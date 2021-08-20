Он заказал скульптуры перед уходом с должности и собирался поставить их напротив входа в полицейский департамент рядом с монументом погибшим офицерам.

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Бронзовая статуя шерифа Дэвида Моргана Фото Pensacola News Journal

Бывший шериф округа Эскамбия Дэвид Морган перед уходом с должности заказал две бронзовые статуи — себя и коллеги, бывшего лейтенанта Джейсона Поттса вместе со служебной собакой. Морган потратил на скульптуры 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) из бюджета полицейского управления. Об этом пишет местное издание Pensacola News Journal.

Морган заказал статуи перед тем, как уволиться, чтобы баллотироваться на пост главы административного округа Пенсакола. Он хотел поставить скульптуры рядом с монументом погибшим офицерам.

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Модель бронзовой статуи шерифа Дэвида Моргана Фото Pensacola News Journal

Бронзовые статуи бывшего шерифа Дэвида Моргана и бывшего лейтенанта Джейсона Поттса вместе со служебной собакой Фото Pensacola News Journal

О том, что Морган в 2020 году заказал у нью-йоркской студии дизайна Randolph Rose Collection две статуи, знали только его помощник и финансовый директор департамента. Новый шериф округа Чип Симмонс нашёл платёжные документы в 2021 году. Он назвал статую «нахальным нарциссическим мусором». «Я думаю, люди хотят раздуть из этого что-то большее, чем есть на самом деле. Это просто статуя меня, приветствующая мужчин и женщин перед офисом шерифа округа Эскамбия. Всё очень просто», — ответил бывший шериф.

Симмонс попросил дизайнеров убрать со статуй бронзовые метки с фамилиями «Морган» и «Поттс», чтобы департамент мог поставить их как обезличенные монументы полицейским. Однако позже оказалось, что на статуе Моргана есть ещё нашивка с надписью «Шериф округа Эскамбия» и медали, которые явно напоминают о нём. Симмонс собирается расплавить статую и сделать из неё «что-то, что можно было бы использовать», например, скамейку, сказал он USA Today.