Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с силовиками на митинге в Москве, приговорили к пяти годам колонии Статьи редакции
Советник Кадырова обещал ему «решить вопрос с властями», если он сдастся.
Студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева (судили под именем Микаил Мархиев) признали виновным по делу о применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК) на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката.
В его деле три эпизода: по версии СК, Джумаев на Пушкинской площади ударил руками и ногами двоих бойцов ОМОН Нацгвардии и полицейского. Джумаев извинился перед потерпевшими и выплатил им по 50 тысяч рублей компенсации.
Видео с Джумаевым разошлось по сети после московской акции в поддержку Алексея Навального. На записи молодой человек вступил в рукопашный бой с бойцами ОМОНа, а после скрылся. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Джумаева «трусливым шакалом» за предполагаемую попытку побега.
Через несколько дней полиция задержала его в Псковской области, после его СК опубликовал видео, на котором Джумаев признает вину.
России нужны чеченцы. Тысяч 50. Таких как этот парень.
Тебя удивляет, что человек чеченского происхождения может быть цитирую "Приятным хипстером"?
Ну дык потому он давно и имя себе сменил, чтобы не ассоциироваться с чеченами
именно поэтому в Чечню и вваливают столько бабла, чтобы они были на нужной стороне
Если бы они там жили как в Омской области ред.
А разве обычные чеченцы в Чечне не живут как в Омской области?
✅ Check
Православный талибан
И будет третья чеченская, куда будут посылать срочников. Ну нахер
А что, чеченского полка имени Ахмата не существует? Чот не видел извинений от журналистов, которые делали об этом материал
Почему он просто не решил потерпеть, как остальные русские?
Терпеливые минусуют
Думаю людям просто неприятно когда сводят всё до национальности и навешивают ярлыки. Вроде понятно, что в приличном обществе так не принято
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А я думал ты второй аккаунт @Billie Eilish
Тоже украинец, тоже похожий образ мышления
Обычная вежливость, общайся с другими так, как хочешь чтобы общались с тобой
Легко кричать: "украинцы, русские", а не слушать человека
не, терпишь это ты. нам норм наоборот
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ну я не знаю что там у тебя во рту и в жопе, у меня все прекрасно везде
я русский и у меня все заебись, как, в общем-то, и у моего окружения
"Заебись" - понятие растяжимое. Встречал бабуль с пенсией 10 тысяч, у которых все заебись. Встречал людей, которые более 10 лет работают за тысяч 25 - у них тоже все было заебись. Они многое себе не могут позволить, а им многое и не надо, поэтому у них все заебись.
А какой "заебись" у тебя и твоего окружения?
Хотя зачем я это спрашиваю в интернете, в котором налево и направо можно втюхивать всем фуфломицин, лишь бы попытаться победить в диспуте.
есть конечно те, кто что-то там терпит, но это их проблемы. таких не много. навальнята в основном терпят что-то
ну 99% это довольно много
@the art of гепард кответу
Первая Матрица лучше остальных
Корректно говорить о россиянах. В Украине 17% идентифицируют как русские, но ты явно не про них.
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Понятно было сразу же, что посадят. Я еще когда на трансляции Дождя увидел этот момент в прямом эфире сразу посочувствовал ему и его близким. Но а хули ты сделаешь, если чела за стаканчик упрятать могут, то за берсерка в толпе копов тебе точно пизда.
О, путин
Такой срок за то что просто немного побил мусора по броне. Эт пиздец конечно. Нужен закон разрешающий защиту от ммусоров.
В Беларуси бы вообще уронили пару раз головой, а потом бы родственникам сказали что так и было
Это в любой стране так. Ментов нельзя гасить
Никого нельзя гасить. Законы должны быть одинаковы для всех. Самооборона ото всех. Оскорбление человека, а не представителя власти. И тд, и тп.
В США 🇺🇸 или во Франции, точно так же бы его посадили. На органы правопорядка нельзя нападать, тут дело не в самозащите
Логично, так как в этих странах это органы правопорядка, а в рашке есть только органы беспорядка.
А отбивались бы в полную силу, ты же бы и ныл, что псы фашистского режима лютуют против бедного студентика.
Скорее всего в такой броне особо не помахаться. Надень на себя броню обычного мотоциклиста, ограничение движений и видимости сильное. А там броня мощней гораздо
Пиздец какой-то. Чеченцы промолчат?
лол, чмоня. сам прогибается под путина как трусливый шакал, пытаясь до очка языком достать
Интересно, штаб Навального чувствуют хоть какую то вину и ответственность за это?
Например, когда Волков сидя у себя дома призывал всех выходить на улицу на безыдейный митинг прекрасно осознавая что будут провокации со стороны силовиков.
эталонная по своей всратости точка зрения. Жалкая отдушина хейтерков Навального, которые не имея здравых аргументов несут то на что способен их мозг - хуиту.
я был на митингах и если бы меня взяли ни за что бы не подумал "ах какой штаб навального пидорасы меня не защищают", наоборот им благодарен за то, что они занимаются организацией движа. Я выхожу за свои убеждения, а не потому что мне сказали. Но видимо формулировка "свои убеждения" вам не знакомы ред.
А ведь если бы не чувак с мобилой, который все это снял и выложил, наверняка никто бы не узнал про этот случай и никого бы не посадили..
Не все, Большой Москворецкий мост на котором убили Немцова около кремля не обвешан
Вот было бы здорово, если бы тусовочка не имела своей нелепой аллергии к национализму и могла бы что-то организовать вместе с футбольными фанатами или национальными движениями, как в Украине. Таких махателей там толпы. Но нет, вместо этого только на всех кляузничали и помогали сажать.
да какие фанаты, им вообще поебать на политику. Им стадики для футбика построили, немножечко прикормили и всё, от них поддержки ждать не стоит.
Я конечно понимаю что нацик и либараха братья навек когда нужно расчистить заплесневевшее политическое поле. Но что будет потом когда они останутся друг с другом? Обычно такое соседство ничем хорошим не заканчивалось для одной из сторон.
Дальше обычное соревнование разных партий, как в Прибалтике, Польше, Словакии и пр. Тем более, российские либерахи по мировым меркам и так нацики:
https://www.themoscowtimes.com/2021/01/13/putin-aide-turned-critic-probed-for-us-election-conspiracy-blog-a72595
Ну или более мемно, синтез в лице национал-демократии. ред.
Я конечно понимаю что нацик и либараха братья навек когда нужно расчистить заплесневевшее политическое поле. Но что будет потом когда они останутся друг с другом? Обычно такое соседство ничем хорошим не заканчивалось для одной из сторон.
а мог бы просто снегом стать
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет
Че за разброс такой? Чем суд руководствуется? Если во второй части статьи тупо со словом опасного для жизни и до 10. Кто это придумал?
Так оно специально все так пишется, чтобы у тех, кто это применяет были максимально развязаны руки и большой веер возможных решений от "дать премию", до "расстрела" за одни и те же деяния. У нас давно надругались над правом, смыслом и адекватностью
ну окей , выйдет теперь какой нить маньяк\убийца озлобленный на систему , ибо обычной жизни ему уже не будет с судимостью , отличный вариант гнобить молодежь , чтобы другая молодежь видела
Господи, один ты видишь на сколько мне похуй. Просто невероятно на сколько же похуй на это.
А помните был такой чувак с битой, который тоже полез на ОМОН в одиночку и его типа загребли. Нормально пролетел и даже не сел.