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Новости
Sasha Shambilova

Контейнеровоз Ever Given вновь пройдёт по Суэцкому каналу. В прошлый раз судно заблокировало его на шесть дней Статьи редакции

В течение всего времени прохода через канал контейнеровоз будут сопровождать два буксира.

5 5 комментариев
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Фото AP

Контейнеровоз Ever Given, который в марте полностью заблокировал движение через Суэцкий канала, вновь пройдёт по нему 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно MarineTraffic, Ever Given покинул 5 августа покинул порт Феликстоу в Англии и сейчас находится в Средиземном море недалеко от Египта. Он пройдёт через канал «частично нагруженным». Редактор контейнерных перевозок Lloyd's List Джеймс Бейкер сообщил в твиттере, что судно направляется в Сингапур для ремонта.

В Управлении канала рассказали, что «будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна». Проход займёт 10-12 часов, в течение этого времени контейнеровоз будут сопровождать два буксира.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.

В этот же день в Суэцком канале возобновилась навигация, судно удалось эвакуировать. За время блокировки в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

6 июня египетский суд официально снял арест с контейнеровоза. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов, но в мае сумму согласилось снизить до 550 миллионов. Из них 200 миллионов — залог наличными. Ever Given покинул Египет в июле.

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tjournal.ru

#новости #evergiven

5 5 комментариев
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Гоша Симанский

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Ничему жизнь не учит

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Стабильный месяц

1

Ну не скажи.
будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна. Проход займёт 10-12 часов, в течение этого времени контейнеровоз будут сопровождать два буксира.
ред.

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Алхимик

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кум кумич

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kofesutra

0

ever given или ever green?

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