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Новости
Артём Мазанов

ФБК заявил о получении письма Роскомнадзора: ведомство потребовало удалить приложение Навального из App Store Статьи редакции

Причина — в «экстремистском» статусе организации, указано в письме, текст которого опубликовала команда Навального.

47 47 комментариев
3169 просмотров

По данным сторонников Алексея Навального, регулятор заявил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых [Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального*] экстремистских организаций». Из-за этого ведомство потребовало у разработчика удалить приложение из магазина App Store.

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Роскомнадзор пока не подтверждал отправление такого письма, а Apple пока не подтверждала получение таких требований.

TJ отправил запрос в Роскомнадзор, в котором попросил подтвердить отправление такого письма и пояснить ситуацию. Мы также обратились за комментарием в Apple, но пока не получили ответа.

Текст письма, который опубликовала команда Навального:

Здравствуйте!

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.06.2021 № 27-31-2021/Ид6832-21 на территории Российской Федерации ограничивается доступ к интернет-ресурсам, использующимся для пропаганды деятельности и реализации мероприятий некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан», а также общественного движения «Штабы Навального», признанных экстремистскими.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» решением Московского городского суда от 09.06.2021 данные некоммерческие организации ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

В настоящий момент посредством сервиса App Store распространяется приложение «Навальный», использующееся для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых экстремистских организаций: https://apps.apple.com/ru/app/навальный/id918148289.

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» требуем принять меры по удалению приложения «Навальный» из сервиса App Store.

Роскомнадзор

Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #блокировки #фбк #навальный

47 47 комментариев
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35
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47 комментариев
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Semyon Bochkaryov

33

Удалить не удалит, скорее всего, закроет доступ из российского стора.
Apple всегда активно сотрудничала с властями стран, где работает.

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Андрей Охапкин

6

Пора отменять Apple

Ответить

Spid3r

18

Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».

АХХАХАХАХА. ХАХА. ХА.

Ответить

Eugene Panfilov

1

"Рассчитывать", конечно, наивно, но надеяться можно

Ответить
Eugene

Spid3r

4

Только сегодня ж была новость про гравировки и Китай.

Ответить
Spid3r

Нужный глобус

0

Ну ты сравнил: маленький карлик Пыня и великий Xi

Ответить

Алексей Логачев

8

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

Так ТЖ же не СМИ

Ответить

Сергей Звезда

6

Мы поясним всю эту дребедень с подписями отдельным постом в подсайте TJ. Думаю, я сделаю это завтра  ред.

Ответить
Сергей

Bibba La Bibba

1

+15 стрелок вверх от кремля 

Ответить

alexferman

2

А бутылка будет бутылкой

Ответить
alexferman

Соседний

1

Бутылка на поливину полная, или на половину пустая?

Ответить
Соседний

alexferman

12

Наполовину засунутая

Ответить
alexfer…

Vladimir

1

Оптимистично.

Ответить
Vladimir

Kir Kirsky

0

Оптимистично, когда наполовину высунутая

Ответить

AZP

0

Товарищ майор вежливо попросил. 
Скоро будут и за слово "хуй" банить, а то пропаганду чего-то среди несовершеннолетних пришьют.

Ответить

Kir Kirsky

0

Станет СМИ по щелчку, а чистить старые посты сложно. Видел же сам как криво работает поиск на ТЖ. Да и заранее прописать - проще, чем потом искать и исправлять. ред.

Ответить

Пестрый диод

7

Фонд борьбы с коррупцией

Фонд защиты прав граждан

признанных экстремистскими

кекыч полный

Ответить

aliftin

2

Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».

Интересно, когда Apple все таки пойдёт на поводу у российских властей оппозиционеры откажутся от использования их техники. 

Ответить

Low Catch

2

Не хватает ', ' и '? ' у тебя. Но с тобой согласен)

Ответить
Low

Dmitry Vakhnin

0

Душно, но с тобой согласен)

Ответить
Low

aliftin

0

Это не имеет значения, все равно заминусуют. 

Ответить
Low

Георгий

0

А ещё «-» во «всё-таки»)
Форточку открыть?

Ответить

AZP

0

Завтра.

Ответить

Широкий танк88

2

 *Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

Дожились(

Ответить

aliftin

2

Это важный рубеж для tj. 

Ответить

Биологический магнит

2

даешь блок аппстора, так чтоб даже у медведева затрещало

Ответить

Savelii Blokhin

1

Вопрос к шарящим: приложение удаляется с устройства, если его выпиливают с аппстора?

Ответить

Andre Macareno

3

айфоны с флэппи бёрд и фортнайтом за 100 тысяч забыл уже?

Ответить
Andre

Соседний

0

Если ты купил (загрузил) один раз приложение - ты можешь его скачать, даже если оно пропадёт из магазина. У меня такая как минимум игрушка по LEGO в AR

Ответить

Dmitry Novikov

2

Нет. У тебя могут стоять любые приложения, скачанные даже не с апстора

Ответить
Dmitry

Sail

0

Была же какая то новость что с устройств удаляли, нет?

Ответить
Sail

Входной пёс_анон

0

Это прям в крайних случаях происходит, если там уязвимости системы эксплуатируются или типа того

Ответить

Максим Зинчук

1

в светлое будущее

Ответить

Илья П.

0

О, почему тж только сейчас начал помечать что фбк - "экстремисты"?

Ответить

Kir Kirsky

0

Потому что в идеале закон и решения суда не имеют обратной силы, а признаны экстремистами они были недавно. ред.

Ответить

Командный велосипед

0

Можно ли в день голосования встать возле избирательного участка с листком, на котором написаны фио кандидата от уг?

Ответить

Младший Никита

2

Нельзя

Ответить

Полный украинец

2

У нас за углом висела распечатка с именем кандидата.

Ответить

K.A.

1

Нет. Это незаконная агитация. Запрещается агитировать за любых кандидатов в дни голосования. http://duma.gov.ru/news/51323/

Ответить

Целесообразный Мика

0

а как же андроид

Ответить

Антон Лисин

0

Они на английском хоть писали?

Ответить

Андрей Охапкин

0

Где скачать приложение?

Ответить

pls help

0

App Store/Google Play

Ответить

Глухой фонарь

0

Тоже сегодня пришло письмо от РКН, пока не читал ).

Ответить

Сибирский Кот

0

Получается остается последний бастион свободы — в виде ТЕЛЕГРАМ ?

А так опозишн везде выдавили 🤷‍♂️

Ответить

Фёдор Трухин

0

ну удалит, сделают мобильный сайт адаптированный под мобилки который будет выглядеть как приложение, а могут сделать бота в телеге

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Alexandr Blokhin

0

Так приложение Навальный же не имеет никакого отношения к ФБК. И ФБК уже нет как организации. Они прекратили свою работу.

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