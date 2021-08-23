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Новости
Ольга Щербинина

В Японии из-за переломов у посетителей приостановили работу одной из самых быстрых американских горок в мире Статьи редакции

Аттракцион работает уже 20 лет, раньше таких происшествий не было.

По словам оператора парка Fuji-Q Highland, с декабря по крайней мере шесть человек, катавшихся на аттракционе «До-Додонпа», получили переломы. Четверо из них сообщили о переломах спины и шеи, пишет Vice.

В августе об инцидентах сообщили властям. Горки построили в 2001 году, они разгоняются с 0 до 180 километров в час за 1,56 секунды, что делает их одним из самых быстрых аттракционов такого рода в мире. Однако, по словам операторов, раньше переломов или серьёзных травм у посетителей не было.

По данным Fuji-Q Highland, при первоначальном осмотре никаких технических проблем не обнаружили. Компания-производитель аттракционов Sansei Technologies извинилась перед пострадавшими, но заявила, что также не знает, что стало причиной травм.

Наоя Миясато, профессор архитектуры из Университета Нихон, изучающий конструкции американских горок, сказал, что несчастные случаи, приводящие к переломам костей, являются неслыханным происшествием. Хотя правительство Японии не нашло причину этих травм, Миясато сказал, что, вероятно, проблема связана с быстрым ускорением. По его словам, на пике оно более чем в три раза превышает силу тяжести — это сравнимо с перегрузкой, которую испытывают астронавты во время запуска ракеты.

#новости #япония

2897 просмотров
26 26 комментариев
16
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Равный ихтиандр

23

 Четверо из них сообщили о переломах спины и шеи

 Компания-производитель аттракционов Sansei Technologies извинилась перед пострадавшими

Современные проблемы требуют современных решений

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Robutt

0

Это ж не кадыров, чтоб извиняться 

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Разумный турник

4

они разгоняются с 0 до 180 километров в час за 1,56 секунды, что делает их самым быстрым аттракционом такого рода в мире.

Абу-Даби, Ferrari World Park, аттракцион Formula Rossa, c 0 до 240 км\ч за 4,9 секунд на высоте 52 метра, нагрузка 4.8G ред.

Formula Rossa
It’s the world’s fastest rollercoaster with a speed of 0 to 240 km/h in 4.9 seconds. Feel the…
www.ferrariworldabudhabi.com
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TJ Raccoon

3

Rossa разгоняется до 180 за 3,67 секунды)

Ответить
TJ

Разумный турник

0

но она может в 240)

Ответить
Разумный

TJ Raccoon

4

Тут нужна пометка, что не самый быстрый, а с самым быстрым разгоном)

Ответить
TJ

Жабка

2

Причем параметр ускорения у японцев уделывает в два раза, так что и травмоопаснее тоже в два раза. Ускорение убивает.

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Жабка

Андрей Рядькин

0

Резкая остановка чаще

Ответить
Жабка

Павел Каташев

0

А вообще человек такое сущемтво, которое ощущает не ускорение и не скорость а изменение ускорения то бишь рывок 

Ответить
Павел

John Johnson

0

что такое изменение ускорения? ускорение это изменение скорости и рывок можно получить как раз через ускорение :)

Ответить
TJ

Разумный турник

0

плюсую+++++

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AttentiveMilk

1

Нет бы дома сидеть

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Automatique

3

адреналин дома не получить

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Automatique

AttentiveMilk

23

150р в пятёрочке

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Attenti…

Jenny Smith

4

бесплатно, если посраться на кассе там же.

Ответить
Attenti…

Sharkie

1

ну так из дома за ним выйти надо

Ответить

aliftin

4

Аттракцион работает уже 20 лет, раньше таких происшествий не было.

Эх, мельчают люди.

Ответить

Покажи, где дядя тебя трогал

2

Покатался на горках, потом на инвалидном кресле. Норм.

Ответить

Robutt

1

А потом на кресле с горки

Ответить

Дядя Серёжа

1

Хрупкие посетители стали после Фукусимы.

Ответить

Василий Дробовский

0

Если сорваться с места до 100 км/ч где-то за 0.86 секунды , то конечно момент резкий. Так же и с резким торможением.

Ответить

Илья Гераськин

0

По его словам, на пике оно более чем в три раза превышает силу тяжести — это сравнимо с перегрузкой, которую испытывают астронавты во время запуска ракеты.

лолчто? 3G для астронавтов это вообще не перегрузки.

Ответить

Robutt

0

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Три ноги на горке сломали - нихуя не поняли 

Ответить

Саша Фанкар

0

Просто можно запретить жиробасам кататься

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Смертельный динозавр

0

Наоборот

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Уполномоченный турник

0

Прикольненькие, по сабжу вторая ред.

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