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Новости
Яна Ломакина

К Горизбиркому Петербурга пришли активисты в масках Бориса Вишневского, «двойники» которого выдвинулись на выборы Статьи редакции

Слоган флешмоба — «А какой Вишневский сегодня ты?».

19 19 комментариев
1138 просмотров
Фото Константина Ленькова 

Активисты «Молодёжного Яблока» провели акцию «А какой Вишневский сегодня ты?» в поддержку депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, чьи конкуренты на выборах скопировали его внешность и сменили имя и фамилию. Участники вышли к зданию Горизбиркома Петербурга в масках с лицом оппозиционного политика, сообщается в телеграм-канале движения.

Весь интернет уже несколько дней высмеивает клонов Вишневского. Вот и мы решили показать членам СПбИК, насколько безумно нелепо это всё выглядит. Вот столько Вишневских сегодня пришло к зданию Гориизбиркома!

обращение активистов

Выдвижение трёх Вишневских («оригинального» члена партии «Яблоко» и двух его «спойлеров») стало главным мемом предстоящих выборов в Петербурге.

вишневская пантера @igelfanger
я пока не придумал ник @_pashman
Фейковые Превью @fakepreview
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
И наконец

Депутат Борис Вишневский пришёл на акцию к Горизбиркому и сфотографировался с её участниками. За флешмобом следили несколько полицейских — политик предложил им присоединиться, но они отказались, пишет «Закс.ру».

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

#новости #политика

19 19 комментариев
18
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Федеральный глобус

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Федеральный

Victor Ganin

1

Во имя Вишневского, Вишневского, и святого Вишневского.

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Федеральный глобус

14
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Le Petit Train Jaune

5

Ну прям это, На гребне волны 

Ответить

Федеральный глобус

5

А какой Вишневский сегодня ты? @Морс Вишневый  ред.

Ответить
Федеральный

Marhal_New _Arleana

0

постриженный и побритый ред.

Ответить

Федеральный глобус

4

 А какой Вишневский сегодня ты?

Я сегодня вишневский

Ответить
Федеральный

FOX

0

мазь?

Ответить

Savelii Blokhin

4
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Vitaliy Vitaliev

2

Чел нереально перед выборами распиарился, теперь все знают как он выглядит на самом деле - такой «рекламной кампании» по масштабу ни у кого не было!)

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Михаил Октябрьский

1

Гай Вишневский

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Благополучный Макс

1

Всё, как обычно, свелось к смехуёчкам

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Логический Никита

0

А какой Вишневский сегодня ты?

Я мазь

Ответить
Логический

Честный глобус

2

Я мразь

Ответить
Честный

Логический

2

Яааааааазь

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Логичес…

Дмитрий

0

Чо сразу язь-то?

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Tauraloke Esteru

0
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Арбитражный танк88

0

@Женя Кузьмин @Даша Лейзаренко где пост в интернете? Там и шаблон и жабы. Работать негры

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Александр Горелик

0

je suis vishneffski

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