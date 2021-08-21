Минюст включил объединение журналистов-фрилансеров «Четвёртый сектор» в список НКО-иноагентов Статьи редакции
Создатели объединения ликвидировали его ещё до окончания проверки ведомства — и основали новое.
Минюст внёс объединение журналистов «Четвёртый сектор» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих в России функцию иностранного агента, написала его соосновательница Анастасия Сечина. В реестре говорится, что целью проекта было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».
Сечина отметила, что не знает, из-за каких публикаций ведомство внесло медиапровкт в реестр. Она предположила, что это может быть связано с текстами об ЛГБТ-людях и их родителях, проектом «После шахт», в котором рассказывается как и почему живут в шахтёрских городах после закрытия рудников или с мониторинговым проектом «Неочевидные жертвы коронавируса». У «Четвёртого сектора» также был совместный проект с «Важными историями», журналистов которого Минюст признал иноагентами 20 августа.
Сечина рассказала, что «Четвёртый сектор» ликвидировали ещё до окончания проверки Минюста. Вместо него команда основала объединение «Артель».
Тиджорнал завтра включат, я так понимаю?
надо научиться сливаться с местностью
Надо научиться сливаться
Новую вроде
цыплухина в иноагенты!
Эхо
Но нам по-прежнему грозит серьёзный штраф — за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр инагентов
Даже за это уже штрафуют?
Главное что всем весело в камментах.
Что не день, то репрессии. Но веселуха по полной.