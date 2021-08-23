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Новости
Новости vc.ru

Правительство РФ запустит эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам с 2022 года Статьи редакции

Власти разработают программу льготного кредитования и будут давать субсидии на открытие зарядных станций.

  • Эксперимент с бесплатным проездом электромобилей — один из способов стимулировать рынок из Концепции по развитию производства электрического автотранспорта, утверждённой правительством.
  • Электромобили включат в программы льготного кредитования и лизинга. А производителям машин, аккумуляторов и водородных топливных элементов дадут субсидии на софинансирование строительства заводов, разработают специальные инвестиционные контракты.
  • К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций. Правительство определит территории для развития инфраструктуры и разработает правила для выделения субсидий на зарядные станции.
  • Также правительство разработает порядок проектирования парковок для электромобилей, изменит технические регламенты.
  • Концепцию хотят реализовать в два этапа. До 2024 года — разработать базу для массового производства электромобилей. В 2025–2030 годах увеличить выпуск до 10% от общего объёма производства машин в стране. Развитие новой отрасли принесёт 39 тысяч рабочих мест, рассчитывают в правительстве.
  • В августе «Ъ» со ссылкой на паспорт проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» сообщил, что в правительстве пока не нашли денег на субсидирование продаж электромобилей россиянам. На развитие отрасли потратят около 50 миллиардов рублей, но деньги пойдут на строительство зарядных станций, производство машин и батарей.

#новости #электромобили

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14 14 комментариев
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14 комментариев
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Robutt

7

А как насчёт платного проезда по бесплатным дорогам? 

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Вооруженный блик

5

Платон уже работает. 

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Вооруженный

Robutt

2

Платон мне друг, но проезд дороже

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Ласковый хот-дог

1

нахуя тебе проезд, ты же робот 

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Ласковый

Robutt

2

Ну я довольно часто в образе камарика катаюсь так-то

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Robutt

Ласковый хот-дог

3

слушай всегда хотел спросить, и раз уж подвернулась такая возможность, то я пожалуй ей воспользуюсь. вопрос состоит вот в чем: ты только прилетел на планету, так? и вот значит стоишь ты весь такой антропоморфный, но тебе так на людях появляться нельзя, так как засмеют. но прилетел ты прямо в свердловскую область. перед тобой два автомобиля - ваз 2105 кремового цвета с ржавчиной и санитарная машина-говновоз на базе зила. 

в какой сам превратишься, какой оптимусу предложишь? у ваза перебит вин код 

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Ласковый

Robutt

1

Извини, ща катка в гта, остроумный ответ некогда придумать 

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Ласковый хот-дог

1

когда там Маск ворвется на наш рынок уже 

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5ый член Комитета

2

как только гиперлуп под тихим океаном достроит и к транссибу подключит

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5ый

Ласковый хот-дог

1

то есть не в мою смену, жаль 

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Саша Фанкар

1

Ёмобиль 2.0 «От обещаний до провала». Снова со всех пропагандистских рупоров! 

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Владимир Климов

0

связь для начала  наладьте на платных дорогах

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ouxen

0

больше похоже на концепцию межгалактического шахматного турнира

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Положенный бас

0

Тем кто на электровафельницах ездит в России вообще похуй платная будет дорога или нет

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