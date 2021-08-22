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Новости
Екатерина Кузнецова

Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным Статьи редакции

По мнению президента, ежегодного повышения пенсий на тысячу рублей недостаточно.

Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил разовые выплаты всем пенсионерам, вне зависимости от того, работают они или нет. Единоразово деньги получат и военные.

«На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — сказал президент.

#новости #путин

2770 просмотров
84 84 комментария
13
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84 комментария
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Борат Сагдиев

50

блять, нет детей, не военный и не пенсионер. обычный житель, который всех перечисленных обеспечивает их десяточкой со своей белой зп. спасибо, дядь вов, очень мотивирует.

Ответить

Борат Сагдиев

7

Некоторые мне тут пытаются МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРАКТИКУ и ОСНОВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА под нос сунуть. Это не комплексные меры, это не долгосрочная социальная политика, это популизм, предвыборные метания и разовые объедки с царского стола. И я как один из винтиков основы наполнения бюджета имею право возмущаться, блять. Моя будущая пенсия заморожена уже СЕМЬ БЛЯТЬ ЁБАНЫХ ЛЕТ, и будет ещё минимум до 23 года. Я вижу, что всё катится в пизду. Поэтому я написал "очень мотивирует". Или мне заткнуть анус и ещё поднажать льготничкам за шиворот? А меня никто не спрашивает, поэтому я и написал этот комментарий. Нет, блять, надо выебнуться дебилам. ред.

Ответить

Евгений Миронов

–4

Как же ты живёшь-то в этом мире? Не привык ещё, что деньги собираются в казну, а потом распределяются? И не всегда по твоим нуждам?

Ответить
Евгений

Борат Сагдиев

9

Тебя блять не спрашивая.

Ответить
Борат

Евгений Миронов

–2

Охуенно поговорили. Новопасситу прими

Ответить
Евгений

Борат Сагдиев

10

Тебе снова показалось, что я о чём-то тебя спросил?

Ответить
Евгений

Алексей Логачев

5

Ну да, расскажи ещё про честные выборы и т.п. 

Ответить
Алексей

Евгений Миронов

0

При чём здесь ЭТО? Ну притягиваете же. 
Человек недоволен, что деньги двум другим слоям населения дали. Это же обычная практика любого государства.

Ответить
Евгений

Алексей Логачев

5

Потому что при любом перераспределении средств в любом РАЗВИТОМ государстве учитываются интересы ВСЕХ слоёв населения. А честные выборы нужны для того, что если народ считает, что в чью-то пользу перераспределяется нечестно, то голосует за других, кто обещает распределять честнее. 

Как бы я даже не хочу поднимать вопрос, что у нас на дорогах ПИЗДЯТ денег налогоплательщиков нереально много, тут даже если в рамках этой новости обсуждать: 
Про пенсионеров вопросов нет, я за 10 000 пенсионерам (тут лишь вопрос, почему именно перед выборами, но хуй с ним, совпало так вот), но блядь, а военным почему 15к? Зарплаты у них нормальные, пенсии у них повышенные, на пенсию они выходят раньше, вот с хуя им 15к? Почему не 10к им, а пенсионерам 15к? Есть ответ у тебя? 

Ответить
Алексей

Мери Вий

–2

Как же жаль что взрослый мужик не хочет и не может стараться что бы зарабатывать не 10 к в месяц. а от него еще и детей рожают. Стыдно, за таких мужиков.

Ответить
Мери

Андрей Фокин

1

На проекте с 22 авг 2021

Спасибо, Мери Вий, Ваше мнение очень ценно.

Ответить
Мери

Алексей Логачев

0

Про кого речь? 

Ответить
Алексей

Necronomic

1

Про пенсионеров похоже

Ответить
Алексей

Мери Вий

–1

ой это не вам. я про недовольных.

Ответить
Евгений

Иван

0

не мешало бы спрашивать тех с кого собирают баблосы.

Ответить

Тогдашний хот-дог

1

в таком случае срочно становись многодетным пенсионером военным, других вариантов нет 

Ответить
Тогдашний

Борат Сагдиев

0

Поздновато =(

Ответить

Имя И Фамилия

1

Посмотрел бы я на государство, в котором нет военных и детей, а старики лишаются гражданства и выгоняются ссаными тряпками. Чисто молодые красивые платили бы налоги и потом на эти налоги закупали бы пивас или другие ништяки.

Ответить

Николай Синицын

48

Вот это я понимаю мотивация выборов. Путин президент миииираааа!

Ответить

ILDAR Khamitov

2

+15

Ответить
ILDAR

Максим Ростокин

2

+15000!

Ответить
Максим

ILDAR Khamitov

1

СЛИШКОМ МНОГО!

Ответить

Имя И Фамилия

2

Причём Путин уже как о свершившемся факте говорит о том, что Единая Россия наберёт большинство)) Выборы не не слышал))

Ответить
Имя

Устойчивый

1

Когда прочитал речь, написанную на следующий месяц )

Ответить

Nick Rosenberg

28

Каким образом беспартийный путин просит что-то сделать у обычной партии, после выборов с еще неизвестными результатами? ред.

Ответить

Тревожный Филипп

1

Потому что очень любит Россию!!!

Ответить
Тревожный

Устойчивый

1

Единую?

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Потому что может, почему жеж еще?!!!! xD

Ответить

Andy

15

Неужели найдутся ебанутые которые за 10к готовы вписываться за это недоразумение?

Ответить

Mikhail Dragunov

1

Мне вот интересно, неужели так сложно длину брюк подогнать? Как это развидеть...

Ответить
Mikhail

Andy

1

А пятки на уроне высшей точки обуви тебя не смутили?

