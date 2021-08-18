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Новости
Sasha Shambilova

Президент Афганистана впервые публично выступил после побега от «Талибана». И пообещал вскоре вернуться обратно в страну Статьи редакции

Он сообщил, что против него готовился заговор.

20 20 комментариев
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Фото Getty Images 

18 августа бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани выложил видеообращение к «своему дорогому народу» на странице в фейсбуке. Сейчас политика госпитализировали в Объединённых Арабских Эмиратах. МИД страны сообщил, что они приняли Гани и его семью на своей территории из «гуманитарных соображений».

Что рассказал Гани в обращении к жителям Афганистана:

  • по словам Гани, его вынудили покинуть Афганистан. Он уехал, потому что хотел избежать кровопролития в Кабуле и «предотвратить катастрофу»;
  • бежавший президент сообщил, что в Афганистане готовился заговор против него, а его жизни угрожала опасность;
  • он подтвердил, что сейчас находится в ОАЭ;
  • Гани рассказал, что талибы обещали не входить в Кабул, но при этом окружили президентский дворец в столице;
  • он отверг обвинения, что покинул страну с крупной суммой денег;
  • Гани пообещал вернуться в Афганистан в ближайшем будущем.

Если кто-нибудь вам скажет: «Президент вас продал и бежал ради спасения души или денег», — не верьте.

Ашраф Гани
президент Афганистана

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

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Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.

«Мы прощаем всех, кто сражался против нас…
Они пообещали дать права женщинам в рамках шариата, а также заявили, что «им не нужны проблемы с…
tjournal.ru

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

20 20 комментариев
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20 комментариев
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Базовый микроскоп

20
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Хан Соло

Базовый
0

Ждём камбека

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ouxen

5

просто блять пообещал

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Пожарный шар

ouxen
3

Твердо и четко

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Roman Sapon

ouxen
1

приедет разве что на свою казнь

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ouxen

Roman
0

приедет принять ислам

Ответить

Sergey Klimenko

4

еще один легитимный

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Андрей Галицкий

3

вечер перестаёт быть томным

Ответить

Rusty Nail

3

Талибы обещали

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Вася Пражкин

2

 И пообещал вскоре вернуться обратно в страну

Кому пообещал, талибам?

Ответить

ouxen

Вася
0

своим приспешникам, с которыми расправятся талибы

Ответить

Le Petit Train Jaune

2

Он улетел, но обещал вернуться 

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Романелло Кивогенс

1

- по словам Януковича, его вынудили покинуть Украину. Он уехал, потому что хотел избежать кровопролития в Киеве и «предотвратить катастрофу»;

- бежавший президент сообщил, что в Украине готовился заговор против него, а его жизни угрожала опасность;

- он подтвердил, что сейчас находится в Ростове;

- Янукович рассказал, что оппозиционеры обещали не входить в президентскую резиденцию, но при этом вошли в неё;

- Янукович отверг обвинения, что покинул страну с крупной суммой денег;

- Янукович пообещал вернуться в Украину в ближайшем будущем.

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Андрей Галицкий

Романелло
0

это другое

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Старинный калькулятор

Романелло
0

Ну получается все совпало

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Романелло Кивогенс

Старинный
0
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Модный вентилятор

1

"Талибы, остановитесь"

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Аполлинарий Запупёшынский

1

Пообещал приехать и мешки ворочать. 

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AZP

0

Афганский Янукович

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solawind

0

https://youtu.be/pHjbq71sLCg
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он улетел на вертолете, набитом деньгами, сообщили в российском посольстве в Афганистане.

Кто пиздит?

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