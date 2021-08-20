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Новости
Яна Ломакина

Во Флориде шериф потратил из бюджета 75 тысяч долларов на бронзовые статуи себя и коллеги в натуральную величину Статьи редакции

Он заказал скульптуры перед уходом с должности и собирался поставить их напротив входа в полицейский департамент рядом с монументом погибшим офицерам.

26 26 комментариев
1794 просмотров
Бронзовая статуя шерифа Дэвида Моргана Фото Pensacola News Journal

Бывший шериф округа Эскамбия Дэвид Морган перед уходом с должности заказал две бронзовые статуи — себя и коллеги, бывшего лейтенанта Джейсона Поттса вместе со служебной собакой. Морган потратил на скульптуры 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) из бюджета полицейского управления. Об этом пишет местное издание Pensacola News Journal.

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Морган заказал статуи перед тем, как уволиться, чтобы баллотироваться на пост главы административного округа Пенсакола. Он хотел поставить скульптуры рядом с монументом погибшим офицерам.

Модель бронзовой статуи шерифа Дэвида Моргана  Фото Pensacola News Journal
Бронзовые статуи бывшего шерифа Дэвида Моргана и бывшего лейтенанта Джейсона Поттса вместе со служебной собакой Фото Pensacola News Journal

О том, что Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи, знали только его помощник и финансовый директор департамента. Новый шериф округа Чип Симмонс нашёл платёжные документы в 2021 году. Он назвал статую «нахальным нарциссическим мусором». «Я думаю, люди хотят раздуть из этого что-то большее, чем есть на самом деле. Это просто статуя меня, приветствующая мужчин и женщин перед офисом шерифа округа Эскамбия. Всё очень просто», — ответил бывший шериф.

Симмонс попросил дизайнеров убрать со статуй бронзовые метки с фамилиями «Морган» и «Поттс», чтобы департамент мог поставить их как обезличенные монументы полицейским. Однако позже оказалось, что на статуе Моргана есть ещё нашивка с надписью «Шериф округа Эскамбия» и медали, которые явно напоминают о нём. Симмонс собирается расплавить статую и сделать из неё «что-то, что можно было бы использовать», например, скамейку, сказал он USA Today.

Местные жители возмутились «пустой тратой денег налогоплательщиков», и Дэвид Морган пообещал вернуть в бюджет департамента 37,5 тысяч долларов — столько стоила его статуя.

#новости #сша #полиция

26 26 комментариев
18
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26 комментариев
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Max Diviani

14

Shieeet

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Robutt

10

приветствующая мужчин и женщин

Пизда ему от небинарных

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Персональный корабль

6

Его расплавят

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aliftin

6

Он хотел поставить скульптуры рядом с монументом погибшим офицерам.

Как-то крипово звучит. 

Ответить

Имя И Фамилия

3

Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи

Пообещал вернуть стоимость только одной статуи

А ловко он это придумал ред.

Ответить

Сладкий татарин

–6

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ЖЕ АМЕРИКА!!

Ответить

Электронный историк

4

Не может быть чего? Вот если бы следующий начальник покрывал косяки предыдущего, который ушёл на повышение - было бы похоже на Россиюшку.

А вообще, ‘Мёрика не пример в борьбе с коррупцией. В топе по неприятию коррупции совсем другие страны, в основном североевропейские.

Ответить
Электронный

Пп Пп

0

‘Мёрика

Опять ты не смог в английский, ну что же такое. ред.

Ответить
Пп

Электронный

0

О, не прогадал. Ну привет. Опять будешь бегать по моим комментам и минусить? (:

Ответить
Пп

Электронный

0

Бисайдс, ты в курсе, что даже носители не доёбываются до произношения, а уж до транслитерации - это вообще мда.
У меня в тиме есть поляк, австралиец, финн, живший в австралии и голландец. Пока никто из них на мой inglesh не жаловался.

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Forrest_Dumb

1

Конечно там такого не может быть, ведь США это нищая страна и не чета РФ, где какой-нибудь полковник ФСБ легко тратит 75 тысяч баксов в месяц только на рестораны и загружает домой поддоны с деньгами автокарами. ред.

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Имя И Фамилия

–1

Почему об этом пишет какая-то нонейм газетка, где их местный Навальный с миллионным ютьюб-каналом? Я слышал там ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО!

Ответить

Вячеслав Ширшов

2

Аленка одобряет.

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Полина Заречная

1

Это точно в Америке была, а не в России?

Ответить

Kir Kirsky

1

ИА Панорама переделала новость из Ставрополья, поменяв названия на американские

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Alexander Personazhe

0

 Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи 

А студия знает толк в крипоте...

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Обычно людей в памятниках увековечивают, а этих детей явно увекалечили.

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Илья Гераськин

0

Так это ж Флорида - штат мем

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Шахов Глеб

0
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Максим Шпилёв

0

Памятник "коллеги" вообще не похож на оригинал.

Ответить

Руслан Астратов

0

"Бывший шериф округа Эскамбия Дэвид Морган перед уходом с должности заказал две бронзовые статуи"

Фото статуи:

Ответить

Нормальный историк

0

Вот интересно - почему у американских военных и полиции воинское приветствие - это рука не к головному убору, а немного впереди?

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al ak

0

Пенсакола и Ставрополь - города-побратимы

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Mr Hidden

0

Как то мало 5,5 млн. У нас одна бы стоила миллионов 10

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ouxen

0

умеет отрываться

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Ilia Gurtovoy

0

Скрепно

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