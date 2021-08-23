Некоторые местные считали быка воплощением индуистского божества Нандин.

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Бык из деревни Курди Фото The Times of India

Жители деревни Курди в индийском штате Уттар-Прадеш после смерти местного быка провели тэравих — 13-дневные поминки. Проститься с животным пришли около трёх тысяч человек, сообщает The Times of India.

Местные рассказали изданию, что бык жил с ними 20 лет и был для них почти как член семьи — его уважительно называли Бабуджи, что означает «отец». После смерти животного жители деревни провели религиозные церемонии и поминальный пир, который длился 13 дней. Такие обряды в Индии обычно сопровождают похороны старейшины или старшего мужчины в семье, отмечает The Times.

Житель деревни Курди с фото быка Фото Zee News India

«Люди рыдали во время поминальных ритуалов. Животное очень любили», — сказал местный священник Нареш Пандит. Он отметил, что бык не принадлежал ни одному сельчанину, о нём заботились коллективно.