6 июня египетский суд официально снял арест с контейнеровоза. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов, но в мае сумму согласилось снизить до 550 миллионов. Из них 200 миллионов — залог наличными. Ever Given покинул Египет в июле.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.

Согласно MarineTraffic, Ever Given покинул 5 августа покинул порт Феликстоу в Англии и сейчас находится в Средиземном море недалеко от Египта. Он пройдёт через канал «частично нагруженным». Редактор контейнерных перевозок Lloyd's List Джеймс Бейкер сообщил в твиттере, что судно направляется в Сингапур для ремонта.

Контейнеровоз Ever Given, который в марте полностью заблокировал движение через Суэцкий канала, вновь пройдёт по нему 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.