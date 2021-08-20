Пользователи из страны также смогут заблокировать страницу в один клик.

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Если пользователь из Афганистана заблокирует страницу, аккаунты не из списка друзей не смогут скачивать и делиться фотографиями этого пользователя, а также не будут видеть его посты. Также Facebook запустила в Instagram всплывающие подсказки с инструкцией, как защитить данные профиля. Об этом сообщил глава отдела политики кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер.

Как и другие, многие из нас в Facebook наблюдали за трагическими событиями, разворачивающимися в Афганистане. Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования. Натаниэль Глейхер глава отдела политики кибербезопасности Facebook

Глейхер отметил, что над нововведениями команда Facebook работала в течение последней недели и они должны помочь защитить личные данные пользователей. Он также сообщил, что если у кого-то есть друзья из Афганистана, стоит ужесточить настройки видимости, чтобы помочь защитить их.

После того, как талибы захватили Кабул, боевики начали разыскивать сотрудничавших с США и НАТО граждан Афганистана. Группировка проверяет адреса местных жителей по списку и угрожает семьям тех, кого не смогли найти. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа для ООН.

19 августа боевики «Талибана» убили родственника журналиста издания Deutsche Welle. Другого тяжело ранили. Талибы разыскивали самого журналиста, но он уже находится в Германии.

17 августа на пресс-конференции талибы заявили, что простили всех, кто сражался против них. Они пообещали, что никто не пострадает, и призвали граждан не уезжать из страны.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.