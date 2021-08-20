Австралийский телеканал случайно показал кадры сатанинского ритуала во время сюжета о защите полицейских собак Статьи редакции
«Слава сатане!»
Клип оказался в эфире во время трансляции вечерней программы новостей Австралийской радиовещательной корпорации (ABC TV). Об этом пишет Business Insider.
Ролик начинается с сегмента о новом законе, гарантирующем, что правонарушители, которые травмируют полицейских собак, будут подвергаться более суровому наказанию. Сначала идут кадры с мужчинами в костюмах, а следом — несколько секунд с тремя людьми в чёрном, стоящих рядом с ярко освещённым перевёрнутым крестом.
«Слава сатане!» — громко говорит один из них, прежде чем клип оборвался. После того телеведущая Ивонн Йонг продолжила программу.
Неизвестно, как ролик с ритуалом попал в сюжет, посвящённый полицейским собакам. ABC TV не ответил на запрос Insider о комментарии.
Кадры могли быть взяты из видео, посвящённого Храму Сатаны, базирующегося в Квинсленде. Они присутствуют на видео с прямым эфиром группы от 30 октября.
Храм Нуса, состоящий из самопровозглашённых сатанистов, недавно попал в новости Австралии. Во главе с его основателем Робином Бристоу, более известным под именем «Брат Самаэль Демо-Горгон», группа настаивает на том, чтобы правительство разрешило сатанистам вести религиозные занятия в школах.
Студийные камеры, синтезатор, доска на стене.
Хрень какая-то, а не ритуал
самый высокий начнет чёртить на доске, женщина для привлечения внимания и старик в мантии с умным видом, чтобы не было подозрений, что мероприятие для конченных лошков
кадры сатанинского ритуала во время сюжета о защите полицейских собак.
На самам деле сюмжет должен был бытб про котеков:
Перевод для неомгличан: каждый раз, когда котек умываеца, он слумжит/поклоняеца Сотане. ред.
Ольга Щербинина
Слава Сатане
ред.