В России подорожали гробы, кресты и оградки для могил Статьи редакции
Производители похоронной продукции подняли цены из-за подорожания древесины и металла.
За месяц цены на гробы выросли минимум на 30%, на деревянные кресты — на 20%, на металлические оградки для могил — в 2,5 раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ритуальных услуг.
Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то с августа он стоит уже минимум 9,2 тысячи, рассказал «Коммерсанту» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. «Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40 000-45 000 рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 000 рублей», — добавил он. Подорожали также кресты и памятники.
В ГБУ «Ритуал», которое управляет московскими кладбищами, сообщили изданию, что производители похоронной продукции увеличили цены в среднем на 15%. Глава похоронных домов «Журавли» отметил, что такое заметное подорожание произошло впервые за десять лет.
В сентябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2022 года ввести запрет на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. После этого её стоимость выросла вдвое. «В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным», — отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Респект правительству, делают все что бы россияне меньше умирали
жить дорого
а умереть еще дороже
Попросим Путина лично вмешаться в данный вопрос корректировки цен/
В сентябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2022 года ввести запрет на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. После этого её стоимость выросла вдвое.
Так он уже, чего не нравится
На самом деле решение банально, если тела не закапывать в дорогих гробах, а перерабатывать, тот тут и вопрос цены на продукты можно урегулировать.
Вот только как сделать из человека морковку? Нет, вариант через телевизор не годится
Лучше кремировать, чем потом вот так спонсировать барыг.
Для кремации тебе тоже нужен гроб
тебя не будут спрашивать. Гроб для кремации нужен им. Без него не сожгут ред.
Я под это дело коробочку от бионикл хроню
А может, просто спрос увеличился?
Тогда бы наоборот подешевело
Подешевело бы если бы предложение увеличилось, а спрос остался бы на одном уровне или упал. А так как спрос растёт, то и цены растут. Дефицитные товары (гробы, лол) всегда дороже. ред.
Маня-мирок, где всё здорово и хорошо, можно выстроить в Яндекс.Дзене
Я знаю, что не все здорово и хорошо. Я это знаю и без новостей про подорожание крестов и твиттов команды навального. Просто есть новости про не хорошо, имеющие какой-то смысл. Например когда кого-то обидели. А есть помойный инфошум, вроде этого.
Ну если вам нравится когда вам ссут в глаза, удачи
Вы приняты в редакторы новостного канала ОРТ.
А на орт можно рассказывать о том, как власть кого-то обижает?
купишь гроб чуть дешевле чем планировал, чо рвешься
Ну вот давайте такое будет в специализированных изданиях инвесторов в гробы, например в "московском пенсионере"
Просто если умрёт твой родственник - платить за гроб и могилу будешь ты, если будешь жив.
Так я не буду ждать, пока они подешевеют. И я не попрошу родственника подождать и не умирать. Тогда зачем это?
ДАЖЕ СДОХНУТЬ ТЕПЕРЬ НИКАК!
Я думаю когда ты сдохнешь, тема денег тебя волновать точно не будет.
Но вообще да, ещё блять место на кладбище попробуй купи, даже в моей деревне нужно занести прилично денег.
Предпочту лучше сгореть нахуй, а прах распылить над речкой вонючкой!
Красава, я вот тоже давно своей родне сказал что если умру, чтоб не было священников, читалок, места на кладбище. Просто сожгите а с прахом делайте что хотите.
Лет 5 уже на семейных посиделках это обсуждаем но все равно все в ахуе, не удивлюсь если сделают по другому.
Да но это если ты захотел сделать самовыпил, а вдруг тебя собьёт машина или ещё подобная хуйня не по твоей воле.
а кончишь как горшок в оградке
не, лучше уж тогда пускай прах в цемент забросят и дом зафигачат себе. А я буду их в нем преследовать!)
та кто тебя спросит
сегодня умирать просто дорого, а завтра вообще законодательно запретят, а за тех кто всё-таки умер штрафы платить будут родственники
был бы человек, а налоговая статья найдется
Похоронить можно и бесплатно. Единственное "узкое" место - перевозка тела.
Люди вообще не понимают что экологичное захоронение просто в мешке это забота о природе.
Пффф. Я все равно предпочту, чтобы мой труп как викинга положили на деревянный плот, пустили по течению и издалека горящими стрелами расстреляли.
Это дорого.
Ты не викинг.
+ нахуй нам твое обугленое тело в реке?
Станешь моим ментором по осознанности?
у нас по закону так делать нельзя
Дорожает жизнь, дорожает смерть
душевная компания, патлатый полюбому за кибер-преступление сидит, лысый наверняка задушил родную мать, а лащенный мальчик слева видать впаривал пенсионерам окна "по акции"
с такими людьми будет интересно обсуждать новости с тж
пользуясь случаем. могу запилить вам гробик заранее с 20% скидкой по промокоду TJ , действует 3 дня
"Записываемся на примерочку" не хватает.
Под размер сделаешь ?
Присылайте размеры
С фото в полную величину без одежды.
Кремируйте и не е...те мозг.
Собираюсь пойти в лес там замёрзнуть намерть и пусть меня съедят дикие звери. Таков план в конце жизни.
За путь в рай и доплатить не жалко.
Чтобы они видели твой труп и еще больше смеялись?
Возможно) но потом их тупые собаки вынесут мой труп с реки, он будет вонять неимоверно. И возможно кто-то умрёт
и одного тг.
а что, правда есть похороны в кредит? О_О
Тема увеличения цен без всяких причин на металл - почти полугодичной давности. Смешно, что аукаться началось в таком виде. Но будет совсем не смешно, когда цепная реакция дойдёт до промышленности всей. ред.
Квартиры покупают не все постоянно. Если они тоже ощутили, логично. Но ощутим все, когда даже простейшая схема: купить новый трактор/трак/кран надо -> цены их выросли из-за металла -> де брать бабло предприятиям? -> ясен хер, вложат в итоговую стоимость своего продукта/услуг -> зависящие от них поступят точно так же, деваться некуда. ред.
Нужная мне древесина подорожала вместе с себестоимостью в три раза. Увеличить цены на продукцию не могу, ибо спрос итак не большой. Просто забью на это производство и начну производить гробы, ибо выгоднее. Мою нишу отожмут китайцы со своей не подорожавшей пластмассой. Всего делов.
начну с гробов для кошечек
Уходит труп в последний путь
Ложится в чёрный гроб
Ещё задержится чуть-чуть
Чтоб попрощаться. Чтоб...
Могли и дети и друзья сказать ему, - Прости...
И порыдать, и пожелать счастливого пути! ред.