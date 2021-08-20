Путин подарил ей букет, а она поздоровалась на русском.

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Кадр из трансляции переговоров

Меркель заявила на переговорах, что у РФ и Германии есть разногласия, но страны намерены поддерживать контакт. По мнению Путина, Германия остаётся одним из основных партнёров России в Европе и мире. Об этом они сообщили на открытой части переговоров, которую показывали телеканалы.

Кремль сообщал, что лидеры двух стран обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», а также ряд «актуальных международных и региональных вопросов». Правительство Германии уточняло, что канцлер также планирует обсудить с Путиным борьбу с пандемией, войну на востоке Украины, ситуацию в Беларуси и Афганистане.

Через два дня после встречи с Путиным Меркель посетит Украину и проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.

В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала этот пост с апреля 2000 года, а пост канцлера — с 2005 года.

16 января 2021 года на съезде ХДС избрали нового партийного лидера — им стал 59-летний Армин Лашет. Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.