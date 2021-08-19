«Спутник V» модифицировали под штамм дельта. Но говорить о степени эффективности такой вакцины «пока рано» Статьи редакции
Когда её будут применять, не сообщается.
О создании варианта препарата «Интерфаксу» сообщил директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил учёный. При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.
«Все начали делать вакцину на основе последовательности „дельта“-штамма, а будет ли она лучше против „дельта“-штамма, априори никто сказать не может», — пояснил Гинцбург.
По его словам, высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «дельта». Учёный отметил, что в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее, сказать невозможно.
Возможный бинокль
теперь будут как айфоны обновлятся каждую осень
Истинный инструмент
У меня кстати айфон 12 про, но скоро выйдет новый, жесть
Что делать-то? Придется новый кредит брать?
Только под нормальный процент бери, нищюк
Я бюджетным сяоми пользуюсь
Да это понятно, по комментариям видно, что ты мыслишь как нищий
Технологич
Айфоны - пёсье говно, заебало уже этим шлаком пользоваться. Купил вчера жене OnePlus 9 Pro, какой же он охуенный…
А мне - либо таскать два телефона: рабочий огрызок и нормальный смарт, либо только огрызок.
Вертикальный бас
да айфон то ладно, мне вот наркотики каждый день покупать приходиться я уже у старушек воровать начал
Получше, чем тем, которые уже под землей
Что общего между спутником и Киберпанком?
Обновления, которые для них выходят, бесполезны
Фьить-ха!
В старом Спутнике используется шиповидный белок. Разве дельта без шипов?
На словах они львы толстые, а на деле..
на деле все ссутся кипятком от восторга.
еще вчера все русское — бее, а сегодня последний прогрессивный либеральный мальчуган, не просит, а требует чтобы все укололись.
про ватников и говорить не приходится.
удивительное волшебство.
Общественный танк88
Что за чушня.
вот и я удивляюсь
Танки глохнут на Красной площади, подлодки всплывают кверху брюхом, самолеты новейшей десятилетней разработки падают, шмурдяк варится
Спутник по-прежнему один из топовых препаратов. Понял, да?
Железнодорожный спрей
Если этот топ российский , и там всего один участник, сложно в нем не быть топовым.
Святой Китай.
Отбивай.
Все как раз в тему , от создателей вируса лучше и антивирус брать . Оригинальная продукция
Ха-ха , с девушками тоже так же быстро заканчиваешь ?)))
Ну да, в принципе можно и не начинать , тоже как вариант
Общественный танк88
Из трёх что ли? Какая разница, если там даже шанса нет противостоять мутациям, в отличие от мРнк? И да, они тоже подобосрались пока. Но не полностью.
Потому что технология это и не предусматривает. Формулировка, конечно, слишком жёлтая, какие-то микромутации происходят у каждого вируса конкретного.
Речь о версиях уровня вот этой дельты, чем дальше Спайк белок меняется как я понимаю тем больше пизда вакцинам классическим.
Сколько раз в год готов перепрививаться? Вектор доставки кстати "ослабевает" тоже, как я понимаю.
1) есть идея получше?
2) можно варьировать векторы + где-то встречал инфу, что ат к белковым компонентам аденовируса неустойчивы и довольно быстро исчезают (это не точно и пруф не смогу привести сходу)
P.S. При прочих равных, да, м-рнк технология видится, вероятно, более перспективной. Это само по себе, конечно, не значит, что векторная несостоятельна
Общественный танк88
Бинго. А потом удивляются, чего это фазйеры-модерны там выдумывают новые технологии...
Французский Паша
фазйеры-модерны
Так и их текущий продукт разработан на основе китайского штамма (исходного).
Им тоже придется всё перепиливать под дельту.
Общественный
Заявлялось, типа, что уровень мутации должен быть какой-то очень специфический. Возможно, в дельте так и есть, утверждать не буду.
Французский Паша
Насколько я понимаю, какой бы вакциной не привиться, результат всегда 1 -> формирование в крови некоего количества антител, таким образом будет обеспечен иммунитет против коронавируса.
А вариант дельта оказался ядрёнее исходного штамма, в результате чего того количества антител, что формируется от нынешних вакцин, оказывается недостаточным, чтобы иммунитет сформировался и на дельту.
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил учёный.
Между водкой и огурцами стоит
— Какие изменения ждут нас в новой версии?
— Гинцбург: ну, все начали делать и мы сделали, но будет ли лучше — хз
— Список изменений патча 1.3 для КП2077: да