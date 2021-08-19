Здравствуйте!

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.06.2021 № 27-31-2021/Ид6832-21 на территории Российской Федерации ограничивается доступ к интернет-ресурсам, использующимся для пропаганды деятельности и реализации мероприятий некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан», а также общественного движения «Штабы Навального», признанных экстремистскими.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» решением Московского городского суда от 09.06.2021 данные некоммерческие организации ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

В настоящий момент посредством сервиса App Store распространяется приложение «Навальный», использующееся для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых экстремистских организаций: https://apps.apple.com/ru/app/навальный/id918148289.

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» требуем принять меры по удалению приложения «Навальный» из сервиса App Store.