Издание «Проект» запланировали перезапустить под названием «Агентство» Статьи редакции
Главный редактор выбрал такое название «в знак уважения» к статусу «иностранный агент».
Издание «Проект», объявленное российскими властями «нежелательным», будет перезапущено под новым названием «Агентство». Об этом The New York Times рассказал главный редактор «Проекта» Роман Баданин*.
15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». В надзорном ведомстве решили, что издание «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Главного редактора и нескольких журналистов издания включили в реестр «иностранных агентов».
Редакция заявила, что компания-издатель «Проекта» ликвидирована, а Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин* уехали из России.
С 2017 года Министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
* Признаны в России «СМИ-иностранными агентами»