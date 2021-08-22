Россиянка, которую силовик ударил в живот на акции в Петербурге, рассказала о незаконном проникновении полиции в её дом Статьи редакции
По словам Маргариты Юдиной, силовики вывели детей из квартиры, пока она была у следователя, и могли провести обыск и установить прослушку.
Жительница Ленобласти Маргарита Юдина рассказала в фейсбуке, что несколько дней подряд следователь из Петербурга вызывал женщину на допрос, чтобы узнать о давлении, которое на неё оказывали после акции. Юдина назвала это «глупым несущественным поводом»: «Меня сразу насторожило, что он требовал, чтобы явились все одновременно», — отметила женщина.
20 августа Юдина со старшим сыном поехала в Петербург на допрос, оставив младших детей дома, запретив им выходить и пускать кого-то в квартиру. По словам женщины, в 11 часов утра в квартиру пришли силовики и «заставили» детей выйти из дома, объясняя это эвакуацией из-за бомбы в соседском дворе.
Около часа дети Юдиной провели в автомобиле силовиков. Женщина опасается, что за это время сотрудники полиции могли провести незаконный обыск и установить прослушку. Жительница Ленобласти отметила также, что во дворе заметила слежку.
«Новая газета» обратилась за комментариями в МВД России по Лужскому району Ленинградской области, однако за звонок там не ответили. В управлении Следственного комитета по Ленобласти издание попросили перезвонить в понедельник.
- Силовик ударил Юдину ногой в живот во время акции в поддержку Навального в Петербурге. Женщина попала в больницу, где её навестил полицейский — он извинился, а женщина приняла извинения. Вскоре она сообщила, что всё же обратится с заявлением в СК. Тогда домой к Юдиной для проверки условий жизни детей пришли органы опеки и полиция.
Они последние кто сядет, каждый новый режим приходя, будет опираться впервую очередь на них. Таковы Российские институты и это не Советский Союз придумал
А когда это будет?
«Новая газета» обратилась за комментариями в МВД России по Лужскому району Ленинградской области, однако за звонок там не ответили.
А нетаблоид что же?
фбк уёбки со своей яндекс метрикой твари чтож вы с людьми то делаете