В Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали семь человек, осуждённых на принудительное лечение Статьи редакции
При побеге осуждённые устроили погром, ранив санитара.
Из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежало семь человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Осужденные проходили принудительное лечение. По данным «Интерфакса», сбежавшие устроили погром в отделении, ранили санитаров, взломали двери и сбежали.
Всего в клинике находилось около 60 пациентов. Для поимки сбежавших осуждённых ввели план «Сирена» и стянули силы ОМОНа и СОБРа.
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