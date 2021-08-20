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Новости
Яна Ломакина

В России подорожали гробы, кресты и оградки для могил Статьи редакции

Производители похоронной продукции подняли цены из-за подорожания древесины и металла.

За месяц цены на гробы выросли минимум на 30%, на деревянные кресты — на 20%, на металлические оградки для могил — в 2,5 раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ритуальных услуг.

Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то с августа он стоит уже минимум 9,2 тысячи, рассказал «Коммерсанту» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. «Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40 000-45 000 рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 000 рублей», — добавил он. Подорожали также кресты и памятники.

В ГБУ «Ритуал», которое управляет московскими кладбищами, сообщили изданию, что производители похоронной продукции увеличили цены в среднем на 15%. Глава похоронных домов «Журавли» отметил, что такое заметное подорожание произошло впервые за десять лет.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2022 года ввести запрет на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. После этого её стоимость выросла вдвое. «В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным», — отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

#новости #похороны

2866 просмотров
122 122 комментария
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122 комментария
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Стабильный месяц

42

Будни сверхдержавы. 

Ответить

Сладкий татарин

1

блять опять пиздите не разобравшись

Ответить
Сладкий

Стабильный месяц

11

Русский патриот разбушевался.

Ответить

Alexander An

17

Респект правительству, делают все что бы россияне меньше умирали 

Ответить

Конституционный щит

1

жду закон запрещающий умирать

Ответить
Конституционный

Smaug The

1

сразу поле закона, запрещающего унывать

Ответить
Конституционный

Майка Ника

0

<мем со Стэтхемом, где он запрещает>

Ответить

Иван Грозный

17

жить дорого
а умереть еще дороже

Ответить

Анастасия Лукьянова

1

А это уже не мои проблемы — profit

Ответить

Лысина Арика

9

Попросим Путина лично вмешаться в данный вопрос корректировки цен/

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2022 года ввести запрет на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. После этого её стоимость выросла вдвое.

Так он уже, чего не нравится

Ответить
Дмитрий

Дмитрий

6

Хотя, "Путин заморозил цены на гробы", я бы посмотрел на такую новость.

Ответить
Дмитрий

Федя Прозоров

0

И на следующий день - умер

Ответить
Дмитрий

Павел Фролов

0

На самом деле решение банально, если тела не закапывать в дорогих гробах, а перерабатывать, тот тут и вопрос цены на продукты можно урегулировать.
Вот только как сделать из человека морковку? Нет, вариант через телевизор не годится

Ответить
Дмитрий

Дядя Серёжа

0

На "похоронный набор".

Ответить

Untiy16

1

Путин: вмешивается

Спрос на гробы: повышается

Ответить

Ray Roy

8

Лучше кремировать, чем потом вот так спонсировать барыг.

Ответить

Виталий Лановой

2

Для кремации тебе тоже нужен гроб

Ответить
Виталий

Ray Roy

6

Меня можно прямо в мешке для трупа кремировать мне гроб не нужен я не привередливый буду. Пускай эти деньги лучше мои дети на благое дело пустят чем выкидывать в гроб который сожгут.

Ответить
Ray

Zechu Schmitz

2

тебя не будут спрашивать. Гроб для кремации нужен им. Без него не сожгут ред.

Ответить
Zechu

Candy Boy

2

А потом еще и урну купить попросят, потому что в пакете из под мусора не выносят.

Ответить
Candy

Задумчивой Кот

0

Я под это дело коробочку от бионикл хроню

Ответить
Задумчи…

Candy Boy

1

Вот как раз они свои тары не принимают, чтоб заработать на урнах.
Так что попроси эту коробочку сжечь вместе с собой.

Ответить

Candy Boy

7

А может, просто спрос увеличился?

Ответить

Нижний интернет

–2

Тогда бы наоборот подешевело

Ответить
Нижний

Симпатичный

4

Подешевело бы если бы предложение увеличилось, а спрос остался бы на одном уровне или упал. А так как спрос растёт, то и цены растут. Дефицитные товары (гробы, лол) всегда дороже. ред.

