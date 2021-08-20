Производители похоронной продукции подняли цены из-за подорожания древесины и металла.

За месяц цены на гробы выросли минимум на 30%, на деревянные кресты — на 20%, на металлические оградки для могил — в 2,5 раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ритуальных услуг.

Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то с августа он стоит уже минимум 9,2 тысячи, рассказал «Коммерсанту» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. «Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40 000-45 000 рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 000 рублей», — добавил он. Подорожали также кресты и памятники.

В ГБУ «Ритуал», которое управляет московскими кладбищами, сообщили изданию, что производители похоронной продукции увеличили цены в среднем на 15%. Глава похоронных домов «Журавли» отметил, что такое заметное подорожание произошло впервые за десять лет.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2022 года ввести запрет на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. После этого её стоимость выросла вдвое. «В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным», — отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.