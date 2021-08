{"items":[{"comment_id":6139583,"subsite_id":245416,"user_id":40932,"type":"comment_add","id":6139583,"hash":"a016a720b65ba936ea4aef205968865c","date":1629443362,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139583","text":"\u041d\u0435 \u0434\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u043e\u0448\u043b\u043e \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":40932,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/40932-vladislav-donets","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76c1572a-6420-5512-9518-ea52c096b84b\/","name":"Vladislav Donets","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139585,"subsite_id":245416,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":6139585,"hash":"09007f706e0aaa94f5529651aa7fc007","date":1629443373,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139585","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u043d\u0438\u043d\u0430\u0434\u0430\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-robutt","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"Robutt","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139586,"subsite_id":245416,"user_id":417031,"type":"comment_add","id":6139586,"hash":"1052505b9ec2ad65d185390c48e3a341","date":1629443374,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426560-cnn-zayavil-o-podgotovke-rossii-k-novym-ispytaniyam-rakety-burevestnik-s-ney-svyazyvali-vzryv-pod-severodvinskom?comment=6139586","text":"\u0432 \u043d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438? \u0445\u0443\u0442\u0438\u043d \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0431\u043d\u0443\u043b \u043f\u043e \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u043d\u0430\u0432\u0438\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":417031,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/417031-5yy-chlen-komiteta","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bbdbe521-b91e-5839-8431-daeeda6a668a\/","name":"5\u044b\u0439 \u0447\u043b\u0435\u043d \u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430","isVerified":false},"content":{"id":426560,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426560-cnn-zayavil-o-podgotovke-rossii-k-novym-ispytaniyam-rakety-burevestnik-s-ney-svyazyvali-vzryv-pod-severodvinskom","title":"CNN \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043a \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b \u00ab\u0411\u0443\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u00bb. \u0421 \u043d\u0435\u0439 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043f\u043e\u0434 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139592,"subsite_id":245416,"user_id":333514,"type":"comment_add","id":6139592,"hash":"0cd2fd3b6c87d346fe515e2661ae00d7","date":1629443423,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139592","text":"\u0432\u043e\u0442 \u0431\u044b \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u044f\u043b, \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0445\u0443\u0435\u0447\u043a\u0438 \u0438 \u044d\u0442\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0440\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":333514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/333514-ilyuher-xxx","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/98a9e292-fe3d-5477-97f8-7214504dda2b\/","name":"\u0418\u043b\u044e\u0445\u0435\u0440 XXX","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139593,"subsite_id":232504,"user_id":399270,"type":"comment_add","id":6139593,"hash":"f4a1a0f30dbd35fbe40f2e38381f504e","date":1629443433,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/426806?comment=6139593","text":"\u0415\u0431\u0430\u0442\u044c \u043d\u0443 \u0432\u044b \u043f\u043e\u043d\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0438 \u0443\u0431\u0438\u043b \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0443\u0431\u0438\u043b","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ebd7a914-71d4-5fb7-8cc7-5b548a71d5b4\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":399270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/399270-ryzhiy-barns","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/537ca29a-e130-162b-afda-a479088601f8\/","name":"\u0420\u044b\u0436\u0438\u0439 \u0411\u0430\u0440\u043d\u0441","isVerified":false},"content":{"id":426806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/426806","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139594,"subsite_id":214344,"user_id":235432,"type":"comment_add","id":6139594,"hash":"b32bbf7793b6d9def0986326a2823107","date":1629443440,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/426796-ilon-mask-anonsiroval-antropomorfnogo-robota-tesla-bot-ego-predstavyat-v-2022-godu?comment=6139594","text":"\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":235432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/235432-andrey-galickiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d9169094-5d78-7a0d-2c1f-ab2ad7f62ec1\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0413\u0430\u043b\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":426796,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/426796-ilon-mask-anonsiroval-antropomorfnogo-robota-tesla-bot-ego-predstavyat-v-2022-godu","title":"\u0418\u043b\u043e\u043d \u041c\u0430\u0441\u043a \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0430\u043d\u0442\u0440\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0440\u0444\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 Tesla Bot. \u0415\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139595,"subsite_id":245416,"user_id":402219,"type":"comment_add","id":6139595,"hash":"554e81a094704e524c480d84abad4069","date":1629443446,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139595","text":"\u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0431\u043b\u044d\u043a \u043b\u0430\u0439\u0432\u0441 \u043c\u044d\u0442\u0442\u0435\u0440?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402219-tolik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/133ae670-e0a5-5a30-8549-a00541434649\/","name":"\u0442\u043e\u043b\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139596,"subsite_id":214346,"user_id":77025,"type":"comment_add","id":6139596,"hash":"62354e2bea8f3674caaa001af736677e","date":1629443454,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/426546-nemeckie-himiki-nashli-v-pive-bolee-100-tysyach-unikalnyh-veshchestv-80-kotoryh-neizvestny-nauke?comment=6139596","text":"\u0412\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0442\u0430\u043a. \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0438\u043d\u043e \u043e\u0442 \u0411\u043e\u0433\u0430, \u0430 \u043f\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77025,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/77025-dyadya-serezha","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/72\/96\/2d\/ab42bca2136ed6.jpg","name":"\u0414\u044f\u0434\u044f \u0421\u0435\u0440\u0451\u0436\u0430","isVerified":false},"content":{"id":426546,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/426546-nemeckie-himiki-nashli-v-pive-bolee-100-tysyach-unikalnyh-veshchestv-80-kotoryh-neizvestny-nauke","title":"\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0435 \u0445\u0438\u043c\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0438\u0432\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 100\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432, 80% \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b \u043d\u0430\u0443\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139599,"subsite_id":214348,"user_id":171725,"type":"comment_add","id":6139599,"hash":"30ec7fd3ce147aaa2f21792a673d513c","date":1629443469,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/426774-chaii-repersha-iz-novoy-zelandii-chyu-muzyku-ispolzuet-netfliks?comment=6139599","text":"\u0420\u0435\u043f\u043f\u0435\u0440\u0448\u0430 \u0444\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0442\u0438\u0432 \u0440\u043e\u0434\u043e\u043c \u0438\u0437 90\u0445 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0445\u0438\u043f\u0430\u0442\u0438\u0445\u043e\u043f \u0441\u0442\u0430\u043b \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435,\u043d\u043e \u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0439 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0437\u043b\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0444\u0435\u043c\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0433\u043b\u044f\u0434\u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043f\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0438\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e\u0431 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0436\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":171725,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/171725-alena-yarovaya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b788083a-b8c3-99f6-7412-b0e6291422e7\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043d\u0430 \u042f\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f","isVerified":false},"content":{"id":426774,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/426774-chaii-repersha-iz-novoy-zelandii-chyu-muzyku-ispolzuet-netfliks","title":"CHAII\u00a0\u2014\u00a0\u0440\u044d\u043f\u0435\u0440\u0448\u0430 \u0438\u0437 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438, \u0447\u044c\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u041d\u0435\u0442\u0444\u043b\u0438\u043a\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139603,"subsite_id":245416,"user_id":309298,"type":"comment_add","id":6139603,"hash":"7e797e3317f3f673dbe5f78b9a120b78","date":1629443496,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139603","text":"\u0434\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":309298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/309298-solawind","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/deb1488f-e78a-55fe-841c-106b3b5a3d43\/","name":"solawind","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139605,"subsite_id":245416,"user_id":230670,"type":"comment_add","id":6139605,"hash":"7270cb285f5fdfc2b69e0e3462439dbd","date":1629443504,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139605","text":"Ever Given \u2014 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044f

Evergreen Marine \u2014 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":230670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/230670-mihail-gorodeckiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13558db6-4c45-4923-85c3-559210cebd59\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0413\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139606,"subsite_id":214344,"user_id":185628,"type":"comment_add","id":6139606,"hash":"f40108e8ed05845452e15b161dd5528d","date":1629443510,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/426796-ilon-mask-anonsiroval-antropomorfnogo-robota-tesla-bot-ego-predstavyat-v-2022-godu?comment=6139606","text":"\u0430\u0445\u0430\u0445 \u0448\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0431\u0443\u0442\u0440 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185628,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/185628-william-nash","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/30f2e94a-4eb7-5ca4-b6ba-5194d7dc3f82\/","name":"William Nash","isVerified":false},"content":{"id":426796,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/426796-ilon-mask-anonsiroval-antropomorfnogo-robota-tesla-bot-ego-predstavyat-v-2022-godu","title":"\u0418\u043b\u043e\u043d \u041c\u0430\u0441\u043a \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0430\u043d\u0442\u0440\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0440\u0444\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 Tesla Bot. \u0415\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139607,"subsite_id":245416,"user_id":417031,"type":"comment_add","id":6139607,"hash":"be935e026440cf829afce52612656eb4","date":1629443511,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426560-cnn-zayavil-o-podgotovke-rossii-k-novym-ispytaniyam-rakety-burevestnik-s-ney-svyazyvali-vzryv-pod-severodvinskom?comment=6139607","text":"\u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u044f \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0443 \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":417031,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/417031-5yy-chlen-komiteta","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bbdbe521-b91e-5839-8431-daeeda6a668a\/","name":"5\u044b\u0439 \u0447\u043b\u0435\u043d \u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430","isVerified":false},"content":{"id":426560,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426560-cnn-zayavil-o-podgotovke-rossii-k-novym-ispytaniyam-rakety-burevestnik-s-ney-svyazyvali-vzryv-pod-severodvinskom","title":"CNN \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043a \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b \u00ab\u0411\u0443\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u00bb. \u0421 \u043d\u0435\u0439 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043f\u043e\u0434 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139608,"subsite_id":245416,"user_id":322402,"type":"comment_add","id":6139608,"hash":"8cbd03077f2f663a2876bff647a85dbe","date":1629443514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139608","text":"\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0441\u0438\u0441\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322402,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322402-cereznyy-valera","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/886c0aab-e75a-599f-b9ff-a88bbe239f8c\/","name":"C\u0435\u0440\u044c\u0451\u0437\u043d\u044b\u0439 \u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0430","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139610,"subsite_id":232504,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6139610,"hash":"b192e2c32f0edd6af270952f45836564","date":1629443518,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/426768-taliban-slova-i-dela?comment=6139610","text":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c? \u041d\u0430 \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0441\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e \"\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e \u043f\u0443\u0442\u044c \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\"?

\u0412 \u0447\u0435\u043c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c-\u0442\u043e? \u0412 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0435? \u0412 \u043b\u043e\u043a\u0434\u0430\u0443\u043d\u0430\u0445? \u0412 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u043e\u0441\u0442\u0435? \u0412 \u0447\u0435\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":426768,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/426768-taliban-slova-i-dela","title":"\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d: \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6139612,"subsite_id":245416,"user_id":402219,"type":"comment_add","id":6139612,"hash":"9c7ecb6bb716dc45439a738942a41e99","date":1629443531,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney?comment=6139612","text":"\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u043b \u0425\u043e\u0432\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u043e\u043d \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402219-tolik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/133ae670-e0a5-5a30-8549-a00541434649\/","name":"\u0442\u043e\u043b\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":426820,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426820-konteynerovoz-ever-given-vnov-proydet-po-sueckomu-kanalu-v-proshlyy-raz-sudno-zablokirovalo-ego-na-shest-dney","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false}]}