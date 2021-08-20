Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа из-за нештатной работы клапана наземного комплекса Статьи редакции
Автоматические системы дали отбой за 40 секунд до старта.
Запуск «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату — 21 августа. Старт ракеты запланировали на 1:23 по Москве. Об этом сообщается в твиттере «Роскосмоса».
Источник ТАСС в ракетно-строительной области сообщил, что перенос старта связан с нештатной работой одного из клапанов наземного комплекса, из-за чего автоматические системы дали отбой за 40 секунд до пуска. Он отметил, что к самой ракете замечаний нет.
Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb должны были запустить ночью 20 августа. По словам диктора трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовый подготовки.
Предыдущий запуск «Союза-2.1б» состоялся 1 июля, ракета вывела на орбиту 36 спутников. Сейчас количество выведенных спутников — 254 единицы, всего планируется вывести 648. В мае «Роскосмос» поставил рекорд по безаварийным запускам подряд — госкорпорация провела 59 стартов подряд без происшествий.
Спутники OneWeb — низкоорбитальные космические аппараты, цель которых — обеспечить на Земле высокоростной интернет напрямую через спутниковую связь.
Да, ведь это одни и те же люди и одни и те же деньги.