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Новости
Ольга Щербинина

«Спутник V» модифицировали под штамм дельта. Но говорить о степени эффективности такой вакцины «пока рано» Статьи редакции

Когда её будут применять, не сообщается.

О создании варианта препарата «Интерфаксу» сообщил директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил учёный. При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности „дельта“-штамма, а будет ли она лучше против „дельта“-штамма, априори никто сказать не может», — пояснил Гинцбург.

По его словам, высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «дельта». Учёный отметил, что в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее, сказать невозможно.

«Йота», «Лямбда», «Каппа», «Дельта». Что это…
Какой из вариантов наиболее смертоносен, чем они отличаются и что уже выявили в России.
tjournal.ru

#новости #вакцинаотcovid19 #covid19

1921 просмотров
78 78 комментариев
9
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78 комментариев
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Возможный бинокль

32

ну и каково лошкам со старой версией? ахахахахаха

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Возможный бинокль

Возможный
22

теперь будут как айфоны обновлятся каждую осень

Ответить

Истинный инструмент

Возможный
1

У меня кстати айфон 12 про, но скоро выйдет новый, жесть

Ответить

Показательный

Истинный
4

Что делать-то? Придется новый кредит брать?

Ответить

Истинный

Показат…
–4

Только под нормальный процент бери, нищюк

Ответить

Показательный

Истинный
0

Я бюджетным сяоми пользуюсь

Ответить

Истинный

Показат…
–3

Да это понятно, по комментариям видно, что ты мыслишь как нищий

Ответить

Показатель

Истинный
0

Не, я живу скромно, но с солидным капиталом.

Ответить

Иванов

Истинный
0

Сейчас бы думать, что кредитами пользуются только нищие...

Ответить

Agaf Onaf

Иванов
0

А кто еще?

Ответить

Технологич

Истинный
0

Айфоны - пёсье говно, заебало уже этим шлаком пользоваться. Купил вчера жене OnePlus 9 Pro, какой же он охуенный…
А мне - либо таскать два телефона: рабочий огрызок и нормальный смарт, либо только огрызок. 

Ответить

Долгий микрофон

Истинный
2

В бан иди.

Ответить

Вертикальный бас

Долгий
2

зачем порвался?

Ответить

Вертикальный бас

Истинный
2

да айфон то ладно, мне вот наркотики каждый день покупать приходиться я уже у старушек воровать начал

Ответить

Кислотный

Вертика…
1

Откуда у старушек наркотики

Ответить

Кислотный

Кислотн…
2

Корвалол разве что

Ответить

Вертикальный бас

Кислотн…
0

да нет глупыш я у старушек пенсию ворую а потом вырученые деньги несу в магазин наркотиков

Ответить

Кислотный

Вертика…
1

Блин, а я обрадовался уже новой схеме у себя в голове...

Ответить

Иванов Олег

Возможный
1

Получше, чем тем, которые уже под землей

Ответить

Возможный бинокль

Иванов
–1

со спутником ты тоже рано или поздно будешь под землей

Ответить

Возможный

Возможн…
0

блядь, опять школьники минусуют, не выкупая панча

Ответить

Icipher

Возможн…
0

Толик, пиздуй-ка ты домой со своими хуёвыми панчами.

Ответить

Возможный

Icipher
0

я итак дома

Ответить

Roman

Возможный
0

Живы-здоровы

Ответить

Ivan

Возможный
0

Нужно накатить обновление

Ответить

Дальний танк88

10
Ответить

Долгий микрофон

Дальний
4

Похоже на тархун

Ответить

Железнодорожный спрей

Долгий
7

Шо значит похож

Ответить

Raybeck

Долгий
1

Коктейль Дюшес

Ответить

Руслан Астратов

3

Что общего между спутником и Киберпанком?

Обновления, которые для них выходят, бесполезны 

Фьить-ха!

Ответить

Photuum

0

В старом Спутнике используется шиповидный белок. Разве дельта без шипов?

Ответить

Железнодорожный спрей

Photuum
6

На зимнюю переобуваться

Ответить

knight_killer

Photuum
1

Белок у дельты немного другой.

Ответить

Истинный инструмент

1

Внесли правки в код чипа

Ответить

Smaug The Terrible

Истинный
1

Обновили прошивку

Ответить

K Kepp

1

HotFix подъехал.

Ответить

Andy

0

На словах они львы толстые, а на деле..

Ответить

сироп от щекотки

Andy
2

на деле все ссутся кипятком от восторга.
еще вчера все русское — бее, а сегодня последний прогрессивный либеральный мальчуган, не просит, а требует чтобы все укололись.
про ватников и говорить не приходится.

удивительное волшебство. 

Ответить

Общественный танк88

сироп
3

Что за чушня.

Ответить

сироп от щекотки

Обществ…
0

вот и я удивляюсь

Ответить

Общественный

сироп
0

Картина мира из твиттера у тебя, что ж поделать.

Ответить

Железнодорожный спрей

Andy
1

Толстые львы?

