Когда её будут применять, не сообщается.

О создании варианта препарата «Интерфаксу» сообщил директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил учёный. При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности „дельта“-штамма, а будет ли она лучше против „дельта“-штамма, априори никто сказать не может», — пояснил Гинцбург.

По его словам, высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «дельта». Учёный отметил, что в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее, сказать невозможно.