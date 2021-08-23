Минюст: «Дождь» признали «иноагентом» из-за публикации материалов других «иноагентов» Статьи редакции
Источник РИА «Новости» сообщал, что причина — в иностранном финансировании.
«Дождь» включили в реестр СМИ-«иноагентов» по запросу Роскомнадзора, потому что телеканал распространял материалы других «иноагентов». Об этом сообщает член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова.
Речь идёт о материалах «Медузы», «Настоящего времени», «Голоса Америки», «Сибирь.Реалий», правозащитника Льва Пономарёва и журналистки Людмилы Савицкой. Все они признаны Минюстом «иностранными агентами».
«Дождь» включили в реестр «иноагентов» 20 августа. До встречи с представителями Минюста журналисты телеканала не знали о причинах такого решения. Главный редактор Тихон Дзядко отметил, что редакция не получала никаких уведомлений о присвоении статуса.
Источник РИА «Новости» в одном из российских ведомств сообщал, что причина признания «Дождя» иноагентом — в иностранном финансировании. Он сообщил, что телеканал получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.
Согласно закону, СМИ могут признать «иноагентом» только при одновременном выполнении двух условий: публикации материалов других «иноагентов» и получении иностранного финансирования.
20 августа «иноагентом» также признали «Важные истории». Всего в реестре СМИ-«иноагентов» находятся более 40 изданий и журналистов. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
ну да, так это и работает
цитируешь террористов - ты террорист
пишешь про путина - ты путин
фоткаешь грибы - ты гриб
То тебя порят
но хуй не вырастает
Давай без громких необоснованных заявлений
начинается
сегодня объективные научные факты называют громкими необоснованными заявлениями
а что завтра?
вся эта конструкция тогда теряет весь свой смысл, кроме этой идиотской плашки капсом
TJ:
Цыплухин же на короткой ноге с ФСБшниками 😎 Дуров его и выкинул из Вконтакте за слив данных пользователей.
теперь тж как бы не пришлось все старые материалы о том, кого нельзя называть, редактировать
На очереди в признание иноагентами «ИА Панорама»
Чо то дохуя иноагентов в России сейчас стало.
Мне аж страшно на улицу выходить...
Одни иноагенты😐
Какие ещё СМИ, относительно независимые, остались без этого ярлыка?
Эхо москвы
Кекекек
Если канеш об этом не скажешь на самом эхе, ведь за такое могут и не пускать больше
Пиздец, а скрины считаются? А то если б не один добрый человек в комментах, я бы на днях тоже под эту хуету ссаную попал ред.