solawind

Photuum
2

Все те кто останутся в этой стране. Умные и те кто умеет своим трудом зарабатывать в тч на донаты, просто свалят

Ответить

Грандиозный Данила

solawind
0

умные уже уехали, остались терпеливые

Ответить

Папуша

solawind
0

А ты уезжаешь или остаёшься? 

Ответить

Подлый Пит

1

Накуя ФБК надо было собирать такие данные, по которым можно отследить участников УГ для меня большой вопрос. Просто емейлы нельзя было собрать?

Ответить

Bich

Подлый
2

Так там и были почты
Насколько я понял, кто то (кто же?) сопоставил их с аккаунтами госуслуг, судя по всему

Ответить

Артём Мазанов

Подлый
0

Ну они говорят, что емайлы только и собирали. Только на сайте свободу Навального еще адреса проживания можно было вставлять.

Ответить

FOX

Артём
0

без номера квартиры!

Ответить

Должен химик

Подлый
0

Многие использовали те же имейлы, что были использованы для регистрации в госуслугах. Со всеми, ска, вытекающими.

Ответить

Иван Прохоров

–2

@Артём Мазанов почему не опубликовал личные данные этой девушки? Статья так не вызывает доверия и выглядит как твой очередной либеральный наброс

Ответить

Короткий меч

Иван
3

эта девушка - я

Ответить

Smaug The Terrible

Короткий
1

Можно задавать вопросы?

Ответить

Короткий меч

Smaug
0

да.

Ответить

Smaug The

Короткий
0

Как ты понял, что ты девушка?

Ответить

Грандиозный Данила

Короткий
0

не пизди

Ответить

Короткий меч

Грандио…
1

закрой рот.

Ответить

Артём Мазанов

Иван
1

Да, щас опубликую данные и вместе с девушкой сядем на бутылки. Очень глупые вопросы, данные источников никто никогда не публикует 

Ответить

Smaug The Terrible

Иван
–1

Возможно, потому что это нарушение закона РФ.

Ответить

Иван Прохоров

Smaug
0

мне тег "ирония" добавлять? Или змея ещё не все мозги тебе проела?

Ответить

Должен химик

1

Важным делом полицаи занимаются. Все убийцы и грабители переловлены.

Ответить

FOX

0

Рано или поздно пострадавший найдется, будет новая уголовка

Ответить

Иван Иванов

0

Когда они уже начнут ходить по данным из слитых баз РЖД бонус, по адресам, которые привязаны к банковским картам, чьи данные получают  уроды, которые прозванивают от имени сбера, к владельцам паспортов, чьи данные утекли при голосовании на умном блохчейне, и будут спрашивать граждан: не обижены ли они на то, что их данные так халатно хранятся на гос. ресурсах?

Ответить

Smaug The Terrible

Иван
0

Просто надо было продать их ментам как базы с сайтов ФБК

Ответить

Neten

0

@the art of гепард это случайно не к тебе?

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Neten

0

Мусора позор России

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ouxen

0

волков и соболь сбежали, а экстремист все равно ты

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