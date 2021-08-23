В России начали блокировать приложение «Навальный» Статьи редакции
Пока оно открывается у некоторых провайдеров.
О начале блокировки свидетельствуют данные проекта GlobalCheck, который мониторит блокировки в рунете.
Приложение блокируется «внереестровой блокировкой» на ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, — прим. TJ) только на сотовых операторах, пояснили в телеграм-канале проекта. В общедоступной операторской выгрузке ресурса нет. Также оно не отображается при запросе в едином реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора.
Корреспондент «Медузы» обнаружил, что доступ к приложению закрыли провайдер Wifire и оператор «Билайн». У абонентов других операторов приложение доступно, но не во всех регионах, отмечает издание. На момент написания новости редактор TJ, пользующийся МТС, смог получить доступ к приложению.
19 августа ФБК* заявил о получении письма Роскомнадзора. В нём ведомство потребовало удалить приложение Навального из App Store. Регулятор пояснил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых [Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального*] экстремистских организаций».
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Ничего, на митингах его отстоят
ну за него то народ с вилами выйдет
Заходите сегодня на ТЖ в районе 2-3 часов ночи. Там каждый день "новости" про его смерть, иногда по пять штук за ночь.
Твой карманный Навальный
На сколько знаю, оно всего лишь для получения кандидата для умного голосования
То есть Волков Лёня опять всем напиздел что нельзя заблочить приложение? А Здольников с точностью говорил, как это можно сделать.
К власти претензий нет, Лёня Волков виноват. Круто. Где он там что обещал, кстати?
везде
Ну покажи.
защищай дальше пиздабола волкова
собчачка тоже пиздаболка, но ты на неё так не прыгаешь
Там речь о том, что они не смогут заставить удалить из сторов приложение. По домену, конечно, будут банить – но, уверен, команда Навального будет обходить блокировку.
не будут. Требуется 5 секунд для вычисления откуда черпает инфу приложение, чтобы моментально его снова повесить.
может потому что он всё каждый раз пишет волкову и те ничего не исправляют? Это просто факт. ред.
У него особенности характера такие. Сейчас вот говнит хороших людей и истерит, прикрываясь какими-тот «добрыми намерениями».
тамагочи: нужно вовремя кормить и выходить гулять в назначенные дни, следить, чтобы он не отравился и не сел
Из за названия?
нужно посадить всех однофамильцев
Интересно что будет если Навальный сменит фамилию на Путин
Оборудование, установленное по программе «суверенный интернет»
Технические средства противодействия угрозам ред.
Где поставить свечку за упокой оппозиции?
Зачем эти приложения нужны? В 2019 все участвовали в умном голосовании без всего этого. Можно же просто за три дня до голосования в твиттер список скинуть и в региональные ютьюб-каналы Навального
Список всех депутатов по всем округам? Звучит очень сложно.
В тот раз все через бота в телеге или через сайт смотрели кандидата.
apkpure в помощь
Сегодня я наладил себе впн на немецком сервере, и сегодня же в первый раз установил себе приложение Навального.
Я своевременный.
но тебе не поможет впн, приложение просто будет висеть во время выборов
Билайн