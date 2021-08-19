ЦИК России отказался от экспериментальных цифровых участков на выборах в Госдуму в 2021 году Статьи редакции
Их использование так и не закрепили законом.
Речь идёт об участках, оснащённых специальными терминалами. С их помощью избиратели могут голосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь в Москве. Для этого им нужно было заранее зарегистрироваться на «Госуслугах» или в МФЦ. Об отказе от эксперимента пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.
«ЦИК России изучает вопрос дальнейшего применения указанных комплексов», — сообщил он.
Впервые цифровые участки в Москве использовали 8 сентября 2019 года. Тогда организовали 30 таких участков, на которых проголосовали 1,7 тыс. человек из 20 регионов. За восемь месяцев до этого Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным анонсировала создание к выборам в Госдуму 5 тысяч таких участков по всей стране.
В мае 2020 года Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках и его расширении на всю страну. Но ЦИК вместо предполагаемых тысячи терминалов по России утвердил всё те же 30 в Москве. Член Центризбиркома Антон Лопатин объяснял это резким ростом стоимости оборудования у подрядчика и подорожанием логистики. В итоге осенью в единый день голосования на них проголосовали 2,6 тысячи человек.
На законодательном уровне, в отличие от дистанционного электронного голосования, цифровые участки так и не закрепили, и сейчас в распоряжении ЦИКа имеется лишь 32 экспериментальных образца.
Выборы в Госудуму состоятся с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование пройдёт в семи регионах: Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.
Пропихивать электронное голосование нынешним можно только с одной целью. Если эта цель пока недостижима (например по причине того, что не продумали ещё механизм), оно с высокой вероятностью обернётся против инициаторов.
как "испортить бюллетень" при электронном голосовании?
"умное голосование" за зюгана остается?
Сейчас прочтём миллион комментариев как у Путина не получилось заставить электронику мухлевать, поэтому их и не внедрили.
На самом деле банальная неповоротливость государственной машины и бюрократия.
А выборы Путин выигрывает до их начала. Когда привозят роту солдат и командир потом требует показать фотки с телефона — то пофиг как ты голосовал, бумажкой или кнопочкой. И когда первый канал накручивает тебе 60+ рейтинга. Вполне реального, сходите в Одноклассники и Фейсбук и посмотрите на вату. Причём это не бабки, а прям вполне вменяемые на вид люди. И молодых полно.
Власть давным-давно опирается на социологию, опросы и рейтинги. На это тратятся огромные деньги и за этим очень сильно следят. В этой сфере всех конкурентов удалили давно. Путин никогда не будет делать то, что ему рейтинг обрушит, всегда это меряют заранее.