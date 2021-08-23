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Новости
Новости vc.ru

«Ситимобил» запустил свой первый финтех-сервис: таксопарки-партнёры смогут получать деньги на короткий срок под проценты Статьи редакции

Максимальная сумма финансирования — 50 миллионов рублей.

22 22 комментария
1002 просмотров

Финансирование происходит через факторинг, деньги предоставит компания Smartfact. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны, рассказал «Ведомостям» директор по развитию спецпроектов для таксопарков «Ситимобила» Александр Воронов.

Таксопарк сможет получить деньги на 1-10 месяцев под 6–8%. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Размер средств и срок финансирования будут зависеть от срока работы таксопарка с агрегатором, количества работающих на линии машин и поездок, оценки таксопарка водителями, доли машин в лизинге.

Например при сумме 300 тысяч рублей на пять месяцев, таксопарк будет платить две тысячи рублей в день и процент в 160 рублей. Переплата — около 24 тысяч рублей или 7,5%. Заработанные проценты «Ситимобил» и Smartfact будут делить. Лимит обновляется каждый месяц. Таксопарк должен гасить задолженность ежедневно.

Предполагается, что краткосрочное финансирование поможет таксопаркам с операционными расходами — покупкой шин, ОСАГО, ремонтом, взносами на лизинг, открытием новых офисов, рассказывают в «Ситимобиле». Обычно банки дают кредиты таксопаркам неохотно или под высокие проценты, говорит гендиректор Smartfact Риналь Сулейманов.

Это первый финтех-сервис «Ситимобил». Лизинговая программа для таксопарков есть у DiDi: субсидии на покупку автомобилей у партнёров и скидки до 12%. У «Яндекс.Такси» есть программа для таксопарков-партнёров: помощь со страховкой машин, выгодные условия по лизингу и скидки у некоторых автопроизводителей.

#новости #ситимобил

22 22 комментария
4
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Федя Прозоров

2

Ждем микрозаймов от мэйла

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dead

4

микрокредитование от мейла и чтобы возглавил его школьник, он знает как бороться с банками

Ответить

TJaba

0

Уже есть, донат в кредит

Ответить
TJaba

Вооруженный блик

0

С каким вкусом? 

Ответить
Вооруже…

Федя Прозоров

3

Говна, это же мэйл

Ответить
Федя

Вооруженный блик

0

Почему я вывожу свои донаты из мэйла и вам рекомендую. 

Ответить
Вооруже…

TJaba

1

Горечи

Ответить
Вооруже…

Имя И Фамилия

0

https://www.youtube.com/watch?v=qh-TYAocpGg

Ответить

Антон Лисин

0

Донат за бесплатную почту  ред.

Ответить
Антон

Федя Прозоров

0

Похоже на кальку с яндекса

Ответить

5ый член Комитета

0

Олег на своём автосервисе выдает микрозаймы?

Ответить

Многие ключ

3

Только по ебалу.

Ответить

Разумный турник

0

микрозаймы для таксистов

Ответить

Федя Прозоров

2

«Асламбек, Исламбек и Володя, я взял дохуя денег в займы, поэтому вам придется работать 24 часа»

Ответить
Федя

Разумный турник

1

микрозайм в этой хуйне потом будет обязательным требованием для трудоустройства

Ответить
Федя

Robutt

0

С 1 августа только 8 часов в день и 40 в неделю можно ахах

Ответить

Даниил Андреевич

0

Ща бы ростовщичество финтехом называть…

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5ый член Комитета

1

ростовщичество сейчас определяется как дача денег под необоснованно большой процент, у ситимобил заоблачных процентов нет

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Icipher

0

«Ситидебил» какой-то уже реально.

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Семейный Даниль

0

Это не финтех, это просто факторинг. Гражданское право знает это сотни лет и банки активно таким занимаются

Или любая хуйня от интернет компаний теперь финтехом называется? ред.

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Robutt

0

На тж денег не дают в долг, зато аж цельная биржа есть

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Photuum

0

Почему финтех?

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