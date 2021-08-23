По данным разработчиков, на 70% родстер состоит из деталей для «Лады Калины» и может разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч.

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«Конструкторское бюро молодежи»

Конструкторское бюро молодежи (КБМ) и «Военно-промышленная компания» (ВПК) представили на форуме «Армия-2021» родстер «Крым» в раскраске Военной автомобильной инспекции. Это второй прототип отечественного спорткара, который впервые показали в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.

Точные технические характеристики автомобиля неизвестны. Директор по развитию ВПК Владимир Матанский рассказал, что ВАИ не заказывала такой автомобиль, это предложение компании. По его словам, в Минобороны «пока приятно удивлены подходом и думают о том, как это можно использовать».

Если мы прекрасно понимаем, что вазовские машины очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас есть, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин. Давайте посмотрим и давайте постараемся использовать Владимир директор по развитию «Военно-промышленной компании»

Создатели также обсудили перспективу его использования в ГИБДД. «Коллеги из МГТУ провели первые разговоры с ГИБДД, где нашли понимание и поддержку. До закупок ещё не продвинулись, но рассмотреть возможность они уже готовы», — уточнил Матанский.

Инженер КБМ Ирина Возмищева также заявила, что прототип в раскраске ВАИ — «просто демонстрация того, что мы совместно с ВПК можем такой автомобиль переоборудовать в специальный транспорт». Машину в обычной раскраске планируется запустить в серийное производство, создатели получили международный код изготовителей транспортного средства.

Следующий этап — получение ОТС на 150 машин, и далее будет серийное производство. Но перед этим нам нужно сделать третий прототип, сейчас он находится в процессе. Ирина Возмищева инженер КБМ

Общий пробег двух прототипов во время дорожных испытаний превысил 100 тысяч километров. Стандартный родстер «Крым» оснащён 1,6-литровым мотором мощностью 140 лошадиных сил.