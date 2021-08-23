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Новости
Sasha Shambilova

Минюст: «Дождь» признали «иноагентом» из-за публикации материалов других «иноагентов» Статьи редакции

Источник РИА «Новости» сообщал, что причина — в иностранном финансировании.

58 58 комментариев
2512 просмотров

«Дождь» включили в реестр СМИ-«иноагентов» по запросу Роскомнадзора, потому что телеканал распространял материалы других «иноагентов». Об этом сообщает член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова.

Речь идёт о материалах «Медузы», «Настоящего времени», «Голоса Америки», «Сибирь.Реалий», правозащитника Льва Пономарёва и журналистки Людмилы Савицкой. Все они признаны Минюстом «иностранными агентами».

«Дождь» включили в реестр «иноагентов» 20 августа. До встречи с представителями Минюста журналисты телеканала не знали о причинах такого решения. Главный редактор Тихон Дзядко отметил, что редакция не получала никаких уведомлений о присвоении статуса.

Источник РИА «Новости» в одном из российских ведомств сообщал, что причина признания «Дождя» иноагентом — в иностранном финансировании. Он сообщил, что телеканал получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.

Согласно закону, СМИ могут признать «иноагентом» только при одновременном выполнении двух условий: публикации материалов других «иноагентов» и получении иностранного финансирования.

20 августа «иноагентом» также признали «Важные истории». Всего в реестре СМИ-«иноагентов» находятся более 40 изданий и журналистов. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

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#новости #смииноагенты #медиа

58 58 комментариев
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20
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58 комментариев
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Bad Mother Fucker

62

ну да, так это и работает

цитируешь террористов - ты террорист

пишешь про путина - ты путин

фоткаешь грибы - ты гриб

Ответить
Bad

некипишуй

2

а если смотришь порно?

Ответить
некипишуй

Розовый ихтиандр

18

То тебя порят

Ответить
Розовый

некипишуй

1

я думал я становлюсь порноактером

Ответить
некипиш…

Bad Mother

1

но хуй не вырастает

Ответить
Bad

некипишуй

0

я и не надеюсь

Ответить
некипиш…

Bad Mother

2

первый реалист среди фанатов порно

Ответить
Bad

Slow Dimon

0

Давай без громких необоснованных заявлений

Ответить
Slow

Bad Mother

0

начинается

сегодня объективные научные факты называют громкими необоснованными заявлениями

а что завтра?

Ответить
Розовый

Кирилл

0

А если порешь иногента?

Ответить
некипишуй

Настоящий бокал

3
Ответить
Настоящ…

некипишуй

4
Ответить
некипишуй

New

2

Ты то, что ты ешь.

Ответить
Bad

Алхимик

1

это правда я проверял

Ответить
Алхимик

Bad Mother

6

зависит от грибов, так что не стану сразу опровергать

Ответить

Разумный турник

25

получается, любой , кто хотя бы раз прочитал материал иноагента , является иноагентом, даже Минюст , ведь он ведет учет иноагентов, а значит сам постоянно ознакамливается с материалами иноагентов

Ответить
Разумный

New

1

Получается если я в твиттере случайно ретвитнул новость Медузы то я иноагент?
А если в контакте репостнул что нибудь от Голоса Америки?

Ответить
New

Роман

6

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ответить
Роман

Разумный турник

0

реально выглядит как ошейник.

Ответить
New

Разумный турник

2

если хотя бы просто мельком посмотрел на их публикацию

Ответить
Разумный

New

3

Это получается теперь я в интернет буду с закрытыми глазами заходить.
Ясно

Ответить
Разумный

Разумный турник

0

вся эта конструкция тогда теряет весь свой смысл, кроме этой идиотской плашки капсом

Ответить

Артём Мазанов

16

чтош

Ответить

Nick Rosenberg

11

TJ:

Ответить
Nick

Georgi Yudin

–1

Цыплухин же на короткой ноге с ФСБшниками 😎 Дуров его и выкинул из Вконтакте за слив данных пользователей. 

Ответить

Алхимик

9

теперь тж как бы не пришлось все старые материалы о том, кого нельзя называть, редактировать

Ответить
Алхимик

Robutt

1

ред.

Ответить
Robutt

Алхимик

1

‏‏‎ ‎ ред.

Ответить
Алхимик

Никита Борисова

0

[REDACTED]

Ответить

Robutt

8

Нетаблоид опасносте? 

Ответить
Robutt

New

1

Переведи на русский 

Ответить

Madegghead

7

Ждем через сколько забанят ТЖ?

Ответить

Alex Blake

5

На очереди в признание иноагентами «ИА Панорама»

Ответить
Alex

Bad Mother Fucker

6

и это не новость ИА Панорама

Ответить

New

5

Чо то дохуя иноагентов в России сейчас стало.
Мне аж страшно на улицу выходить...
Одни иноагенты😐

Ответить

Чуждый дебаркадер

4

Завертелись как ужи на сковородке.

Ответить

Долгосрочный бас

4

Проксиинагент

Ответить

Пётр Козлов

4

- Ты инагент!
- Нет, ты!

Ответить

Разумный турник

3

да короче

Ответить

Alex Blake

0

Какие ещё СМИ, относительно независимые, остались без этого ярлыка? 

Ответить
Alex

Картошка Фри

4

 ярлыка

Знака качества

Ответить
Alex

Ivan

2

Че сразу минус?

Ответить
Ivan

Ivan

3

Иногент сука

Ответить
Ivan

Alex Blake

0

Там без него никак, уж извините

Ответить
Alex

Giorgio Maggiore

1
Ответить
Giorgio

Alex Blake

3
Ответить
Alex

Сдавайся

1

Новая газета, Медиазона, Эхо москвы

Ответить
Сдавайся

Настоящий

–1

 Эхо москвы

Кекекек

Ответить
Настоящ…

Сдавайся

4

Хоть они и сидят на двух стульях, но дают эфир тем, кто называет вещи своими именами и кому в эфиры государственнх сми дорога закрыта..

Ответить
Сдавайся

Николай Иванов

0

Если канеш об этом не скажешь на самом эхе, ведь за такое могут и не пускать больше

Ответить
Alex

Ivan

–1

Соловьев

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

сильно

Ответить

Антон Лисин

0

"Признали терраристами, но мы жмём и руку и говорим, что они друзья?"

Ответить

Maksym Beshlei

0

Пиздарики

Ответить

Donnie Darko

0

Пиздец, а скрины считаются? А то если б не один добрый человек в комментах, я бы на днях тоже под эту хуету ссаную попал ред.

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Ivan

0

Pizda tebe tj

Ответить

Твоего деда дед

0

Путина признали иноагентом из-за встречи с иноагентами других государств

Ответить

Иван Прохоров

0

@Сергей Звезда на иноагентов теперь тоже не ссылаемся?

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