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Новости
Sasha Shambilova

После жалоб туристов на крики петухов чиновники испанской деревни развесили плакаты, призывающие смириться или уехать Статьи редакции

Туристы жаловались не только на петухов, но и колокольный звон и коров.

12 12 комментариев
593 просмотров
Фото городского совета Рибадеселлы

Чиновники деревни Рибадеселла в Испании рассказали о постоянных жалобах туристов, которые приезжают из городов. Они звонят в администрацию и жалуются на петухов, разбудивших их в шесть утра, и на ослов и коров из-за навоза на дорогах. Об этом сообщает газета La Voz de Asturias.

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Как рассказал мэр деревни Рамон Канал, одна женщина звонила в городской совет три или четыре раза из-за петуха, который постоянно кукарекал в пять утра и не давал ей спать. Туристка заявила им, что они «обязаны что-то сделать».

В ответ на жалобы местные власти решили развесить по всему городу ироничные плакаты, которые призывают смириться с особенностями деревенской жизни или задуматься, в правильное ли место приехали туристы.

Внимание, астурийский народ. Вы принимаете этот риск.

У нас есть: колокольни, которые регулярно звонят; петухи, кричащие по утрам; скот, живущий поблизости, с колокольчиками, которые тоже звонят; тракторы, принадлежащие фермерам; и асфальтированные дороги, а не шоссе (водители ездят аккуратно).

Если вы не можете смириться с этим, возможно, вы не в правильном месте.

С другой стороны, если вы из тех, кто может вынести всё это, вы будете наслаждаться прекрасным окружением и отличными продуктами, сделанными нашими фантастическими фермерами, владельцами ранчо или ремесленниками, которые рады предложить лучший выбор продуктов с нашей земли. Наслаждайтесь Рибадеселлой!

Городской совет Рибадеселлы

Канал заявил, что цель этой кампании — сократить разрыв между городскими и деревенскими жителями: «Они должны понять, что молоко не появляется сразу в коробках, его дают коровы, которых нужно кормить и содержать». Заместитель мэра Луис Санчес также добавил, что «слышать кричащего ночью петуха — это нормально».

Если вы приехали в сельский отель, вы должны знать, что это сельская местность и что это повседневная, абсолютно обычная жизнь в деревнях.

Луис Санчес
заместитель мэра Рибадеселлы

Санчес рассказал, что на плакат их вдохновила деревня Сен-Андре-де-Вальборн на юге Франции. Два года назад местные власти также опубликовали манифест, предупреждающей об особенностях деревенской жизни: «Внимание! Французская деревня! Вы входите сюда на свой страх и риск».

#новости #испания

12 12 комментариев
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12 комментариев
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dead

5

Понаедут на 2 недели ещё на местных петухов жалуются 🤬

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Doktor Streyndzhlav

1

Приезжие петухи жалуются на местных

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Smaug The Terrible

3

Они должны понять, что молоко не появляется сразу в коробках, его дают коровы, которых нужно кормить и содержать

Ответить

Владимир Швецов

2

а что в испанской деревни забыли фанаты аниме?

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Anatoliy Lyashenko

0

Чемодан, вокзал...

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Bibba La Bibba

0

Надо перенять опыт 

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Obi Wan

0

Жиза. Некоторым петухам тоже бы не помешало смирится или уехать...
Хотя интернет как бумага, все стерпит, но и жить постоянно в нытье тоже нельзя, слишком деструктивный способ существования, можно перестать быть человеком и стать куском вечно ноющего де**ма. ред.

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Alexander the Nth

0
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5ый член Комитета

0

пориджы открыли деревню))

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Соколов Андрей

0

Тупые горожане.

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Иван Дмитриев

0

Велкам в любую мусульманскую страну с их намазами в 2 ночи и 5 утра

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Ivan Boldyrev

0

Ничёси, у них есть асфальтированные дороги! Что б я так жил!

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