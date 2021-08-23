В Волгограде нашли брошенный среди мусора танк. На нём учились танцевать «танковый вальс» Статьи редакции
Власти заявили, что технику просто пока не эвакуировали.
Жители Волгограда обнаружили оставленный без присмотра танк Т-90 на территории заброшенного аэродрома в Кировском районе. Машина находится на пустом поле среди мусора. Об этом сообщает издание V1.ru.
Журналисты отмечают, что танк никем не охраняется, но его пока не разобрали вандалы и мародёры. Также в ящиках рядом с техникой они нашли мелкие запчасти, инструменты, буксировочные тросы и брезентовые чехлы.
По словам журналистов V1.ru, «танк буквально „врос” в местность, это видно по следам. Он весь в пыли». Сначала в штабе округа им неофициально рассказали, что танк охранялся солдатами-срочниками из Чечни, но они все ушли на намаз.
В Минобороны РФ заявили, что танк не бросили. Его просто ещё не эвакуировали после подготовки к форуму «Армия-2021», к которому военные готовили «танковый вальс». В ведомстве отметили, что остальные машины уже вывезли.
23 августа начался VII Военно-технический форум «Армия-2021». В нескольких субъектах России, а также в Абхазии, Армении и Южной Осетии продемонстрируют военное вооружение российской армии и проведут тематические мероприятия. В их числе — вальс на танках Т-90 в Волгограде.
танк охранялся солдатами-срочниками из Чечни, но они все ушли на намаз.
Хорошо газманова рядом не было
Бля дай линк срочно!
Могу поспорить, что танк готовился к переброске на донбасс
Все это прочитал, и проверил - а не первое ли апреля.
Третье сентября уж на носу
не понимал этого прикола с Шуфутинским, никогда о нем не слышал и понимать не хочу.
Лучше стигмату крутану еще пару раз и славненько
И что, никому не нужен был танк, что они решили сообщить о нем? Удивительные люди, нужная вещь против коллекторов так-то