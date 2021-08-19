Сотрудников социалистического журнала Current Affairs уволили из-за попытки создать производственный кооператив Статьи редакции
Главный редактор посчитал, что он «должен быть на вершине организационной диаграммы», а журналисты пытались получить слишком много власти.
Основатель и главный редактор американского социалистического журнала Current Affairs Натан Робинсон уволил «большую часть» сотрудников издания из-за попытки организовать производственный кооператив, написали в открытом письме.
В заявлении, адресованном к «товарищам», пять сотрудников Current Affairs рассказали, что Робинсон «забеспокоился» во время собрания 7 августа, на котором журналисты обсуждали создание «демократического рабочего пространства, где все голоса ценятся одинаково». На следующий день он исключил несколько людей из рабочего чата, выслал письма с просьбой уволиться и написал каждому из членов редакции, что «потерял веру в их способность работать вместе».
В итоге Робинсон в одностороннем порядке уволил редактора, продюсера подкастов и ещё троих журналистов, чтобы «избежать организационной перестройки, которая бы ограничила его личную власть», говорится в обращении сотрудников.
По словам сотрудницы издания, на письма с вопросами о причинах увольнения Робинсон ответил, что работники пытались получить слишком много контроля над своей деятельностью. По его мнению, в редакции он «должен быть на вершине организационной диаграммы, а все остальные — выбираться им и отчитываться перед ним».
Член правления издания Ванесса Би написала в твиттере, что «глубоко расстроена и разочарована этими событиями». Робинсон публично не комментировал ситуацию.
Совет директоров Current Affairs пообещал до сентября платить уволенным сотрудникам зарплату и приостановил выпуск журнала на месяц.
НА ТЕБЯ ПЛОХО ВЛИЯЕТ АМЕРИКАНЕЦ
я его обидел сегодня случайно, а он порвался, мне было жаль
я не говно, а ёбаный, кстати, рад поприветствовать
Привет Алхимик, если быть честным, я сам себя заебал, так что жизнь и учебу в своих неудачах я не могу винить
@Феминизм здорового человека я кстати узнал его причину поступления в российский вуз
короче, даже самый лайтовый вуз или (комьюнити) колледж в среднем по сша ему бы обходился в 10 000$ в год, а тут он платит 2000$ в год (поступил он на изучение программы на русском, на программу на английском он отдал бы 4000$), на родине кредит на обучение он брать не хотел, боялся сроков выплат и процентов в год, социальную стипендию тоже не смог взять, к военной стипендии по поступлении в армию он не может обратиться по здоровью и мировоззрению (пошел бы в армию только в случае обороны сша)
низкоквалифицированным или мускульным трудом, по его словам, он бы не смог долго трудиться и зарабатывать, сколько ему надо (травмы после аварии и состояние здоровья)
Я кстати удивился тому что в европейских вузах весьма доступно обучение стоит. Понятно что не для среднестатистического россиянина, но если есть более менее денег то даже условный оксфорд провинциальный владелец СТО может потянуть.
Не говорю уж про не столь именитые вузы в некоторых странах причем почти бесплатно можно ред.
Мог не утруждаться
вау, такой радостный
Бухаю четвертый день
Причем на работе
Короче мы с двумя однокурсниками поставили на Грушинском фестивале палатку с пивом в торговых рядах и "работали" там. Выпили больше чем продали азазазаз ред.
Второй кстати не пьет уже три года.
Один руководитель отдела закупок компонентов бла бла бла в Рено-Ниссан, второй где то тоже в той же конторе плюс у них с женой своя фирма по организации, декору мероприятий.
Дружим до сих пор ред.
я больше всего про чешские ВУЗы знаю, там даже есть вариант бюджетного обучения для иностранцев, освоивших чешский на нужном уровне
Эх сейчас бы в 2021 году ради короки учиться
у него тут все сложнее: холуи из приемной комиссии одобрили его поступление на русскоязычный курс бакалавриата с крайне низким уровнем владения языка, он просто плохо понимает, не то, что сам говорит, он не получает знаний, даже тех, которые реально по специальности универсальны по всей планете, преподы его и сирийца просто как по течению проматывают и ничего особо не требуют
я вот тоже хз, я нигде не слышал и не читал, что у нашего вуза есть соглашения на предмет признания дипломов в США, с рядом европейских стран есть, но не с сша, и учится он не по обменной программе
Что за американец
вся мякотка в том, что Роббинс последователь либертарианского социализма модели Хомски, которая как раз весь акцент и делает на артелях и самоорганизации. Ироничнее не могло получиться.
Спасибо, что не расстрелял
По его мнению, в редакции он «должен быть на вершине организационной диаграммы, а все остальные — выбираться им и отчитываться перед ним».
на вершине пищевой цепи!
„Metropolitan” 1990