На форуме «Армия-2021» представили комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций Статьи редакции
Создатели заявляют, что на основе этого можно сделать вывод, опасен человек или нет.
Теперь комплекс скрытого досмотра позволяет распознавать не только запрещённые вещества и опасные предмета, но и эмоции человека. Прибор «умещается в габариты четырёх пачек сигарет». Об этом сообщает ТАСС.
По словам начальника научно-тематического центра «НИИДАР» Никиты Бобкова, комплекс работает на основе нейронной сети, которая достоверно определяет, насколько опасен человек.
Создатели планируют также обучить нейросеть определять подозрительное поведение по походке и другим внешним признакам и индивидуальным особенностям. Также в планах у разработчиков внедрить в комплекс систему распознавания микровыражений лица, чтобы понять, насколько искренние эмоции испытывает человек.
«Армия 2021» — седьмой международный военно-технический форум, который проводится по распоряжению Правительства России. Его организует Министерство обороны страны. Он проходит с с 22 по 28 августа.
Охуенно информативно:
шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и другие).
Никита перечислил 5 эмоций из 6 и оставшуюся назвал "и другие". Всё, как у нас любят. Многозначительное "ни о чем".
Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен.
Какая же эмоция говорит об этом, интересно? Наверняка радость. ред.
Шестая эмоция - патриотизм
Чему ты удивляешься? На поделку, сделанную на коленке в гараже, выделили хуелиард рублей