После жалоб туристов на крики петухов чиновники испанской деревни развесили плакаты, призывающие смириться или уехать Статьи редакции
Туристы жаловались не только на петухов, но и колокольный звон и коров.
Чиновники деревни Рибадеселла в Испании рассказали о постоянных жалобах туристов, которые приезжают из городов. Они звонят в администрацию и жалуются на петухов, разбудивших их в шесть утра, и на ослов и коров из-за навоза на дорогах. Об этом сообщает газета La Voz de Asturias.
Как рассказал мэр деревни Рамон Канал, одна женщина звонила в городской совет три или четыре раза из-за петуха, который постоянно кукарекал в пять утра и не давал ей спать. Туристка заявила им, что они «обязаны что-то сделать».
В ответ на жалобы местные власти решили развесить по всему городу ироничные плакаты, которые призывают смириться с особенностями деревенской жизни или задуматься, в правильное ли место приехали туристы.
Канал заявил, что цель этой кампании — сократить разрыв между городскими и деревенскими жителями: «Они должны понять, что молоко не появляется сразу в коробках, его дают коровы, которых нужно кормить и содержать». Заместитель мэра Луис Санчес также добавил, что «слышать кричащего ночью петуха — это нормально».
Санчес рассказал, что на плакат их вдохновила деревня Сен-Андре-де-Вальборн на юге Франции. Два года назад местные власти также опубликовали манифест, предупреждающей об особенностях деревенской жизни: «Внимание! Французская деревня! Вы входите сюда на свой страх и риск».
Понаедут на 2 недели ещё на местных петухов жалуются 🤬
Они должны понять, что молоко не появляется сразу в коробках, его дают коровы, которых нужно кормить и содержать
Жиза. Некоторым петухам тоже бы не помешало смирится или уехать...
Хотя интернет как бумага, все стерпит, но и жить постоянно в нытье тоже нельзя, слишком деструктивный способ существования, можно перестать быть человеком и стать куском вечно ноющего де**ма. ред.