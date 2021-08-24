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Новости
Sasha Shambilova

Паспортные данные 1,3 миллиона российских клиентов компании Oriflame выставили на продажу на хакерском форуме Статьи редакции

Косметическая фирма расследует инцидент.

31 июля и 1 августа компания Oriflame подверглась серии кибератак, после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 миллиона клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums. Об этом сообщает «Коммерсант».

В самой компании отметили, что злоумышленники при этом не получили доступа к номерам банковских счетов, телефонам, паролям и коммерческим операциям покупателей. Oriflame усилила меры кибербезопасности и обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал «Коммерсанту», что скорее всего «компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ». Он считает, что атака проводилась вирусом-вымогателем.

Управляющий RTM Group Евгений Царев оценил утечку в сотни тысяч долларов. По его словам, хакеры могут использовать сканы паспортов для микрозаймов, регистрировать онлайн-сервисы и оформлять сим-карты или кошельки в платёжных системах.

#новости #хакеры #взломы #кибербезопасность

1116 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Валютный колос

20

Когда полиция начнёт обходить потерпевших и просить написать заявление на орифлейм?

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Валютный

Федя Прозоров

0

Никогда

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Федя

Федя Прозоров

0

Это ж орифлейм, а не ив роше

Ответить

Павел Каташев

8

Сначала прочитал Onlyfans, пот вчитался и стало еще смешнее

Ответить

AZP

4

Волков сука

Ответить
AZP

Забавный звук

4

Суков волк

Ответить

Забавный звук

3

Oriflame усилила меры кибербезопасности

Пароли подлиннее поставили и ккасперского установили?

Ответить

Администратор Аккаунта

2

 капельки в платёжных системах

Ответить

Приличный велосипед

2

Охуенно просто.
Проще пойти и новые документы оформить всей страной и больше их никуда нахуй не отсылать никогда ред.

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Вчерашний корабль

1

ЭТО ВСЕ ИЗЗА ЯНДЕК МЕТРИКИ

Ответить

Забавный звук

0

А кто тут шарит за Oriflame? Зачем им вообще сканы паспортов?

Ответить
Забавный

AZP

2

Там же не совсем клиенты, а типа продавцов. Обычные тёти, которые на основной работе показывают каталог подругам, собирают заказы, а потом товар приносят.

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AZP

Израильский

0

И таких полтора миллиона? 

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Израиль…

Приличный

1

Со всей страны

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Израиль…

AZP

0

Легко.

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Забавный

Pavel Chernev

1

Может это тех, кто разносит продукцию, чтобы знать с кем работать. Предположение.

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Стас Фарбер

0

Что такое капельки в платежных системах?

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zelenii zmey

0

Их не выставили на продажу, а просто выложили.
Так же как до этого Грузию, Индию, Казахстан и Индию.

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