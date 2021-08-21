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Новости
Екатерина Кузнецова

В Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали семь человек, осуждённых на принудительное лечение Статьи редакции

При побеге осуждённые устроили погром, ранив санитара.

Из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежало семь человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Осужденные проходили принудительное лечение. По данным «Интерфакса», сбежавшие устроили погром в отделении, ранили санитаров, взломали двери и сбежали.

Всего в клинике находилось около 60 пациентов. Для поимки сбежавших осуждённых ввели план «Сирена» и стянули силы ОМОНа и СОБРа.

#новости #происшествия

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