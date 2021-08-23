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Новости
Sasha Shambilova

В Волгограде нашли брошенный среди мусора танк. На нём учились танцевать «танковый вальс» Статьи редакции

Власти заявили, что технику просто пока не эвакуировали.

24 24 комментария
2170 просмотров
Фото V1.ru

Жители Волгограда обнаружили оставленный без присмотра танк Т-90 на территории заброшенного аэродрома в Кировском районе. Машина находится на пустом поле среди мусора. Об этом сообщает издание V1.ru.

Журналисты отмечают, что танк никем не охраняется, но его пока не разобрали вандалы и мародёры. Также в ящиках рядом с техникой они нашли мелкие запчасти, инструменты, буксировочные тросы и брезентовые чехлы.

Фото V1.ru

По словам журналистов V1.ru, «танк буквально „врос” в местность, это видно по следам. Он весь в пыли». Сначала в штабе округа им неофициально рассказали, что танк охранялся солдатами-срочниками из Чечни, но они все ушли на намаз.

Это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. А сколько на самом деле боевая машина находилась без присмотра — непонятно.

журналисты V1.ru

В Минобороны РФ заявили, что танк не бросили. Его просто ещё не эвакуировали после подготовки к форуму «Армия-2021», к которому военные готовили «танковый вальс». В ведомстве отметили, что остальные машины уже вывезли.

23 августа начался VII Военно-технический форум «Армия-2021». В нескольких субъектах России, а также в Абхазии, Армении и Южной Осетии продемонстрируют военное вооружение российской армии и проведут тематические мероприятия. В их числе — вальс на танках Т-90 в Волгограде.

#новости #регионы

24 24 комментария
14
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Трансгендолёт

25

танк охранялся солдатами-срочниками из Чечни, но они все ушли на намаз.

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Трудовой калькулятор

0

Это та самая армия которую путин поднял с колен)) 

Ответить

Robutt

9

Хорошо газманова рядом не было

Ответить

Уполномоченный турник

4

Олег Кринжанов

Ответить

Андрей Рядькин

1

Бля дай линк срочно!

Ответить
Андрей

Удобный меч

1

научись гуглить ред.

Газманов прокатился на танке среди «моджахедов…
Народный артист России Олег Газманов в воскресенье, 22 августа, широко отметил День российского…
m.lenta.ru
Ответить
Удобный

Андрей Рядькин

1

Найдись делегировать

Ответить
Андрей

Robutt

1
Газманов прокатился на танке среди «моджахедов…
Народный артист России Олег Газманов в воскресенье, 22 августа, широко отметил День российского…
m.lenta.ru
Ответить

Трудовой калькулятор

0

Какого хуя ахааххахаахах

Ответить

Равный ихтиандр

3

Логичный вопрос: Если мы допустим, что это правда, и танк танцевал вальс, то где его танкесса? Вальс танцуют вдвоём... ред.

Ответить

Владимир Климов

1

сидит на троне

Ответить

Smaug The Terrible

3

Могу поспорить, что танк готовился к переброске на донбасс

Ответить

Грозный

3

Своим ходом. Из Чечни.

Ответить
Грозный

Smaug The

0

Ну так а бук туда как ехал

Ответить

Разумный турник

2

Готовился к переброске на чермет

Ответить

Дядя Серёжа

3

Судя по пластиковым гильзам, там кипел бой.

Ответить

Саша Ринцлер

2

Все это прочитал, и проверил - а не первое ли апреля.

Ответить

Robutt

0

Третье сентября уж на носу 

Ответить
Robutt

Саша Ринцлер

0

не понимал этого прикола с Шуфутинским, никогда о нем не слышал и понимать не хочу.

Лучше стигмату крутану еще пару раз и славненько

Ответить

Владимир Климов

2

на металлолом прям сочно было бы сдать

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Фирменный кубок

1

Ушли на намаз? Мои знакомые мусульмане далеко на намаз не уходят, постель рядам коврик и вперёд.

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alexferman

1

Они в Мекку ушли

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Алексей Логачев

1

И что, никому не нужен был танк, что они решили сообщить о нем? Удивительные люди, нужная вещь против коллекторов так-то

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Марина Литвинова

0

Колоритная локация

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