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Новости
Екатерина Кузнецова

General Motors отзовёт 73 тысячи электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов. Это обойдётся в миллиард долларов Статьи редакции

Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.

General Motors отзовёт в Канаде и США больше девяти тысяч электромобилей Chevrolet модели Bolt EV 2019 года выпуска и свыше 63 тысяч — модели Bolt EV и EUV 2020-2022 годов выпуска, пишет Reuters. В компании также заявили, что приостановят продажи электромобилей на неопределённый срок, добиваясь возмещения затрат у поставщика аккумуляторов LG. General Motors оценила замену батарей в миллиард долларов.

В компании отметили, что аккумуляторы могут иметь два дефекта, приводящих к возгоранию: порванный анодный выступ и сложенный сепаратор.

В июле General Motors уже отозвала 69 тысяч автомобилей. За всё время выпуска модели Bolt батареи загорались девять раз.

#новости #электромобили

857 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Вадим Ручка

8

Ты берёшь количество выпущенных машин (А), умножаешь на вероятность отказа (В), и умножаешь на стоимость улаживания конфликта без суда (С). А умножить на В умножить на С равняется Х. Столько мы заплатим, если не организуем отзыв. Если Х больше стоимости отзыва, мы отзовём машины и никто не пострадает.

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Joghyrt

3

Разница в том, что в США все 79 тысяч автовладельцев могут подать как коллективные иски, так и индивидуальные к GM. Каждый захочет не менее миллиона и каждый выиграет, так как проблема есть. Так что лучше потерять миллиард, чем компанию.

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Алхимик

–3
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Алхимик

Вадим Ручка

4

Бойцовский клуб же

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Алхимик

Алхимик

2

Бойцовский клуб же

Ответить
Алхимик

Andrey

2

Буковский пруд же

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Andrey

Судебный кофе

0

Бичёвский труд же

Ответить
Алхимик

Argumenta

1

опередил

Ответить
Алхимик

Евгений Бакатуев

1

Бойцовский клуб же

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Алхимик

Павел Морозов

0

Бойцовский клуб же

Ответить
Алхимик

Судебный кофе

0

Классику надо знать

Ответить
Алхимик

Brown Zweig

0

Петушиные бои же

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Великий волк

1

© Питт, Б ред.

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Великий волк

1

Чего не сделаешь ради того, чтобы спасти популяцию медведей от их суицидального инстинкта по проникновению в горящие машины ред.

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Средний самолет

0

инженеры российской авиации кекают

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Argumenta Ambigua

0

Очередной кол в сердце GM, думается через 10 лет мы уже не услышим про нее

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Jerry Gergov

0

И LG, судя по всему.

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Jerry

Andrew Sychev

0

С хрена ли? Их телики пока что лучшие в категории цена/качество. Они делают кучу компонентов для других производителей 

Ответить
Andrew

Jerry Gergov

0

Ну во-первых миллиард долларов минимум с них возьмёт GM (+ вряд ли GM у них будут покупать батареи в будущем). Во-вторых, была в апреле новость о том, что LG уходит с рынка смартфонов из-за крупных убытков.
А телевизоры крутые - это да

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Jerry

rustyrazor

1

Им больше всего денег приносит подразделение, занимающееся бытовой техникой. В смартфонах у них давно дела идут так себе, так что закрытие подразделения вряд ли что-то принципиально изменит. А вот с батареями поинтереснее - у них давно растет подразделение, занимающееся автомобилями (х3 квартальной выручки за последние 5 лет), а скандал с отзывом 80К автомобилей и возмещением убытков вполне может негативно сказаться на будущих контрактах. ред.

Ответить
Jerry

Argumenta

0

Вот тут я сомневаюсь

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Photuum

0

У соседа автосервис. Привезли Тойоту Приус после аварии. И она 6 раз загоралась, чуть не сгорел автосервис. Пришлось поставить на пустыре. 

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Судебный кофе

0

Ивахнов сел в неё и сгорел

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Semen Semenov

0

Я попал. Акциям пи$да

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