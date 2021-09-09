Слоган флешмоба — «А какой Вишневский сегодня ты?».

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Фото Константина Ленькова

Активисты «Молодёжного Яблока» провели акцию «А какой Вишневский сегодня ты?» в поддержку депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, чьи конкуренты на выборах скопировали его внешность и сменили имя и фамилию. Участники вышли к зданию Горизбиркома Петербурга в масках с лицом оппозиционного политика, сообщается в телеграм-канале движения.

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Весь интернет уже несколько дней высмеивает клонов Вишневского. Вот и мы решили показать членам СПбИК, насколько безумно нелепо это всё выглядит. Вот столько Вишневских сегодня пришло к зданию Гориизбиркома! обращение активистов

Выдвижение трёх Вишневских («оригинального» члена партии «Яблоко» и двух его «спойлеров») стало главным мемом предстоящих выборов в Петербурге.

Депутат Борис Вишневский пришёл на акцию к Горизбиркому и сфотографировался с её участниками. За флешмобом следили несколько полицейских — политик предложил им присоединиться, но они отказались, пишет «Закс.ру».

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».