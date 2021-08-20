Минюст включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов Статьи редакции
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28 комментариев
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10
Ну такими темпами мы в ближайший год и закрытие Эха Москвы увидим
4
Хочу отправиться в будущее и посмотреть как Зиро, Леха, Охапкин и прочие живут в мире, где остались только Взгляд, Комсомолка и Параша Тудей, а из соцсетей только ВК и Одноклассники
1
Все смысл дождя для единоросов был, что они всегда на него ссылались когда их обвиняли в подавлении свободы слова. Мол вот у нас опозиционный канал есть и работает. Это же как надо бояться перед выборами что бы Дождь закрыть... ред.
0
Минюст хоть как-то подтверждает наличие иностранного финансирования или это уже полноценный реестр всех неугодных, без каких-либо даже притянутых оснований?
0
Ухх, сейчас бы погулять по улицам, проветриться с друзьями. А то сколько можно такие сводки новостей читать.
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