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Новости
Артём Мазанов

Меркель встретилась в Москве с Путиным — в последний раз в статусе канцлера Германии Статьи редакции

Путин подарил ей букет, а она поздоровалась на русском.

53 53 комментария
1945 просмотров
Кадр из трансляции переговоров

Меркель заявила на переговорах, что у РФ и Германии есть разногласия, но страны намерены поддерживать контакт. По мнению Путина, Германия остаётся одним из основных партнёров России в Европе и мире. Об этом они сообщили на открытой части переговоров, которую показывали телеканалы.

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Кремль сообщал, что лидеры двух стран обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», а также ряд «актуальных международных и региональных вопросов». Правительство Германии уточняло, что канцлер также планирует обсудить с Путиным борьбу с пандемией, войну на востоке Украины, ситуацию в Беларуси и Афганистане.

Через два дня после встречи с Путиным Меркель посетит Украину и проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.

В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала этот пост с апреля 2000 года, а пост канцлера — с 2005 года.

Меркель объявила об уходе с поста канцлера…
Главная причина — неудачные результаты Христианско-демократического союза на выборах.
tjournal.ru

16 января 2021 года на съезде ХДС избрали нового партийного лидера — им стал 59-летний Армин Лашет. Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

24 июня Меркель последний раз выступила в Бундестаге. Ей устроили овацию.

#новости #меркель

53 53 комментария
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53 комментария
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Evil Pechenka

23
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pls help

0

Ждём, когда Путин покажет ей свой "Тополь-М"

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pls

Алхимик

2

уух

Ответить
Алхимик

Леха

0

Это он в сторону Воронежа целится?

Ответить
Леха

Антон Лисин

0

Простата которая не лечится 

Ответить
pls

Photuum

0

Тополя уже устарели, их заменяют на Ярс. 

Ответить

Alexander Nosov

12

15 лет сменяемой, демократичной власти. 

Ответить

Многочисленный корабль

9

Вы хотите как в Германии?

Ответить
Многочисленный

ouxen

3

хотим как в Париже!

Ответить

Кристобаль Фейра

2

Тут надо понимать что Германия - парламентская республика, и смотреть, в её случае, надо не на личность канцлера, а на состав Бундестага и список партий, формировавших то или иное правительство. А они, как раз, сильно менялись после каждых парламентских выборов, так как правящей партии ни хватало голосов для формирования правительства единолично и приходилось идти на политические уступки. ред.

Ответить

ouxen

2

как такое возможно?

Ответить

5ый член Комитета

5

опять унизил ее букетом? собак тоже позвал, как водится?

Ответить

ouxen

5

сексизм пиздец, нужно его закенцелить

Ответить
ouxen

Многочисленный

1

а какой у него аккаунт в твитторе? куда канселять?

Ответить
Многочи…

ouxen

5

аналоговый

Ответить

ouxen

5

Путин подарил ей букет, а она поздоровалась на русском.

Ответить

Антигравитационный торт

0

Будет твоей начальницей в газпроме

Ответить
Антигравитацион…

ouxen

0

было бы неплохо

Ответить
ouxen

Антигравитационн

0

Зиговать умеешь? 

Ответить
Антигра…

ouxen

–1

стереозига
\o/

Ответить
ouxen

Антигравитационн

0

@Шахтёр почем уголь? 

Ответить
Антигра…

ouxen

0

ах ты шакал

Ответить

pls help

3

Кринж

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Ждем в совете директоров роснефти 

Ответить

Кот в сапогах

0

Эт вряд ли. Максимум пригласят посидеть на концерте с Линдерманном.

Ответить

Торжественный коктейль

1
Ответить

Сергей Махалов

0

Не понял, почему-то аналогичный запрос про Путина не отображается. 

Ответить
Сергей

Торжественный

3

потому что главный секрет фсб

Ответить
Сергей

Опасный Филипп

0

Кстати, да. Top secret.

http://xn-—--6kcczalffeh6afgdgdi2apgjghic4org.xn--p1ai/publ/160_169_santimetrov/vladimir_putin/5-1-0-297

Владимир Путин - настоящий рост 168 сантиметров
Владимир Путин имеет настоящий рост 168 сантиметров /_pu/2/34771351.jpg
xn-----6kcczalffeh6afgdgdi2apgjghic4org.xn--p1ai
Ответить

Алхимик

1
Ответить

Леха

1

Достойнейшая женщина 

Ответить

Some Dude

1

это ватники теперь не смогут постить мемы, где Меркель с разными президентами сша встречается? О_О какие же они бедненькие...

Ответить

Some Dude

0

а вообще, может у нас ее оставим? а наш пусть на пенсию в германию уедет...

Ответить

Чембельбес

–4

Украинцы, надо ей напоследок устроить представление в Киеве, так сказать за СП2.

Ответить

Леха

3
Ответить

Добрый корабль

0

закрой рот

Ответить

Алхимик

0

какой путин красивый

Ответить

Александр Добриневский

1

и сильный

Ответить
Александр

ouxen

1

политик ☝🏿

Ответить
ouxen

Леха

1

лидер и борец  ред.

Ответить
Леха

ouxen

1

Владимир Путин -

Ответить
ouxen

Леха

0

молодец

Ответить

Люц Шнайдер

0

Почему не жёлтые тюльпаны?

Ответить

Татьяна Васильевна Кораблёва

0

Опять Украину унизили

Ответить

Алхимик

0

???

Ответить

Mark Black

0

И куда смотрит Алина

Ответить

Максим Иванов

0

лечиться надо было, букеты он дарит

Ответить

Alex Baystruykin

0

Вообще-то канцелярия обещала и Навального обсудить. 

Ответить

ouxen

0

Меркель заявила на переговорах, что у РФ и Германии есть разногласия

лично у меня с Германией нет никаких разногласий, а у вас?

Ответить

Photuum

0

У меня есть. Бабушка во время войны у них работала. И где зарплата?

Ответить

Тяжелый пёс_анон

0

Она ему показала, что с поста руководителя государства, можно свалить не только на орудийном лафете.

Ответить

Кот в сапогах

0

Ваще-то вариант "во гробу" - давняя нашенская традиция. За оба два века нарушенная только теми, кого нынче кроме как пидарасами не называют. Владимир мог проникнуться этой закономерностью - и вот. ред.

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Кот в сапогах

–1

Это чо за упаковка у букета? Из картонной коробки из-под обуви вырезали? Любая дама при виде такого хлестанула бы в ответ по морде цветами. Походу зрение у фрау уже совсем не то.

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