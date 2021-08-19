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Новости
Артём Мазанов

CNN заявил о подготовке России к новым испытаниям ракеты «Буревестник». С ней связывали взрыв под Северодвинском Статьи редакции

По данным издания, Россия предупредила моряков «об опасных операциях», которые пройдут с 15 по 20 августа.

70 70 комментариев
4729 просмотров
Cпутниковый снимок Паньково от 16 августа

Россия, вероятно, готовится к новым испытаниям крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет CNN со ссылкой на снимки компании Capella Space, которые сделали 16 августа в районе закрытой пусковой площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля.

По словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери, эти фотографии дают «убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». По словам источника CNN, американские власти считают, что Россия готовит новое испытание ракеты «Буревестник».

Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта, преодолевая американские радары и системы ПРО. Он добавил, что «Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, из-за этого эксперты называют ракету «летающим Чернобылем».

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Исследователи несколько месяцев наблюдают за изменениями на полигоне.

  • Грузовые корабли несколько раз доставляли туда грузы;
  • Снимок от 16 августа показал, что на полигоне «построили большое экологическое убежище для защиты ракет и бригад, готовящихся к запуску, от суровой погоды»;
  • После того, как «убежище» убрали, на стартовой площадке обнаружили большой объект, который, вероятно является пусковой установкой «Буревестника»;
  • Рядом со стартовой площадкой находится значительное количество объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами и транспортными контейнерами. «Ни один из них не присутствовал там во время последнего снимка со спутника в июне», — уточнил Льюис.
Dr. Jeffrey Lewis @ArmsControlWonk
Enter @capellaspace, a US company that takes images using synthetic aperture radar (SAR). Radar sees right through clouds. Capella executed a very fast tasking and delivered an image in about 24 hours. The image on August 16 showed massive activity at the launch site. https://t.co/mnYknZEu9e

8 августа 2019 года в акватории Белого моря на морской платформе под Северодвинском рядом с селом Нёнокса произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали.

Минобороны заявило, что взрыв произошёл при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Но, по данным США, журналистов и западных экспертов, под Северодвинском взорвалась ракета «Буревестник», которую поднимали со дна.

Взрыв ракеты под Северодвинском спустя месяц…
Манипуляция данными, поднятие ракеты «Буревестник» и сокрытие от врачей опасности — сборник…
tjournal.ru

В день взрыва Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. СМИ сообщали, что у пострадавших при взрыве были признаки отравления радиацией.

«Второй Чернобыль»: как недостаток информации о…
Станции мониторинга радиации отключают, появляются новости об облучении врачей, власти почти…
tjournal.ru

Путин заявлял, что в Северодвинске испытывали оружие, не имеющее аналогов в мире.

#новости #оружие #северодвинск

70 70 комментариев
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26
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70 комментариев
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Нравственный самолет

19

ну август, всё прально
можно и ебануть

Ответить

Нравственный самолет

23

самолеты уже попадали, пора переходить к основному блюду

Ответить
Нравственный

Невыносимый диод

21

Надо показать американцам всю мощь перед выборами

Ответить
Невынос…

Marhal_New

11

Надо показать Воронежу

Ответить
Marhal_…

Andrew Sychev

1

Ему уже показали

Ответить
Нравственный

Marhal_New

0

Надо ебнуть по талибам

Ответить
Marhal_…

Железнодорожный

3
Ответить
Marhal_…

Невыносимый диод

1

Да ты прикалываешься? Это же наши первые друзья среди нецивилизованных стран, за них будут держаться теперь

Ответить
Невынос…

Marhal_New

0

Бей своих, чтобы чужие боялись

Ответить
Marhal_…

Невыносимый диод

9
Ответить

Алексей Токмолаев

0

Афганистан случился, на этот август хватит.

Ответить

Руденко Сергей

23

Не удивлюсь, что сейчас снова пиздец какой то устроят и узнаем мы об этом из новостей Норвегии

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Там все равно никто не живет

Ответить
Marhal_New

Sail

2

/r/finlandConspiracy

Ответить

Соседний вентилятор

4

Вам жалко, что ли?

Ответить

solawind

20

жалко ли мне что дед тратит бабло вместо будущего страны в гонку вооружений, заводомо проигрышную для россии по сравнению с штатами, просто чтобы потешить свое чсв и гигантский штат армейских управлений? ред.

Ответить
solawind

Макс Романенко

12

Вообще-то у Пыни есть свой электорат, который причмокивает любые новости о новых ракетах

Ответить
Макс

Smaug The

7

Кушает их с кетчунезом

Ответить
Smaug

Alex A

0

чавкая и урча

Ответить
Макс

Полный украинец

0

Каждый день этот лохторат мрёт, и это здорово.

Ответить
solawind

Железнодорожный

5

потому что гонку благополучия населения он не понимает как и зачем вести .

Ответить

Кавказский дым

8

Давайте сразу по Воронежу. 

Ответить

Антон Лисин

1

Воронеже и так досталось 

Ответить
Антон

Кавказский дым

5

Вариантов ещё много. 

Ответить

Бозон Хиггса

5

“«Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, из-за этого эксперты называют ракету «летающим Чернобылем».”
“Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз”
💁🏻‍♂️

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

«летающим Чернобылем»

Ахуенно.

Ответить
Marhal_New

Smaug The

0

Чернобыль наш

Ответить
Smaug

Smaug The

0

Украина: Верните Чорнобыль!
Россия: Уже летит

Ответить

Алексей Иванов

5

Воистину, когда не отошел от рекордной ковидной смертности, падающих блохолетов каждую неделю, а тебя уже гасят очередной порцией цезия 137 и полезными рутениевыми дождями. Реально же, ну просто август, ну что может случиться? Почему бы не испытать ядерную ракету?

