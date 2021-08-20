Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа из-за нештатной работы клапана наземного комплекса Статьи редакции

Автоматические системы дали отбой за 40 секунд до старта.

4 4 комментария
765 просмотров
Фото из твиттера «Роскосмоса»

Запуск «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату — 21 августа. Старт ракеты запланировали на 1:23 по Москве. Об этом сообщается в твиттере «Роскосмоса».

Реклама на TJ Отключить рекламу

Источник ТАСС в ракетно-строительной области сообщил, что перенос старта связан с нештатной работой одного из клапанов наземного комплекса, из-за чего автоматические системы дали отбой за 40 секунд до пуска. Он отметил, что к самой ракете замечаний нет.

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb должны были запустить ночью 20 августа. По словам диктора трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовый подготовки.

Предыдущий запуск «Союза-2.1б» состоялся 1 июля, ракета вывела на орбиту 36 спутников. Сейчас количество выведенных спутников — 254 единицы, всего планируется вывести 648. В мае «Роскосмос» поставил рекорд по безаварийным запускам подряд — госкорпорация провела 59 стартов подряд без происшествий.

Спутники OneWeb — низкоорбитальные космические аппараты, цель которых — обеспечить на Земле высокоростной интернет напрямую через спутниковую связь.

#новости #космос

4 4 комментария
7
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 426805, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Aug 2021 08:58:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Персональный корабль

9

Они запускают спутники, что бы потом эти деньги пустить на блокировку свободного интернета, раздаваемого с этих спутников.

Ответить

Структурный Филипп

4

Зачем те деньги тратить на блокировку? Если можно в Европе или Омерике купить дом. А так Иван с налогов заплатит за блокировку ред.

Ответить

Аркадий Иванов

–2

Да, ведь это одни и те же люди и одни и те же деньги.

Ответить
Аркадий

Персональный

0

...один и тот же бюджет

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Обсуждаемое
Интернет
OnlyFans с октября запретит контент «откровенно сексуального характера»
Пользователи смогут и далее публиковать фото и видео с обнажёнными телами, но уже с более серьёзными ограничениями.
170
Новости
Пользовательница TJ сообщила о визите полиции после утечки баз ФБК. Её просили написать заявление о сливе личных данных
По словам полиции, в слитых файлах ФБК* был адрес регистрации, ФИО и дата рождения.
192
Путешествия
Уфимец впервые в истории прошёл Уральские горы — на это он потратил 109 дней
Олег Чегодаев преодолел 3183 километра.
169
Популярное за три дня
Наука
Биологи впервые вырастили в пробирке «мини-мозг» с зачатками глаз, которые реагируют на свет
Такие органоиды можно использовать для изучения болезней и испытания лекарств.
130
Путешествия
Уфимец впервые в истории прошёл Уральские горы — на это он потратил 109 дней
Олег Чегодаев преодолел 3183 километра.
169
Новости
Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с силовиками на митинге в Москве, приговорили к пяти годам колонии
Советник Кадырова обещал ему «решить вопрос с властями», если он сдастся.
199
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null