Максимальная сумма финансирования — 50 миллионов рублей.

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Финансирование происходит через факторинг, деньги предоставит компания Smartfact. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны, рассказал «Ведомостям» директор по развитию спецпроектов для таксопарков «Ситимобила» Александр Воронов.

Таксопарк сможет получить деньги на 1-10 месяцев под 6–8%. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Размер средств и срок финансирования будут зависеть от срока работы таксопарка с агрегатором, количества работающих на линии машин и поездок, оценки таксопарка водителями, доли машин в лизинге.

Например при сумме 300 тысяч рублей на пять месяцев, таксопарк будет платить две тысячи рублей в день и процент в 160 рублей. Переплата — около 24 тысяч рублей или 7,5%. Заработанные проценты «Ситимобил» и Smartfact будут делить. Лимит обновляется каждый месяц. Таксопарк должен гасить задолженность ежедневно.

Предполагается, что краткосрочное финансирование поможет таксопаркам с операционными расходами — покупкой шин, ОСАГО, ремонтом, взносами на лизинг, открытием новых офисов, рассказывают в «Ситимобиле». Обычно банки дают кредиты таксопаркам неохотно или под высокие проценты, говорит гендиректор Smartfact Риналь Сулейманов.