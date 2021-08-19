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Новости
Артём Мазанов

ФБК заявил о получении письма Роскомнадзора: ведомство потребовало от Apple удалить приложение Навального Статьи редакции

Причина — в «экстремистском» статусе организации, указано в письме, текст которого опубликовала команда Навального.

28 28 комментариев
963 просмотров

По данным сторонников Алексея Навального, регулятор заявил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых [Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального*] экстремистских организаций». Из-за этого приложение потребовали удалить из магазина App Store.

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Роскомнадзор пока не подтверждал отправление такого письма, а Apple пока не подтверждала получение таких требований.

TJ отправил запрос в Роскомнадзор, в котором попросил подтвердить отправление такого письма и пояснить ситуацию. Мы также обратились за комментарием в Apple, но пока не получили ответа.

Текст письма, который опубликовала команда Навального:

Здравствуйте!

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.06.2021 № 27-31-2021/Ид6832-21 на территории Российской Федерации ограничивается доступ к интернет-ресурсам, использующимся для пропаганды деятельности и реализации мероприятий некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан», а также общественного движения «Штабы Навального», признанных экстремистскими.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» решением Московского городского суда от 09.06.2021 данные некоммерческие организации ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

В настоящий момент посредством сервиса App Store распространяется приложение «Навальный», использующееся для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых экстремистских организаций: https://apps.apple.com/ru/app/навальный/id918148289.

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» требуем принять меры по удалению приложения «Навальный» из сервиса App Store.

Роскомнадзор

Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #блокировки #фбк #навальный

28 28 комментариев
1
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28 комментариев
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Semyon Bochkaryov

14

Удалить не удалит, скорее всего, закроет доступ из российского стора.
Apple всегда активно сотрудничала с властями стран, где работает.

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Андрей Охапкин

2

Пора отменять Apple

Ответить

Spid3r

8

Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».

АХХАХАХАХА. ХАХА. ХА.

Ответить

Eugene Panfilov

2

"Рассчитывать", конечно, наивно, но надеяться можно

Ответить
Eugene

Spid3r

2

Только сегодня ж была новость про гравировки и Китай.

Ответить

Алексей Логачев

3

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

Так ТЖ же не СМИ

Ответить

alexferman

0

А бутылка будет бутылкой

Ответить
alexferman

Соседний

0

Бутылка на поливину полная, или на половину пустая?

Ответить
Соседний

alexferman

2

Наполовину засунутая

Ответить

Сергей Звезда

0

Мы поясним всю эту дребедень с подписями отдельным постом в подсайте TJ. Думаю, я сделаю это завтра  ред.

Ответить

Широкий танк88

2

 *Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

Дожились(

Ответить

aliftin

0

Это важный рубеж для tj. 

Ответить

aliftin

0

Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».

Интересно, когда Apple все таки пойдёт на поводу у российских властей оппозиционеры откажутся от использования их техники. 

Ответить

Low Catch

1

Не хватает ', ' и '? ' у тебя. Но с тобой согласен)

Ответить
Low

Dmitry Vakhnin

0

Душно, но с тобой согласен)

Ответить
Low

aliftin

0

Это не имеет значения, все равно заминусуют. 

Ответить

Биологический магнит

1

даешь блок аппстора, так чтоб даже у медведева затрещало

Ответить

Пестрый диод

1

Фонд борьбы с коррупцией

Фонд защиты прав граждан

признанных экстремистскими

кекыч полный

Ответить

Savelii Blokhin

1

Вопрос к шарящим: приложение удаляется с устройства, если его выпиливают с аппстора?

Ответить

Dmitry Novikov

0

Нет. У тебя могут стоять любые приложения, скачанные даже не с апстора

Ответить

Целесообразный Мика

0

а как же андроид

Ответить

Илья П.

0

О, почему тж только сейчас начал помечать что фбк - "экстремисты"?

Ответить

Максим Зинчук

0

в светлое будущее

Ответить

Антон Лисин

0

Они на английском хоть писали?

Ответить

Андрей Охапкин

0

Где скачать приложение?

Ответить

Командный велосипед

0

Можно ли в день голосования встать возле избирательного участка с листком, на котором написаны фио кандидата от уг?

Ответить

Младший Никита

0

Нельзя

Ответить

Глухой фонарь

0

Тоже сегодня пришло письмо от РКН, пока не читал ).

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