По данным издания, Россия предупредила моряков «об опасных операциях», которые пройдут с 15 по 20 августа.

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Cпутниковый снимок Паньково от 16 августа

Россия, вероятно, готовится к новым испытаниям крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет CNN со ссылкой на снимки компании Capella Space, которые сделали 16 августа в районе закрытой пусковой площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля.

По словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери, эти фотографии дают «убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». По словам источника CNN, американские власти считают, что Россия готовит новое испытание ракеты «Буревестник».

Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта, преодолевая американские радары и системы ПРО. Он добавил, что «Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, из-за этого эксперты называют ракету «летающим Чернобылем».

Исследователи несколько месяцев наблюдают за изменениями на полигоне.

Грузовые корабли несколько раз доставляли туда грузы;

Снимок от 16 августа показал, что на полигоне «построили большое экологическое убежище для защиты ракет и бригад, готовящихся к запуску, от суровой погоды»;



После того, как «убежище» убрали, на стартовой площадке обнаружили большой объект, который, вероятно является пусковой установкой «Буревестника»;

Рядом со стартовой площадкой находится значительное количество объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами и транспортными контейнерами. «Ни один из них не присутствовал там во время последнего снимка со спутника в июне», — уточнил Льюис.



Dr. Jeffrey Lewis @ArmsControlWonk Enter @capellaspace , a US company that takes images using synthetic aperture radar (SAR). Radar sees right through clouds. Capella executed a very fast tasking and delivered an image in about 24 hours. The image on August 16 showed massive activity at the launch site. https://t.co/mnYknZEu9e

8 августа 2019 года в акватории Белого моря на морской платформе под Северодвинском рядом с селом Нёнокса произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали.

Минобороны заявило, что взрыв произошёл при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Но, по данным США, журналистов и западных экспертов, под Северодвинском взорвалась ракета «Буревестник», которую поднимали со дна.

В день взрыва Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. СМИ сообщали, что у пострадавших при взрыве были признаки отравления радиацией.