Аттракцион работает уже 20 лет, раньше таких происшествий не было.

По словам оператора парка Fuji-Q Highland, с декабря по крайней мере шесть человек, катавшихся на аттракционе «До-Додонпа», получили переломы. Четверо из них сообщили о переломах спины и шеи, пишет Vice.

В августе об инцидентах сообщили властям. Горки построили в 2001 году, они разгоняются с 0 до 180 километров в час за 1,56 секунды, что делает их одним из самых быстрых аттракционов такого рода в мире. Однако, по словам операторов, раньше переломов или серьёзных травм у посетителей не было.

По данным Fuji-Q Highland, при первоначальном осмотре никаких технических проблем не обнаружили. Компания-производитель аттракционов Sansei Technologies извинилась перед пострадавшими, но заявила, что также не знает, что стало причиной травм.

Наоя Миясато, профессор архитектуры из Университета Нихон, изучающий конструкции американских горок, сказал, что несчастные случаи, приводящие к переломам костей, являются неслыханным происшествием. Хотя правительство Японии не нашло причину этих травм, Миясато сказал, что, вероятно, проблема связана с быстрым ускорением. По его словам, на пике оно более чем в три раза превышает силу тяжести — это сравнимо с перегрузкой, которую испытывают астронавты во время запуска ракеты.