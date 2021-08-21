Минюст внёс объединение журналистов «Четвёртый сектор» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих в России функцию иностранного агента, написала его соосновательница Анастасия Сечина. В реестре говорится, что целью проекта было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Сечина отметила, что не знает, из-за каких публикаций ведомство внесло медиапровкт в реестр. Она предположила, что это может быть связано с текстами об ЛГБТ-людях и их родителях, проектом «После шахт», в котором рассказывается как и почему живут в шахтёрских городах после закрытия рудников или с мониторинговым проектом «Неочевидные жертвы коронавируса». У «Четвёртого сектора» также был совместный проект с «Важными историями», журналистов которого Минюст признал иноагентами 20 августа.