Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил разовые выплаты всем пенсионерам, вне зависимости от того, работают они или нет. Единоразово деньги получат и военные.

«На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — сказал президент.