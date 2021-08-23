Жители индийской деревни провели 13-дневные поминки по быку. На траурный пир пришли три тысячи человек Статьи редакции
Некоторые местные считали быка воплощением индуистского божества Нандин.
Жители деревни Курди в индийском штате Уттар-Прадеш после смерти местного быка провели тэравих — 13-дневные поминки. Проститься с животным пришли около трёх тысяч человек, сообщает The Times of India.
Местные рассказали изданию, что бык жил с ними 20 лет и был для них почти как член семьи — его уважительно называли Бабуджи, что означает «отец». После смерти животного жители деревни провели религиозные церемонии и поминальный пир, который длился 13 дней. Такие обряды в Индии обычно сопровождают похороны старейшины или старшего мужчины в семье, отмечает The Times.
«Люди рыдали во время поминальных ритуалов. Животное очень любили», — сказал местный священник Нареш Пандит. Он отметил, что бык не принадлежал ни одному сельчанину, о нём заботились коллективно.
Бык умер от старости. Ещё телёнком его нашли бродящим возле деревенской святыни, и местные посчитали это божественным знаком, рассказал житель Курди Раджу Тяги. Некоторые стали воспринимать животное как воплощение божества Нандин, обычно изображаемого в виде белого быка.
поминки по быку. На траурный пир
Пировали, надо понимать, быком?
жители тж провели 13-дневные поминки по орлову. на траурный пир пришли три с половиной олда