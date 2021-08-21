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Новости
Екатерина Кузнецова

Минюст включил объединение журналистов-фрилансеров «Четвёртый сектор» в список НКО-иноагентов Статьи редакции

Создатели объединения ликвидировали его ещё до окончания проверки ведомства — и основали новое.

Минюст внёс объединение журналистов «Четвёртый сектор» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих в России функцию иностранного агента, написала его соосновательница Анастасия Сечина. В реестре говорится, что целью проекта было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Сечина отметила, что не знает, из-за каких публикаций ведомство внесло медиапровкт в реестр. Она предположила, что это может быть связано с текстами об ЛГБТ-людях и их родителях, проектом «После шахт», в котором рассказывается как и почему живут в шахтёрских городах после закрытия рудников или с мониторинговым проектом «Неочевидные жертвы коронавируса». У «Четвёртого сектора» также был совместный проект с «Важными историями», журналистов которого Минюст признал иноагентами 20 августа.

Но нам по-прежнему грозит серьёзный штраф — за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр инагентов (не могу согласиться с включением в реестр и не считаю, что должны были являться). Да и власти не сидят сложа руки — Минюст начал готовить реестр неформальных объединений, которых также будет признавать инагентами. Угнетает.

Анастасия Сечина
соосновательница объединения «Четвёртый сектор»

Сечина рассказала, что «Четвёртый сектор» ликвидировали ещё до окончания проверки Минюста. Вместо него команда основала объединение «Артель».

#новости

1062 просмотров
35 35 комментариев
16
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35 комментариев
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Andre Macareno

3

Тиджорнал завтра включат, я так понимаю?

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Огромный Валера

5

В понедельник уж, дай отдохнуть

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Огромный

AZP

1

Не время отдыхать! Родина в опасности. Не все агенты вычислены.

Ответить

Екатерина Кузнецова

1

так блин. не привлекайте внимание

Ответить
Екатерина

Marhal_New

3

надо научиться сливаться с местностью 

Ответить
Marhal_…

Благополучный

1

Надо научиться сливаться

Ответить
Благопо…

Marhal_New

0

желательно за границу

Ответить
Marhal_…

AZP

0

В Афганистан.

Ответить
Екатерина

Andre Macareno

0
Ответить

AZP

0

И всех сотрудников, чтоб они это в каждом твите Капсом писали.

Ответить

Бумажный холод

0

Остались ещё те, кого не включили??

Ответить

Средний самолет

5

anton красоvsky

Ответить
Средний

Бумажный холод

6

Я про журналистов. ред.

Ответить
Средний

Судебный кофе

2

sho za pidor?

Ответить
Судебный

Zakhar Zakharov

2

настоящий

Ответить
Zakhar

Сельский торшер

0

Голд эдишн

Ответить
Сельский

Сельский торшер

0

Голд рейн эдишн

Ответить
Zakhar

AZP

0

Эталонный

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Новую вроде

Ответить
Marhal_New

Бумажный холод

0

Делаем ставки.

Ответить
Бумажный

Marhal_New

0

До выборов успеют?

Ответить

Ivan Testov

0

цыплухина в иноагенты!

Ответить
Ivan

Последующий

1

Цыплухин цепляет цыпочек, хотя это б ред.

Ответить
Ivan

Борат Сагдиев

0

он сексот

Ответить

Azat Khalilov

1

Кто не иноагент, тот лох

Ответить

Антон Лисин

0

Эхо

Ответить

AZP

0

У Эха главред с Письковым вискарь пьёт. ред.

Ответить

Максим Графов

0

Но нам по-прежнему грозит серьёзный штраф — за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр инагентов

Даже за это уже штрафуют?

Ответить

Великий волк

0

Сечина рассказала, что «Четвёртый сектор» ликвидировали ещё до окончания проверки Минюста. Вместо него команда основала объединение «Артель».

А почему не «Пятый сектор». А можно вообще не ходить вокруг да около и сразу назвать «Пятая колонна» ред.

Ответить

Владимир Климов

0

а почему у тж нет плашки 18+ ?

Ответить

Ertha

0

Главное что всем весело в камментах.
Что не день, то репрессии. Но веселуха по полной.

Ответить

Роман Яремчук

0

А что ещё делать? 

Ответить
Роман

Ertha

0

Сидеть и терпеть. Очевидно же.

Ответить

Роман Яремчук

0

Они решили все включить? 

Ответить

Danil Oputin

0

Скоро до Эха доберутся

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