Ответить

Технологический браслет

–8

а вот нахуя это постить? Вот в чем практическая ценность этой новости, кроме того, что вы напомнили о крестах и могилах? Просто бессмысленный негативный кусок контента

Ответить

Кабачок

15

Маня-мирок, где всё здорово и хорошо, можно выстроить в Яндекс.Дзене

Ответить
Кабачок

Технологический

–2

Я знаю, что не все здорово и хорошо. Я это знаю и без новостей про подорожание крестов и твиттов команды навального. Просто есть новости про не хорошо, имеющие какой-то смысл. Например когда кого-то обидели. А есть помойный инфошум, вроде этого.
Ну если вам нравится когда вам ссут в глаза, удачи

Ответить
Техноло…

Кот в сапогах

1

Вы приняты в редакторы новостного канала ОРТ.

Ответить
Кот

Технологический

–1

А на орт можно рассказывать о том, как власть кого-то обижает?

Ответить
Техноло…

Кот в сапогах

0

Откуда знать-то? Расскажете нам потом.

Ответить
Техноло…

Федя Прозоров

0

Почему инфошум? Это реальность

Ответить
Техноло…

Алхимик

0

тогда любые новости это инфошум, в чём доёб-то? расскажи тогда, какие такие "осмысленные" новости "про не хорошо"

Ответить

Максим Грандов

6

@Яна Ломакина удаляйте новость, Андрею не понравилась

Ответить

Последствия Диморфизма

0

купишь гроб чуть дешевле чем планировал, чо рвешься 

Ответить
Последствия

Технологический

0

Ну вот давайте такое будет в специализированных изданиях инвесторов в гробы, например в "московском пенсионере"

Ответить
Техноло…

Областной спрей

1

Просто если умрёт твой родственник - платить за гроб и могилу будешь ты, если будешь жив.

Ответить
Областн…

Технологический

0

Так я не буду ждать, пока они подешевеют. И я не попрошу родственника подождать и не умирать. Тогда зачем это?

Ответить
Техноло…

Областной спрей

1

Покупай гробы заранее

Ответить
Областн…

Технологический

0

Ну я написал выше - инвесторы в гробы обитают на ресурсе "московский пенсионер"

Ответить
Техноло…

Федя

0

Эх, молодо-зелено…

Ответить

Photuum

5
Ответить

Семен Прозов

3

ДАЖЕ СДОХНУТЬ ТЕПЕРЬ НИКАК!

Ответить

Automatique

1

Я думаю когда ты сдохнешь, тема денег тебя волновать точно не будет.
Но вообще да, ещё блять место на кладбище попробуй купи, даже в моей деревне нужно занести прилично денег.

Ответить
Automatique

Семен Прозов

5

Предпочту лучше сгореть нахуй, а прах распылить над речкой вонючкой! 

Ответить
Семен

Automatique

3

Красава, я вот тоже давно своей родне сказал что если умру, чтоб не было священников, читалок, места на кладбище. Просто сожгите а с прахом делайте что хотите.
Лет 5 уже на семейных посиделках это обсуждаем но все равно все в ахуе, не удивлюсь если сделают по другому.

Ответить
Automat…

Doktor

0

Смотри, есть охуенно бюджетный вариант.
Пять шин, твое тело и литр бензина.
Гарантирую, сгорает все и даже никто не опознает.
Дешево, сердито.

Ответить
Doktor

Automatique

0

Да но это если ты захотел сделать самовыпил, а вдруг тебя собьёт машина или ещё подобная хуйня не по твоей воле.

Ответить
Семен

Последствия

0

а кончишь как горшок в оградке

Ответить
Последс…

Семен Прозов

0

не, лучше уж тогда пускай прах в цемент забросят и дом зафигачат себе. А я буду их в нем преследовать!)

Ответить
Семен

Последствия

0

та кто тебя спросит

Ответить
Последс…

Семен Прозов

0

ну эти, которые типа родственники. Если сами доживут еще.

