Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Ольга Щербинина

Австралийский телеканал случайно показал кадры сатанинского ритуала во время сюжета о защите полицейских собак Статьи редакции

«Слава сатане!»

24 24 комментария
1691 просмотров

Клип оказался в эфире во время трансляции вечерней программы новостей Австралийской радиовещательной корпорации (ABC TV). Об этом пишет Business Insider.

Ролик начинается с сегмента о новом законе, гарантирующем, что правонарушители, которые травмируют полицейских собак, будут подвергаться более суровому наказанию. Сначала идут кадры с мужчинами в костюмах, а следом — несколько секунд с тремя людьми в чёрном, стоящих рядом с ярко освещённым перевёрнутым крестом.

Реклама на TJ Отключить рекламу

«Слава сатане!» — громко говорит один из них, прежде чем клип оборвался. После того телеведущая Ивонн Йонг продолжила программу.

Media Watch @ABCmediawatch
ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews https://t.co/D1dWfjOYhM

Неизвестно, как ролик с ритуалом попал в сюжет, посвящённый полицейским собакам. ABC TV не ответил на запрос Insider о комментарии.

Кадры могли быть взяты из видео, посвящённого Храму Сатаны, базирующегося в Квинсленде. Они присутствуют на видео с прямым эфиром группы от 30 октября.

Храм Нуса, состоящий из самопровозглашённых сатанистов, недавно попал в новости Австралии. Во главе с его основателем Робином Бристоу, более известным под именем «Брат Самаэль Демо-Горгон», группа настаивает на том, чтобы правительство разрешило сатанистам вести религиозные занятия в школах.

#австралия #медиа #телевидение #новости

24 24 комментария
7
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","\u0430\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f"], "comments": 24, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 426922, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Aug 2021 15:03:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Smaug The Terrible

7

Студийные камеры, синтезатор, доска на стене. 
Хрень какая-то, а не ритуал

Ответить

Добрый корабль

15

выглядит как онлайн бизнес-курсы

Ответить
Добрый

Добрый корабль

2

самый высокий начнет чёртить на доске, женщина для привлечения внимания и старик в мантии с умным видом, чтобы не было подозрений, что мероприятие для конченных лошков

Ответить

Smaug The Terrible

0

Плюс, никакой чисто сатанинской символики я чет не вижу

Ответить

5ый член Комитета

0

с виду приличные ребята

Ответить

Тяжелый пёс_анон

0

Свадьбу сатанистов в «Кремниевой Долине» помнишь? Тут примерно так же

Ответить

Духовный мангал

0

Обычный концерт Perturbator.

Ответить

5ый член Комитета

6

это 25й кадр, немного растянули, подумаешь

Ответить

Котицыд

4

 кадры сатанинского ритуала во время сюжета о защите полицейских собак.

На самам деле сюмжет должен был бытб про котеков:

Ответить

Котицыд

5

Перевод для неомгличан: каждый раз, когда котек умываеца, он слумжит/поклоняеца Сотане.  ред.

Ответить

Алхимик

3
Ответить

Тяжелый пёс_анон

1

Это была провокация котов

Ответить

Оля Добровольская

1
Ответить

Marhal_New _Arleana

–5

Ольга Щербинина

Слава Сатане
ред.

Ответить

Ольга Щербинина

3

фамилию неправильно написал

Ответить
Ольга

Marhal_New

0

готово

Ответить
Ольга

Marhal_New

–2

Бывает

Ответить

Алхимик

0

поясни за прекол

Ответить
Алхимик

Candy Boy

2

билли эйлиш

Ответить
Candy

Алхимик

2

бля спасибо от души выручил

Ответить

Smaug The Terrible

0

Слава Сатане

Ответить

n n

0

Слава Украине!

Ответить

Andy Rorsha

0

В Австралии можно.

Ответить

VirtusX

0

Типичная Австралия

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Путешествия
Уфимец впервые в истории прошёл Уральские горы — на это он потратил 109 дней
Олег Чегодаев преодолел 3183 километра.
169
Новости
В Москве полиция пришла к людям, чьи адреса попали в слитые базы «Умного голосования» и сторонников Навального
Откуда у силовиков эти данные, они не рассказали.
277
Интернет
OnlyFans с октября запретит контент «откровенно сексуального характера»
Пользователи смогут и далее публиковать фото и видео с обнажёнными телами, но уже с более серьёзными ограничениями.
216
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Художники нарисовали на омском ТЦ «заглюченное» окно Windows 95, через которое «просочилась» цифровая реальность
Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.
72
Интернет
Кот прилёг отдохнуть в английском парке миниатюр — и стал героем шуток и фотожаб о «гигантском пушистом захватчике»
Пока одни не могли соотнести размеры животного и окружения, другие начали создавать апокалиптические сюжеты с котом в главной роли.
39
Путешествия
Уфимец впервые в истории прошёл Уральские горы — на это он потратил 109 дней
Олег Чегодаев преодолел 3183 километра.
169
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null