«Ситимобил» запустил свой первый финтех-сервис: таксопарки-партнёры смогут получать деньги на короткий срок под проценты Статьи редакции
Максимальная сумма финансирования — 50 миллионов рублей.
Финансирование происходит через факторинг, деньги предоставит компания Smartfact. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны, рассказал «Ведомостям» директор по развитию спецпроектов для таксопарков «Ситимобила» Александр Воронов.
Таксопарк сможет получить деньги на 1-10 месяцев под 6–8%. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Размер средств и срок финансирования будут зависеть от срока работы таксопарка с агрегатором, количества работающих на линии машин и поездок, оценки таксопарка водителями, доли машин в лизинге.
Например при сумме 300 тысяч рублей на пять месяцев, таксопарк будет платить две тысячи рублей в день и процент в 160 рублей. Переплата — около 24 тысяч рублей или 7,5%. Заработанные проценты «Ситимобил» и Smartfact будут делить. Лимит обновляется каждый месяц. Таксопарк должен гасить задолженность ежедневно.
Предполагается, что краткосрочное финансирование поможет таксопаркам с операционными расходами — покупкой шин, ОСАГО, ремонтом, взносами на лизинг, открытием новых офисов, рассказывают в «Ситимобиле». Обычно банки дают кредиты таксопаркам неохотно или под высокие проценты, говорит гендиректор Smartfact Риналь Сулейманов.
Это первый финтех-сервис «Ситимобил». Лизинговая программа для таксопарков есть у DiDi: субсидии на покупку автомобилей у партнёров и скидки до 12%. У «Яндекс.Такси» есть программа для таксопарков-партнёров: помощь со страховкой машин, выгодные условия по лизингу и скидки у некоторых автопроизводителей.
Ждем микрозаймов от мэйла
Уже есть, донат в кредит
С каким вкусом?
Говна, это же мэйл
Донат за бесплатную почту ред.
Олег на своём автосервисе выдает микрозаймы?
«Асламбек, Исламбек и Володя, я взял дохуя денег в займы, поэтому вам придется работать 24 часа»
Ща бы ростовщичество финтехом называть…
ростовщичество сейчас определяется как дача денег под необоснованно большой процент, у ситимобил заоблачных процентов нет