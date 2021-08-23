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Новости
Артём Мазанов

На форуме «Армия-2021» представили родстер для военной полиции — второй прототип отечественного спорткара «Крым» Статьи редакции

По данным разработчиков, на 70% родстер состоит из деталей для «Лады Калины» и может разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч.

90 90 комментариев
4911 просмотров
«Конструкторское бюро молодежи»

Конструкторское бюро молодежи (КБМ) и «Военно-промышленная компания» (ВПК) представили на форуме «Армия-2021» родстер «Крым» в раскраске Военной автомобильной инспекции. Это второй прототип отечественного спорткара, который впервые показали в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.

Точные технические характеристики автомобиля неизвестны. Директор по развитию ВПК Владимир Матанский рассказал, что ВАИ не заказывала такой автомобиль, это предложение компании. По его словам, в Минобороны «пока приятно удивлены подходом и думают о том, как это можно использовать».

Если мы прекрасно понимаем, что вазовские машины очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас есть, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин. Давайте посмотрим и давайте постараемся использовать

Владимир
директор по развитию «Военно-промышленной компании»

Создатели также обсудили перспективу его использования в ГИБДД. «Коллеги из МГТУ провели первые разговоры с ГИБДД, где нашли понимание и поддержку. До закупок ещё не продвинулись, но рассмотреть возможность они уже готовы», — уточнил Матанский.

Инженер КБМ Ирина Возмищева также заявила, что прототип в раскраске ВАИ — «просто демонстрация того, что мы совместно с ВПК можем такой автомобиль переоборудовать в специальный транспорт». Машину в обычной раскраске планируется запустить в серийное производство, создатели получили международный код изготовителей транспортного средства.

Следующий этап — получение ОТС на 150 машин, и далее будет серийное производство. Но перед этим нам нужно сделать третий прототип, сейчас он находится в процессе.

Ирина Возмищева
инженер КБМ

Общий пробег двух прототипов во время дорожных испытаний превысил 100 тысяч километров. Стандартный родстер «Крым» оснащён 1,6-литровым мотором мощностью 140 лошадиных сил.

Спорткар «Крым» разрабатывают студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана. В 2016 году минимальной ценой автомобиля называли 650 тысяч рублей.

#новости #импортозамещение #автомобили

90 90 комментариев
6
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90 комментариев
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Алексей Егоров

41

Выглядит как картонное говно, действительно, из Лады Калины.

На такие новости уже смотреть противно. Ебучий цирк и фарс о том, как у нас все на самом деле нормально и как у людей.

Ответить
Алексей

Photuum

2

Студенты сделали машину. Что в этом плохого-то?

Ответить
Photuum

Алексей Егоров

30

Ага. И назвали её "Крым". И запихали на форум "Армия 2021".

Ты скверно представляешь как это работает на самом деле. В реальности кто-то из профессуры руководит проектом и текучкой кадров в виде студентов на нем, которые берут какую-то часть машины как проект дипломный или вроде того чтобы сдать его и забыть нахуй. 

Качество мы себе, конечно, итоговое, все представляем. За рубежом делают чтобы продать и заработать и делать стараются не говно, а у нас делают просто для галочки на отъебись.

Ответить
Алексей

Photuum

5

Они уже лет 5 этот родстер везде возят. Студенты получают опыт реального проектирования. Я сам в научном проекте студентом участвовал. Потом лет через 5 препод получил за него какую-то премию. Считаю, что все справедливо.

Ответить
Photuum

Алексей Егоров

8

Ну вот все как на Руси. 5 лет возят и в итоге НИКОГДА он не выйдет. А если его профорсят таки, то выйдет, будет полным говном и его никто не купят.

Его возят просто чтобы возить и выебываться. А наши СМИ, особенно провластные, еще и подхватывают, вот, мол, СМОТРИТЕ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПОРТКАР! Благо под хохлому, сука, не расписали еще. Или рисунок Крыма какой не нанесли, ептвою.

Ответить
Алексей

Andrew Sychev

0

НИИР и не должны собой иметь цель выпустить что либо в серийное производство 

Ответить
Andrew

Алексей Егоров

7

А зачем оно тогда нужно?)

За рубежом тоже таким говном занимаются? Насколько я знаю, поправьте кто шарит, там все же занимаются вещами, которые могут деньги принести.  ред.

