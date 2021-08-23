Правительство РФ запустит эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам с 2022 года Статьи редакции
Власти разработают программу льготного кредитования и будут давать субсидии на открытие зарядных станций.
- Эксперимент с бесплатным проездом электромобилей — один из способов стимулировать рынок из Концепции по развитию производства электрического автотранспорта, утверждённой правительством.
- Электромобили включат в программы льготного кредитования и лизинга. А производителям машин, аккумуляторов и водородных топливных элементов дадут субсидии на софинансирование строительства заводов, разработают специальные инвестиционные контракты.
- К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций. Правительство определит территории для развития инфраструктуры и разработает правила для выделения субсидий на зарядные станции.
- Также правительство разработает порядок проектирования парковок для электромобилей, изменит технические регламенты.
- Концепцию хотят реализовать в два этапа. До 2024 года — разработать базу для массового производства электромобилей. В 2025–2030 годах увеличить выпуск до 10% от общего объёма производства машин в стране. Развитие новой отрасли принесёт 39 тысяч рабочих мест, рассчитывают в правительстве.
- В августе «Ъ» со ссылкой на паспорт проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» сообщил, что в правительстве пока не нашли денег на субсидирование продаж электромобилей россиянам. На развитие отрасли потратят около 50 миллиардов рублей, но деньги пойдут на строительство зарядных станций, производство машин и батарей.
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14 комментариев
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7
А как насчёт платного проезда по бесплатным дорогам?
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слушай всегда хотел спросить, и раз уж подвернулась такая возможность, то я пожалуй ей воспользуюсь. вопрос состоит вот в чем: ты только прилетел на планету, так? и вот значит стоишь ты весь такой антропоморфный, но тебе так на людях появляться нельзя, так как засмеют. но прилетел ты прямо в свердловскую область. перед тобой два автомобиля - ваз 2105 кремового цвета с ржавчиной и санитарная машина-говновоз на базе зила.
в какой сам превратишься, какой оптимусу предложишь? у ваза перебит вин код
2
как только гиперлуп под тихим океаном достроит и к транссибу подключит
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