Ответить
Andy

Mikhail Dragunov

0

Ну их бы мож не видно было )))

Ответить
Andy

Robutt

0

пынеходы...

Ответить

FOX

0

большинство

Ответить
FOX

Andy

0

ты сказал? иди голосовать за список из уг

Ответить
Andy

FOX

0

иду

Ответить
FOX

Andy

0

. ред.

Ответить

Ден

12

Сначала пенсионеров надо обокрасть, потом кинуть им подачку и собрать в итоге профит. 
Ёбтить: уроки ремесла от главного напёрсточника страны

Ответить

Простой цвет

8

А вы говорите выборы ни на что не влияют. Если бы не влияли, то в таких ништяках не было бы смысла.
А если бы была реальная конкуренция, существовал институт репутации, а у электората память была длиннее пары недель, то такие ништяки были бы не только перед выборами, а постоянно. ред.

Ответить

Ялкынчик🔥

8

Все верно, ведь будущее России за пенсионерами и военными.

Ответить

Простой цвет

8

Рейтинг "Единой России" 27% + 15 тыс = Рейтинг "Единой России" 15027%

Ответить

Тогдашний хот-дог

6

«На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно.

Ответить

Окружающий чайник

6

- Владимр Владимрыч, а почему разовая?

- так индексации же не хватает

- так повысьте процент индексации чтоб не на один раз, всегда же будет не хватать

- связь плохая, плохо слышно ... о, жаль, связь пропала ред.

Ответить

Имя И Фамилия

4

Задоначу эти 10к каким-нибудь ОВД-Инфо с пруфами, спасибо дядь володь)))) ред.

Ответить

Zakhar Zakharov

0

а ты к какому сословию подходишь?

Ответить
Zakhar

Имя И Фамилия

0

Ну походу не военный, раз о 10 тысячах говорю

Ответить
Имя

Zakhar Zakharov

0

сколько лет, дед?

Ответить
Zakhar

Имя И Фамилия

0

Не, я по группе

Ответить

Жилищный Никита

0

Подачка с барского плеча.

Ответить

Имя И Фамилия

11

Из твоего кармана

Ответить
Имя

Сложный кот

1

и из кармана пенсионеров с комиссией на дворец

Ответить

Мистер Андерсон

2

Пенсионеры снова решат за всю страну, что нам нужно едро

Ответить

Невозможный кофе

2

Так иди голосовать, хули ты

Ответить

zelenii zmey

2

А где председатель партии Медведев?
Почему в центре зала сидит какой-то дед, не имеющий отношения к партии и раздает деньги?

Ответить

Имя И Фамилия

1

Мужик проспал, заменять пришлось

Ответить

Тогдашний хот-дог

2

царский подгон 🙌

Ответить

Mikhail Dragunov

2

Ахахах, топ ))) где мем с пингвином? ред.

Ответить

Сдавайся

2

Надбавить больше тысячи не предложил 😁 ред.

Ответить

Donnie Darko

1
Ответить

Дмитрий Чарушин

2

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Ответить

Разный бинокль

0

ЦА.

Ответить
Разный

Donnie Darko

2

Целевая аудитория?

Ответить
Donnie

Имя И Фамилия

2

Цирковой артист

Ответить

Eugene Panfilov

0

Это 833 р. в месяц. Очень не маленькие деньги для пенсионера на данный момент, кстати.

Ответить

Денежный ящик

1

Целых 11 долларов!

Ответить

Андрей Рядькин

0

С нашей та инфляцией

Ответить

Bich

0

Сейчас вроде не 2010й

Ответить

Michael Petrov

0

афигеть, аж 11$

Ответить

Таинственный огонь

1

И сработает очень хорошо

Ответить

Zero Tolerance

1

Учитывая избыточную смертность ~450тыс с начала пандемии, можно неплохо сэкономить на выплатах пенсионерам! Многоходовочка  ред.

Ответить

Имя Фамилия

1

Чего б не поднять. Ковид уже половину пенсионеров выкосил.

Ответить

Алексей Иванов

0

Пока еще 1,8 млн, но темпы передовые я бы сказал

Ответить

Андрей Рядькин

0

Почему обделил других силовиков?

Ответить

Michael Petrov

1

это показатель, что все остальные силовики воруют сами, а военным негде

Ответить

Невозможный кофе

0

Решил платить только своему избирателю лол

Ответить

Robutt

0

По мнению президента, ежегодного повышения пенсий на тысячу рублей недостаточно.

да лан, для champagne lifestyle on a beer budget вполне достаточно, я щетаю

Ответить

Алексей Иванов

0

Подкуп избирателей на главпыненом уровне? Мда

Ответить

Дмитрий Капитонов

0

Казалось бы, при чем тут подкуп потенциальных избирателей? 

Ответить

Пётр Козлов

0

Военные не могут зарабатывать деньги или что?  ред.

Ответить

Преподобный ГОСТ

0

Пусть пиздуют на дамбас людей убивать. За что им вообще деньги платят?

Ответить

FOX

0
Жизнь в Сверхдержаве @RussianLife2021
С козырей пошли... https://t.co/M8R4DT4g6n
Ответить

Преподобный ГОСТ

0

10 и 15к. Просто пиздец какие деньжищи. Можно купить себе ксиаоми или долги по камуналке за 2 месяца погасить

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Забираем пенсионные отчисления кучу лет. Платим раз в тысячу лет копейки пенсам.
Лучший президент.

Ответить

Sortofstone

0

Динь дон. Выборы!
Один человек в прошлом году предлагал примерно тоже, но сейчас он сидит, потому как экстремист.
Слава императору Палпутину!

Ответить
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