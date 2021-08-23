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Новости
Ольга Щербинина

В России начали блокировать приложение «Навальный» Статьи редакции

Пока оно открывается у некоторых провайдеров.

68 68 комментариев
1675 просмотров

О начале блокировки свидетельствуют данные проекта GlobalCheck, который мониторит блокировки в рунете.

Приложение блокируется «внереестровой блокировкой» на ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, — прим. TJ) только на сотовых операторах, пояснили в телеграм-канале проекта. В общедоступной операторской выгрузке ресурса нет. Также оно не отображается при запросе в едином реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора.

Очевидно, блокировка на ТСПУ применяется для того, чтобы затруднить оперативное отслеживание блокировки и ротацию домена или IP-адреса.

GlobalCheck

Корреспондент «Медузы» обнаружил, что доступ к приложению закрыли провайдер Wifire и оператор «Билайн». У абонентов других операторов приложение доступно, но не во всех регионах, отмечает издание. На момент написания новости редактор TJ, пользующийся МТС, смог получить доступ к приложению.

Feldman @EvgenyFeldman
в приложении Навального начали блокировать страницу с постами в блоге https://t.co/gyy9iNiofd

19 августа ФБК* заявил о получении письма Роскомнадзора. В нём ведомство потребовало удалить приложение Навального из App Store. Регулятор пояснил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых [Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального*] экстремистских организаций».

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #блокировки #навальный

68 68 комментариев
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68 комментариев
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Прошлый мангал

31

они так скоро и навального посадят

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Прошлый

Артём Мазанов

23

Ничего, на митингах его отстоят

Ответить
Артём

Многие ключ

18

Сначала отстоят, потом отсидят

Ответить
Артём

Прошлый мангал

9

ну за него то народ с вилами выйдет

Ответить
Прошлый

Алхимик

9

ну вот если умрёт, то тогда уж точно

Ответить
Алхимик

Нехороший Кирилл

0

Заходите сегодня на ТЖ в районе 2-3 часов ночи. Там каждый день "новости" про его смерть, иногда по пять штук за ночь.

Ответить
Нехорош…

Алхимик

1

я тогда сплю, так что узнаю о смерти уже утром

Ответить
Алхимик

Нехороший Кирилл

0

К утру их уже трут

Ответить
Нехорош…

Алхимик

1

значит навальный будет бессмертным! ✌️

Ответить
Алхимик

Прошлый мангал

0

так уже и умер, и воскрес даже

похуям))

Ответить
Прошлый

Многие ключ

4

подожди-ка...

Ответить
Прошлый

марат котляров

2

Да не тронут его, он же с народом, не посмеют, чё ты..

Ответить

Короткий коктейль

12

А ведь говорили что всего лишь хотят защитить бедных детишечек

Ответить

Утренний корабль

3

А что это за приложуха? Просто впервые слышу

Ответить
Утренний

Алхимик

15

из ряда тех приложений, о которых узнаёшь после их блокировки

Ответить
Утренний

Многие ключ

13

Твой карманный Навальный

Ответить
Многие

Федя Прозоров

1

И агент охранки

Ответить
Многие

aliftin

0

Оно?

Ответить
Утренний

Равный ихтиандр

5

Платформер типо Doodle Jump

Ответить
Утренний

Скорый Мурод

1

На сколько знаю, оно всего лишь для получения кандидата для умного голосования

Ответить
Утренний

AZP

0

Просто фото Навального на весь экран.

Ответить

Владимир Климов

–1

То есть Волков  Лёня опять всем напиздел что нельзя заблочить приложение? А Здольников  с точностью говорил, как это можно сделать.

Ответить
Владимир

Настоящий корабль

5

К власти претензий нет, Лёня Волков виноват. Круто. Где он там что обещал, кстати?

Ответить
Настоящий

Владимир Климов

1

везде

Ответить
Владимир

Настоящий

0

Ну покажи.

Ответить
Настоящ…

Владимир Климов

1

защищай дальше пиздабола волкова 

Ответить
Владимир

Многие ключ

0

собчачка тоже пиздаболка, но ты на неё так не прыгаешь

Ответить
Многие

Владимир Климов

1

пиздаболка

Ответить
Настоящ…

Влад Ковалёв

0

https://youtu.be/2h6qxXcTcyI 6:18

Ответить
Влад

Настоящий

–1

Там речь о том, что они не смогут заставить удалить из сторов приложение. По домену, конечно, будут банить – но, уверен, команда Навального будет обходить блокировку.

