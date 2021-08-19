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Новости
Sasha Shambilova

Apple запрещает политические отсылки на гравировке в Китае, Гонконге и на Тайване — исследование Статьи редакции

В компании ответили, что решения принимаются на основе местных законов и «уровня чувствительности культуры».

74 74 комментария
2880 просмотров
8964 — отсылка на «бойню на площади Тяньаньмэнь» 1989 года Скриншот CitizenLab

Исследовательская группа Университета Торонто CitizenLab проанализировала фильтры, которые цензурируют определённые гравировки на продукции Apple. В большинстве стран компания запрещает наносить гравировку с оскорбительными фразами, в основном связанными с расистским или сексуальным контентом.

Однако учёные выяснили, что в Китае, Гонконге и на Тайване список запрещённых выражений шире, чем для других стран. Они обвинили Apple в «бездумно и непоследовательно курируемых списках ключевых слов». Об этом сообщается на сайте CitizenLab.

  • CitizenLab обнаружили 1045 ключевых запрещённых выражений в материковом Китае, 542 в Гонконге и 397 на Тайване. В то же время в США, Канаде и Японии количество ключевых слов варьируется от 170 до 206.
CitizenLab
  • В списки для Китая, Гонконга и Тайваня попал политический контент, включая отсылки на китайское руководство и политическую систему страны, имена диссидентов и независимые новостные организации, а также общие термины, касающиеся религий, демократии и прав человека.
  • В Гонконге подвергаются цензуре отсылки к «революции зонтиков» и любые термины продемократических движений и свободы прессы.
  • На Тайване запрещают гравировки с именами высокопоставленных членов правящей Коммунистической партии Китая, в также исторических деятелей, в том числе — Мао Цзэдуна.
Отсылка на Си Цзиньпина запрещена на Тайване Скриншот CitizenLab
  • CitizenLab заявляет, что «большая часть этой цензуры превышает юридические обязательства Apple в Гонконге, и нет никакого юридического обоснования политической цензуры контента на Тайване». Гонконг — административный регион Китая, однако он пользуется высокой степенью автономности и управляется по особым принципам. Тайвань — отдельное государство, которое Пекин считает «отколовшейся повстанческой провинцией».
  • Также учёные отмечают, что Apple сама до конца не понимает, по какому принципу запрещать содержание гравировок. Они обнаружили десять имён человек с фамилией Чжан, которые нельзя нанести на продукцию компании. CitizenLab отмечает, что это ограничение — «без очевидного политического контекста».
  • Учёные объясняют политическую цензуру тем, что Китай — один из главных рынков для Apple, из-за чего компании приходится выбирать «между соблюдением международно признанных норм в области прав человека и принятием решений исключительно на основе коммерческих интересов».
  • По мнению учёных, «вместо того, чтобы каждое ключевое запрещённое ключевое слово рождалось при тщательном рассмотрении, многие, кажется, были бездумно заимствованы из других источников».
  • Директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват ответила CitizenLab, что вопросы об отклонении запроса на гравировку решаются «регионально», а единого списка ключевых слов не существует. Она отметила, что команда оценивает местные законы и «уровень культурной чувствительности», на основе чего сотрудники и принимают решение.

Мы стараемся не разрешать запросы, которые могут представлять собой нарушения товарных знаков или интеллектуальной собственности, являются вульгарными или нечувствительными к культуре, могут быть истолкованы как подстрекающие к насилию или будут считаться незаконными в регионе.

Джейн Хорват
директор Apple по вопросам конфиденциальности

Согласно данным New York Times, Apple получает пятую часть своего дохода от Китая и собирает там почти всю свою продукцию. В третьем квартале 2021 года компания заработала в стране 14,76 миллиарда долларов, что на 58,2% больше, чем в 2020 году.

#новости #apple #китай

74 74 комментария
19
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74 комментария
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Петербургский самолет

39

Учёные объясняют политическую цензуру тем, что Китай — один из главных рынков для Apple

Конфиденциальность и права меньшинств и не только это конечно хорошо, но $10 это $10

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Шахматный Женя

Петербургский
3

Ну так любовь от меньшинств в карман не положишь 

Ответить

Explosive Magic

Шахматный
0

Но поведение крупных компаний почему то не укладывается в эту логику.

Ответить

5ый член Комитета

Петербургский
2

кстати что там с "уровнем чувствительности культуры" в арабских странах - фильтр от педофилов для них отключат?

Ответить

Имя И Фамилия

Петербургский
0

И в чём они неправы?

