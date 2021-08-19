ФБК заявил о получении письма Роскомнадзора: ведомство потребовало удалить приложение Навального из App Store Статьи редакции
Причина — в «экстремистском» статусе организации, указано в письме, текст которого опубликовала команда Навального.
По данным сторонников Алексея Навального, регулятор заявил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых [Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального*] экстремистских организаций». Из-за этого ведомство потребовало у разработчика удалить приложение из магазина App Store.
Роскомнадзор пока не подтверждал отправление такого письма, а Apple пока не подтверждала получение таких требований.
TJ отправил запрос в Роскомнадзор, в котором попросил подтвердить отправление такого письма и пояснить ситуацию. Мы также обратились за комментарием в Apple, но пока не получили ответа.
Текст письма, который опубликовала команда Навального:
Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Удалить не удалит, скорее всего, закроет доступ из российского стора.
Apple всегда активно сотрудничала с властями стран, где работает.
Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».
АХХАХАХАХА. ХАХА. ХА.
"Рассчитывать", конечно, наивно, но надеяться можно
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Так ТЖ же не СМИ
Мы поясним всю эту дребедень с подписями отдельным постом в подсайте TJ. Думаю, я сделаю это завтра ред.
А бутылка будет бутылкой
Бутылка на поливину полная, или на половину пустая?
Наполовину засунутая
Товарищ майор вежливо попросил.
Скоро будут и за слово "хуй" банить, а то пропаганду чего-то среди несовершеннолетних пришьют.
Станет СМИ по щелчку, а чистить старые посты сложно. Видел же сам как криво работает поиск на ТЖ. Да и заранее прописать - проще, чем потом искать и исправлять. ред.
Оппозиционеры называют это письмо «важным рубежом для Apple». Они рассчитывают, что компания «не пойдёт на поводу у российских властей».
Интересно, когда Apple все таки пойдёт на поводу у российских властей оппозиционеры откажутся от использования их техники.
Вопрос к шарящим: приложение удаляется с устройства, если его выпиливают с аппстора?
айфоны с флэппи бёрд и фортнайтом за 100 тысяч забыл уже?
Если ты купил (загрузил) один раз приложение - ты можешь его скачать, даже если оно пропадёт из магазина. У меня такая как минимум игрушка по LEGO в AR
Нет. У тебя могут стоять любые приложения, скачанные даже не с апстора
О, почему тж только сейчас начал помечать что фбк - "экстремисты"?
Потому что в идеале закон и решения суда не имеют обратной силы, а признаны экстремистами они были недавно. ред.
Нет. Это незаконная агитация. Запрещается агитировать за любых кандидатов в дни голосования. http://duma.gov.ru/news/51323/
Где скачать приложение?
Получается остается последний бастион свободы — в виде ТЕЛЕГРАМ ?
А так опозишн везде выдавили 🤷♂️
ну удалит, сделают мобильный сайт адаптированный под мобилки который будет выглядеть как приложение, а могут сделать бота в телеге
Так приложение Навальный же не имеет никакого отношения к ФБК. И ФБК уже нет как организации. Они прекратили свою работу.