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Новости
Яна Ломакина

Жители индийской деревни провели 13-дневные поминки по быку. На траурный пир пришли три тысячи человек Статьи редакции

Некоторые местные считали быка воплощением индуистского божества Нандин.

16 16 комментариев
666 просмотров
Бык из деревни Курди  Фото The Times of India 

Жители деревни Курди в индийском штате Уттар-Прадеш после смерти местного быка провели тэравих — 13-дневные поминки. Проститься с животным пришли около трёх тысяч человек, сообщает The Times of India.

Местные рассказали изданию, что бык жил с ними 20 лет и был для них почти как член семьи — его уважительно называли Бабуджи, что означает «отец». После смерти животного жители деревни провели религиозные церемонии и поминальный пир, который длился 13 дней. Такие обряды в Индии обычно сопровождают похороны старейшины или старшего мужчины в семье, отмечает The Times.

Житель деревни Курди с фото быка   Фото Zee News India 

«Люди рыдали во время поминальных ритуалов. Животное очень любили», — сказал местный священник Нареш Пандит. Он отметил, что бык не принадлежал ни одному сельчанину, о нём заботились коллективно.

Бык умер от старости. Ещё телёнком его нашли бродящим возле деревенской святыни, и местные посчитали это божественным знаком, рассказал житель Курди Раджу Тяги. Некоторые стали воспринимать животное как воплощение божества Нандин, обычно изображаемого в виде белого быка.

#новости #индия #животные

16 16 комментариев
9
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16 комментариев
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Robutt

6

поминки по быку. На траурный пир

Пировали, надо понимать, быком? 

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5ый член Комитета

0

нет - еще 15 зарезали - очень любили бычка...

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Robutt

0

Интересно, а сколько на поминки по клутину придёт 

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Robutt

Ласковый хот-дог

2

два землекопа 

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Ласковый

5ый член

1

1,5 хватит

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5ый

Ласковый хот-дог

1

как насчет 14,6 

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Ласковый

5ый член

2
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Robutt

Алхимик

1

да предостаточно

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Алхимик

Robutt

0

Алкашка по всей стране закончитсч

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Алхимик

4

жители тж провели 13-дневные поминки по орлову. на траурный пир пришли три с половиной олда

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Robutt

1

Включая твинк орлова

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Robutt

Алхимик

5

проебал шутку(

жители тж провели 13-дневные поминки по орлову. на траурный пир пришли три тысячи его твинков

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Алхимик

Алхимик

0

@Плохие шутки @Чувак пополнение в рядах

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Крупный динозавр

1

Опять новости про Дубно мне писать придется 

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марат котляров

1

Хороший был человек

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Андрей Галицкий

0

мууууууууууу((

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