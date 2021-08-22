Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать Ангелу Меркель Статьи редакции
А раньше пускали.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своём телеграм-канале, что его не пустили в аэропорт Борисполь для встречи Ангелы Меркель. Кличко отметил, что по протоколу должен был встречать канцлера Германии, как делал это неоднократно, однако его не оказалось в списках. «Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — добавил политик.
В украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном снятии Кличко с должности главы Киева. Обсуждения усилились после того, как 20 августа мэра вызывали на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором он не смог присутствовать. Однако в администрации президента сообщили, что Кличко вызывали по другому вопросу. Политик заявлял, что власти оказывают давление на городскую администрацию, и пытаются найти повод, чтобы снять его с должности главы столицы.
Меркель прилетела в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. За несколько дней до этого канцлер встречалась в Москве с Владимиром Путиным.
в России меров больше всего вроде сидит в сизо или тюрьма из админ.должностей, это расстрельная должность ред.
вы меров продаёте?
Австралия где-то в первой десятке в этом списке, но там сейчас национальный локдаун из-за пары случаев короны и местные полицаи народ на митингах избивают похлеще, чем это делает минский омон…
выглядит немного постановочно
и почему он без маски
и баба на заднем плане без маски
В Украине все и везде забили на маски.
Только иногда кассир скажет, тогда надо, буквально на 10 секунд.
Или недавно в автобус Одесса - Харьков садился, водитель потребовал надеть, все вошли и сняли.
А в другой раз в международней маршрутке водитель сказал "ща если на посту менты остановят, наденьте, пожалуйста".
В общем, по мелочи совсем. ред.
хз в метро +- все в масках
конечно у некоторых на шее или на жопе
но если ехал на встречу с мутти мог бы и надеть
вон, охранникам же нашлось
хз ему идет седена или нет?
@Україна 🇺🇦 репост
Не мальчик уже.
Я до 30 седеть начал.
глобально или так, волосками/отдельными прядями?