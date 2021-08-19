Apple запрещает политические отсылки на гравировке в Китае, Гонконге и на Тайване — исследование Статьи редакции
В компании ответили, что решения принимаются на основе местных законов и «уровня чувствительности культуры».
Исследовательская группа Университета Торонто CitizenLab проанализировала фильтры, которые цензурируют определённые гравировки на продукции Apple. В большинстве стран компания запрещает наносить гравировку с оскорбительными фразами, в основном связанными с расистским или сексуальным контентом.
Однако учёные выяснили, что в Китае, Гонконге и на Тайване список запрещённых выражений шире, чем для других стран. Они обвинили Apple в «бездумно и непоследовательно курируемых списках ключевых слов». Об этом сообщается на сайте CitizenLab.
- CitizenLab обнаружили 1045 ключевых запрещённых выражений в материковом Китае, 542 в Гонконге и 397 на Тайване. В то же время в США, Канаде и Японии количество ключевых слов варьируется от 170 до 206.
- В списки для Китая, Гонконга и Тайваня попал политический контент, включая отсылки на китайское руководство и политическую систему страны, имена диссидентов и независимые новостные организации, а также общие термины, касающиеся религий, демократии и прав человека.
- В Гонконге подвергаются цензуре отсылки к «революции зонтиков» и любые термины продемократических движений и свободы прессы.
- На Тайване запрещают гравировки с именами высокопоставленных членов правящей Коммунистической партии Китая, в также исторических деятелей, в том числе — Мао Цзэдуна.
- CitizenLab заявляет, что «большая часть этой цензуры превышает юридические обязательства Apple в Гонконге, и нет никакого юридического обоснования политической цензуры контента на Тайване». Гонконг — административный регион Китая, однако он пользуется высокой степенью автономности и управляется по особым принципам. Тайвань — отдельное государство, которое Пекин считает «отколовшейся повстанческой провинцией».
- Также учёные отмечают, что Apple сама до конца не понимает, по какому принципу запрещать содержание гравировок. Они обнаружили десять имён человек с фамилией Чжан, которые нельзя нанести на продукцию компании. CitizenLab отмечает, что это ограничение — «без очевидного политического контекста».
- Учёные объясняют политическую цензуру тем, что Китай — один из главных рынков для Apple, из-за чего компании приходится выбирать «между соблюдением международно признанных норм в области прав человека и принятием решений исключительно на основе коммерческих интересов».
- По мнению учёных, «вместо того, чтобы каждое ключевое запрещённое ключевое слово рождалось при тщательном рассмотрении, многие, кажется, были бездумно заимствованы из других источников».
- Директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват ответила CitizenLab, что вопросы об отклонении запроса на гравировку решаются «регионально», а единого списка ключевых слов не существует. Она отметила, что команда оценивает местные законы и «уровень культурной чувствительности», на основе чего сотрудники и принимают решение.
Согласно данным New York Times, Apple получает пятую часть своего дохода от Китая и собирает там почти всю свою продукцию. В третьем квартале 2021 года компания заработала в стране 14,76 миллиарда долларов, что на 58,2% больше, чем в 2020 году.
Шахматный Женя
Ну так любовь от меньшинств в карман не положишь
Но поведение крупных компаний почему то не укладывается в эту логику.
кстати что там с "уровнем чувствительности культуры" в арабских странах - фильтр от педофилов для них отключат?
Отправлено с iPhone
Его борьба.
она мне принадлежит и таким же как и я
Двуличным мамкиным детям?
Двуличным мамкиным детям?
хоспаде как ты это предложение в голове синтезировал
Ну, если следовать твоей логике то нет нужды пользоваться продуктами созданными в США, она же союзник Саудовской Аравии, где с правами человека такой же порядок как в КНР.
В Аравии это обусловлено культурными особенностями региона, а не коммунизмом, так что все в порядке ( ͡° ͜ʖ ͡°)
В подростковом возрасте был леваком - опыт остался, хоть я и пытался его пропить ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Сердце у меня есть точно, а вот голова пока еще не полностью появилась ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Железнодор
чем определяется союзничество ? с КСА и у РФ так то дружественные отношения
Предоставление своей территории в кач-ве военной базы, в СА есть одна база ВВС США. Закрытие глаза на убийство оппозиционного Хашшоги, там все выразили озабоченность и ввели санкции для вида, а фигли Саудиты основные покупатели американского и европейского оружия. Еще Трамп включил Саудитов в программу продажи им F-35, ну и что в стране систематически нарушаются права человека и США особо на это не обращала внимания (до Бидона).
Дмитрий, у вас что-то случилось?
Железнодорожный спрей
сосископадение
Стим тоже не используете?
Железнодорожный спрей
Valve - китай?
Тебе так придется отказаться от электроники, что имеют литий и кобальт и то и другое порой добывается незаконным детским трудом.
Ты наверное сидишь в лесу и пишешь с дуба?
Я простой китайский студент город Китай исконный Гонконг. Продать свой гнилой яблоко вялый мужской любовь стержень Тим Кук. Купить xiaomi, в подарок кошкожена и миска рис три месяца. Спасибо великому Xi величие технология против американский шпион 😡!
что по крыму кстати у эпл?
Однако учёные выяснили, что в Китае, Гонконге и на Тайване список запрещённых выражений шире, чем для других стран. Они обвинили Apple в «бездумно и непоследовательно курируемых списках ключевых слов».
Предлагаю ученым съездить в Иран и поругать Аллаха на главной площади
Варианты завуалированных наименований событий 4 июня 1989 через кодирование дат:
64 (6 месяц, 4 день = "4 июня")
VIIV ("римские VI и IV" = "6 4" = "4 июня")
May 35th ("35 мая" = "4 июня")
Eight Squared ("Восемь в квадрате" = 8² = 64 = "6 4" = "4 июня")
8964 (89 год, 6 месяц, 4 число = "4 июня 1989")
прифотошопьте навального на эйртаг
Извините, но ваш запрос на гравировку фамилии берлинского пациента отменен. Ваши данные перенаправлены в центр борьбы с экстремизмом
На большинство продукции эпл можно через сайт выбрать гравировку на корпусе. Небольшое слово или смайлики
А если не здесь заказать https://www.apple.com/ru/shop/engraving-and-gift-wrap
а самому нацарапать, что тогда? Cancel warranty?
Ничего не мешает так сделать. Просто, если не ошибаюсь, эпл делает это бесплатно на часть продуктов
Добавьте гравировку на AirPods, Apple Pencil (2‑го поколения), iPad или iPod touch. Нанести можно сочетание букв, цифр и символов эмодзи. Совершенно бесплатно. И только в Apple.
AirPods - наушники,
iPad - планшет,
iPod touch - медиаплейер карманный
Apple Pencil (2‑го поколения) - а это что за зверь?
Вообще не слышал.
Это стилус для айпада.
Два раза прочитал новость и так и не понял про что она.
"В России при заказе устройств Apple в официальном онлайн-магазине и в приложении Apple Store стала доступна возможность нанесения гравировки с текстом на Apple Pencil (второго поколения), а также нанесение текста и эмодзи на футляры для AirPods и AirPods Pro"
ну это не только про россию ессно
Почему учёные занимаются такой хуйнёй? Мне казалось, что это работа для блогеров с Дзена.
С этими понятно. А что запрещено в США, Канаде и тд?