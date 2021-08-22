Пост, ставящий под сомнение безопасность вакцины от Covid-19, был самым популярным на Facebook в начале года Статьи редакции
В компании сомневались в публикации статистики, опасаясь ухудшения имиджа — её обвиняли в допущении распространения дезинформации о вакцинах.
В отчёте Facebook за январь-март 2021 года говорится, что публикация с опасениями по поводу того, что вакцина против коронавируса может привести к смерти, была самой популярной в США. Компания впервые признала широкое распространение таких материалов в соцсети, отметило The Washington Post.
Компания сперва опубликовала статистику с апреля по июнь, вызвав вопросы о том, почему соцсеть не делится данными за начало года. По словам источника The Washington Post, в Facebook велись споры, не навредит ли их имиджу раскрытие информации о популярности поста об опасности вакцины от Covid.
В компании рассуждали о возможности публикации только положительной статистики, например, о количестве удалённого контента о коронавирусе, отметило издание. Однако на фоне продолжающегося давления в Facebook всё же решили обнародовать данные.
Facebook давно критикуют, в том числе Джо Байден, за допущение распространения дезинформации о вакцинации и коронавирусе. Представители Белого дома утверждали, что американцы не хотят прививаться из-за ложных или вводящих в заблуждение данных, которые они прочитали в соцсетях.
нормальные люди не будут прививаться экспериментальной неиспытанной жижей, насильно насаждаемой под угрозой увольнения с работы, только всякие модники, которые следуют за толпой, и безмозглые терпилы хотят привиться лишь бы их не трогали, рабы как они есть
Вколол вакцину и теперь благодаря микрочипу могу вбрасывать на TJ откуда угодно.
путинская моча только по праздникам
Эти умники до сих пор не знают как вылечить рак или СПИД, зато от новой короны сварганили жижу за полгода. Что-то тут не так