CNN заявил о подготовке России к новым испытаниям ядерной ракеты «Буревестник». С ней связывали взрыв под Северодвинском Статьи редакции
По данным издания, Россия предупредила моряков «об опасных операциях», которые пройдут с 15 по 20 августа.
Россия, вероятно, готовится к новым испытаниям крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет CNN со ссылкой на снимки компании Capella Space, которые сделали 16 августа в районе закрытой пусковой площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля.
По словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери, эти фотографии дают «убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». По словам источника CNN, американские власти считают, что Россия готовит новое испытание ракеты «Буревестник».
Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта», преодолевая американские радары и системы ПРО. Он добавил, что «Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей, из-за этого эксперты называют ракету «летающим Чернобылем».
Исследователи несколько месяцев наблюдают за изменениями на полигоне.
- Грузовые корабли несколько раз доставляли туда грузы;
- Снимок от 16 августа показал, что на полигоне «построили большое экологическое убежище для защиты ракет и бригад, готовящихся к запуску, от суровой погоды»;
- После того, как «убежище» убрали, на стартовой площадке обнаружили большой объект, который, вероятно является пусковой установкой «Буревестника»;
- Рядом со стартовой площадкой находится значительное количество объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами и транспортными контейнерами. «Ни один из них не присутствовал там во время последнего снимка со спутника в июне», — уточнил Льюис.
8 августа 2019 года в акватории Белого моря на морской платформе под Северодвинском рядом с селом Нёнокса произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали.
Минобороны заявило, что взрыв произошёл при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Но, по данным США, журналистов и западных экспертов, под Северодвинском взорвалась ракета «Буревестник», которую поднимали со дна.
В день взрыва Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. СМИ сообщали, что у пострадавших при взрыве были признаки отравления радиацией.
Путин заявлял, что в Северодвинске испытывали оружие, не имеющее аналогов в мире.
Не удивлюсь, что сейчас снова пиздец какой то устроят и узнаем мы об этом из новостей Норвегии
жалко ли мне что дед тратит бабло вместо будущего страны в гонку вооружений, заводомо проигрышную для россии по сравнению с штатами, просто чтобы потешить свое чсв и гигантский штат армейских управлений? ред.
Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полёта
Я правильно понял, что эту трубу можно запустить летать по орбите или ей все таки надо будет в какой-то момент приземлиться?