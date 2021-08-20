«Слава сатане!»

1691 просмотров

Клип оказался в эфире во время трансляции вечерней программы новостей Австралийской радиовещательной корпорации (ABC TV). Об этом пишет Business Insider.

Ролик начинается с сегмента о новом законе, гарантирующем, что правонарушители, которые травмируют полицейских собак, будут подвергаться более суровому наказанию. Сначала идут кадры с мужчинами в костюмах, а следом — несколько секунд с тремя людьми в чёрном, стоящих рядом с ярко освещённым перевёрнутым крестом.

«Слава сатане!» — громко говорит один из них, прежде чем клип оборвался. После того телеведущая Ивонн Йонг продолжила программу.

Неизвестно, как ролик с ритуалом попал в сюжет, посвящённый полицейским собакам. ABC TV не ответил на запрос Insider о комментарии.

Кадры могли быть взяты из видео, посвящённого Храму Сатаны, базирующегося в Квинсленде. Они присутствуют на видео с прямым эфиром группы от 30 октября.