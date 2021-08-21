General Motors отзовёт 73 тысячи электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов. Это обойдётся в миллиард долларов Статьи редакции
Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.
General Motors отзовёт в Канаде и США больше девяти тысяч электромобилей Chevrolet модели Bolt EV 2019 года выпуска и свыше 63 тысяч — модели Bolt EV и EUV 2020-2022 годов выпуска, пишет Reuters. В компании также заявили, что приостановят продажи электромобилей на неопределённый срок, добиваясь возмещения затрат у поставщика аккумуляторов LG. General Motors оценила замену батарей в миллиард долларов.
В компании отметили, что аккумуляторы могут иметь два дефекта, приводящих к возгоранию: порванный анодный выступ и сложенный сепаратор.
В июле General Motors уже отозвала 69 тысяч автомобилей. За всё время выпуска модели Bolt батареи загорались девять раз.
Ты берёшь количество выпущенных машин (А), умножаешь на вероятность отказа (В), и умножаешь на стоимость улаживания конфликта без суда (С). А умножить на В умножить на С равняется Х. Столько мы заплатим, если не организуем отзыв. Если Х больше стоимости отзыва, мы отзовём машины и никто не пострадает.
Разница в том, что в США все 79 тысяч автовладельцев могут подать как коллективные иски, так и индивидуальные к GM. Каждый захочет не менее миллиона и каждый выиграет, так как проблема есть. Так что лучше потерять миллиард, чем компанию.
Очередной кол в сердце GM, думается через 10 лет мы уже не услышим про нее
И LG, судя по всему.
С хрена ли? Их телики пока что лучшие в категории цена/качество. Они делают кучу компонентов для других производителей
Ну во-первых миллиард долларов минимум с них возьмёт GM (+ вряд ли GM у них будут покупать батареи в будущем). Во-вторых, была в апреле новость о том, что LG уходит с рынка смартфонов из-за крупных убытков.
А телевизоры крутые - это да
Им больше всего денег приносит подразделение, занимающееся бытовой техникой. В смартфонах у них давно дела идут так себе, так что закрытие подразделения вряд ли что-то принципиально изменит. А вот с батареями поинтереснее - у них давно растет подразделение, занимающееся автомобилями (х3 квартальной выручки за последние 5 лет), а скандал с отзывом 80К автомобилей и возмещением убытков вполне может негативно сказаться на будущих контрактах. ред.
У соседа автосервис. Привезли Тойоту Приус после аварии. И она 6 раз загоралась, чуть не сгорел автосервис. Пришлось поставить на пустыре.