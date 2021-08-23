На форуме «Армия-2021» представили родстер для военной полиции — второй прототип отечественного спорткара «Крым» Статьи редакции
По данным разработчиков, на 70% родстер состоит из деталей для «Лады Калины» и может разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч.
Конструкторское бюро молодежи (КБМ) и «Военно-промышленная компания» (ВПК) представили на форуме «Армия-2021» родстер «Крым» в раскраске Военной автомобильной инспекции. Это второй прототип отечественного спорткара, который впервые показали в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.
Точные технические характеристики автомобиля неизвестны. Директор по развитию ВПК Владимир Матанский рассказал, что ВАИ не заказывала такой автомобиль, это предложение компании. По его словам, в Минобороны «пока приятно удивлены подходом и думают о том, как это можно использовать».
Создатели также обсудили перспективу его использования в ГИБДД. «Коллеги из МГТУ провели первые разговоры с ГИБДД, где нашли понимание и поддержку. До закупок ещё не продвинулись, но рассмотреть возможность они уже готовы», — уточнил Матанский.
Инженер КБМ Ирина Возмищева также заявила, что прототип в раскраске ВАИ — «просто демонстрация того, что мы совместно с ВПК можем такой автомобиль переоборудовать в специальный транспорт». Машину в обычной раскраске планируется запустить в серийное производство, создатели получили международный код изготовителей транспортного средства.
Общий пробег двух прототипов во время дорожных испытаний превысил 100 тысяч километров. Стандартный родстер «Крым» оснащён 1,6-литровым мотором мощностью 140 лошадиных сил.
Спорткар «Крым» разрабатывают студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана. В 2016 году минимальной ценой автомобиля называли 650 тысяч рублей.
Выглядит как картонное говно, действительно, из Лады Калины.
На такие новости уже смотреть противно. Ебучий цирк и фарс о том, как у нас все на самом деле нормально и как у людей.
Ага. И назвали её "Крым". И запихали на форум "Армия 2021".
Ты скверно представляешь как это работает на самом деле. В реальности кто-то из профессуры руководит проектом и текучкой кадров в виде студентов на нем, которые берут какую-то часть машины как проект дипломный или вроде того чтобы сдать его и забыть нахуй.
Качество мы себе, конечно, итоговое, все представляем. За рубежом делают чтобы продать и заработать и делать стараются не говно, а у нас делают просто для галочки на отъебись.
Ну вот все как на Руси. 5 лет возят и в итоге НИКОГДА он не выйдет. А если его профорсят таки, то выйдет, будет полным говном и его никто не купят.
Его возят просто чтобы возить и выебываться. А наши СМИ, особенно провластные, еще и подхватывают, вот, мол, СМОТРИТЕ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПОРТКАР! Благо под хохлому, сука, не расписали еще. Или рисунок Крыма какой не нанесли, ептвою.
НИИР и не должны собой иметь цель выпустить что либо в серийное производство
А зачем оно тогда нужно?)
За рубежом тоже таким говном занимаются? Насколько я знаю, поправьте кто шарит, там все же занимаются вещами, которые могут деньги принести. ред.
Я так сгорел, что аж зарегистрировался. Во-первых, ты вообще не знаешь о чем говоришь. Автомобилями в МГТУ занимаются в BRT - клубе для студентов, который никак не относится к учебной работе, дипломам, курсовым и всему подобному; туда вступают по желанию.
Во-вторых, подобные клубы содержать невероятно дорого: в Бауманке на постройку одного гоночного автомобиля тратится по ~3 миллиона в год - и это немного, по сравнению с подобными клубами в американских университетах. Эти деньги из воздуха не берутся - от министерства образования тоже. В MIT это возможно частично покрыть, потому что больше половины студентов там платят более 65 тысяч долларов в год только за обучение - часть этих денег идёт в фонд для клубов и студенческих организаций, но даже у них есть частные спонсоры. На СМ МГТУ студенты преимущественно учатся бесплатно, а если и платят, то копейки - стоимость обучения составляет что-то в районе 300-350 тысяч рублей в год, из которых примерно 0 идёт в BRT.
Естественно, в таких условиях команде нужны частные спонсоры. И если этот спонсор покрывает расходы, а его единственное требование - назвать автомобиль «Крымом», то для студентов это большие возможности для обучения за околонулевую плату. А то, что они решили продать свой продукт армии, так тут я вообще не понимаю в чем претензия. В MIT оборонка тоже является одним из главных спонсоров для многих департаментов.
