Во Флориде шериф потратил из бюджета 75 тысяч долларов на бронзовые статуи себя и коллеги в натуральную величину Статьи редакции
Он заказал скульптуры перед уходом с должности и собирался поставить их напротив входа в полицейский департамент рядом с монументом погибшим офицерам.
Бывший шериф округа Эскамбия Дэвид Морган перед уходом с должности заказал две бронзовые статуи — себя и коллеги, бывшего лейтенанта Джейсона Поттса вместе со служебной собакой. Морган потратил на скульптуры 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) из бюджета полицейского управления. Об этом пишет местное издание Pensacola News Journal.
Морган заказал статуи перед тем, как уволиться, чтобы баллотироваться на пост главы административного округа Пенсакола. Он хотел поставить скульптуры рядом с монументом погибшим офицерам.
О том, что Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи, знали только его помощник и финансовый директор департамента. Новый шериф округа Чип Симмонс нашёл платёжные документы в 2021 году. Он назвал статую «нахальным нарциссическим мусором». «Я думаю, люди хотят раздуть из этого что-то большее, чем есть на самом деле. Это просто статуя меня, приветствующая мужчин и женщин перед офисом шерифа округа Эскамбия. Всё очень просто», — ответил бывший шериф.
Симмонс попросил дизайнеров убрать со статуй бронзовые метки с фамилиями «Морган» и «Поттс», чтобы департамент мог поставить их как обезличенные монументы полицейским. Однако позже оказалось, что на статуе Моргана есть ещё нашивка с надписью «Шериф округа Эскамбия» и медали, которые явно напоминают о нём. Симмонс собирается расплавить статую и сделать из неё «что-то, что можно было бы использовать», например, скамейку, сказал он USA Today.
Местные жители возмутились «пустой тратой денег налогоплательщиков», и Дэвид Морган пообещал вернуть в бюджет департамента 37,5 тысяч долларов — столько стоила его статуя.
приветствующая мужчин и женщин
Пизда ему от небинарных
Он хотел поставить скульптуры рядом с монументом погибшим офицерам.
Как-то крипово звучит.
Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи
Пообещал вернуть стоимость только одной статуи
А ловко он это придумал ред.
‘Мёрика
Опять ты не смог в английский, ну что же такое. ред.
Бисайдс, ты в курсе, что даже носители не доёбываются до произношения, а уж до транслитерации - это вообще мда.
У меня в тиме есть поляк, австралиец, финн, живший в австралии и голландец. Пока никто из них на мой inglesh не жаловался.
Конечно там такого не может быть, ведь США это нищая страна и не чета РФ, где какой-нибудь полковник ФСБ легко тратит 75 тысяч баксов в месяц только на рестораны и загружает домой поддоны с деньгами автокарами. ред.
Почему об этом пишет какая-то нонейм газетка, где их местный Навальный с миллионным ютьюб-каналом? Я слышал там ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО!
Это точно в Америке была, а не в России?
Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи
А студия знает толк в крипоте...
"Бывший шериф округа Эскамбия Дэвид Морган перед уходом с должности заказал две бронзовые статуи"
Фото статуи: