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Новости
Ольга Щербинина

«Ъ»: МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Например, не проверять наличие аптечки и подтёков масел из двигателя Статьи редакции

Предложение разработали в дополнение к идее об отмене обязательного ТО для легковых автомобилей и мотоциклов.

5 5 комментариев
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«Коммерсантъ» ознакомился с протоколом недавнего совещания в Минэкономики, где обсуждали дальнейшую реформу техосмотра. Подлинность документа газете подтвердили несколько источников.

МВД предложило исключить из правил технического осмотра транспортных средств ряд обязательных проверок. В ведомстве считают, что можно больше не проверять:

  • коррозию элементов тормозной системы;
  • наличие повреждений тормозных трубопроводов;
  • способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
  • наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
  • уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
  • подтёки масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора;
  • наличие мест для установки госрегзнаков;
  • трещины на ветровом стекле с водительской стороны.
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Предлагаемые изменения, уверены в МВД, позволят сократить время ТО и уменьшат финансовую нагрузку на операторов — они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Предложения пока только обсуждают с «профессиональным сообществом», следует из протокола.

Глава Гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек, считает, что от измерения уровня шума действительно можно отказаться, но всё остальное из списка «непосредственно влияет на безопасность и экологию. «Предложения ГИБДД в части оптимизации процедуры противоречат самой системе техосмотра», — заявил глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.

В июне глава ГИБДД Михаил Черников предложил отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов. Законопроект разработали и направили в правительство, но конкретных решений пока нет. Если решение будет принято, то обязательный техосмотр останется только для такси, автобусов и грузовиков.

22 августа в силу вступит закон, согласно которому при оформлении полиса ОСАГО больше не будет требоваться диагностическая карта, выдаваемая по результатам техосмотра.

#новости #автомобили #безопасность

5 5 комментариев
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Железнодорожный спрей

1

Страховщики stonks

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Roman Trifonov

1

 коррозию элементов тормозной системы; наличие повреждений тормозных трубопроводов;

Ну то есть просто хотят снять с себя ответственность за возможные ДТП.

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Ранний калькулятор

0

Проверки хоть и неприятны, но необходимы.

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Командный велосипед

0

В Минтрансе хотят снизить число ДТП на 8% к 2030 году

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Robutt

0

Упростить процедуру покупки техосмотра

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