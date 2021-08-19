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Новости
Яна Ломакина

Сотрудников социалистического журнала Current Affairs уволили из-за попытки создать производственный кооператив Статьи редакции

Главный редактор посчитал, что он «должен быть на вершине организационной диаграммы», а журналисты пытались получить слишком много власти.

63 63 комментария
1544 просмотров
Обложка апрельского номера журнала Current Affairs

Основатель и главный редактор американского социалистического журнала Current Affairs Натан Робинсон уволил «большую часть» сотрудников издания из-за попытки организовать производственный кооператив, написали в открытом письме.

lyta gold, fired for doing socialism @lyta_gold
I am grieved to tell you that @nathanjrobinson has effectively fired me & most of the @curaffairs staff because we were trying to organize into a worker’s co-op. This isn’t a bit. I wish it was. https://drive.google.com/file/d/1qzPaisfCy0wNwVYxwaf443z8Aom4ELTU/view?usp=sharing https://t.co/5P6U88d4VR

В заявлении, адресованном к «товарищам», пять сотрудников Current Affairs рассказали, что Робинсон «забеспокоился» во время собрания 7 августа, на котором журналисты обсуждали создание «демократического рабочего пространства, где все голоса ценятся одинаково». На следующий день он исключил несколько людей из рабочего чата, выслал письма с просьбой уволиться и написал каждому из членов редакции, что «потерял веру в их способность работать вместе».

Главный редактор Current Affairs Натан Робинсон Фото Vice 

В итоге Робинсон в одностороннем порядке уволил редактора, продюсера подкастов и ещё троих журналистов, чтобы «избежать организационной перестройки, которая бы ограничила его личную власть», говорится в обращении сотрудников.

Мы грустим и сожалеем, чувствуем себя преданными и, конечно же, злимся, осознавая, что человек, которому мы доверяли, лгал нам в течение многих лет. Натан Дж. Робинсон может писать статьи и выступать с речами о социализме, но когда дело доходит до управления организацией, он просто не справляется с задачей.

из текста открытого письма журналистов Current Affairs

По словам сотрудницы издания, на письма с вопросами о причинах увольнения Робинсон ответил, что работники пытались получить слишком много контроля над своей деятельностью. По его мнению, в редакции он «должен быть на вершине организационной диаграммы, а все остальные — выбираться им и отчитываться перед ним».

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Член правления издания Ванесса Би написала в твиттере, что «глубоко расстроена и разочарована этими событиями». Робинсон публично не комментировал ситуацию.

vanessa a. bee 🐝✌🏾 @Vanessa_ABee
as a member of the @curaffairs board, i am limited in what i can say beyond the collective statement below, other than i am deeply upset and disappointed by the events that led us here.

please see here for a statement from my friends and colleagues: https://drive.google.com/file/d/1qzPaisfCy0wNwVYxwaf443z8Aom4ELTU/view https://t.co/DmFuMcSo0C

Совет директоров Current Affairs пообещал до сентября платить уволенным сотрудникам зарплату и приостановил выпуск журнала на месяц.

#новости #сми

63 63 комментария
14
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63 комментария
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Обыкновенный цветок

29

Да что ж такое, опять неправильный социализм, ну ты посмотри

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Антигравитационный торт

2

НА ТЕБЯ ПЛОХО ВЛИЯЕТ АМЕРИКАНЕЦ 

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Антигравитацион…

Обыкновенный

1

я его обидел сегодня случайно, а он порвался, мне было жаль

Ответить
Обыкнов…

Алхимик

1

пиздец что за говно

Ответить
Алхимик

Обыкновенный

1

я не говно, а ёбаный, кстати, рад поприветствовать

Ответить
Обыкнов…

Алхимик

1

привет, ёбаный ростислав. как жизнь, как учёба?

Ответить
Алхимик

Обыкновенный

0

Привет Алхимик, если быть честным, я сам себя заебал, так что жизнь и учебу в своих неудачах я не могу винить

Ответить
Обыкнов…

Алхимик

1

дизайн тж меняется, жизнь ёбаного ростислава не меняется

Ответить
Алхимик

Обыкновенн

0

дааа)

Ответить
Обыкнов…

Алхимик

1

ты даже всё так же ставишь всем лайки. спасибки, добрый человечек, что не меняешься :3

Ответить
Алхимик

Обыкновенн

0

глупые люди не меняются, как я слышав

Ответить
Обыкнов…

Алхимик

1

глупость сказал, ты мне нравишься

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Обыкнов…

Обыкновенный

0

@Феминизм здорового человека я кстати узнал его причину поступления в российский вуз

Ответить
Обыкнов…

Candy Boy

1

Так какая причина?

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Candy

Обыкновенный

2

короче, даже самый лайтовый вуз или (комьюнити) колледж в среднем по сша ему бы обходился в 10 000$ в год, а тут он платит 2000$ в год (поступил он на изучение программы на русском, на программу на английском он отдал бы 4000$), на родине кредит на обучение он брать не хотел, боялся сроков выплат и процентов в год, социальную стипендию тоже не смог взять, к военной стипендии по поступлении в армию он не может обратиться по здоровью и мировоззрению (пошел бы в армию только в случае обороны сша)
низкоквалифицированным или мускульным трудом, по его словам, он бы не смог долго трудиться и зарабатывать, сколько ему надо (травмы после аварии и состояние здоровья)

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Обыкнов…

Органический

1

Я кстати удивился тому что в европейских вузах весьма доступно обучение стоит. Понятно что не для среднестатистического россиянина, но если есть более менее денег то даже условный оксфорд провинциальный владелец СТО может потянуть.
Не говорю уж про не столь именитые вузы в некоторых странах причем почти бесплатно можно ред.

