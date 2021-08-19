ФБК заявил о получении письма Роскомнадзора: ведомство потребовало от Apple удалить приложение Навального Статьи редакции
Причина — в «экстремистском» статусе организации, указано в письме, текст которого опубликовала команда Навального.
По данным сторонников Алексея Навального, регулятор заявил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых [Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального*] экстремистских организаций». Из-за этого приложение потребовали удалить из магазина App Store.
Роскомнадзор пока не подтверждал отправление такого письма, а Apple пока не подтверждала получение таких требований.
TJ отправил запрос в Роскомнадзор, в котором попросил подтвердить отправление такого письма и пояснить ситуацию. Мы также обратились за комментарием в Apple, но пока не получили ответа.
Текст письма, который опубликовала команда Навального:
Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Удалить не удалит, скорее всего, закроет доступ из российского стора.
Apple всегда активно сотрудничала с властями стран, где работает.
Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».
АХХАХАХАХА. ХАХА. ХА.
"Рассчитывать", конечно, наивно, но надеяться можно
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Так ТЖ же не СМИ
А бутылка будет бутылкой
Бутылка на поливину полная, или на половину пустая?
Мы поясним всю эту дребедень с подписями отдельным постом в подсайте TJ. Думаю, я сделаю это завтра ред.
Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».
Интересно, когда Apple все таки пойдёт на поводу у российских властей оппозиционеры откажутся от использования их техники.
Не хватает ', ' и '? ' у тебя. Но с тобой согласен)
Вопрос к шарящим: приложение удаляется с устройства, если его выпиливают с аппстора?