Ответить

5ый член Комитета

3

сегодня умирать просто дорого, а завтра вообще законодательно запретят, а за тех кто всё-таки умер штрафы платить будут родственники 
был бы человек, а налоговая статья найдется

Ответить

Ivan

0

Будем как викинги отправлять в вальгаллу. Сплавлять по озеру или реки труп на деревянном плоту и затем из лука огненной стрелой стрелять)))) ред.

Ответить
Ivan

5ый член

0

ну всё эстетичнее чем закопать

Ответить

Andy Rorsha

2

Похоронить можно и бесплатно. Единственное "узкое" место - перевозка тела.

Ответить

Алина Кипр

0

Люди вообще не понимают что экологичное захоронение просто в мешке это забота о природе.

Ответить

Luchano Spaguetti

1

Пффф. Я все равно предпочту, чтобы мой труп как викинга положили на деревянный плот, пустили по течению и издалека горящими стрелами расстреляли. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

1

Это дорого.
Ты не викинг.

Ответить
Doktor

Добрый корабль

6

+ нахуй нам твое обугленое тело в реке?

Ответить
Добрый

Luchano

0

Меня пустят по Ангаре (Ирк. обл), Ангара впадает в Енисей, а там в Северно-ледовитый океан меня вынесет, в свою стихию. Каеф. 

Ответить
Luchano

Пётр Козлов

0

Станешь моим ментором по осознанности?

Ответить
Пётр

Luchano

1

Да

Ответить
Luchano

Добрый корабль

0

да-да-да, гражданин, внесите 300 000 рублей, мы все так и сделаем

Ответить
Добрый

5ый член

0

Memento mori

Ответить
Doktor

Luchano

0

Хз, волосы ниже плеч, борода, рост под 2 и вес под 100. Похож, но в душе да, не викинг к сожалению. 
По цене не беспокойся, не твои траты. 

Ответить

Последствия Диморфизма

0

давно в индии? уже собираешь хворост? 

Ответить

Zechu Schmitz

0

у нас по закону так делать нельзя

Ответить
Zechu

Luchano

0

Мне похуй, я Викинг

Ответить

Robutt

1

Дорожает жизнь, дорожает смерть 

Ответить

Добрый корабль

0

робота вообще просто так не выкинешь, нужно сдавать в спецпреемники

Ответить
Добрый

Алхимик

2

открыт для роботов 24/7

Ответить
Алхимик

Добрый корабль

1

душевная компания, патлатый полюбому за кибер-преступление сидит, лысый наверняка задушил родную мать, а лащенный мальчик слева видать впаривал пенсионерам окна "по акции"

с такими людьми будет интересно обсуждать новости с тж

Ответить
Добрый

Алхимик

1

как точно ты описал российскую оппозицию

Ответить
Алхимик

Добрый корабль

1

я думал ты скажешь, что я описал аудиторию тж

Ответить
Добрый

Алхимик

1

сегодня я работаю на кремль

Ответить
Алхимик

Добрый

1

светов на завидуй

Ответить
Добрый

5ый член

0

и платить за утилизацию
та же херня

Ответить

Последствия Диморфизма

1

пользуясь случаем. могу запилить вам гробик заранее с 20% скидкой по промокоду TJ , действует 3 дня

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

"Записываемся на примерочку" не хватает.

Ответить
Дмитрий

Последствия

1

у меня есть универсальные для питерцев

Ответить

Катя Лукаверова

0

Под размер сделаешь ?

Ответить
Катя

Последствия

0

Присылайте размеры

Ответить
Последс…

Катя Лукаверова

0

Хочу в форме сердечка

Ответить
Последс…

Последствия

0

С фото в полную величину без одежды.

Ответить
Последс…

Последствия

0

Либо записывайтесь на личную примерку

Ответить
Катя

pls help

0

Какой у тебя размер?

