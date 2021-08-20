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Новости
Sasha Shambilova

В США школьники собрали необходимые материалы для реабилитации последней неоправданной «ведьмы из Салема» Статьи редакции

По каким причинам её не включили в список реабилитированных ранее — неизвестно.

19 19 комментариев
2386 просмотров
Мемориал повешенным по обвинению в колдовстве в Салеме Фото AP

Сенатор штата Массачусетс от демократической партии Диана ДиЗольо внесла законопроект, оправдывающий Элизабет Джонсон — последнюю «салемскую ведьму», которую до сих пор не реабилитировали. Об этом сообщает Associated Press.

ДиЗольо рассказала, что вдохновилась восьмиклассниками из средней школы Северного Андовера. Они тщательно исследовали всё, что известно о Джонсон, и предприняли шаги, чтобы её официально оправдали.

Важно исправлять нашу историю. Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с этими жертвами, но, по крайней мере, мы можем их реабилитировать.

Диана ДиЗольо
сенатор штата Массачусетс

Элизабет Джонсон обвинили в колдовстве и приговорили к повешению, когда ей было 22 года. Однако из-за ошибок судебной системы 17-го века в Салеме её так и не казнили, при этом не сняв обвинений.

Её история показала, насколько суеверными были люди после судов над ведьмами. Не похоже, что после того, как это закончилось, люди больше не верили в ведьм. Они всё ещё думали, что она ведьма, и ничего ей не прощали.

Артём Лиханов
восьмиклассник из средней школы Северного Андовера

ДиЗольо также добавила, что не знает, почему Джонсон до сих пор не реабилитировали. Если поправки примут, имя «салемской ведьмы» включат в закон 1957 года, который содержит имена ошибочно обвинённых в колдовстве в 1692-1693 годах.

Почему Элизабет не была оправдана, неясно, но Генеральная Ассамблея или суды никогда не принимали в её отношении никаких решений. Возможно, потому, что она не была ни женой, ни матерью, она не считалась достойной того, чтобы очистить своё имя. И поскольку у неё никогда не было детей, у неё нет и потомков.

Диана ДиЗольо
сенатор штата Массачусетс

Учительница гражданского права Кэрри ЛаПьер, чьи ученики начали процесс реабилитации Джонсон, рассказала, что в начале некоторые сомневались в этом проекте. Они планировали заняться документами до президентских выборов 2020 года, когда началась массивная вспышка Covid-19.

Был разговор: «Почему мы это делаем? Она мертва. Разве в мире не происходят более важные вещи?». Но они пришли к идее, что важно, чтобы каким-то маленьким образом мы могли сделать хотя бы это.

Кэрри ЛаПье
учительница гражданского права из средней школы Северного Андовера

В 1692 году в Салеме и соседних городах началась массовая «охота на ведьм». Тогда сотни человек обвинили в колдовстве, 19 из них повесили, ещё одну девушку до смерти забили камнями. В последующие 328 лет многих из них оправдали — в том числе мать Элизабет Джонсон.

#новости #сша

19 19 комментариев
8
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Близкий ключ

3

Только не понятно почему помиловали, а не реабилитировали. Помилование вроде как подразумевает наличие вины ред.

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Sasha Shambilova

1

благодарю, поправила по тексту)

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Кирилл Суд

0

Действительно, в оригинале - "exonerated"

Ответить

Игорь Павлов

0

В 1962 году в Салеме и соседних городах началась массовая «охота на ведьм». Тогда сотни человек обвинили в колдовстве, 19 из них повесили, ещё одну девушку до смерти забили камнями. В последующие 328 лет многих из них оправдали — в том числе мать Элизабет Джонсон.

В 1962? Год точно правильный?

Ответить

Иван Кондратьев

4

Первое вторжение Талибана в Массачусетс

Ответить

Бип Боп

0

В 1962 году в Салеме и соседних городах началась массовая «охота на ведьм».

Все же наверно лучше 1692, я конечно понимаю, 60-е тоже время неспокойное, но не настолько же, @Sasha Shambilova ?

Ответить

Часовой американец

1

Слышал об альтернативной реальности?

Ответить

Sasha Shambilova

0

уже! спасибо...

Ответить

Рыбный Валера

0

кстати, кто последняя ведьма на тж?

Ответить

Oleg Shalygin

0

Я

Ответить

Dear Mr. President

0

утонула?

Ответить

Тяжелый пёс_анон

0

Ага…

Ответить

Ivan Rybkin

0

Важно исправлять нашу историю

Хыххехее ред.

Ответить

Алексей Нимандов

0

Буквально вчера на одном стриме слушал, как читают статью на тему судов над салемскими ведьмами. Там буквально девушек признавали виновными просто потому, что так сказали маленькие дети, которым было плохо и все почему-то решили, что это происки дьявола. 

Быть судьей в то время было, видимо, очень просто. 

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Тяжелый пёс_анон

0

Теперь пишут что ЛСД был виноват

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Stanley H. Tweedle

0

Важно исправлять нашу историю

Россияне triggered

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Максим Ростокин

0

«Сенатор штата Массачусетс от демократической партии Диана ДиЗольо внесла законопроект, оправдывающий Элизабет Джонсон — последнюю «салемскую ведьму»

Хорошо. Но потом сжечь 

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Bibba La Bibba

–3

Я уже подумал, что она еще жива и её оправдали. А она в прошлом и её даже не убили. Это даже не упавшая сосиска, а буквально «сосиска существует и не падает»

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Бип Боп

0

сосиска раскручивается на нити истории вокруг контекста

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