Ответить

Соседний Влад

Петербургский
0

9.99$

Ответить

Robutt

24

Минус гравировка риска мис

Ответить

Железнодорожный спрей

4

У меня подход простой - поддерживаете азиатские авторитарные помойки в цензуре - вашу продукцию не покупаю .

Ответить

IO

Железнодорожный
35

Отправлено с iPhone

Ответить

パイナップル アリクサンダ

IO
3

Его борьба.

Ответить

Железнодорожный

パイナップル
3

она мне принадлежит и таким же как и я

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Железно…
–1

Двуличным мамкиным детям?

Ответить

Железнодорожный

パイナップル
6

Двуличным мамкиным детям?

хоспаде как ты это предложение в голове синтезировал

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Железно…
0

Ну, если следовать твоей логике то нет нужды пользоваться продуктами созданными в США, она же союзник Саудовской Аравии, где с правами человека такой же порядок как в КНР.

Ответить

rustyrazor

パイナップル
2

В Аравии это обусловлено культурными особенностями региона, а не коммунизмом, так что все в порядке ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

パイナップル

rustyra…
3

Ты такой сверхманевренный как  F-15EX.

Ответить

rustyrazor

パイナップル
0

В подростковом возрасте был леваком - опыт остался, хоть я и пытался его пропить ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

パイナップル

rustyra…
2

А потом тебя сбила ракета центризма?

Ответить

5ый член

パイナップル
2

почему сразу сбила, может он на ней летит в светлое будущее?

Ответить

rustyrazor

パイナップル
2

Да ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

パイナップル

rustyra…
2

«У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы» Б. Дизраэли.

Ответить

rustyrazor

パイナップル
0

Сердце у меня есть точно, а вот голова пока еще не полностью появилась ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Железнодор

パイナップル
1

чем определяется союзничество ? с КСА и у РФ так то дружественные отношения

Ответить

パイナップル

Железно…
0

Предоставление своей территории в кач-ве военной базы, в СА есть одна база ВВС США. Закрытие глаза на убийство оппозиционного Хашшоги, там все выразили озабоченность и ввели санкции для вида, а фигли Саудиты основные покупатели американского и европейского оружия. Еще Трамп включил Саудитов в программу продажи им F-35, ну и что в стране систематически нарушаются права человека и США особо на это не обращала внимания (до Бидона).

Ответить

Дмитрий

パイナップル
0

Ну так то Саудиты для вида там казнили кого-то, вроде, но это не точно.

Полез в вики уточнять, да уж, запутанная история.

Ответить

5ый член Комитета

IO
0

твёрдо и чётко

Ответить

AttentiveMilk

Железнодорожный
0

Дмитрий, у вас что-то случилось?

Ответить

Железнодорожный спрей

AttentiveMilk
5

сосископадение

Ответить

AttentiveMilk

Железно…
1

Переживаю

Ответить

MadRat96

Железнодорожный
1

Стим тоже не используете?

Ответить

Железнодорожный спрей

MadRat96
0

Valve - китай?

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Железно…
1

Steam работает в Китае.

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Железнодорожный
0

Тебе так придется  отказаться от электроники, что имеют литий и кобальт и то и другое порой добывается незаконным детским трудом.

Ответить

Целесообразный Мика

パイナップル
0
Ответить

Bich

Железнодорожный
0

Выбор у тебя остается небольшой, если вообще остается

Ответить

Свинктарион Крепкий

Железнодорожный
–1

Ты наверное сидишь в лесу и пишешь с дуба?

Ответить

Железнодорожный спрей

Свинктарион
0

для тебя - да

Ответить

Арсений Шубин

14

Я простой китайский студент город Китай исконный Гонконг. Продать свой гнилой яблоко вялый мужской любовь стержень Тим Кук. Купить xiaomi, в подарок кошкожена и миска рис три месяца. Спасибо великому Xi величие технология против американский шпион 😡!

Ответить

Semen Semenov

9

Уровень чувствительности к бабосикам

Ответить

Целесообразный Мика

6

 В компании ответили, что решения принимаются на основе местных законов и «уровня чувствительности культуры».

"Культур-мультур," - прокомментировал ситуацию Тим Кук.

Ответить

Железнодорожный спрей

Целесообразный
1

Team Cock

Ответить

Невероятный единорожек88

3

Как жители Тайваня относятся к тому, что Эппл считает их частью Китая?

Ответить

5ый член Комитета

Невероятный
0

что по крыму кстати у эпл? 

Ответить

Evil Pechenka

5ый
3

Смотря откуда запрос.

