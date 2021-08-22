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Новости
Екатерина Кузнецова

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать Ангелу Меркель Статьи редакции

А раньше пускали.

Видео из телеграм-канала Виталия Кличко 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своём телеграм-канале, что его не пустили в аэропорт Борисполь для встречи Ангелы Меркель. Кличко отметил, что по протоколу должен был встречать канцлера Германии, как делал это неоднократно, однако его не оказалось в списках. «Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — добавил политик.

В украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном снятии Кличко с должности главы Киева. Обсуждения усилились после того, как 20 августа мэра вызывали на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором он не смог присутствовать. Однако в администрации президента сообщили, что Кличко вызывали по другому вопросу. Политик заявлял, что власти оказывают давление на городскую администрацию, и пытаются найти повод, чтобы снять его с должности главы столицы.

Меркель прилетела в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. За несколько дней до этого канцлер встречалась в Москве с Владимиром Путиным.

#новости #украина

453 просмотров
30 30 комментариев
1
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30 комментариев
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Невозможный кофе

7

Тж кажется готовит релокейт в Киев, стелят соломку перед признанием иноагентом

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AZP

2

В Киеве их признают агентами Кремля.

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AZP

Невозможный кофе

1
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Сложный кот

0

было бы замечательно, не знаю ни одного адекватного украинского сми

Ответить
Сложный

AZP

1

Tut.by

Ответить
AZP

Невозможный кофе

1

Отличная компания будет)
Качественные украинские сми: tut.by и tjournal.ru ред.

Ответить
Сложный

Невозможный кофе

0

Я не оч шарю, но разве громадьске не такое? 

Ответить

Простой цвет

5

 А раньше пускали.

Прям представил как это сам Виталий говорит обиженным голосом

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Простой цвет

3

Вот вам страна, находящаяся по уровню гражданских и политических свобод на 110 месте из 209 (против 172 места у России).
Гражданин может не пустить куда-то мэра!

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Doggy Style

1

в России меров больше всего вроде сидит в сизо или тюрьма из админ.должностей, это расстрельная должность ред.

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Doggy

Простой цвет

1

вы меров продаёте?

Ответить
Простой

Doggy Style

1

нет, только показываем

Ответить
Doggy

Doggy Style

2

а потом садим

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Al

0

Австралия где-то в первой десятке в этом списке, но там сейчас национальный локдаун из-за пары случаев короны и местные полицаи народ на митингах избивают похлеще, чем это делает минский омон…

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AZP

3

Силой прорываться, конечно, не буду.

А он может!

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Виталий Лановой

2

На видео охранник явно боится, что ему сейчас в жбан прилетит.

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van der Pusch

1

выглядит немного постановочно
и почему он без маски
и баба на заднем плане без маски

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Екатерина Кузнецова

1

потому и не пустили наверн...

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Екатерина

van der Pusch

0

вполне возможно, что под корона-ограничения и подвяжут отказ

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AZP

0

В Украине все и везде забили на маски.
Только иногда кассир скажет, тогда надо, буквально на 10 секунд. 
Или недавно в автобус Одесса - Харьков садился, водитель потребовал надеть, все вошли и сняли.
А в другой раз в международней маршрутке водитель сказал "ща если на посту менты остановят, наденьте, пожалуйста".
В общем, по мелочи совсем. ред.

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AZP

van der Pusch

1

хз в метро +- все в масках
конечно у некоторых на шее или на жопе
но если ехал на встречу с мутти мог бы и надеть
вон, охранникам же нашлось

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Чембельбес

1

Виталя обиделся((( Зачем так.

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Doggy Style

1

хз ему идет седена или нет?
@Україна 🇺🇦 репост

Ответить

AZP

0

Не мальчик уже.
Я до 30 седеть начал.

Ответить
AZP

Doggy Style

0

глобально или так, волосками/отдельными прядями?

Ответить
Doggy

AZP

0

Волосками, но повсюду.

Ответить
AZP

Doggy Style

0

похуй или подкрашиваешься?

Ответить
Doggy

AZP

0

Пока похуй. Но потом, может, краску попробую.
Или побреюсь как Познер, чтоб блестело.

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Robutt

0

не только лишь все могут встречать Ангелу Меркель 

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Robutt

0

очень мало кто может

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