Ответить
Алексей

Andrew

0

Ты путаешь НИИР и выпуск серийной продукции

Ответить
Andrew

Алексей

3

Ты мне на вопрос ответь.

Ответить
Алексей

Уполномоче

0

Насколько я знаю

так а на сколько ты знаешь, может поделишься?

Ответить
Алексей

Алексей

0

https://edgerton.mit.edu/clubs-teams/mit-motorsports-formula-sae

Ответить
Алексей

Александр

0

Че сделаешь, когда он будет реальным? Также С КАПСОМ ИЗВИНИШЬСЯ что все было не напрасно? 

Ответить
Алексей

Алексей

5

Я так сгорел, что аж зарегистрировался. Во-первых, ты вообще не знаешь о чем говоришь. Автомобилями в МГТУ занимаются в BRT - клубе для студентов, который никак не относится к учебной работе, дипломам, курсовым и всему подобному; туда вступают по желанию.

Во-вторых, подобные клубы содержать невероятно дорого: в Бауманке на постройку одного гоночного автомобиля тратится по ~3 миллиона в год - и это немного, по сравнению с подобными клубами в американских университетах. Эти деньги из воздуха не берутся - от министерства образования тоже. В MIT это возможно частично покрыть, потому что больше половины студентов там платят более 65 тысяч долларов в год только за обучение - часть этих денег идёт в фонд для клубов и студенческих организаций, но даже у них есть частные спонсоры. На СМ МГТУ студенты преимущественно учатся бесплатно, а если и платят, то копейки - стоимость обучения составляет что-то в районе 300-350 тысяч рублей в год, из которых примерно 0 идёт в BRT.

Естественно, в таких условиях команде нужны частные спонсоры. И если этот спонсор покрывает расходы, а его единственное требование - назвать автомобиль «Крымом», то для студентов это большие возможности для обучения за околонулевую плату. А то, что они решили продать свой продукт армии, так тут я вообще не понимаю в чем претензия. В MIT оборонка тоже является одним из главных спонсоров для многих департаментов.

Ответить
Алексей

Алексей Егоров

4

А теперь сравним подачу как это у нас подается, КРЫМ, ФОРУМ АРМИИ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПОРТКАР.

И как там :)

Ответить
Алексей

Алексей

0

Во втором и третьем абзацах я написал почему это происходит. Лучшие американские университеты - частные, российские - нет. Частные университеты с фондом целевого капитала в 10+ миллиардов долларов могут позволить себе гоночную команду, государственные российские - нет. То, что студенты МГТУ имеют возможность заниматься разработкой собственных автомобилей - очень круто; то, что за это нужно называть их «Крым» - несущественно. То, что ты написал про профессуру и студентов с дипломными проектами - такая же чушь, как и то, что пишут СМИ про сам проект. 

Ответить
Алексей

Александр

0

А кто ещё может спонсировать такие проекты? Олигархам это надо? У них мерседесы, роллсы. Трудягам-медикам? Им хуюндаи нужон. А военные всегда ищут возможность создать свойо

Ответить
Photuum

Сдавайся

2

Плохого ничего, но зачем она военным и гибдд? Если задача быстрая отечественная тачка - есть серийная веста спорт с 145 л.с. и 195км/ч - пусть пользуются на здоровье. Зачем закупать поделку студентов штучного производства с детскими болезнями? 

Ответить
Photuum

Rond

0

Сделали машину или кузов? Почему она не ездит?

Ответить

FOX

19

лень фотошопить ред.

Ответить
FOX

Кислотный беспилотник

3
Ответить
FOX

Валерий Федотов

2

Сук, только ягуар купил, а мог бы наш православный взять 

Ответить
Валерий

bad_trip_driver

1
Ответить
Валерий

Andrew Sychev

0

С каким вкусом? 

Ответить
FOX

Эльдар Рязанов

0

минимальной ценой автомобиля называли 650 тысяч рублей.

Ответить
Эльдар

Илья Гераськин

0

Белорусских разве что

Ответить

Многие ключ

15

Спорткар на фоне буханки и совдеповского сарая как бы намекает, что всё это какое-то наебалово.

