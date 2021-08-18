Президент Афганистана впервые публично выступил после побега от «Талибана». И пообещал вскоре вернуться обратно в страну Статьи редакции
Он сообщил, что против него готовился заговор.
18 августа бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани выложил видеообращение к «своему дорогому народу» на странице в фейсбуке. Сейчас политика госпитализировали в Объединённых Арабских Эмиратах. МИД страны сообщил, что они приняли Гани и его семью на своей территории из «гуманитарных соображений».
Что рассказал Гани в обращении к жителям Афганистана:
- по словам Гани, его вынудили покинуть Афганистан. Он уехал, потому что хотел избежать кровопролития в Кабуле и «предотвратить катастрофу»;
- бежавший президент сообщил, что в Афганистане готовился заговор против него, а его жизни угрожала опасность;
- он подтвердил, что сейчас находится в ОАЭ;
- Гани рассказал, что талибы обещали не входить в Кабул, но при этом окружили президентский дворец в столице;
- он отверг обвинения, что покинул страну с крупной суммой денег;
- Гани пообещал вернуться в Афганистан в ближайшем будущем.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
просто блять пообещал
приедет разве что на свою казнь
И пообещал вскоре вернуться обратно в страну
Кому пообещал, талибам?
- по словам Януковича, его вынудили покинуть Украину. Он уехал, потому что хотел избежать кровопролития в Киеве и «предотвратить катастрофу»;
- бежавший президент сообщил, что в Украине готовился заговор против него, а его жизни угрожала опасность;
- он подтвердил, что сейчас находится в Ростове;
- Янукович рассказал, что оппозиционеры обещали не входить в президентскую резиденцию, но при этом вошли в неё;
- Янукович отверг обвинения, что покинул страну с крупной суммой денег;
- Янукович пообещал вернуться в Украину в ближайшем будущем.
Старинный калькулятор
Ну получается все совпало
https://youtu.be/pHjbq71sLCg
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он улетел на вертолете, набитом деньгами, сообщили в российском посольстве в Афганистане.
Кто пиздит?