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Органич…

Алхимик

1

а тебе идёт, ждём телеграмм из ландана

Ответить
Алхимик

Органическ

2

Мог не утруждаться

Ответить
Органич…

Алхимик

1

красивая

Ответить
Органич…

Обыкновенн

0

вау, такой радостный

Ответить
Обыкнов…

Органическ

1

Бухаю четвертый день

Ответить
Органич…

Органическ

1

Причем на работе

Ответить
Органич…

Алхимик

1

поддерживаю

Ответить
Алхимик

Органическ

2

Короче мы с двумя однокурсниками поставили на Грушинском фестивале палатку с пивом в торговых рядах и "работали" там. Выпили больше чем продали азазазаз ред.

Ответить
Органич…

Алхимик

1

однокурсники-партнёры олега, где они сейчас?

Ответить
Алхимик

Органическ

2

Второй кстати не пьет уже три года.

Ответить
Органич…

Алхимик

1

не то что ты

Ответить
Алхимик

Органическ

0

Он белочник просто.
После одного очень хуевого трипа завязал. (мне пришлось его ловить и пиздить по серьезке потмоу что он представлял реальную опасность для окружающих)

Ответить
Алхимик

Органическ

2

Один руководитель отдела закупок компонентов бла бла бла в Рено-Ниссан, второй где то тоже в той же конторе плюс у них с женой своя фирма по организации, декору мероприятий.
Дружим до сих пор ред.

Ответить
Алхимик

Алхимик

1

@Fuскiпg Ростиslave купаюсь в твоих лайках

Ответить
Органич…

Алхимик

1

осуждаю

Ответить
Обыкнов…

Алхимик

1

ты тоже таким будешь если доживёшь до конца

Ответить
Алхимик

Обыкновенн

0

😭

Ответить
Органич…

Обыкновенн

0

я больше всего про чешские ВУЗы знаю, там даже есть вариант бюджетного обучения для иностранцев, освоивших чешский на нужном уровне

Ответить
Обыкнов…

Candy Boy

0

Так а смысл? Куда он этот диплом потом денет?

Ответить
Candy

Органическ

0

Эх сейчас бы в 2021 году ради короки учиться

Ответить
Органич…

Алхимик

1

с редизайном сразу видно кто здесь главный

Ответить
Алхимик

Органическ

1

Сделано на славу

Ответить
Алхимик

Обыкновенн

0

просто Олег

Ответить
Обыкнов…

Candy Boy

1

Candy Олег

Ответить
Органич…

Candy Boy

0

Это еще нужно удачно поступить, чтоб тебя хоть чему-то там научили, кроме бесполезной возни с бумажками.

Ответить
Candy

Обыкновенн

0

у него тут все сложнее: холуи из приемной комиссии одобрили его поступление на русскоязычный курс бакалавриата с крайне низким уровнем владения языка, он просто плохо понимает, не то, что сам говорит, он не получает знаний, даже тех, которые реально по специальности универсальны по всей планете, преподы его и сирийца просто как по течению проматывают и ничего особо не требуют

Ответить
Candy

Обыкновенн

0

я вот тоже хз, я нигде не слышал и не читал, что у нашего вуза есть соглашения на предмет признания дипломов в США, с рядом европейских стран есть, но не с сша, и учится он не по обменной программе

Ответить
Обыкнов…

alexferman

0

Что за американец

Ответить
alexfer…

Обыкновенный

0

одногрупник-иностранец

Ответить

Рантье

13

вся мякотка в том, что Роббинс последователь либертарианского социализма модели Хомски, которая как раз весь акцент и делает на артелях и самоорганизации. Ироничнее не могло получиться. 

Ответить

Алхимик

2
Ответить

Alexander An

7

В этот раз не получилось. Попробуем ещё разок.

Ответить

Smaug The Terrible

7

Социалист оказался сталинистом. 

Ответить

alexferman

6

Типичне леваки

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Спасибо, что не расстрелял

Ответить

Bibba La Bibba

0

А мог и по шее полоснуть

Ответить

Иплувен Максимал

4
Ответить

Краткий торшер

2

модель мира 10000:1.

Ответить

Alex Blake

2

Социализм против равноправия!

Ответить

So Dope

2

ред.

Ответить

ну и в чем он не прав

1

По его мнению, в редакции он «должен быть на вершине организационной диаграммы, а все остальные — выбираться им и отчитываться перед ним».

на вершине пищевой цепи!

Ответить

Рантье

1

„Metropolitan” 1990

Ответить

Дефицитный Сервелат

0
Ответить

Посторонний

1

Это разборка левацкая. 

Ответить

Кот в сапогах

1

Фрик-циолизм

Ответить

Александр П.

0

Ну в следующий раз самолёт обязательно полетит, ага. 

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Ganna Olenyeva

0

Интересная статья. Пишите больше о событиях в интеллектуальной сфере.

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