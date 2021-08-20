В США школьники собрали необходимые материалы для реабилитации последней неоправданной «ведьмы из Салема» Статьи редакции
По каким причинам её не включили в список реабилитированных ранее — неизвестно.
Сенатор штата Массачусетс от демократической партии Диана ДиЗольо внесла законопроект, оправдывающий Элизабет Джонсон — последнюю «салемскую ведьму», которую до сих пор не реабилитировали. Об этом сообщает Associated Press.
ДиЗольо рассказала, что вдохновилась восьмиклассниками из средней школы Северного Андовера. Они тщательно исследовали всё, что известно о Джонсон, и предприняли шаги, чтобы её официально оправдали.
Элизабет Джонсон обвинили в колдовстве и приговорили к повешению, когда ей было 22 года. Однако из-за ошибок судебной системы 17-го века в Салеме её так и не казнили, при этом не сняв обвинений.
ДиЗольо также добавила, что не знает, почему Джонсон до сих пор не реабилитировали. Если поправки примут, имя «салемской ведьмы» включат в закон 1957 года, который содержит имена ошибочно обвинённых в колдовстве в 1692-1693 годах.
Учительница гражданского права Кэрри ЛаПьер, чьи ученики начали процесс реабилитации Джонсон, рассказала, что в начале некоторые сомневались в этом проекте. Они планировали заняться документами до президентских выборов 2020 года, когда началась массивная вспышка Covid-19.
В 1692 году в Салеме и соседних городах началась массовая «охота на ведьм». Тогда сотни человек обвинили в колдовстве, 19 из них повесили, ещё одну девушку до смерти забили камнями. В последующие 328 лет многих из них оправдали — в том числе мать Элизабет Джонсон.
В 1962 году в Салеме и соседних городах началась массовая «охота на ведьм». Тогда сотни человек обвинили в колдовстве, 19 из них повесили, ещё одну девушку до смерти забили камнями. В последующие 328 лет многих из них оправдали — в том числе мать Элизабет Джонсон.
В 1962? Год точно правильный?
В 1962 году в Салеме и соседних городах началась массовая «охота на ведьм».
Все же наверно лучше 1692, я конечно понимаю, 60-е тоже время неспокойное, но не настолько же, @Sasha Shambilova ?
утонула?
Буквально вчера на одном стриме слушал, как читают статью на тему судов над салемскими ведьмами. Там буквально девушек признавали виновными просто потому, что так сказали маленькие дети, которым было плохо и все почему-то решили, что это происки дьявола.
Быть судьей в то время было, видимо, очень просто.
«Сенатор штата Массачусетс от демократической партии Диана ДиЗольо внесла законопроект, оправдывающий Элизабет Джонсон — последнюю «салемскую ведьму»
Хорошо. Но потом сжечь
Я уже подумал, что она еще жива и её оправдали. А она в прошлом и её даже не убили. Это даже не упавшая сосиска, а буквально «сосиска существует и не падает»