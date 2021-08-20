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Новости
Sasha Shambilova

Facebook отключил функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана, «чтобы защитить людей от преследования» Статьи редакции

Пользователи из страны также смогут заблокировать страницу в один клик.

18 18 комментариев
1084 просмотров
Фото AP

Если пользователь из Афганистана заблокирует страницу, аккаунты не из списка друзей не смогут скачивать и делиться фотографиями этого пользователя, а также не будут видеть его посты. Также Facebook запустила в Instagram всплывающие подсказки с инструкцией, как защитить данные профиля. Об этом сообщил глава отдела политики кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер.

Как и другие, многие из нас в Facebook наблюдали за трагическими событиями, разворачивающимися в Афганистане. Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования.

Натаниэль Глейхер
глава отдела политики кибербезопасности Facebook

Глейхер отметил, что над нововведениями команда Facebook работала в течение последней недели и они должны помочь защитить личные данные пользователей. Он также сообщил, что если у кого-то есть друзья из Афганистана, стоит ужесточить настройки видимости, чтобы помочь защитить их.

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После того, как талибы захватили Кабул, боевики начали разыскивать сотрудничавших с США и НАТО граждан Афганистана. Группировка проверяет адреса местных жителей по списку и угрожает семьям тех, кого не смогли найти. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа для ООН.

19 августа боевики «Талибана» убили родственника журналиста издания Deutsche Welle. Другого тяжело ранили. Талибы разыскивали самого журналиста, но он уже находится в Германии.

17 августа на пресс-конференции талибы заявили, что простили всех, кто сражался против них. Они пообещали, что никто не пострадает, и призвали граждан не уезжать из страны.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

18 18 комментариев
10
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18 комментариев
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Одинокий кот

7

брат, не делай этого, брат

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Forrest_Dumb

4
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Forrest_Dumb

Плодово-ягодная

3

привет, Шутник! ред.

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Добрый корабль

4

это как в инстаграме, когда ты закрываешь профиль, но по стрелочке рекомендаций от твоего аккаунта показывает твои подписки?))

только подают идеи для террористов, которые запросто найдут способ найти, что им будет нужно в этой дырявой соц. сети

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Часовой американец

0

Ты переоцениваешь их способность к обучению

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Часовой

walkindizaster

0
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aliftin

4

Следующая новость "маджахеды вырезали всех фейковых друзей из Facebook генерала махмуда".

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Добрый корабль

0

можно создать второй аккаунт, добавить в друзья нелюбимых одноклассников и писать гадости про новое правительство

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Robutt

0

В Афгане есть, с чего на фейкбуке сидеть? 

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Добрый корабль

2

с ядерной ракеты Х12

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Владимир Филатов

0

Почему бы просто не заблокировать аккаунты террористов?

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Добрый корабль

0

зайдут через впн

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Добрый

Владимир Филатов

0

как это поможет восстановить заблокированный аккаунт?

Ответить
Владимир

Добрый корабль

0

будут сидеть с фейков как все нормальные люди

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Добрый

Владимир Филатов

0

нормальные люди не сидят там)

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Владимир

Добрый корабль

–1

а как дрочить на одноклассниц, которых пока не получается найти на онлифанс и сайтах городских проституток?

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Добрый

Владимир Филатов

0

Зачем тебе одноклассницы? Есть же нормальные тётки. В крайнем случае одноклассники ру :)

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Владимир

Добрый

–1

они интересны потому что мелькали перед тобой своими жопками и ножками 11 лет подряд

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