Ответить
Многие

Rabbit 99

0

Это такое фото. Концептуальное.
Призвано наводить размышления

Ответить

Andre Macareno

10

камон, про этот родстер еще сто лет назад рассказывали, ее ж вроде студенты пилят, из чего им еще делать-то кроме как из дешманских авто, чо душнить-то :( ред.

Ответить
Andre

Photuum

–4

поддерживаю. студенты сделали неплохую машину - молодцы. и сделали ее давно, лет 5 уже как. вдруг в 2021 набегают эксперты говна набрасывать

Ответить
Photuum

Rond

5

Если взять автомобиль, на 70% состоящий из калины, и разогнать его до сотки за 5 секунд, он разорвется нахуй. Никто ничего не сделал, очередных потемкинских студентов продвигают.

Ответить
Rond

Madegghead

1

ну вроде раллийные не разваливаются.
Правда там очень мало от Калины. И вообще никто не считает что это какая-то иннновация - обвесить Калину иностранными кастомными запчастями

Ответить
Photuum

Romario

2

да что там "неплохую"? к чему эта ложная скромность? 
НЕ ИМЕЮЩУЮ АНАЛОГОВ

Ответить
Photuum

Основной дым

1

А почему известно, что она неплохая? Ни одного видео, где она ездит, нет. 
Пять лет корячатся с сертификатами, никакого выхлопа нет. 

Ответить
Photuum

Неприятный

0

оно и пять лет назад говном было

Ответить

pls help

8

Спорткар «Крым»

Чей спорткар?

Ответить
pls

Уполномоченный турник

2

их

Ответить
Уполномоченный

Andy Bezbozhny

1

Ихний!

Ответить
Andy

Уполномоченный

1

евохний

Ответить
pls

Иван Сидоров

0

божий

Ответить

AttentiveMilk

8

на 70% родстер состоит из деталей для «Лады Калины»

Удачи в любых начинаниях, так сказать ред.

Ответить
AttentiveMilk

Основной дым

1

Подъехали приколы из 2004. 
Машина как машина, и в теории унификация с чем-то серийным означает, что этот спорткар можно будет обслуживать на многих СТО. 
Это всё, конечно, не отменяет банального факта, что спорткар в реальности никогда и никуда не поедет. 

Ответить
Основной

Artemy Kozodaev

0

Ремонтопригодность у калины-чуть ли не главное преимущество. Но зачем это "поменять деталь в любой деревне топором", когда огромное количество (!)заводских деталей  идут с браком(а сколько там аналогов). Опыт владения автомобилями Автоваз у нескольких моих знакомых(причем неоднократно)+сейчас друг устроился в крупнейший магазин автозапчастей, так вот очень часто идут отказы на детали. Неужели нельзя было просто взять что-то из ваг или очередной рисовозки?
 Плюс даже если эти детали подошли, долго они не живут. Ну и зачем это мучение "снять-заменить", если в сухом остатке количество потраченных денег будет в конце одним и тем же.
 Ну может это у них требование в универе, ребятам в любом случае опыт, за них порадуюсь, но дальше уже пошел цирк. ред.

Ответить
AttentiveMilk

Bad Mother Fucker

0

то есть из металла и пластика

хотя, тогда непонятно, почему только на 70

wait, o shi

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Разве это не должен быть внедорожник для военных? Зачем им чуть ли не спорткар на бездорожье?

Ответить
Marhal_New

Ласковый хот-дог

3

чтобы догнать эдварда била 

Ответить
Ласковый

Глухой чувак

2

если бы за ним выслали военных, но нему бы пальнули из танка или чего подрбного

Ответить
Ласковый

Bad Mother

2

и вручить ему повестку?

Ответить
Marhal_New

Боря Пончиков

1

Создатели ищут пути применения своей поделки

Ответить

Чуждый дебаркадер

4

для военной полиции

Зачем они вообще нужны? Какая-то бесполезная структура.

Ответить
Чуждый

Andy Rorsha

2

Армия у нас типа опричнины, отделена от народа. У них там почти все свое хоз-во. По крайней мере было в СССР.

Ответить
Чуждый

Глухой чувак

1

Военная полиция(ВП)-подразделение призванное следить за войсковым порядком,правилами ношения военного обмундирования, для участия в патрулировании как на территории части,так и за её пределами,охраны военных объектов,важных гос.лиц,также имеет своё специальное подразделение.

