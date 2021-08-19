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Новости
Ольга Щербинина

ЦИК России отказался от экспериментальных цифровых участков на выборах в Госдуму в 2021 году Статьи редакции

Их использование так и не закрепили законом.

10 10 комментариев
987 просмотров

Речь идёт об участках, оснащённых специальными терминалами. С их помощью избиратели могут голосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь в Москве. Для этого им нужно было заранее зарегистрироваться на «Госуслугах» или в МФЦ. Об отказе от эксперимента пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

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«ЦИК России изучает вопрос дальнейшего применения указанных комплексов», — сообщил он.

Впервые цифровые участки в Москве использовали 8 сентября 2019 года. Тогда организовали 30 таких участков, на которых проголосовали 1,7 тыс. человек из 20 регионов. За восемь месяцев до этого Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным анонсировала создание к выборам в Госдуму 5 тысяч таких участков по всей стране.

В мае 2020 года Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках и его расширении на всю страну. Но ЦИК вместо предполагаемых тысячи терминалов по России утвердил всё те же 30 в Москве. Член Центризбиркома Антон Лопатин объяснял это резким ростом стоимости оборудования у подрядчика и подорожанием логистики. В итоге осенью в единый день голосования на них проголосовали 2,6 тысячи человек.

На законодательном уровне, в отличие от дистанционного электронного голосования, цифровые участки так и не закрепили, и сейчас в распоряжении ЦИКа имеется лишь 32 экспериментальных образца.

Выборы в Госудуму состоятся с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование пройдёт в семи регионах: Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

#новости #выборы

10 10 комментариев
7
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Исходный каякер

9

Сис админ Максим не справился с задачей обучить пожилых преподавательниц ткнуть delete на экране терминала и поставить выбранное значение

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Социологический спрей

4

По старинке проще закинуть пачку :)

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Романелло Кивогенс

Социологический
0

Пропихивать электронное голосование нынешним можно только с одной целью. Если эта цель пока недостижима (например по причине того, что не продумали ещё механизм), оно с высокой вероятностью обернётся против инициаторов. 

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Ранний калькулятор

3

А зачем они вообще нужны? Куда их использовать после выборов? Я же так понимаю это просто электронная кафедра, как терминалы киви. Выборы проходят не так часто. За несколько лет они устареют.

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Внимательный будильник

2

Цифровые пеньки ненадёжны, то ли дело физические!

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Виталий Чухнов

0

В слове цирк букву потеряли

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5ый член Комитета

0

как "испортить бюллетень" при электронном голосовании?
"умное голосование" за зюгана остается?

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Evil Pechenka

–1

Сейчас прочтём миллион комментариев как у Путина не получилось заставить электронику мухлевать, поэтому их и не внедрили.

На самом деле банальная неповоротливость государственной машины и бюрократия.

А выборы Путин выигрывает до их начала. Когда привозят роту солдат и командир потом требует показать фотки с телефона — то пофиг как ты голосовал, бумажкой или кнопочкой. И когда первый канал накручивает тебе 60+ рейтинга. Вполне реального, сходите в Одноклассники и Фейсбук и посмотрите на вату. Причём это не бабки, а прям вполне вменяемые на вид люди. И молодых полно.

Власть давным-давно опирается на социологию, опросы и рейтинги. На это тратятся огромные деньги и за этим очень сильно следят. В этой сфере всех конкурентов удалили давно. Путин никогда не будет делать то, что ему рейтинг обрушит, всегда это меряют заранее.

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Социологический спрей

Evil
0

Власть опирается на социологию, опросы и рейтинги

и чё там с рейтингами пацаны?

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Romario

Evil
0

утин никогда не будет делать то, что ему рейтинг обрушит

Пенсионная "реформа": да-да, пошла я нахер. 

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