А теперь сравним подачу как это у нас подается, КРЫМ, ФОРУМ АРМИИ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПОРТКАР.
И как там :)
Во втором и третьем абзацах я написал почему это происходит. Лучшие американские университеты - частные, российские - нет. Частные университеты с фондом целевого капитала в 10+ миллиардов долларов могут позволить себе гоночную команду, государственные российские - нет. То, что студенты МГТУ имеют возможность заниматься разработкой собственных автомобилей - очень круто; то, что за это нужно называть их «Крым» - несущественно. То, что ты написал про профессуру и студентов с дипломными проектами - такая же чушь, как и то, что пишут СМИ про сам проект.
лень фотошопить ред.
Сук, только ягуар купил, а мог бы наш православный взять
минимальной ценой автомобиля называли 650 тысяч рублей.
камон, про этот родстер еще сто лет назад рассказывали, ее ж вроде студенты пилят, из чего им еще делать-то кроме как из дешманских авто, чо душнить-то :( ред.
ну вроде раллийные не разваливаются.
Правда там очень мало от Калины. И вообще никто не считает что это какая-то иннновация - обвесить Калину иностранными кастомными запчастями
А почему известно, что она неплохая? Ни одного видео, где она ездит, нет.
Пять лет корячатся с сертификатами, никакого выхлопа нет.
Спорткар «Крым»
Чей спорткар?
их
на 70% родстер состоит из деталей для «Лады Калины»
Удачи в любых начинаниях, так сказать ред.
Подъехали приколы из 2004.
Машина как машина, и в теории унификация с чем-то серийным означает, что этот спорткар можно будет обслуживать на многих СТО.
Это всё, конечно, не отменяет банального факта, что спорткар в реальности никогда и никуда не поедет.
Ремонтопригодность у калины-чуть ли не главное преимущество. Но зачем это "поменять деталь в любой деревне топором", когда огромное количество (!)заводских деталей идут с браком(а сколько там аналогов). Опыт владения автомобилями Автоваз у нескольких моих знакомых(причем неоднократно)+сейчас друг устроился в крупнейший магазин автозапчастей, так вот очень часто идут отказы на детали. Неужели нельзя было просто взять что-то из ваг или очередной рисовозки?
Плюс даже если эти детали подошли, долго они не живут. Ну и зачем это мучение "снять-заменить", если в сухом остатке количество потраченных денег будет в конце одним и тем же.
Ну может это у них требование в универе, ребятам в любом случае опыт, за них порадуюсь, но дальше уже пошел цирк. ред.
то есть из металла и пластика
хотя, тогда непонятно, почему только на 70
wait, o shi
Разве это не должен быть внедорожник для военных? Зачем им чуть ли не спорткар на бездорожье?
чтобы догнать эдварда била
если бы за ним выслали военных, но нему бы пальнули из танка или чего подрбного
Армия у нас типа опричнины, отделена от народа. У них там почти все свое хоз-во. По крайней мере было в СССР.
Военная полиция(ВП)-подразделение призванное следить за войсковым порядком,правилами ношения военного обмундирования, для участия в патрулировании как на территории части,так и за её пределами,охраны военных объектов,важных гос.лиц,также имеет своё специальное подразделение.
имеет своё специальное подразделение
Вот это и не понятно. Целый штат людей, работай которых и так есть кому заняться.
конфискат жи
Чёт дохера у их конфиската
я то ли в гранд туре, то ли где то еще слышал, что там конские штрафы, и если её эвакуируют, то потом проще купить новую машину, чем забирать старую, может я уже с чем то путаю..
С YouTube-каналом Лядова ред.
А нафига ментам двухместная тачка? Толпой приехать к блогеру за репост не получится, только в двоем, а если понадобится на улице поймать и вывезти в отдел челловека без маски, то тоже мест нет. Только фоткаться в тикток
Ну все, теперь призывники не убегут
Интересно, скрип дверей идёт в стандартной комплектации? Или надо будет брать премиум?
Из новости узнал, что есть Военная автоинспекция
из деталей для «Лады Калины
RIP
Ну как "ебашит"....
Его прикуривают от рено логан, примерно на половине пути.
Ну а он пока достаёт трос из багажника, осознавая, что прикуривание ничего не даст.
«пока приятно удивлены подходом и думают о том, как это можно использовать».
Генерал подарят
Херня,которую уже много лет обещают пустить в серию , но чёт не пускают ,видимо и не пустят ред.