Ответить

Smaug The Terrible

Andy
0

А на деле львы у них в трусах нихуа не толстые

Ответить

Dobrosvet

–2

Танки глохнут на Красной площади, подлодки всплывают кверху брюхом, самолеты новейшей десятилетней разработки падают, шмурдяк варится

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Dobrosvet
0

Капец ты накидываешь

Ответить

Dobrosvet

Doktor
0

Таков путинский воровской мордор

Ответить

Doktor

Dobrosv…
0

У меня вопрос - ты сейчас где живешь?

Ответить

Железнодорожный спрей

–4

Скрафтили из одной дозы ампулы , святой воды , холодильника и моркови новую версию

Ответить

Pa Chu

Железнодорожный
0

Спутник по-прежнему один из топовых препаратов. Понял, да?

Ответить

Железнодорожный спрей

Pa
0

Если этот топ российский , и там всего один участник, сложно в нем не быть топовым.

Ответить

Pa Chu

Железно…
0

Ой, да-да, святой Запад, ага. Так свежо и небанально, Мить

Ответить

Железнодорожный

Pa
–1

Святой Китай.
Отбивай.

Ответить

Pa Chu

Железно…
0

Вообще не в тему сейчас ляпнул. Надеюсь, ты это пониаешь?

Ответить

Железнодорожный

Pa
1

Все как раз в тему , от создателей вируса лучше и антивирус брать . Оригинальная продукция

Ответить

Pa Chu

Железно…
–1

Ты продолжаешь шуршать, Мить, как пленка от пачки сигарет

Ответить

Железнодор

Pa
2

Ха-ха , с девушками тоже так же быстро заканчиваешь ?)))

Ответить

Pa Chu

Железно…
1

А че тянуть?

Ответить

Железнодор

Pa
1

Ну да, в принципе можно и не начинать , тоже как вариант

Ответить

Pa Chu

Железно…
0

Кстати, я че-то поздно сообразил. Можно было лайков здесь норм набрать, если бы я сказал, что я по парням больше

Ответить

Железнодор

Pa
1

Думаю что всем похуй

Ответить

Pa Chu

Железно…
1

это да, но образ бы немного в духе диско был, что всегда плюс

Ответить

Общественный танк88

Pa
0

Из трёх что ли? Какая разница, если там даже шанса нет противостоять мутациям, в отличие от мРнк? И да, они тоже подобосрались пока. Но не полностью.

Ответить

Pa Chu

Обществ…
0

Откуда инфа, что нет шанса? Можешь пояснить?

Ответить

Общественный

Pa
0

Потому что технология это и не предусматривает. Формулировка, конечно, слишком жёлтая, какие-то микромутации происходят у каждого вируса конкретного.

Речь о версиях уровня вот этой дельты, чем дальше Спайк белок меняется как я понимаю тем больше пизда вакцинам классическим.

Ответить

Pa Chu

Обществ…
0

да с чего ты взял-то?

Ответить

Общественный

Pa
0

Пофиксил

Ответить

Pa Chu

Обществ…
0

я хз, внедрить обновленный мутантный генный материал. PROFIT
Что здесь не так?

Ответить

Общественный

Pa
0

Сколько раз в год готов перепрививаться? Вектор доставки кстати "ослабевает" тоже, как я понимаю.

Ответить

Pa Chu

Обществ…
0

1) есть идея получше?
2) можно варьировать векторы + где-то встречал инфу, что ат к белковым компонентам аденовируса неустойчивы и довольно быстро исчезают (это не точно и пруф не смогу привести сходу)

P.S. При прочих равных, да, м-рнк технология видится, вероятно, более перспективной. Это само по себе, конечно, не значит, что векторная несостоятельна

Ответить

Внимательный будильник

0

Получается, что те 15%, которые еле привили, могут вставать в очередь по новой?

Ответить

Общественный танк88

Внимательный
0

Бинго. А потом удивляются, чего это фазйеры-модерны там выдумывают новые технологии...

Ответить

Французский Паша

Общественный
2

фазйеры-модерны

Так и их текущий продукт разработан на основе китайского штамма (исходного).
Им тоже придется всё перепиливать под дельту.

Ответить

Общественный

Француз…
0

Заявлялось, типа, что уровень мутации должен быть какой-то очень специфический. Возможно, в дельте так и есть, утверждать не буду.

Ответить

Французский Паша

Обществ…
0

Насколько я понимаю, какой бы вакциной не привиться, результат всегда 1 -> формирование в крови некоего количества антител, таким образом будет обеспечен иммунитет против коронавируса.

А вариант дельта оказался ядрёнее исходного штамма, в результате чего того количества антител, что формируется от нынешних вакцин, оказывается недостаточным, чтобы иммунитет сформировался и на дельту.

Ответить

Кредитный Паша

0

Сообщение удалено

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Лучший комментарий

0
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Robutt

0

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил учёный.

Между водкой и огурцами стоит

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Лучший комментарий

–1

— Какие изменения ждут нас в новой версии?

— Гинцбург: ну, все начали делать и мы сделали, но будет ли лучше — хз

— Список изменений патча 1.3 для КП2077: да

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