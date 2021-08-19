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Новости
Артём Мазанов

Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с силовиками на митинге в Москве, приговорили к пяти годам колонии Статьи редакции

Советник Кадырова обещал ему «решить вопрос с властями», если он сдастся.

146 146 комментариев
8250 просмотров

Студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева (судили под именем Микаил Мархиев) признали виновным по делу о применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК) на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката.

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В его деле три эпизода: по версии СК, Джумаев на Пушкинской площади ударил руками и ногами двоих бойцов ОМОН Нацгвардии и полицейского. Джумаев извинился перед потерпевшими и выплатил им по 50 тысяч рублей компенсации.

Видео с Джумаевым разошлось по сети после московской акции в поддержку Алексея Навального. На записи молодой человек вступил в рукопашный бой с бойцами ОМОНа, а после скрылся. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Джумаева «трусливым шакалом» за предполагаемую попытку побега.

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Через несколько дней полиция задержала его в Псковской области, после его СК опубликовал видео, на котором Джумаев признает вину.

#новости #право

146 146 комментариев
106
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146 комментариев
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Evil Pechenka

75

России нужны чеченцы. Тысяч 50. Таких как этот парень.

Ответить

Невыносимый диод

76

Этот парень, кстати, обычный приятный хипстер, смотрел тик-ток его друзей. Они его тоже выкладывали. Жалко

Ответить
Невыносимый

NMTEG

4

Тебя удивляет, что человек чеченского происхождения может быть цитирую "Приятным хипстером"?

Ответить
Невыносимый

Степан Литвинов

–1

Ну дык потому он давно и имя себе сменил, чтобы не ассоциироваться с чеченами

Ответить

solawind

14

именно поэтому в Чечню и вваливают столько бабла, чтобы они были на нужной стороне
Если бы они там жили как в Омской области ред.

Ответить
solawind

Рыжий шмель

29

А разве обычные чеченцы в Чечне не живут как в Омской области?

Ответить
Рыжий

Eugene Panfilov

4

Главное, чтобы их силовики жили не как в Омской области, остальные потерпят

Ответить
Рыжий

Роман Яремчук

0

Ещё хуже 

Ответить
solawind

Иван Прохоров

1

деньги до простых людей там не доходят, с чего им быть на другой стороне?

Ответить

Coronadoden van Voronezj

5

✅ Check

Ответить
Coronadoden

кварк

3

Православный талибан

Ответить
кварк

Stanislav

2

С хера ли православный? Просто правоверный

Ответить

Леха

3

И будет третья чеченская, куда будут посылать срочников. Ну нахер

Ответить
Леха

Andre Macareno

0

А что, чеченского полка имени Ахмата не существует? Чот не видел извинений от журналистов, которые делали об этом материал

Ответить
Леха

Голодный Данила

0

если б еще кто помнил про чеченские или минимум знал из тех кто вещает

Ответить

Святой звук

3

страшно тебе говорить, но у России УЖЕ есть чеченцы

Ответить

Андрей Охапкин

1

Чеченцы - герои России

Ответить

Ваня Погост

0
Ответить

Фёдор Доминошка

0

Сказал твердо и четко?

Ответить

solawind

39

Почему он просто не решил потерпеть, как остальные русские?

Ответить

solawind

46

Терпеливые минусуют

Ответить
solawind

пепси

9

Русские не любят, когда им намекают, что они "терпят что-то там", так как они не терпят, а получают удовольствие и вообще предполагаешь гражданскую войну начать?

Ответить
пепси

пепси

3

ну допустим предполагаю 

Ответить
пепси

Методичка

1

Живет в коррупционной помойке, которой всю её независимость управляют олигархи

Рассказывает про терпеливость россиян

Ответить
пепси

Андрей Охапкин

0

Думаю людям просто неприятно когда сводят всё до национальности и навешивают ярлыки. Вроде понятно, что в приличном обществе так не принято

Ответить

Комментарий удален

Андрей

пепси

0

Всё немного проще:

Ответить
пепси

пепси

0

И нечего прятаться за напускной культурностью/вежливостью/воспитанностью

Ответить
пепси

Андрей Охапкин

0

@Кто это 

Ответить
Андрей

пепси

2

Твой биологический отец

Ответить
пепси

Андрей

–1

А я думал ты второй аккаунт @Billie Eilish 
Тоже украинец, тоже похожий образ мышления

Ответить
Андрей

пепси

2

ЧЕРВОНУ РУТУ
НЕ ШУКАЙ ВЕЧОРАМИ

Ответить
Андрей

пепси

2

"Похожий образ мышления" — это коррелирующий с реальностью? Или просто сказал, что самим признать грешно?

