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Новости
Sasha Shambilova

На форуме «Армия-2021» представили комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций Статьи редакции

Создатели заявляют, что на основе этого можно сделать вывод, опасен человек или нет.

Теперь комплекс скрытого досмотра позволяет распознавать не только запрещённые вещества и опасные предмета, но и эмоции человека. Прибор «умещается в габариты четырёх пачек сигарет». Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника научно-тематического центра «НИИДАР» Никиты Бобкова, комплекс работает на основе нейронной сети, которая достоверно определяет, насколько опасен человек.

Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и другие). Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен. Таким образом, повысить достоверность выявления злоумышленников.

Никита Бобков
начальник научно-тематического центра «НИИДАР»

Создатели планируют также обучить нейросеть определять подозрительное поведение по походке и другим внешним признакам и индивидуальным особенностям. Также в планах у разработчиков внедрить в комплекс систему распознавания микровыражений лица, чтобы понять, насколько искренние эмоции испытывает человек.

«Армия 2021» — седьмой международный военно-технический форум, который проводится по распоряжению Правительства России. Его организует Министерство обороны страны. Он проходит с с 22 по 28 августа.

#новости #армия

672 просмотров
14 14 комментариев
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Связанный чайник

13

В это время стандартные эмоции у славян

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Понятный Данила

11

Эмоции россиян: 😐😐😐😐😐

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Половый месяц

5

Таким образом, повысить достоверность выявления иностранных агентов

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Приличный велосипед

5

Просканируйте этой хуйней лица россиян из провинциального автобуса в 7 утра , и осознайте результат ред.

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Приличный

Связанный чайник

0

Можно сразу в следственный изолятор отвозить. Ну или там алгоритмом ненормой считаются веселые улыбки...

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Связанный

Gedevan

0

Давно пора конечную остановку каждого автобуса сделать следственным изолятором. 

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Администратор Аккаунта

2

Охуенно информативно:
 шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и другие).

Никита перечислил 5 эмоций из 6 и оставшуюся назвал "и другие". Всё, как у нас любят. Многозначительное "ни о чем".
Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен.

Какая же эмоция говорит об этом, интересно? Наверняка радость. ред.

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Администратор

Автоматический бас

4

Шестая эмоция - патриотизм

Ответить
Автоматический

Администратор

0

Скорее "терроризм"

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Администратор

Федя Прозоров

2

Чему ты удивляешься? На поделку, сделанную на коленке в гараже, выделили хуелиард рублей

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Федя

Администратор

2

- с такими словами и будут задерживать граждан с базовой эмоцией "удивления".

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Федя Прозоров

2

Надеюсь, на основе майкрософтовского алгоритма

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CiZerin

2

Получится, что утром в метро одни экстремисты ездят ред.

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Автоматический бас

2

Если улыбаешься, значит под чем-то, в России просто так не улыбаются. Пройдёмте, гражданин

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