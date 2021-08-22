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Новости
Екатерина Кузнецова

Россиянка, которую силовик ударил в живот на акции в Петербурге, рассказала о незаконном проникновении полиции в её дом Статьи редакции

По словам Маргариты Юдиной, силовики вывели детей из квартиры, пока она была у следователя, и могли провести обыск и установить прослушку.

19 19 комментариев
1184 просмотров

Жительница Ленобласти Маргарита Юдина рассказала в фейсбуке, что несколько дней подряд следователь из Петербурга вызывал женщину на допрос, чтобы узнать о давлении, которое на неё оказывали после акции. Юдина назвала это «глупым несущественным поводом»: «Меня сразу насторожило, что он требовал, чтобы явились все одновременно», — отметила женщина.

20 августа Юдина со старшим сыном поехала в Петербург на допрос, оставив младших детей дома, запретив им выходить и пускать кого-то в квартиру. По словам женщины, в 11 часов утра в квартиру пришли силовики и «заставили» детей выйти из дома, объясняя это эвакуацией из-за бомбы в соседском дворе.

Со всех домов «эвакуировали» только моих детей, другие соседи с открытыми ртами только наблюдали это маски-шоу.

Маргарита Юдина

Около часа дети Юдиной провели в автомобиле силовиков. Женщина опасается, что за это время сотрудники полиции могли провести незаконный обыск и установить прослушку. Жительница Ленобласти отметила также, что во дворе заметила слежку.

«Новая газета» обратилась за комментариями в МВД России по Лужскому району Ленинградской области, однако за звонок там не ответили. В управлении Следственного комитета по Ленобласти издание попросили перезвонить в понедельник.

  • Силовик ударил Юдину ногой в живот во время акции в поддержку Навального в Петербурге. Женщина попала в больницу, где её навестил полицейский — он извинился, а женщина приняла извинения. Вскоре она сообщила, что всё же обратится с заявлением в СК. Тогда домой к Юдиной для проверки условий жизни детей пришли органы опеки и полиция.

#полиция #новости

19 19 комментариев
1
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19 комментариев
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dead

31

Какой пиздец в этой стране творится...

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Разный бинокль

4

Такие уебаны, конечно. Не жалко будет ни одного, когда все сядут на дикие сроки. ред.

Ответить

Аслан Кубаев

5

Они последние кто сядет, каждый новый режим приходя, будет опираться впервую очередь на них. Таковы Российские институты и это не Советский Союз придумал

Ответить

Dmitry Dubov

1

А когда это будет?

Ответить
Dmitry

Разный бинокль

0

В недалёком будущем.

Ответить

Никита Смирнов

0

т.е никогда?

Ответить

Криминальный жар

4

Добить хотят, с одного удара не слегла. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

ахуеть

Ответить

Robutt

1

«Новая газета» обратилась за комментариями в МВД России по Лужскому району Ленинградской области, однако за звонок там не ответили.

А нетаблоид что же? 

Ответить

Anton Tekhtelev

0

Потом посадят за причинение вреда здоровью ноги омоновца

Ответить

Борат Сагдиев

0

Но зачем... Или типа, когда кгботу нечем заняться, он лижет себе паранойяйца? ред.

Ответить

Голый яд

0

*моё оценочное суждение ред.

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Разумный череп

0

пиздец уже просто в открытую, так нагло и грязно работают.

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Антон Лисин

0

Думал она депутатом давно стала. Оказывается жизнь ее никак не изменилась 

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Exorcist

–2

фбк уёбки со своей яндекс метрикой твари чтож вы с людьми то делаете

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Exorcist

–2

сарказм (для дебилов)

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Exorcist

Kir Kirsky

1

не, просто обоcрался

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Photuum

–1

Мне установите прослушку. Ну пожааалуйста. 
Неужели я никому не нужен?

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Социологический Макс

–2

Если в кране нет воды — значит, выпили силовики

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