Меркель встретилась в Москве с Путиным — в последний раз в статусе канцлера Германии Статьи редакции
Путин подарил ей букет, а она поздоровалась на русском.
Меркель заявила на переговорах, что у РФ и Германии есть разногласия, но страны намерены поддерживать контакт. По мнению Путина, Германия остаётся одним из основных партнёров России в Европе и мире. Об этом они сообщили на открытой части переговоров, которую показывали телеканалы.
Кремль сообщал, что лидеры двух стран обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», а также ряд «актуальных международных и региональных вопросов». Правительство Германии уточняло, что канцлер также планирует обсудить с Путиным борьбу с пандемией, войну на востоке Украины, ситуацию в Беларуси и Афганистане.
Через два дня после встречи с Путиным Меркель посетит Украину и проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.
В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала этот пост с апреля 2000 года, а пост канцлера — с 2005 года.
16 января 2021 года на съезде ХДС избрали нового партийного лидера — им стал 59-летний Армин Лашет. Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.
24 июня Меркель последний раз выступила в Бундестаге. Ей устроили овацию.
15 лет сменяемой, демократичной власти.
Тут надо понимать что Германия - парламентская республика, и смотреть, в её случае, надо не на личность канцлера, а на состав Бундестага и список партий, формировавших то или иное правительство. А они, как раз, сильно менялись после каждых парламентских выборов, так как правящей партии ни хватало голосов для формирования правительства единолично и приходилось идти на политические уступки. ред.
опять унизил ее букетом? собак тоже позвал, как водится?
Путин подарил ей букет, а она поздоровалась на русском.
Будет твоей начальницей в газпроме
было бы неплохо
Зиговать умеешь?
Ждем в совете директоров роснефти
Не понял, почему-то аналогичный запрос про Путина не отображается.
это ватники теперь не смогут постить мемы, где Меркель с разными президентами сша встречается? О_О какие же они бедненькие...
Украинцы, надо ей напоследок устроить представление в Киеве, так сказать за СП2.
какой путин красивый
Опять Украину унизили
Меркель заявила на переговорах, что у РФ и Германии есть разногласия
лично у меня с Германией нет никаких разногласий, а у вас?
Ваще-то вариант "во гробу" - давняя нашенская традиция. За оба два века нарушенная только теми, кого нынче кроме как пидарасами не называют. Владимир мог проникнуться этой закономерностью - и вот. ред.
Это чо за упаковка у букета? Из картонной коробки из-под обуви вырезали? Любая дама при виде такого хлестанула бы в ответ по морде цветами. Походу зрение у фрау уже совсем не то.