Ответить
Андрей

пепси

1

Он порохобот, а я нет

Ответить
Андрей

Кто это

0

Я не знаю других имен «пепси»

Ответить
пепси

Андрей Охапкин

0

Обычная вежливость, общайся с другими так, как хочешь чтобы общались с тобой
Легко кричать: "украинцы, русские", а не слушать человека

Ответить
Андрей

пепси

2

Я и общаюсь лол

Ответить
solawind

Дмитрий Седов

–35

не, терпишь это ты. нам норм наоборот

Ответить

Комментарий удален

пепси

Дмитрий Седов

–20

ну я не знаю что там у тебя во рту и в жопе, у меня все прекрасно везде

Ответить
Дмитрий

пепси

3

речь не обо мне, а о русских

Ответить
пепси

Дмитрий Седов

–13

я русский и у меня все заебись, как, в общем-то, и у моего окружения 

Ответить
Дмитрий

Luchano

5

"Заебись" - понятие растяжимое. Встречал бабуль с пенсией 10 тысяч, у которых все заебись. Встречал людей, которые более 10 лет работают за тысяч 25 - у них тоже все было заебись. Они многое себе не могут позволить, а им многое и не надо, поэтому у них все заебись.
А какой "заебись" у тебя и твоего окружения? 
Хотя зачем я это спрашиваю в интернете, в котором налево и направо можно втюхивать всем фуфломицин, лишь бы попытаться победить в диспуте. 

Ответить
Luchano

Яременко

2

жить в однушке в 5 человек )))) 

Ответить
Дмитрий

пепси

3

Г Р О М Ч Е

Я

РУССКИЙ

Ответить
Дмитрий

andrej

2

Зарплаты на Russia Today:
Серуканов - 754 000
Рябцева - 368 000
Кононенко - 450 000
Леонтьев-мл. - 444 000
Винокурова - 370 000
Красовский - 543 000.

Ответить
andrej

AZP

1

Завидую.

Ответить
andrej

Evil

0

Не так уж и много. Программисты тоже так могут.

Ответить
пепси

Дмитрий Седов

–22

есть конечно те, кто что-то там терпит, но это их проблемы. таких не много. навальнята в основном терпят что-то 

Ответить
Дмитрий

solawind

3

Типичный русский, жалуется что правительство подставляет и сажает людей, и тут же бежит доказывать что он не терпит и это лишь "навальнята" недовольны ред.

Ответить
solawind

Bkmz

1

@Дмитрий Седов так мусор штоли?
Если так, то понятно что у тебя и твоего окружения всё заебись.
А вот у людей не очень чёто..

Ответить
Bkmz

Невыносимы

0

Тебе правда интересно, или ты из жалости спрашиваешь?

Ответить
Невынос…

Bkmz

1

Интересно
Из жалости
Потравить

Ответить
Bkmz

Невыносимы

2
Ответить
Дмитрий

Целесообра

1

ну 99% это довольно много

Ответить
Целесоо…

Дмитрий

–6

99% в группе в вк под названием "Навальный"  ? )

Ответить
Дмитрий

Целесообра

1

"в вк" это вобще клиника

Ответить
Целесоо…

Дмитрий

–9

ты понял о чем я , не пизди 

Ответить
Дмитрий

пепси

5

никто тебя пока пиздить не будет

Ответить
пепси

Дмитрий

–8

и ты не пизди 

Ответить
Дмитрий

пепси

3

я не буду тебя пиздить, успокойся

Ответить
Дмитрий

пепси

0

тупые навалянята 

Ответить
пепси

пепси

0

@the art of гепард кответу

Ответить
пепси

Святой

2

Первая Матрица лучше остальных

Ответить
Святой

пепси

0

А Морфеус — программа

Ответить
пепси

Святой

0

рили? о_0 

Ответить
Святой

пепси

0

Не видела эту теорию?

Ответить
пепси

Святой

0

Прикинь о___З

Ответить
Святой

пепси

3

с тебя засос ред.

Ответить
пепси

Святой

1

На носу

Ответить
Святой

пепси

0

Да

Ответить
пепси

Святой

0

пора сосацца 

Ответить
Святой

пепси

0

тем более ты уже разведенка

Ответить
пепси

Рыжий

1

С прицепом жи

Ответить
Рыжий

пепси

0

Я сосаться собираюсь, а не азбуку учить

Ответить
Дмитрий

Командный

0

Потерпишь 4 срока Путина подряд, ненавальнёнок?

Ответить
пепси

Evil Pechenka

0

Корректно говорить о россиянах. В Украине 17% идентифицируют как русские, но ты явно не про них.

Ответить

Комментарий удален

solawind

Ян Фёдоров

0

Аллах любит терпиливых

Ответить

Целесообразный Мика

1

и беларуские 😙

Ответить
Целесообразный

пепси

2

лайк за беларуские вместо белорусских

Ответить

Danil Oputin

35

Понятно было сразу же, что посадят. Я еще когда на трансляции Дождя увидел этот момент в прямом эфире сразу посочувствовал ему и его близким. Но а хули ты сделаешь, если чела за стаканчик упрятать могут, то за берсерка в толпе копов тебе точно пизда.

