Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.

General Motors отзовёт в Канаде и США больше девяти тысяч электромобилей Chevrolet модели Bolt EV 2019 года выпуска и свыше 63 тысяч — модели Bolt EV и EUV 2020-2022 годов выпуска, пишет Reuters. В компании также заявили, что приостановят продажи электромобилей на неопределённый срок, добиваясь возмещения затрат у поставщика аккумуляторов LG. General Motors оценила замену батарей в миллиард долларов.

В компании отметили, что аккумуляторы могут иметь два дефекта, приводящих к возгоранию: порванный анодный выступ и сложенный сепаратор.

В июле General Motors уже отозвала 69 тысяч автомобилей. За всё время выпуска модели Bolt батареи загорались девять раз.