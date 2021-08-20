Автоматические системы дали отбой за 40 секунд до старта.

765 просмотров

Фото из твиттера «Роскосмоса»

Запуск «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату — 21 августа. Старт ракеты запланировали на 1:23 по Москве. Об этом сообщается в твиттере «Роскосмоса».

Источник ТАСС в ракетно-строительной области сообщил, что перенос старта связан с нештатной работой одного из клапанов наземного комплекса, из-за чего автоматические системы дали отбой за 40 секунд до пуска. Он отметил, что к самой ракете замечаний нет.

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb должны были запустить ночью 20 августа. По словам диктора трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовый подготовки.

Предыдущий запуск «Союза-2.1б» состоялся 1 июля, ракета вывела на орбиту 36 спутников. Сейчас количество выведенных спутников — 254 единицы, всего планируется вывести 648. В мае «Роскосмос» поставил рекорд по безаварийным запускам подряд — госкорпорация провела 59 стартов подряд без происшествий.