Советник Кадырова обещал ему «решить вопрос с властями», если он сдастся.

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Студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева (судили под именем Микаил Мархиев) признали виновным по делу о применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК) на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката.

В его деле три эпизода: по версии СК, Джумаев на Пушкинской площади ударил руками и ногами двоих бойцов ОМОН Нацгвардии и полицейского. Джумаев извинился перед потерпевшими и выплатил им по 50 тысяч рублей компенсации.

Видео с Джумаевым разошлось по сети после московской акции в поддержку Алексея Навального. На записи молодой человек вступил в рукопашный бой с бойцами ОМОНа, а после скрылся. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Джумаева «трусливым шакалом» за предполагаемую попытку побега.