Ответить
Настоящ…

Владимир Климов

0

не будут. Требуется 5 секунд для вычисления откуда черпает инфу приложение, чтобы моментально его снова  повесить.

Ответить
Владимир

Настоящий

–1

Телеграм передаёт привет.

Ответить
Настоящ…

Владимир

0

а бот  с другой планеты черпает инфу для рассылки? ты такой смешной

Ответить
Владимир

Настоящий

0

Телеграм как блокировки обходил, дубинушка?

Ответить
Владимир

некипишуй

–1

Здольникова купили походу, а жаль. И вот почему. Если он просто пытается помочь как специалист, то зачем в каждом техническом посте он пишет это? ред.

Ответить
некипишуй

Владимир Климов

1

может потому что он  всё каждый раз пишет волкову и те  ничего не исправляют? Это просто факт. ред.

Ответить
Владимир

некипишуй

0

зачем тогда он постоянно пишет этот тезис про то что Волков за границей? Моно подумать если бы он был а России это что-то бы изменило? был бы точно такой же проеб и Волков также себя вел.

Кстати, метрику убрали с сайта.

Ответить
некипишуй

Настоящий

0

У него особенности характера такие. Сейчас вот говнит хороших людей и истерит, прикрываясь какими-тот «добрыми намерениями».

Ответить

Праздничный паук например

1

это приложение показывает сколько уже сидит Навальный?

Ответить
Праздничный

Прошлый мангал

4

тамагочи: нужно вовремя кормить и выходить гулять в назначенные дни, следить, чтобы он не отравился и не сел

Ответить
Прошлый

Истинный кубок

1

нужно еще регулярно проверять, не сбежал ли склонный к побегу заключенный

Ответить
Истинный

Прошлый мангал

1

это если играешь за настоящего хозяина)))

Ответить

God Damn

1

Из за названия?

Ответить
God

Прошлый мангал

1

нужно посадить всех однофамильцев

Ответить
Прошлый

alexferman

0

Интересно что будет если Навальный сменит фамилию на Путин

Ответить
alexfer…

Cерьёзный Валера

4

Пизда Вселенной.

Ответить
alexfer…

Прошлый мангал

2

тогда Путин будет сидеть

Ответить
Прошлый

Алхимик

1

не факт, что это ещё не так

Ответить

Неприятный фитиль

0

что такое ТСПУ?

Ответить
Неприятный

Максим Грандов

3

Оборудование, установленное по программе «суверенный интернет»

Технические средства противодействия угрозам ред.

Ответить

Genesi5 ­

1

Где поставить свечку за упокой оппозиции?

Ответить
Genesi5

ouxen

0

ставить надо было год назад

Ответить
ouxen

Genesi5 ­

0

Я просто был занят. Пилил бюджет Роскосмоса. Из-за этого "Наука" с такой задержкой отправилась на МКС

Ответить
Genesi5

Многие ключ

0

Дырку ты просверлил? ред.

Ответить
Genesi5

Алекс

0

В Лахте

Ответить

Либертарианство

0

Зачем эти приложения нужны?  В 2019 все участвовали в умном голосовании без всего этого. Можно же просто за три дня до голосования в твиттер список скинуть и в региональные ютьюб-каналы Навального

Ответить
Либертарианство

Василий Суслов

1

Список всех депутатов по всем округам? Звучит очень сложно.

В тот раз все через бота в телеге или через сайт смотрели кандидата.

Ответить
Либертарианство

Федя Прозоров

0

Но твиттер с ютубом замедлят в 100 раз на эти три дня..

Ответить

Robutt

0

Приложение "Навальный" было закрыто ред.

Ответить

Фархад Азимов

0

apkpure в помощь

Ответить
Фархад

FOX

0

блокирует не приложение а его трафик, приложение внутри себя ничего не может показать

Ответить

alexander alexander

0

Сегодня я наладил себе впн на немецком сервере, и сегодня же в первый раз установил себе приложение Навального.
Я своевременный.

Ответить
alexander

Владимир Климов

0

но тебе не поможет впн, приложение просто будет висеть во время выборов

Ответить
Владимир

alexander

0

В моей перди они не нашли кандидатов альтернативных, там только илья муромец и василиса прекрасная, но тем символичнее.

Ответить
Владимир

alexander

0

Это ты блокировал? До твоего коммента работало.

Ответить

German Zarovniaev

0

Слава Царю Володимиру! Слава спасителю нашему!
(нет)

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FOX

0

Билайн

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FOX

Федя Прозоров

0

У ВАС проблемы, а не у нас

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