Ответить

Владимир Филатов

3

О, путин

Ответить
Владимир

Danil Oputin

10
Ответить
Danil

Neten

0
Ответить
Neten

Neten

7
Ответить
Neten

Ваша Закладко

0

большая земля 
лучшее любимое и только для всех

Ответить
Danil

Владимир Филатов

0

😁 

Ответить

thetrickster

27

Такой срок за то что просто немного побил мусора по броне. Эт пиздец конечно. Нужен закон разрешающий защиту от ммусоров.

Ответить

Розовый щит

28

У нас нормальных законов о самообороне и охране своего имущества нет, а ты тут замахнулся

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

В Беларуси бы вообще уронили пару раз головой, а потом бы родственникам сказали что так и было

Ответить

Напряженный браслет

1

Ты такую хуйню написал, что я просто даже не знаю, с чего начать

Ответить
Напряженный

thetrickster

1
Ответить

Павел Морозов

0

Это в любой стране так. Ментов нельзя гасить

Ответить
Павел

thetrickster

2

Никого нельзя гасить. Законы должны быть одинаковы для всех. Самооборона ото всех. Оскорбление человека, а не представителя власти. И тд, и тп.

Ответить
thetric…

Павел Морозов

1

В США 🇺🇸 или во Франции, точно так же бы его посадили. На органы правопорядка нельзя нападать, тут дело не в самозащите

Ответить
Павел

Elian Kavinsky

0

Логично, так как в этих странах это органы правопорядка, а в рашке есть только органы беспорядка. 

Ответить
Павел

Павел Морозов

0

Вообще нормально он с ними зарубился

Ответить

Нравственный самолет

18

ну тут других вариантов не было. но всякий раз смешно, как обосрано себя ведут космонавты на видосе, ручонками там чет машут как котята слепые лапами ред.

Ответить

Владимир Керенский

5

А отбивались бы в полную силу, ты же бы и ныл, что псы фашистского режима лютуют против бедного студентика.

Ответить

Рыжий

3

Скорее всего в такой броне особо не помахаться. Надень на себя броню обычного мотоциклиста, ограничение движений и видимости сильное. А там броня мощней гораздо

Ответить

Целесообразный Мика

13

Советник Кадырова обещал ему «решить вопрос с властями», если он сдастся.

Если он сдастся, то какой тогда это чеченец?

Ответить

Антон Лисин

5

Пиздец какой-то. Чеченцы промолчат?

Ответить

Правительственный коктейль

17

Они уже высказались
Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Джумаева «трусливым шакалом» за предполагаемую попытку побега.

Ответить
Правительственн…

Немыслимый Артем

20

лол, чмоня. сам прогибается под путина как трусливый шакал, пытаясь до очка языком достать 

Ответить
Немысли…

пепси

8

он достал и упражняется в темпоритмике 

Ответить
Немысли…

Алекс Навальный

0

Когда у тебя многотысячная армия наёмников и поддержка со стороны деда, так можно говорить 

Ответить
Алекс

Немыслимый Артем

0

типичный трус

Ответить
Немысли…

пепси

0

* диктатор ред.

Ответить

Правительственный коктейль

5

В твоём предложении прослеживается издёвка над уважаемым чеченцем.
Советника Кадырова обещал ему «решить вопрос с властями»

Ответить

Папуша

7

Ну так он и решил вообще-то. Вопроса больше нет

Ответить

Urmat Chokoev

–8

Интересно, штаб Навального чувствуют хоть какую то вину и ответственность за это?

Например, когда Волков сидя у себя дома призывал всех выходить на улицу на безыдейный митинг прекрасно осознавая что будут провокации со стороны силовиков.

Ответить

Полный украинец

11

Люди выходят не из-за Волкова. Не нужно заниматься перекладыванием ответственности на невиновных.

Ответить

Alex P

6

эталонная по своей всратости точка зрения. Жалкая отдушина хейтерков Навального, которые не имея здравых аргументов несут то на что способен их мозг - хуиту.

я был на митингах и если бы меня взяли ни за что бы не подумал "ах какой штаб навального пидорасы меня не защищают",  наоборот им благодарен за то, что они занимаются организацией движа. Я выхожу за свои убеждения, а не потому что мне сказали. Но видимо формулировка "свои убеждения" вам не знакомы ред.

Ответить

Сергей Степанов

–7

Задача хомячья - не рефлексировать, а делать что говорят.

Ответить

AZP

0

Не задавай вопросы, просто донать.

Ответить

Имя И Фамилия

0

Смотри как страдают

Ответить

Alex Pavlenko

3

А ведь если бы не чувак с мобилой, который все это снял и выложил, наверняка никто бы не узнал про этот случай и никого бы не посадили..

