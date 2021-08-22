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Новости
Екатерина Кузнецова

Пост, ставящий под сомнение безопасность вакцины от Covid-19, был самым популярным на Facebook в начале года Статьи редакции

В компании сомневались в публикации статистики, опасаясь ухудшения имиджа — её обвиняли в допущении распространения дезинформации о вакцинах.

В отчёте Facebook за январь-март 2021 года говорится, что публикация с опасениями по поводу того, что вакцина против коронавируса может привести к смерти, была самой популярной в США. Компания впервые признала широкое распространение таких материалов в соцсети, отметило The Washington Post.

Компания сперва опубликовала статистику с апреля по июнь, вызвав вопросы о том, почему соцсеть не делится данными за начало года. По словам источника The Washington Post, в Facebook велись споры, не навредит ли их имиджу раскрытие информации о популярности поста об опасности вакцины от Covid.

В компании рассуждали о возможности публикации только положительной статистики, например, о количестве удалённого контента о коронавирусе, отметило издание. Однако на фоне продолжающегося давления в Facebook всё же решили обнародовать данные.

Facebook давно критикуют, в том числе Джо Байден, за допущение распространения дезинформации о вакцинации и коронавирусе. Представители Белого дома утверждали, что американцы не хотят прививаться из-за ложных или вводящих в заблуждение данных, которые они прочитали в соцсетях.

#facebook #соцсети #covid19

1123 просмотров
19 19 комментариев
5
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19 комментариев
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Дмитрий Тимофеев

–16

нормальные люди не будут прививаться экспериментальной неиспытанной жижей, насильно насаждаемой под угрозой увольнения с работы, только всякие модники, которые следуют за толпой, и безмозглые терпилы хотят привиться лишь бы их не трогали, рабы как они есть

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Екатерина Кузнецова

18

началось

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Народный калькулятор

14

А ты хорош. Погнали.

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rustyrazor

6

Вколол вакцину и теперь благодаря микрочипу могу вбрасывать на TJ откуда угодно.

Ответить
rustyrazor

Народный

3

Тот мужчина тебя обманул. Эта была не вакцина.

Ответить

Совершенный космос

4

нормальные люди сами принимают решение, что им делать , куда что вводить и за кем следовать ред.

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Giorgio Maggiore

2

Пережирнил 😏

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Eugene Panfilov

1

колюсь только трендовыми вакцинами

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Популярный Данила

1

Жижа у  тебя в голове 

Ответить

сироп от щекотки

1

тип уже в серьезном минусе. а я лишь напомню:

Ответить

Заработный теркин30см

0

Ой Димон красава, накинул прям от души. Вспомнил треды TJ в лучшие времена!

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Dmitry Chernov

7
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Таможенный Гоша

1

А почему не путинская моча?

Ответить
Таможенный

Замкнутый Валера

1

путинская моча только по праздникам

Ответить
Замкнут…

Таможенный Гоша

0

Воо дела

Ответить
Таможен…

Замкнутый Валера

0

времена непростые, товарищ

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Я афро-русский. Джордж Флоид

0

Эти умники до сих пор не знают как вылечить рак или СПИД, зато от новой короны сварганили жижу за полгода. Что-то тут не так

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Станислав Минаков

0

Ну, ты это, не болей только

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Ант Тт

1

Да ладно. В итоге всë равно заявят, что русские виноваты. 

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