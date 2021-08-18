Он сообщил, что против него готовился заговор.

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18 августа бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани выложил видеообращение к «своему дорогому народу» на странице в фейсбуке. Сейчас политика госпитализировали в Объединённых Арабских Эмиратах. МИД страны сообщил, что они приняли Гани и его семью на своей территории из «гуманитарных соображений».

Что рассказал Гани в обращении к жителям Афганистана:

по словам Гани, его вынудили покинуть Афганистан. Он уехал, потому что хотел избежать кровопролития в Кабуле и «предотвратить катастрофу»;

бежавший президент сообщил, что в Афганистане готовился заговор против него, а его жизни угрожала опасность;



он подтвердил, что сейчас находится в ОАЭ;

Гани рассказал, что талибы обещали не входить в Кабул, но при этом окружили президентский дворец в столице;

он отверг обвинения, что покинул страну с крупной суммой денег;

Гани пообещал вернуться в Афганистан в ближайшем будущем.

Если кто-нибудь вам скажет: «Президент вас продал и бежал ради спасения души или денег», — не верьте. Ашраф Гани президент Афганистана

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.