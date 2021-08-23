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Новости
Яна Ломакина

Издание «Проект» запланировали перезапустить под названием «Агентство» Статьи редакции

Главный редактор выбрал такое название «в знак уважения» к статусу «иностранный агент».

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Издание «Проект», объявленное российскими властями «нежелательным», будет перезапущено под новым названием «Агентство». Об этом The New York Times рассказал главный редактор «Проекта» Роман Баданин*.

15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». В надзорном ведомстве решили, что издание «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Главного редактора и нескольких журналистов издания включили в реестр «иностранных агентов».

Редакция заявила, что компания-издатель «Проекта» ликвидирована, а Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин* уехали из России.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

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* Признаны в России «СМИ-иностранными агентами»

#новости #cми #смииноагенты

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Максим Шпилёв

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В чём смысл?

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Самостоятельный единорожек88

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вот это борьба

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