Ответить

Возможный бинокль

–3

до выражения обеспокоенности Байденом осталось 3...2...1...

Ответить

Возможный бинокль

–2

можно хоть по Аляске ебнуть, все стерпят

Ответить
Возможный

Alex Blake

13

По Аляске не стерпят, а если случайно бахнет на своей территории и загрязнит тысячи гектаров земли, отравит целые поселки, реку или даже город – то тут терпения хоть жопой жуй

Ответить

Зимний хот-дог

3

@Артём Мазанов не надо называть ее просто ядерной, я сначала никак не мог понять, в чем суть

Ответить

Bibba La Bibba

1

Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта

Я правильно понял, что эту трубу можно запустить летать по орбите или ей все таки надо будет в какой-то момент приземлиться?

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Имеется ввиду что может долететь куда угодно

Ответить
Stanley

Jett Black

2

Тогда уж неограниченную максимальную дальность полета

Ответить

Илья Гераськин

3

ей нужен воздух для полёта, на орбите она не полетит

Ответить

Andrew Sychev

0

Радары ПРО ставят со сторон наиболее вероятной атаки. А тут ракета может прилететь откуда угодно 

Ответить

Невероятный кран

0

аналогов по неудачным испытаниям. Надеюсь и эти провалятся

Ответить

Alexandr Aletter

0

может кто то объяснить нахера новое ядерное оружие проектировать а потом проверять, я понимаю что на это отдельная графа в бюджете выделена, но нет правда нахуя, вроде никто особо воевать не собирается с россией, с нами ругаются, но скорее как с приставучей соседкой по лестничной клетке, чем как с буянящим алкашом со стеклянной розочкой, а эти воякие все какие то пукалки придумывают для воображаемых врагов

Ответить

Влюбленный шмель

4

Это не ядерное оружие. Это просто ракета с ядерным ВРД. В перспективе - да, на неё могут установить ядерный заряд. ред.

Ответить

artemykairyak

0

всмысле никто не собирается воевать? кругом враги! нато окружает

Ответить

Андрей

0

А вы уже договорились со всеми странами о прекращении разработки вооружений?

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Мама, приезжай и меня забери

Ответить

ну и в чем он не прав

1

шутка про "а может бахнем?!"

Ответить

Bob Swagger

1

Я просто никогда не пойму, как в России создают такие ракеты, но при этом не могут продумать вентиляцию и канализацию в армейских туалетах, шоб не нюхать гавно и не прочищать трубы от засоров каждый день. И сколько  минобороны выделила денег на проектировку такой ракеты если им денег жалко даже на бутилированную воду.

Ответить

Kir Kirsky

0

Туалетов - миллионы, ракет - штуки. ред.

Ответить

Железнодорожный спрей

0

я даже удивлен почему эти держиморды еще не устроили fallout

Ответить

Zero-one-one

0

Ещё не время 

Ответить
Zero-one-one

Железнодорожный

0

главное не опоздать

Ответить
Железно…

Zero-one-one

0

Всегда успеем. Время есть

Ответить
Zero-on…

Кавказский дым

0

Главное набраться терпения. 

Ответить
Кавказс…

Zero-one-one

0

Терпеть.... Ммм

Ответить
Zero-on…

Кавказский дым

0

Русские патриоты получают от этого удовольствие??

Ответить
Кавказс…

Zero-one-o

0

Да

Ответить
Zero-on…

Кавказский

2

Почему русские патриоты не ставят кальцифера на авку??

Ответить
Кавказс…

Zero-one-o

1

Травля

Ответить
Zero-on…

Smaug The

2

Погоди, я еще тебе не писал

Ответить
Smaug

Zero-one-o

0

Люблю твою маму

Ответить
Zero-on…

Smaug The

0

Это тебя она страпонит?

Ответить
Smaug

Zero-one-o

0

Мы к тебе идём в комнату, тебя страпонить. Готовься!!!! 

Ответить
Zero-on…

Smaug The

0

Ты не переедаешь, паучок?

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Все равно всем похуй будет на рассеюшку.

Ответить

Candy Boy

0

Сколько там на часах судного дня? Не подскажете?

Ответить

Антон Лисин

0

Травят своих же граждан. Пиздец 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Но, по данным США, журналистов и западных экспертов, под Северодвинском взорвалась ракета «Буревестник», которую поднимали со дна.

В день взрыва Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. СМИ сообщали, что у пострадавших при взрыве были признаки отравления радиацией.

Мдааа

Ответить

Emile Zäkiev

0

Петушиный снн забыли спросить 

Ответить

Рабочий утюг

–3

Ну пусть хотя бы не пиздят о цели своего беспокойства, самое главное не
может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей

а
использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта, преодолевая американские радары и системы ПРО

Ответить

Яременко Кирилл

0

в РФ погибли 7 человек из за теста , ждем еще ? а нахуа? что бы сказать , что вокруг одни вОроги ?

Ответить
Яременко

Рабочий утюг

0

Если вам непонятно, что США нам особо не друг, то чтож. Я имею в виду то, что супердержаве США не нужны конкуренты, конкуренты это всегда проблемы, поэтому тут ничего личного, только политика. И для того, чтобы мы могли жить и быть суверенным государством, нам и нужны эти самые ракеты и армия. Это всё есть у штатов, вы ведь их не обвиняете в бессымленой трате своих денег? Нет, нормально. Ну вот и тут такая же ситуация.

погибли 7 человек из за тест

Человеческий фактор есть в любой стране, вне зависимости от «режима» ред.

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