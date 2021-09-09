К Горизбиркому Петербурга пришли активисты в масках Бориса Вишневского, «двойники» которого выдвинулись на выборы Статьи редакции
Слоган флешмоба — «А какой Вишневский сегодня ты?».
Активисты «Молодёжного Яблока» провели акцию «А какой Вишневский сегодня ты?» в поддержку депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, чьи конкуренты на выборах скопировали его внешность и сменили имя и фамилию. Участники вышли к зданию Горизбиркома Петербурга в масках с лицом оппозиционного политика, сообщается в телеграм-канале движения.
Выдвижение трёх Вишневских («оригинального» члена партии «Яблоко» и двух его «спойлеров») стало главным мемом предстоящих выборов в Петербурге.
Депутат Борис Вишневский пришёл на акцию к Горизбиркому и сфотографировался с её участниками. За флешмобом следили несколько полицейских — политик предложил им присоединиться, но они отказались, пишет «Закс.ру».
На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.
Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».
«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.
А какой Вишневский сегодня ты? @Морс Вишневый ред.
Чел нереально перед выборами распиарился, теперь все знают как он выглядит на самом деле - такой «рекламной кампании» по масштабу ни у кого не было!)
Я мразь
@Женя Кузьмин @Даша Лейзаренко где пост в интернете? Там и шаблон и жабы. Работать негры