Ответить
Глухой

Чуждый

0

имеет своё специальное подразделение

Вот это и не понятно. Целый штат людей, работай которых и так есть кому заняться.

Ответить
Чуждый

Глухой чувак

0

хы, ты еще скажи, что военна прокуратура и военные суды не нужны)
да, нахуй их ред.

Ответить
Глухой

Чуждый

1

Военные суды я ещё могу принять, но вот этих.

Ответить
Чуждый

Алхимик

1

это ещё полицейскую армию не создали

Ответить
Алхимик

Ипполит

0

А росгврдия не считается? 

Ответить

Короткий коктейль

3
Ответить
Короткий

Уполномоченный турник

–1

конфискат жи

Ответить
Уполномоченный

Короткий

2

Чёт дохера у их конфиската

Ответить
Короткий

Уполномоченный

2

я то ли в гранд туре, то ли где то еще слышал, что там конские штрафы, и если её эвакуируют, то потом проще купить новую машину, чем забирать старую, может я уже с чем то путаю..

Ответить
Уполном…

Короткий

0

Нк не полтора ляма же!

Ответить
Уполном…

AttentiveMilk

0

С YouTube-каналом Лядова ред.

Ответить
Attenti…

Уполномоченный

0

о, может быть

Ответить

Ваня Погост

3

#импортозамещение

Ответить

Алхимик

3

ВАИ КАКОЙ КРАСИВЫЙ МАШИНА

Ответить

Andrew Sychev

3

Как бывший владелец калины, скажу что не стоит ездить на этом выше 60 км/час

Ответить

Амид Сапилеп

2

А нафига ментам двухместная тачка? Толпой приехать к блогеру за репост не получится, только в двоем, а если понадобится на улице поймать и вывезти в отдел челловека без маски, то тоже мест нет. Только фоткаться в тикток

Ответить
Амид

Илья Гераськин

1

Известно же:
https://tjournal.ru/news/177369-rosgvardeec-prigrozil-podbrosit-narkotiki-muzhchine-ego-sosed-rasskazal-chto-tot-gromko-slushal-muzyku?comment=3588265 ред.

Ответить
Илья

CommentBot

0
Ответить

Kir Nagirnyak

1

Ну все, теперь призывники не убегут

Ответить
Kir

Игорь Рачук

1

Там двигатель от калины! 

Ответить

Игорь Рачук

1

Интересно, скрип дверей идёт в стандартной комплектации? Или надо будет брать премиум?

Ответить

Максим Шпилёв

0

Из новости узнал, что есть Военная автоинспекция

Ответить
Максим

Уполномоченный турник

1

день прожит не зря

Ответить

Robutt

0

из деталей для «Лады Калины

RIP

Ответить
Robutt

Robutt

1

Я прям представляю, как клутин ебашит на "Крыме" в Крым 

Ответить
Robutt

Игорь Рачук

0

Ну как "ебашит".... 
Его прикуривают от рено логан, примерно на половине пути. 
Ну а он пока достаёт трос из багажника, осознавая, что прикуривание ничего не даст. 

Ответить

Tim Hansen

0

Могло быть хуже, но прототип выглядит неплохо. Но зачем?

Ответить

Антон Лисин

0

Стрекаловский собирал? 

Ответить

Антон Лисин

0

«пока приятно удивлены подходом и думают о том, как это можно использовать».

Генерал подарят 

Ответить

Andy Rorsha

0

А на 30% простой советский...

Ответить

Неприятный фитиль

0

пытаюсь понять, где те самые 70% деталей от калины

Ответить

Владимир Кавинский

0
Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Какой там вес-то должен быть, чтоб 140 сил за 5 сук до сотни держали

Ответить

Денис Ваймс

0

отечественного спорткара «Крым»

Штош 

Ответить

Убежденный крюк

0

Додстер

Ответить

Andy Bezbozhny

0

Lada Revolution. Мы помним...

Ответить

Денис Ваймс

0

Управлять будет Федя?

Ответить

Яременко Кирилл

0

Херня,которую уже много лет обещают пустить в серию , но чёт не пускают ,видимо и не пустят  ред.

Ответить

Neten

0

Хахпххапххпххпхпхххахахахаххаахха

Ответить
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