Ответить

Рыжий шмель

5

Это ж центр Москвы, там все камерами обвешано

Ответить
Рыжий

SERGEY LARIN

2

Не все, Большой Москворецкий мост на котором убили Немцова около кремля не обвешан

Ответить

DosRaven

2

Ну или замазать ему лицо, а оригинал стереть, но нет.

Ответить

Ganna Olenyeva

0

Вот было бы здорово, если бы тусовочка не имела своей нелепой аллергии к национализму и могла бы что-то организовать вместе с футбольными фанатами или национальными движениями, как в Украине. Таких махателей там толпы. Но нет, вместо этого только на всех кляузничали и помогали сажать.

Ответить

Alex P

5

да какие фанаты, им вообще поебать на политику. Им стадики для футбика построили, немножечко прикормили и всё, от них поддержки ждать не стоит.

Ответить

Stanislav Prokhorov

2

Я конечно понимаю что нацик и либараха братья навек когда нужно расчистить заплесневевшее политическое поле. Но что будет потом когда они останутся друг с другом? Обычно такое соседство ничем хорошим не заканчивалось для одной из сторон.

Ответить
Stanislav

Ganna Olenyeva

0

Дальше обычное соревнование разных партий, как в Прибалтике, Польше, Словакии и пр. Тем более, российские либерахи по мировым меркам и так нацики: 
https://www.themoscowtimes.com/2021/01/13/putin-aide-turned-critic-probed-for-us-election-conspiracy-blog-a72595

Ну или более мемно, синтез в лице национал-демократии. ред.

Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией…
Ксения Собчак раскритиковала в Instagram акции в поддержку движения Black Lives Matter…
www.dw.com
Ответить

Органический глобус

1

  могла бы что-то организовать вместе с футбольными фанатами

После событий на манежке футбольный движ пропущен через мясорубку и чуть менее чем полностью под присмотром/контролем силовиков ред.

Ответить

Stanislav Prokhorov

0

Я конечно понимаю что нацик и либараха братья навек когда нужно расчистить заплесневевшее политическое поле. Но что будет потом когда они останутся друг с другом? Обычно такое соседство ничем хорошим не заканчивалось для одной из сторон.

Ответить

Леха

2

А вы говорите законы не для всех равны ред.

Ответить

Neten

2

Ебать машина жалко что посадили

Ответить

Степан Анейчик

0

Ну и где все, кто говорил что чеченцев всегда отмажут?

Ответить

сироп от щекотки

1

а мог бы просто снегом стать

Ответить

Владимир Филатов

1

ветром 

Ответить

Mark Black

1

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет

Че за разброс такой? Чем суд руководствуется? Если во второй части статьи тупо со словом опасного для жизни и до 10. Кто это придумал?

Ответить

Илья Мартынов

1

Так оно специально все так пишется, чтобы у тех, кто это применяет были максимально развязаны руки и большой веер возможных решений от "дать премию", до "расстрела" за одни и те же деяния. У нас давно надругались над правом, смыслом и адекватностью

Ответить

Sloowbruh

1

Нет ну он так геройски ворвался что было сразу ясно что сядет. Хотя глупо конечно.

Ответить

кум кумич

1

Эх ,а если бы не скинул капюшон, возможно бы не опознали бы 

Ответить

ouxen

0

к пяти годам колонии условно?

Ответить

Антон Лисин

0

Отмазали бы и стал бы спортсменом международного уровня. Пиздил бы ссыкунов а касках 

Ответить

Ден

0

А мусора по 50 тыс теперь вернут?

Ответить

Яременко Кирилл

0

ну окей , выйдет теперь какой нить маньяк\убийца озлобленный на систему , ибо обычной жизни ему уже не будет с судимостью , отличный вариант гнобить молодежь , чтобы другая молодежь видела 

Ответить

Tim Hansen

0

Амнистируем, если прекрасная Россия будущего всё-таки случится

Ответить

Анатолий Камов

0

Суки у власти и тупые у них в шестёрках.

Ответить

Имя Фамилия

0

Господи, один ты видишь на сколько мне похуй. Просто невероятно на сколько же похуй на это.

Ответить

Имя И Фамилия

0

Лучи поддержки в твиттере не помогли(((((((

Ответить

Ден

0

Чечня - прямо скажем - давно уже по факту не Россия ред.

Ответить

Аскер Куижев

0

ред.

Ответить

Роман Игнатьев

0

А помните был такой чувак с битой, который тоже полез на ОМОН в одиночку и его типа загребли. Нормально пролетел и даже не сел.

Ответить

Automatique

0

Я бы на месте Кадырова обиделся 

Ответить

Александр Кантемиров

0

Он имя до инцидента поменял? Причины?

Ответить
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