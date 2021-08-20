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Новости
Яна Ломакина

Минюст включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов Статьи редакции

Об этом сообщается на сайте Минюста.

#новости #смииноагенты

1130 просмотров
Статья дополняется
28 28 комментариев
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28 комментариев
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Невероятный хичхакер

16

Скоро останется только газета селяночка и журнал домосед ред.

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Федя Прозоров

3

И их признают ино-агентами от лица Белоруси

Ответить

Добрый корабль

1

и вс.ру

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Добрый

Bibba La Bibba

2

Признают иноагентами и запретят покупать подписки

Ответить

ouxen

1

и журнал Корея ред.

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Bibba La Bibba

10

Ну такими темпами мы в ближайший год и закрытие Эха Москвы увидим 

Ответить

Рыбный Валера

7

Веник с АПшечкой на короткой ноге, так что врядли

Ответить
Рыбный

Иван Прохоров

4

*на коротком поводке

Ответить
Иван

Рыбный Валера

1

ну типа

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Федя Прозоров

3

Нет, не увидим

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Doktor Streyndzhlav

0

Ну, нет. Через что правительству еще дезу стравливать.

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Торжественный коктейль

5

дождь видимо все

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Молодой татарин

2

В 14-м чё-то не всё, а вот теперь «всё». Ну так хуй там.

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Smaug The Terrible

4

Хочу отправиться в будущее и посмотреть как Зиро, Леха, Охапкин и прочие живут в мире, где остались только Взгляд, Комсомолка и Параша Тудей, а из соцсетей только ВК и Одноклассники

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Grigory Gustov

3

Скоро жителей РФ внесут в список нежелательных резидентов РФ.

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K P

2

С пятницей!:)

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Артём Ободзинский

2

Пиздец.

Дело времени было, конечно.

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FOX

1

*бать

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Конституционный щит

1

Дождь конечно долго держался.

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Областной спрей

1
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Марк Дайчман

1

Все смысл дождя для единоросов был, что они всегда на него ссылались когда их обвиняли в подавлении свободы слова. Мол вот у нас опозиционный канал есть и работает. Это же как надо бояться перед выборами что бы Дождь закрыть...  ред.

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Минеральный единорожек88

0

Ну, не Грудининым единым конечно - и до него канал «успел наработать» на запрет, - но похоже что его недавнее интервью в эфире могло стать последней каплей для АП.

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Karen Rem

1

#пиздецнахуйблядь

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Артём Ободзинский

0

Минюст хоть как-то подтверждает наличие иностранного финансирования или это уже полноценный реестр всех неугодных, без каких-либо даже притянутых оснований?

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Андрей Стаховский

1

Да я так понимаю, там подставной перевод какой-нибудь на донат кидают и все.

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Dmitrii Bykov

0

Как до Медиазоны еще не добрались? Тьфу-тьфу, но вроде только она и остается))

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Alex Jake

0

Ухх, сейчас бы погулять по улицам, проветриться с друзьями. А то сколько можно такие сводки новостей читать.

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Vladimir Medvedev

0

Каждую пятницу по новому инагенту :(

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