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Новости
Екатерина Кузнецова

Бывшая президент Боливии Жанин Аньес пыталась покончить с собой в тюрьме. Адвокаты назвали это «криком о помощи» Статьи редакции

Политика арестовали по делу о государственном перевороте, а она считает себя жертвой политического преследования.

Жанин Аньес Фото AFP

Бывшая президент Боливии Жанин Аньес нанесла три пореза в нижней части рук, находясь в тюрьме по обвинению в государственном перевороте, пишет Reuters со ссылкой на её адвокатов. Политика с травмами обнаружил тюремный врач.

Министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо сообщил, что Аньес пыталась причинить себе вред, но сейчас её здоровью ничего не угрожает. Произошедшее можно считать попыткой самоубийства, заявил глава спецподразделения по борьбе с преступностью Национальной полиции Дуглас Азкуиано. «Это крик о помощи со стороны бывшего президента. Она чувствует себя очень обеспокоенной», — добавил адвокат.

Аньес была лидером оппозиции и вторым вице-спикером в сенате Боливии. В ноябре 2019 во время политического кризиса тогдашний президент страны Эво Моралес ушёл в отставку, а его пост до проведения новых выборов временно заняла Аньес.

В октябре 2020 года в выборах победил соратник Моралеса Луис Арсе. В марте 2021 года Аньес и членов её администрации арестовали, обвинив в попытке госпереворота и причастности к смерти 20 человек, погибших во время протестов. Женщина отрицает обвинения, считая себя жертвой политического преследования.

#новости #политика

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4 комментария
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Максим Рычков

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Социалисты никогда не изменятся.

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Антон Пострунин

1

А кто социалист? Кого ругать?

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Антон

Максим Рычков

1

Арсе и Моралес — социалисты.

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Al

0

Это она в 2019 победно издевалась над сторонниками Моралеса? Помню тогда завирусилось видео с какой-то бабой. А так же помню аресты членов правительства Моралеса и попытки разогнать людей, вышедших за него. И вот оно как все повернулось…

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