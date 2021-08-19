CNN заявил о подготовке России к новым испытаниям ракеты «Буревестник». С ней связывали взрыв под Северодвинском Статьи редакции
По данным издания, Россия предупредила моряков «об опасных операциях», которые пройдут с 15 по 20 августа.
Россия, вероятно, готовится к новым испытаниям крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет CNN со ссылкой на снимки компании Capella Space, которые сделали 16 августа в районе закрытой пусковой площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля.
По словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери, эти фотографии дают «убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». По словам источника CNN, американские власти считают, что Россия готовит новое испытание ракеты «Буревестник».
Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта, преодолевая американские радары и системы ПРО. Он добавил, что «Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, из-за этого эксперты называют ракету «летающим Чернобылем».
Исследователи несколько месяцев наблюдают за изменениями на полигоне.
- Грузовые корабли несколько раз доставляли туда грузы;
- Снимок от 16 августа показал, что на полигоне «построили большое экологическое убежище для защиты ракет и бригад, готовящихся к запуску, от суровой погоды»;
- После того, как «убежище» убрали, на стартовой площадке обнаружили большой объект, который, вероятно является пусковой установкой «Буревестника»;
- Рядом со стартовой площадкой находится значительное количество объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами и транспортными контейнерами. «Ни один из них не присутствовал там во время последнего снимка со спутника в июне», — уточнил Льюис.
8 августа 2019 года в акватории Белого моря на морской платформе под Северодвинском рядом с селом Нёнокса произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали.
Минобороны заявило, что взрыв произошёл при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Но, по данным США, журналистов и западных экспертов, под Северодвинском взорвалась ракета «Буревестник», которую поднимали со дна.
В день взрыва Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. СМИ сообщали, что у пострадавших при взрыве были признаки отравления радиацией.
Путин заявлял, что в Северодвинске испытывали оружие, не имеющее аналогов в мире.
Надо показать американцам всю мощь перед выборами
Надо ебнуть по талибам
Да ты прикалываешься? Это же наши первые друзья среди нецивилизованных стран, за них будут держаться теперь
Не удивлюсь, что сейчас снова пиздец какой то устроят и узнаем мы об этом из новостей Норвегии
жалко ли мне что дед тратит бабло вместо будущего страны в гонку вооружений, заводомо проигрышную для россии по сравнению с штатами, просто чтобы потешить свое чсв и гигантский штат армейских управлений? ред.
Вообще-то у Пыни есть свой электорат, который причмокивает любые новости о новых ракетах
потому что гонку благополучия населения он не понимает как и зачем вести .
“«Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, из-за этого эксперты называют ракету «летающим Чернобылем».”
“Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз”
💁🏻♂️
«летающим Чернобылем»
Ахуенно.
Чернобыль наш
Воистину, когда не отошел от рекордной ковидной смертности, падающих блохолетов каждую неделю, а тебя уже гасят очередной порцией цезия 137 и полезными рутениевыми дождями. Реально же, ну просто август, ну что может случиться? Почему бы не испытать ядерную ракету?
По Аляске не стерпят, а если случайно бахнет на своей территории и загрязнит тысячи гектаров земли, отравит целые поселки, реку или даже город – то тут терпения хоть жопой жуй
@Артём Мазанов не надо называть ее просто ядерной, я сначала никак не мог понять, в чем суть
Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта
Я правильно понял, что эту трубу можно запустить летать по орбите или ей все таки надо будет в какой-то момент приземлиться?
Имеется ввиду что может долететь куда угодно
Радары ПРО ставят со сторон наиболее вероятной атаки. А тут ракета может прилететь откуда угодно
может кто то объяснить нахера новое ядерное оружие проектировать а потом проверять, я понимаю что на это отдельная графа в бюджете выделена, но нет правда нахуя, вроде никто особо воевать не собирается с россией, с нами ругаются, но скорее как с приставучей соседкой по лестничной клетке, чем как с буянящим алкашом со стеклянной розочкой, а эти воякие все какие то пукалки придумывают для воображаемых врагов
Я просто никогда не пойму, как в России создают такие ракеты, но при этом не могут продумать вентиляцию и канализацию в армейских туалетах, шоб не нюхать гавно и не прочищать трубы от засоров каждый день. И сколько минобороны выделила денег на проектировку такой ракеты если им денег жалко даже на бутилированную воду.
Ещё не время
главное не опоздать
Всегда успеем. Время есть
Главное набраться терпения.
Терпеть.... Ммм
Русские патриоты получают от этого удовольствие??
Да
Почему русские патриоты не ставят кальцифера на авку??
Травля
Люблю твою маму
Но, по данным США, журналистов и западных экспертов, под Северодвинском взорвалась ракета «Буревестник», которую поднимали со дна.
В день взрыва Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. СМИ сообщали, что у пострадавших при взрыве были признаки отравления радиацией.
Мдааа
в РФ погибли 7 человек из за теста , ждем еще ? а нахуа? что бы сказать , что вокруг одни вОроги ?
Если вам непонятно, что США нам особо не друг, то чтож. Я имею в виду то, что супердержаве США не нужны конкуренты, конкуренты это всегда проблемы, поэтому тут ничего личного, только политика. И для того, чтобы мы могли жить и быть суверенным государством, нам и нужны эти самые ракеты и армия. Это всё есть у штатов, вы ведь их не обвиняете в бессымленой трате своих денег? Нет, нормально. Ну вот и тут такая же ситуация.
погибли 7 человек из за тест
Человеческий фактор есть в любой стране, вне зависимости от «режима» ред.