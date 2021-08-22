В компании сомневались в публикации статистики, опасаясь ухудшения имиджа — её обвиняли в допущении распространения дезинформации о вакцинах.

В отчёте Facebook за январь-март 2021 года говорится, что публикация с опасениями по поводу того, что вакцина против коронавируса может привести к смерти, была самой популярной в США. Компания впервые признала широкое распространение таких материалов в соцсети, отметило The Washington Post.

Компания сперва опубликовала статистику с апреля по июнь, вызвав вопросы о том, почему соцсеть не делится данными за начало года. По словам источника The Washington Post, в Facebook велись споры, не навредит ли их имиджу раскрытие информации о популярности поста об опасности вакцины от Covid.

В компании рассуждали о возможности публикации только положительной статистики, например, о количестве удалённого контента о коронавирусе, отметило издание. Однако на фоне продолжающегося давления в Facebook всё же решили обнародовать данные.

Facebook давно критикуют, в том числе Джо Байден, за допущение распространения дезинформации о вакцинации и коронавирусе. Представители Белого дома утверждали, что американцы не хотят прививаться из-за ложных или вводящих в заблуждение данных, которые они прочитали в соцсетях.