Ответить

Невероятный единорожек88

5ый
2

Татарский

Ответить

5ый член

Невероя…
1
Ответить

IO

0

Однако учёные выяснили, что в Китае, Гонконге и на Тайване список запрещённых выражений шире, чем для других стран. Они обвинили Apple в «бездумно и непоследовательно курируемых списках ключевых слов».

Предлагаю ученым съездить в Иран и поругать Аллаха на главной площади

Ответить

TROPPIE

IO
2

В леваков радикальный ислам это нормально. Культурные особенности. Права женщин, детей, лгбт и всех других там не нарушаются. 

Ответить

MightyStan

TROPPIE
0

Согласен, господин Президент

Ответить

GAG

1

Варианты завуалированных наименований событий 4 июня 1989 через кодирование дат:

64 (6 месяц, 4 день = "4 июня")

VIIV ("римские VI и IV" = "6 4" = "4 июня")

May 35th ("35 мая" = "4 июня")

Eight Squared ("Восемь в квадрате" = 8² = 64 = "6 4" = "4 июня")

8964 (89 год, 6 месяц, 4 число = "4 июня 1989")

1989 Tiananmen Square protests
The Tiananmen Square protests, known as the June Fourth Incident in China (Chinese: 六四事件; pinyin…
en.wikipedia.org
Ответить

Дмитрий Григорьев

GAG
1

Пытаясь банить 64 можно открыть портал в ад.

Ответить

Bibba La Bibba

1

Революции это хорошо, но деньги по расписанию

Ответить

5ый член Комитета

1

слово "Навальный" кто-нибудь уже проверял? 

Ответить

Александр Борродач

1

В9Б4

(СИДОДЖИ, 3ТО Я)

Ответить

Андрей Галицкий

0

прифотошопьте навального на эйртаг

Ответить

Bibba La Bibba

Андрей
2

Извините, но ваш запрос на гравировку фамилии берлинского пациента отменен. Ваши данные перенаправлены в центр борьбы с экстремизмом 

Ответить

Французский Паша

0

А что за гравировки? 
Надписи на корпусе, или что-то другое?

Ответить

Bibba La Bibba

Французский
0

На большинство продукции эпл можно через сайт выбрать гравировку на корпусе. Небольшое слово или смайлики 

Ответить

Французский Паша

Bibba
0

А если не здесь заказать https://www.apple.com/ru/shop/engraving-and-gift-wrap
а самому нацарапать, что тогда? Cancel warranty?

Ответить

Bibba La Bibba

Француз…
2

Ничего не мешает так сделать. Просто, если не ошибаюсь, эпл делает это бесплатно на часть продуктов

Ответить

Французский Паша

Bibba
1

Добавьте гравировку на AirPods, Apple Pencil (2‑го поколения), iPad или iPod touch. Нанести можно сочетание букв, цифр и символов эмодзи. Совершенно бесплатно. И только в Apple.

Ответить

Французский Паша

Bibba
0

AirPods - наушники,
iPad - планшет,
iPod touch - медиаплейер карманный

Apple Pencil (2‑го поколения) - а это что за зверь?
Вообще не слышал.

Ответить

rustyrazor

Француз…
1

Это стилус для айпада.

Ответить

Французский Паша

rustyra…
0

Понял, спасибо.

Ответить

VirtusX

Француз…
1

Приедет Тим Кук с шестью крепкими американцами и изобьет тебя

Ответить

Французский Паша

VirtusX
0

Ну это гораздо лучше отмены гарантии на изделие.

Ответить

aliftin

0

Два раза прочитал новость и так и не понял про что она.

Ответить

5ый член Комитета

aliftin
0

"В России при заказе устройств Apple в официальном онлайн-магазине и в приложении Apple Store стала доступна возможность нанесения гравировки с текстом на Apple Pencil (второго поколения), а также нанесение текста и эмодзи на футляры для AirPods и AirPods Pro" 
ну это не только про россию ессно

Ответить

Люц Шнайдер

0

Почему учёные занимаются такой хуйнёй? Мне казалось, что это работа для блогеров с Дзена.

Ответить

Kir Kirsky

0

С этими понятно. А что запрещено в США, Канаде и тд?

Ответить

5ый член Комитета

Kir
0

nigga

Ответить

MightyStan

Kir
0

1488

Ответить

Константин Mikluho

0

Таааак.

Проверьте плз ещё 1488
Можно и 740

Ответить

Константин Mikluho

0

Таааак.

Учёные, проверьте плз ещё 1488.
Можно ещё 420 и 740

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