Ответить
pls

Катя Лукаверова

0

Что тебя интересует? 38

Ответить
Катя

pls help

0

Хороший размер

Ответить

Структурный Филипп

1

Дяди делают бизнес

Ответить

Невероятный хичхакер

1

Вспоминается квест из Outer Worlds, где сотрудник компании должен был платить за похороны своего коллеги, потому что его смерть это ущерб компании , и смерть не по плану карается штрафом. ред.

Ответить

ХАНТЕР73

1

Кремируйте и не е...те мозг.

Ответить

Последствия Диморфизма

0

кремируют в гробу 

Ответить

Photuum

1

У меня батя делает гробы изредка. 
Нормальный бизнес - и спрос есть и маржа. 

Ответить

супрематизм 2.0

1
Ответить

Александр Воронин

1

Да и хрен им тогда, буду жить вечно

Ответить

Алина Кипр

1

Собираюсь пойти в лес там замёрзнуть намерть и пусть меня съедят дикие звери. Таков план в конце жизни.

Ответить

Kikidon

1

За путь в рай и доплатить не жалко.

Ответить

Катя Лукаверова

0

Давай

Ответить

Нищий диод

0

Как в Индии надо трупы по рекам пускать. Именно в те реки где чинуши дачи строят

Ответить

Doktor Streyndzhlav

2

Чтобы они видели твой труп и еще больше смеялись?

Ответить
Doktor

Нищий диод

0

Возможно) но потом их тупые собаки вынесут мой труп с реки, он будет вонять неимоверно. И возможно кто-то умрёт

Ответить
Нищий

Doktor

0

ПОБЕДА НАД КОРРУПЦИЕЙ

Ответить
Doktor

5ый член

1

месть за коррупцию

Ответить

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Some Dude

0

и одного тг.
а что, правда есть похороны в кредит? О_О

Ответить

Невероятный хичхакер

1

Там не кредит, а рассрочка.
Коммент читай, картинку не читай, да. ред.

Ответить
Невероятный

Some Dude

1

апд. ушел читать ред.

Ответить

Кот в сапогах

0

Тема увеличения цен без всяких причин на металл - почти полугодичной давности. Смешно, что аукаться началось в таком виде. Но будет совсем не смешно, когда цепная реакция дойдёт до промышленности всей. ред.

Ответить

Одинокий кот

1

всмысле аукаться начало щас, когда квартиры подорожали на 30% уже зимой

Ответить
Одинокий

Кот в сапогах

0

Квартиры покупают не все постоянно. Если они тоже ощутили, логично. Но ощутим все, когда даже простейшая схема: купить новый трактор/трак/кран надо -> цены их выросли из-за металла -> де брать бабло предприятиям? -> ясен хер, вложат в итоговую стоимость своего продукта/услуг -> зависящие от них поступят точно так же, деваться некуда. ред.

Ответить

Последствия Диморфизма

0

Нужная мне древесина подорожала вместе с себестоимостью в три раза. Увеличить цены на продукцию не могу, ибо спрос итак не большой. Просто забью на это производство и начну производить гробы, ибо выгоднее. Мою нишу отожмут китайцы со своей не подорожавшей пластмассой. Всего делов.

Ответить

Тяжелый пёс_анон

0

Гробы ты не будешь производить, потому что там всё схвачено

Ответить
Тяжелый

Последствия

0

начну с гробов для кошечек

Ответить
Последс…

Областной спрей

0

Кошечек же вроде по санитарным нормам нельзя хоронить - только кремация.

Ответить

Рыжий паук например

0

в госдуму внесли законопроект об ограничении допустимых объемов смерти ред.

Ответить

Dmitry Loginov

0
Ответить

Ivan

0

Новости, которые мы заслужили

Ответить

k. wintermute

0

«Братская могила - теперь общая жена» (с) Эйнштейн 

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Там и без того оверпрайс же

Ответить

Катя Лукаверова

0

Умирать не модно, эй

Ответить

Дядя Серёжа

0

Уходит труп в последний путь
Ложится в чёрный гроб
Ещё задержится чуть-чуть
Чтоб попрощаться. Чтоб...
Могли и дети и друзья сказать ему, - Прости...
И порыдать, и пожелать счастливого пути! ред.

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