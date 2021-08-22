Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным Статьи редакции
По мнению президента, ежегодного повышения пенсий на тысячу рублей недостаточно.
Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил разовые выплаты всем пенсионерам, вне зависимости от того, работают они или нет. Единоразово деньги получат и военные.
«На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — сказал президент.
блять, нет детей, не военный и не пенсионер. обычный житель, который всех перечисленных обеспечивает их десяточкой со своей белой зп. спасибо, дядь вов, очень мотивирует.
Некоторые мне тут пытаются МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРАКТИКУ и ОСНОВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА под нос сунуть. Это не комплексные меры, это не долгосрочная социальная политика, это популизм, предвыборные метания и разовые объедки с царского стола. И я как один из винтиков основы наполнения бюджета имею право возмущаться, блять. Моя будущая пенсия заморожена уже СЕМЬ БЛЯТЬ ЁБАНЫХ ЛЕТ, и будет ещё минимум до 23 года. Я вижу, что всё катится в пизду. Поэтому я написал "очень мотивирует". Или мне заткнуть анус и ещё поднажать льготничкам за шиворот? А меня никто не спрашивает, поэтому я и написал этот комментарий. Нет, блять, надо выебнуться дебилам. ред.
Как же ты живёшь-то в этом мире? Не привык ещё, что деньги собираются в казну, а потом распределяются? И не всегда по твоим нуждам?
Тебя блять не спрашивая.
Охуенно поговорили. Новопасситу прими
Ну да, расскажи ещё про честные выборы и т.п.
При чём здесь ЭТО? Ну притягиваете же.
Человек недоволен, что деньги двум другим слоям населения дали. Это же обычная практика любого государства.
Потому что при любом перераспределении средств в любом РАЗВИТОМ государстве учитываются интересы ВСЕХ слоёв населения. А честные выборы нужны для того, что если народ считает, что в чью-то пользу перераспределяется нечестно, то голосует за других, кто обещает распределять честнее.
Как бы я даже не хочу поднимать вопрос, что у нас на дорогах ПИЗДЯТ денег налогоплательщиков нереально много, тут даже если в рамках этой новости обсуждать:
Про пенсионеров вопросов нет, я за 10 000 пенсионерам (тут лишь вопрос, почему именно перед выборами, но хуй с ним, совпало так вот), но блядь, а военным почему 15к? Зарплаты у них нормальные, пенсии у них повышенные, на пенсию они выходят раньше, вот с хуя им 15к? Почему не 10к им, а пенсионерам 15к? Есть ответ у тебя?
Про кого речь?
Посмотрел бы я на государство, в котором нет военных и детей, а старики лишаются гражданства и выгоняются ссаными тряпками. Чисто молодые красивые платили бы налоги и потом на эти налоги закупали бы пивас или другие ништяки.
Вот это я понимаю мотивация выборов. Путин президент миииираааа!
+15
Причём Путин уже как о свершившемся факте говорит о том, что Единая Россия наберёт большинство)) Выборы не не слышал))
Каким образом беспартийный путин просит что-то сделать у обычной партии, после выборов с еще неизвестными результатами? ред.
Неужели найдутся ебанутые которые за 10к готовы вписываться за это недоразумение?
Мне вот интересно, неужели так сложно длину брюк подогнать? Как это развидеть...
Сначала пенсионеров надо обокрасть, потом кинуть им подачку и собрать в итоге профит.
Ёбтить: уроки ремесла от главного напёрсточника страны
А вы говорите выборы ни на что не влияют. Если бы не влияли, то в таких ништяках не было бы смысла.
А если бы была реальная конкуренция, существовал институт репутации, а у электората память была длиннее пары недель, то такие ништяки были бы не только перед выборами, а постоянно. ред.
Задоначу эти 10к каким-нибудь ОВД-Инфо с пруфами, спасибо дядь володь)))) ред.
а ты к какому сословию подходишь?
Ну походу не военный, раз о 10 тысячах говорю
Пенсионеры снова решат за всю страну, что нам нужно едро
А где председатель партии Медведев?
Почему в центре зала сидит какой-то дед, не имеющий отношения к партии и раздает деньги?
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Это 833 р. в месяц. Очень не маленькие деньги для пенсионера на данный момент, кстати.
Учитывая избыточную смертность ~450тыс с начала пандемии, можно неплохо сэкономить на выплатах пенсионерам! Многоходовочка ред.
Чего б не поднять. Ковид уже половину пенсионеров выкосил.
Почему обделил других силовиков?
По мнению президента, ежегодного повышения пенсий на тысячу рублей недостаточно.
да лан, для champagne lifestyle on a beer budget вполне достаточно, я щетаю
Военные не могут зарабатывать деньги или что? ред.
Забираем пенсионные отчисления кучу лет. Платим раз в тысячу лет копейки пенсам.
Лучший президент.
Динь дон. Выборы!
Один человек в прошлом году предлагал примерно тоже, но сейчас он сидит, потому как экстремист.
Слава императору Палпутину!